Подвиг Преображенского 7 августа 1941 г. - Первый налет советской авиации на Берлин На чтение: 1 минута

22 июля 1941 г. немцы начали массовые налеты на Москву, заявив о том, что «советская авиация полностью уничтожена» и что ни одна русская бомба не упадет на германские города. 1 августа 1941 г. на аэродроме Кагул (о. Эзель в Эстонии) была сформирована группа из опытных советских летчиков под руководством полковника Е.Н. Преображенского. В ночь с 4 на 5 августа произвели пробный полет к германской столице. Первый налет на Берлин был совершен в ночь с 7 на 8 августа. В 21.00 с аэродрома поднялась группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3Ф. Путь проходил над Балтийским морем вне видимости берега, при температуре за бортом минус 35-40 градусов. Бомбы на хорошо освещенный Берлин и его предместья были сброшены в районах стадиона, нового индустриального квартала, вокзала и телеграфа. После того как советские самолеты сбросили бомбы, по ним был открыт сильный огонь. Все самолеты, однако, успешно вернулись на базу. Утром 8 августа немецкое радио заявило: «Прошлой ночью крупные силы английской авиации в количестве 150 самолетов пытались бомбить нашу столицу. Из прорвавшихся к городу 15 самолетов 9 сбито». Через час Би-Би-Си ответило: «Германское сообщение о бомбежке Берлина интересно и загадочно, так как ни 7, ни 8 августа английская авиация над Берлином не летала». В полдень Совинформбюро передало сообщение советского правительства об успешной бомбардировке Берлина советской авиацией. Всего за месяц существования группы Преображенского на Берлин было сброшено почти 22 тонны бомб (англичанами 35,5 тонны – за весь 1941 г.).

13 августа Родина по достоинству оценила подвиг авиаторов. Указом Президиума Верховного Совета СССР звания Героя Советского Союза были удостоены летчики-балтийцы: полковник Е.Н. Преображенский, капитаны В.А. Гречишников, А.Я. Ефремов, М.Н. Плоткин и П.И. Хохлов. А в сентябре высокое звание также присвоили летчикам дальней авиации: майорам В.И. Щелкунову и В.И. Малыгину, капитанам В.Г. Тихонову, Н.В. Крюкову и лейтенанту В.И. Лахонину. Их имена стали известны всей стране. Многие участники беспримерных вылетов на Берлин в августе 1941 года, в том числе и наземный состав, были удостоены высоких государственных наград. Это были тяжелые годы начала Великой Отечественной войны, и такие подвиги закладывали фундамент будущей Великой Победы.