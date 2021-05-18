Почему Сталин – это Сталин, и зачем большевикам псевдонимы? Историк Ольга Эдельман рассказала, для чего революционеры заводили себе партийные клички, как их придумывали, и как Коба превратился в Сталина. Ленин, Сталин, Троцкий – люди, носившие эти фамилии, прекрасно нам знакомы. Но мы редко вспоминаем о том, что ни один из них не родился с такой записью в паспорте, ведь все это – псевдонимы. Впрочем, они настолько закрепились за их носителями, что знаменитые революционеры остались в истории именно под вымышленными именами: ими пестрят школьные учебники, они выбиты на памятниках, ими же, в конце концов, называют улицы и города. В.И. Ленин и И.В. Сталин в Горках. 1922 Но почему Джугашвили стал... На чтение: 2 минуты

Историк Ольга Эдельман рассказала, для чего революционеры заводили себе партийные клички, как их придумывали, и как Коба превратился в Сталина .

Ленин, Сталин, Троцкий – люди, носившие эти фамилии, прекрасно нам знакомы. Но мы редко вспоминаем о том, что ни один из них не родился с такой записью в паспорте, ведь все это – псевдонимы.

Впрочем, они настолько закрепились за их носителями, что знаменитые революционеры остались в истории именно под вымышленными именами: ими пестрят школьные учебники, они выбиты на памятниках, ими же, в конце концов, называют улицы и города.

В.И. Ленин и И.В. Сталин в Горках. 1922

Но почему Джугашвили стал Сталиным, а Ульянов – Лениным? Только ли для конспирации большевикам требовались замысловатые прозвища? Кто был образцом для подражания для будущих вождей и чьи имена они заимствовали? Об этом и многом другом в интервью порталу «История.РФ» поведала кандидат исторических наук, ведущий специалист Государственного архива РФ Ольга Эдельман.

Чтобы запутать жандармов

– Ольга, расскажите, для чего революционерам в России нужны были прозвища?

– Прозвища были нужны для конспирации. По этой же причине – конспиративной – революционер мог одновременно пользоваться несколькими кличками: одна использовалась для общения в подпольной среде, другая служила авторским псевдонимом, еще какие-то для разового общения, чтобы «не светить» основную, еще одна использовалась на партийном съезде и т. д. Их намеренно разводили, чтобы жандармам сложнее было отождествить действующего в определенном месте подпольщика с участником съезда и автором статей в партийной периодике. Кроме того, нелегалы пользовались подложными или чужими паспортами, поэтому иногда называли себя и такой, подложной фамилией.

Л.Д. Троцккий на военном параде

– А почему многие бывшие подпольщики сохраняли свои псевдонимы даже тогда, когда им уже не нужно было скрываться от полиции? Так делали известнейшие партийные деятели: Ленин, Сталин, Троцкий…

– После революции сохранялись те псевдонимы, под которыми человек стал известен, и чаще всего это авторские псевдонимы. Ленин, Троцкий стали широко известны как публицисты, поэтому предпочли сохранить эти имена в качестве фамилий. Так, «Ленин» – это прежде всего авторский псевдоним, так Владимир Ульянов подписывал статьи. Аналогично – Максим Горький, у которого вообще слиплись настоящее имя и отчество (Алексей Максимович) с фамилией-псевдонимом.

От Сосо до Сталина

– Расскажите немного про Сталина. Ведь вождь народов далеко не всегда использовал эту фамилию? Какие еще псевдонимы были у Иосифа Виссарионовича?

– Иосиф Джугашвили на ранних этапах своей нелегальной работы назывался просто Сосо. Это дружеская, домашняя форма имени Иосиф, то есть нечто вроде Коля и Саша для русских имен. Затем он придумал кличку Коба, под которой стал известен в Закавказском партийном подполье (Коба – герой приключенческой повести Александра Казбеги «Отцеубийца», считается любимым литературным персонажем Сталина. – Прим. ред. ). Жил с фальшивыми паспортами на имя Кайоса Нижерадзе и проч. После революции 1905 года, когда появилось относительно много свобод, он и статьи стал подписывать «Коба», «Ко...», «К.» – читатели догадывались, кто это пишет. С 1910 года Джугашвили стал подписывать статьи вариантами – «К. Ст.», «К.С.».

И.В. Сталин. 1902 год

– Когда же Коба окончательно превратился в Сталина?

– Псевдоним «К. Сталин» закрепился только в начале 1913 года, незадолго до ареста Джугашвили и ссылки в Туруханск. На 4- и 5-м съездах РСДРП он был «Иванович», а в Петербурге в 1912 году партийная кличка была Василий, Васильев, причем только узкий круг знал, что «Василий» – это «Коба».

Романтический образ борца

– Я слышала, что иногда партийная кличка была своеобразным ключом к шифру и использовалась в тайной переписке. Это правда?

– Не встречала их использования как ключа к шифру, да и вряд ли такое было. Но то, что партийные клички использовались в переписке, – правда. Причем иногда Ленин и Крупская в одном и том же письме пользовались двумя прозвищами, чтобы у жандармов двоилось в глазах. Например, в письме, адресованном «Васильеву», в третьем лице давались указания «Ваське», будто бы это другой человек. Или письмо Владимиру Ивановичу Невскому (российский революционер, большевик, историк. – Прим. ред. ) Ленин адресовал на его настоящую фамилию Кривобоков и в третьем лице упоминал Спицу – одна из кличек Невского (Невский – тоже кличка).

В.И. Невский

– А по какому принципу вообще выбирались псевдонимы?

– Некоторые псевдонимы имеют выраженную «рабочую» стилистику: Каменев, Молотов, да и Сталин. К тому же тут есть отсылка к романтическому образу твердого, несгибаемого борца. Троцкий уверял в воспоминаниях, что придумал эту фамилию случайно, когда во время побега из ссылки нужно было вписать какое-нибудь имя в фальшивый паспорт (согласно большинству историков, Лейба Бронштейн выбрал себе псевдоним по имени Николая Троцкого, старшего надзирателя одесской тюрьмы, где он сидел в 1898 году. – Прим. ред. ). Георгий Орджоникидзе с самого начала участия в революционном движении пользовался прозвищем Серго, а Степан Шаумян – Сурен и Суренин, в обоих случаях это просто имя. О происхождении клички Камо существует легенда, восходящая к нему самому, будто в начале его поприща его так прозвал Сосо Джугашвили, потому что Семен Тер-Петросян плохо говорил по-русски и однажды вместо «кому» сказал «камо». «Эх ты, “камо”», –дразнил его Сосо.

Стоит отметить, что псевдонимы для известных людей – вполне обычное дело, и в разные времена их широко использовали писатели, музыканты, актеры и другие представители творческих профессий. При этом в большинстве случаев псевдонимы настолько «прирастали» к своим владельцам, что многие поколения поклонников их таланта воспринимают лишь эти имена, а кто-то и вовсе уверен, что они были даны при рождении.

Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин, Л.Б. Каменев

Между тем, такие знаменитые поэты, как Анна Ахматова, Саша Черный, прозаик Марк Алданов, писатель и сценарист Илья Ильф, поэт и драматург Михаил Светлов и многие другие, чьи фамилии у вас на слуху – все это псевдонимы. Их можно воспринимать по-разному, так как псевдонимы – это всегда маски, и их назначения разнятся в зависимости от целей носителя. Иногда эта маска призвана скрыть какие-то потайные стороны личности или затушевать часть ее истории, иногда – приукрасить истину, создать атмосферу загадочности, иногда – подчеркнуть какие-то ключевые качества человека, с помощью которых он хочет выделиться. Так или иначе, каждый человек вправе сам выбрать себе имя, под которым он станет известен современникам и потомкам. В то время как имя, данное при рождении – навсегда остается с ним.