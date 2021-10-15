Подробный журнал исходящих бумаг Собственной канцелярии Кутузова в 1812 г. Труды Московского отдела Императорского Русского военно-исторического общества. Том II. М., 1912 На чтение: 1 минута

Труды Московского отдела Императорского Русского военно-исторического общества. Том II. М., 1912

Подробный журнал исходящих бумаг Собственной канцелярии Главнокомандующего Соединенными Армиями генерал-фельдмаршала князя Кутузова -Смоленского.

(Начат с 10 августа 1812 г.; окончен —31 декабря того же года).

Взят из Московского отделения общего архива Главного Штаба (опись 291 (11а), связка — 68 (281), дело № 15, ч.ч. I и II).