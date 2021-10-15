Подписание Договора СНВ-2 Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) был подписан Джорджем Бушем и Борисом Ельциным в январе 1993. Договор запрещает использование баллистических ракет с разделяющимися головными частями. На чтение: 5 минут

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА СНВ-2

Американское руководство поддерживало президента М.С.Горбачева до попытки государственного переворота в СССР 19 августа 1991 г. Осознав, насколько слабы его позиции, Соединенные Штаты переориентировалось на контакты с президентом РСФСР Б.Н.Ельциным. США были заинтересованы в том, чтобы Москва, связанная с Вашингтоном договоренностями, стала гарантом нераспространения ядерного оружия бывшего СССР. В Вашингтоне опасались появления новых ядерных держав в лице Украины, Белоруссии и Казахстана, на территориях которых было дислоцировано советское ядерное оружие. Требовалось предотвратить утечку атомного оружия и технологий его производства в страны, которые стремились стать ядерными. Москва тоже не хотела превращения бывших советских республик в ядерные государства. Вот почему происходило сближение США и России в вопросе о «ядерном наследии» СССР.

В феврале 1992 г. президент России Б.Н.Ельцин совершил первый официальный визит в Вашингтон. Хотя визит носил ознакомительный характер, в его ходе в Кэмп-Дэвиде была подписана Декларация о новых отношениях между РФ и США, в которой обе страны заявили о том, что не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. В документе содержался ряд важных новаций. Во-первых, в нем впервые говорилось о готовности России и США сотрудничать в утверждении «общих демократических ценностей». Это было шагом вперед по сравнению с периодом 70-х годов, когда основой отношений между СССР и США провозглашалось мирное сосуществование.

Во-вторых, в документе было сказано о стремлении США и России создать «новый союз партнеров». Это позволяло вести речь о переходе Москвы и Вашингтона от ситуативного сотрудничества на базе сходства интересов по ограниченному кругу вопросов к союзническому типу отношений, подразумевающему наличие обширной сферы общих устремлений, устойчивой ориентации на сотрудничество и взаимную терпимость. В-третьих, в документе говорилось о наличии для России и США «общих опасностей», что в принципе могло означать намерение подчеркнуть доверительный и долговременный характер российско-американского сближения.

В июне 1992 г. президент Б.Н.Ельцин отправился в Вашингтон вторично. В Хартии российско-американского партнерства и дружбы, подписанной во время встречи, ничего не говорилось о «новом союзе партнеров», и слово «партнерство» фигурировало только в названии одного из разделов этого документа без пояснения, что это партнерство должно подразумевать. Это воспринималось как признак желание обеих сторон или одной из них отказаться от форсированного сближения.

В американской и российской элитах шли дебаты о допустимых пределах российско-американского сближения. В США предстояли президентские выборы, и соперники критиковали Дж.Буша за его внешнюю политику. В Москве, в Верховном совете России и в обществе в целом, шла борьба между сторонниками и противниками Б.Н.Ельцина. Российские левые считали политику Б.Н.Ельцина не соответствующей интересам страны.

В Вашингтонской хартии 1992 г. содержалось положение о «неделимости» безопасности Северной Америки и Европы. В нем было сказано: «Безопасность неразделима от Ванкувера (тихоокеанский порт в Канаде на канадско-американской границе – Ред.) до Владивостока». Из смысла текста хартии следовало, что Россия впервые официально связала свою национальную безопасность с национальной безопасностью стран НАТО. Это не было заявкой Москвы на присоединение к Североатлантическому альянсу, но свидетельствовало о том, что в понимании российского руководства обеспечение безопасности России мыслилось в контексте сотрудничества с ним.

Особое значение имела первая часть хартии, где оговаривались принципы, которым обязывалось следовать российское руководство в проведении внутренней политики. К ним были отнесены демократия, свобода, защита прав человека, уважение прав меньшинств, в том числе национальных. Это был первый случай в российской истории, когда в документе, заключенном с иностранным государством, регламентировались положения, касавшиеся государственного строя и внутренних дел России. Хартия представляла собой «кодекс поведения», которому российское руководство обязалось следовать. Фактически Москва согласилась признать за США право быть неформальным арбитром в оценке российских реформ. В литературе стало фигурировать выражение «домашнее задание» России – набор принятых ею на себя морально-политических обязательств относительно проведения внутренних преобразований, которые должны были подготовить ее к полноценному партнерству с Западом.

В российском политическом сообществе возник поток комментариев о российско-американском «союзе» («партнерстве»). Большая часть рассуждений не имела под собой реальных оснований. Отношения России и США стали невраждебными. Но для их преобразования в союзнические или партнерские требовались солидные экономические и иные основания, которые не могли сложиться быстро. Поэтому российско-американские отношения в 90-х годах уместно определять как «квази-союз» – то есть «почти», «незавершенный» союз.

Улучшение наметилось в торгово-экономических отношениях России и США. В июне 1992 г. вступила в силу договоренность о предоставлении сторонами друг другу режима наибольшего благоприятствования. Это не означало, что США отменили поправку Джексона – Веника 1974 г. Она продолжала действовать, но американская администрация смогла добиться согласия конгресса предоставить России искомый режим сроком на один год. С тех пор он предоставляется России ежегодно решением сената по упрощенной процедуре. Но на постоянной основе режим наибольшего благоприятствования России не предоставлен. США сохранили возможность оказывать на нее давление посредством угрозы отменить его в любое время.

Для экономических отношений России с США и другими странами Запада важное значение имело решение о роспуске КОКОМ (Комитета по контролю за экспортом в социалистические страны), принятое в ноябре 1993 г. в Гааге на совещании стран-участниц этого комитета. Вместо КОКОМ была создана организация по контролю за экспортом товаров и технологий двойного назначения и обычных вооружений в государства, политика которых вызывает озабоченность международного сообщества.

В ноябре 1992 г. республиканская партия потерпела поражение, и президентом США стал кандидат от демократов Билл Клинтон. Формирование «квази-союзнических» отношений между Россией и Соединенными Штатами продолжилось. В США говорилось о том, что основой российско-американского сближения является сотрудничество в демократическом преобразовании России, строительстве в ней свободного общества и рыночной экономики. На несколько лет идея «демократической солидарности» России и США, России и Запада заслонила противоречия, которые существовали в российско-американских отношениях.

3 января 1993 г., еще до вступления в должность новоизбранного президента, Дж.Буш-старший посетил Москву. В ходе его визита был подписан российско-американский Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2, START II). При подписании стороны исходили из того, что договор вступит в силу после того, как Украина, Белоруссия и Казахстан ратифицируют договор СНВ-1 от 1991 г. и присоединятся к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств. Договор предусматривал сокращение к январю 2003 г. числа ядерных боеголовок у России и США до 3500 единиц.

Договор был ратифицирован конгрессом США в январе 1996 г. В июне 1995 г. он был внесен на ратификацию в Федеральное Собрание России. Процесс ратификации затянулся до 1997 г. Российский депутатский корпус не соглашался утвердить договор, официально ввиду отсутствия в бюджете средств на реализацию обязательства по замене разделяющихся головных частей российских ракет моноблочными боеголовками. На самом деле, позиция депутатов была связана с начавшимся к тому времени обострением российско-американских разногласий из-за вмешательства стран НАТО в Боснии и планов расширения НАТО на восток, в которых Москва усматривала угрозу для российских интересов.

История международных отношений (1918-2003) / под ред. А.Д. Богатурова.

http://www.diphis.ru/transformaciya_rossiysko_amerikan%C2%ADskih_otnosh-a1510.html

СОКРАЩЕНИЕ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ

Статья I

1. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и пусковые установки МБР, баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и пусковые установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и вооружения тяжелых бомбардировщиков таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу Договора о СНВ и в дальнейшем суммарное количество для каждой из Сторон, подсчитываемое в соответствии со статьями Ш и IV настоящего Договора, не превышало применительно к боезарядам, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, количество между 3800 и 4250 единицами или такое меньшее количество, которое определит для себя каждая из Сторон, но в любом случае не превышающее 4250 единиц.

2. В пределах ограничений, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, суммарные количества для каждой из Сторон, не превышают:

a) 2160 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми БРПЛ;

b) 1200 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР типов, за которыми числится более одного боезарядами

c) 650 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми тяжелыми МБР.

3. По выполнении обязательств, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждая из Сторон осуществляет дальнейшее сокращение и ограничение своих МБР и пусковых установок МБР, БРПЛ и пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков, боезарядов МБР, боезарядов БРПЛ и вооружении тяжёлых бомбардировщиков таким образом, чтобы не позднее I января 2003 года и в дальнейшем суммарное количество для каждой из Сторон, подсчитываемое в соответствии со статьями III и IV настоящего Договора, не превышало применительно к боезарядам, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и развернутыми тяжёлыми бомбардировщиками, количество между 3000 и 3500 единицами или такое меньшее количество, которое определит для себя каждая из Сторон, но в любом случае не превышающее 3500 единиц.

4. В пределах ограничений, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи, суммарные количества для каждой из Сторон не превышают:

a) количество между 1700 и 1750 единицами для боезарядов, которые числятся за развернутыми БРПЛ, или такое меньшее количество, которое определит для себя каждая из Сторон, но в любом случае не превышающее 1750 единиц;

b) ноль единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР типов, за которыми числится более одного боезаряда; и

c) ноль единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми тяжелыми МБР.

Из Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2)

http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/dogovor.htm

РАТИФИКАЦИЯ ДОГОВОРА

Государственная Дума в пятницу на закрытом пленарном заседании рассмотрела вопрос о ратификации Договора СНВ-2 и документов, связанных с Договором по ПРО от 1972 года. Впервые парламент провел обсуждение и ратификацию международных договоров без участия представителей СМИ.

Все примыкающие к залу заседаний помещения были опечатаны службой охраны, а в коридорах громко звучала музыка. Подобные меры предосторожности, по словам полномочного представителя президента в Госдуме Александра Котенкова, объяснялись тем, что для убеждения настроенных против утверждения Договора депутатов требовались "весомые секретные аргументы".

Напомним, что Договор СНВ-2, предусматривающий сокращение ядерных вооружений США и России до 3,5 тыс. единиц, подписанный в 1993 году, был внесен в Госдуму на ратификацию еще в 1995 году. Однако, левое большинство Госдумы прежнего созыва все это время тормозило рассмотрение вопроса о ратификации Договора. Между тем, Сенат США ратифицировал договор в январе 1996 года. В соответствии с Договором, Россия берет на себя обязательство уничтожить ракеты с разделяющимися головными частями. США взамен сокращает боезаряды на ракетах морского и наземного базирования.

(…)

Депутаты Госдумы приняли законопроект "О ратификации документов в связи с Договором между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны от 26 мая 1972 г.". За ратификацию проголосовало - 413 депутатов, против - 8, воздержалось - 1.

(…)

В пакете документов ратифицировано также соглашение "О мерах укрепления доверия в отношении систем борьбы с баллистическими ракетами", определяющее порядок обмена между сторонами - участниками Договора информацией о планах по созданию противоракетных систем, их техническому испытанию и эксплуатации.

После этого депутаты Госдумы ратифицировали Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), подписанный 3 января 1993 г. За принятие законопроекта о ратификации проголосовало - 288 депутатов, против - 131, воздержалось - 4.

(…)

Фракции "Единство", ОВР, СПС, "Яблоко" и группа "Народный депутат" практически солидарно выступили за ратификацию договора СНВ-2.

83 депутата фракции "Единство" проголосовали за его ратификацию, при этом никто не голосовал против и не воздерживался.

ОВР: 43 - за, 1 - воздержался;

СПС: 28 - за, 4 - не голосовал;

"Яблоко": 20 - за, 1 - не голосовал;

ЛДПР: 15 - за, 1 - не голосовал;

КПРФ: 2 - за, 82 - против, 4 не голосовали;

Агро-промышленная группа: 1 - за, 32 - против, 1 - воздержался и 1 не голосовал;

"Регионы России": 32 - за, 7 - против, 8 - не голосовало;

группа "Народный депутат": 57 - за, 1 - не голосовал.

Среди независимых депутатов 7 голосовало за ратификацию Договора СНВ-2, 3 - против, 2 - воздержалось, 7 - не голосовало.

Обложка: Президенты Джордж Буш и Борис Ельцин на подписании договора об «СНВ-II» в Кремле. 1993г.

Источник: https://commons.wikimedia.org