Почему не была принята первая русская конституция 15 марта 1818 года по заданию императора Александра I началась работа по подготовке проекта первой русской конституции – «Государственной уставной грамоты Российской империи». Еще с начала XIX века Россия могла обрести конституцию. Сначала неудачным оказался проект Сперанского, за ним и Уставная грамота. Если бы один из них был принят императором, возможно, история нашей страны развивалась бы совсем иначе. Попытаемся разобраться, что представлял собой новый проект и почему он так и остался на бумаге. После победы над Наполеоном С окончанием Отечественной войны 1812 года и возвращением русских войск из Заграничного похода в Европу в России появилось значительное количество людей, видевших государственное... На чтение: 2 минуты

15 марта 1818 года по заданию императора Александра I началась работа по подготовке проекта первой русской конституции – «Государственной уставной грамоты Российской империи».

Еще с начала XIX века Россия могла обрести конституцию. Сначала неудачным оказался проект Сперанского, за ним и Уставная грамота. Если бы один из них был принят императором, возможно, история нашей страны развивалась бы совсем иначе. Попытаемся разобраться, что представлял собой новый проект и почему он так и остался на бумаге.

После победы над Наполеоном

С окончанием Отечественной войны 1812 года и возвращением русских войск из Заграничного похода в Европу в России появилось значительное количество людей, видевших государственное устройство и жизнь людей в западных странах. Сейчас стало модно утверждать, что Россия в эти годы сильно отставала от своих соперниц, а якобы очень прогрессивные офицеры и солдаты, насмотревшись на свободную жизнь в Европе, представляли для Александра I опасность. Истина, как всегда бывает, лежит посередине. Не следует преувеличивать влияние реформистских настроений в дворянстве на императора, хотя он и не мог их не замечать. В то же время стоит помнить и о том, что Александр I и ранее искал возможность реформирования государственного устройства. Вспомнить того же Сперанского , предложившего свой проект реформ в 1808-1809 годах. Действительно, дворяне стали создавать тайные общества и обсуждать своё видение государственного устройства России. Но свергать императора, как будущие декабристы, никто ещё не мог даже подумать. Основная масса крестьян, хоть в ней уже и находились солдаты бывшие в заграничном походе, продолжала пребывать в крепостном (а значит, в подчиненном) состоянии и решать ничего не могла.

Маршал Мармон вручает ключи от Парижа российскому императору Александру I

С другой стороны, несмотря на то что в ходе своего правления Александр I значительно менялся как личность, от молодого пылкого либерала-реформатора он проделал большой путь к российскому самодержцу, он всё же видел необходимость реформ. Война действительно далась Российской империи тяжело. Потребовалось напряжение сил всего народа, не зря она стала Отечественной. Автор великих свершений во внешней политике Александр I мог стать человеком, кардинально изменившим и внутреннее устройство России.

Замысел проекта

К 1818 году у Александра I уже был некоторый опыт в создании таких документов, которые мы сейчас называем конституциями. По решению Венского конгресса Россия получала Царство Польское, а русский император, соответственно, становился его королем. В 1815 году на Польше Александр «обкатал» первый проект конституции. Она получила название хартии Царства Польского. Впервые в истории России часть империи получала свободу вероисповедания, перемещения, равенства перед судом, представительства в сейме (парламенте). Немыслимые для Российской империи вольности. Но император пошел и дальше, он поручил князю Н. Н. Новосильцеву создать подобный проект и для остальной территории империи. Князь Новосильцев к тому времени был уже опытным государственным и военным деятелем, он осуществлял общее руководство проектом, и к разработке документа он подключил лучшие умы не только в России, но и пригласил экспертов-юристов из других стран. Французский оригинал текста грамоты был написан юристом П. И. Пешар-Дешаном. Князь Петр Андреевич Вяземский осуществил перевод грамоты на русский язык, редактировал текст и взял ответственность за его общую доработку.

Н.Н. Новосильцев

Что предлагала «Уставная грамота» и почему её не приняли?

«Уставная грамота» предусматривала создание двухпалатного парламента – Государственного сейма, состоящего из Сената и Посольской избы, и двухпалатных представительных органов (сеймов) в наместничествах (группа из нескольких губерний), разделение властей: Верховный государственный суд выделялся из Сената, становившегося верхней палатой законодательного Государственного сейма, а исполнительная власть оставалась в руках монарха. Впервые предполагалось учредить федеративное деление страны на 10 наместничеств. Они в свою очередь делились на губернии, а те – на уезды, уезды – на округа. В каждом наместничестве был свой сейм, но его полномочия не были чётко определены. Местный сейм тоже был двухпалатным: верхняя палата – это департамент реорганизованного Сената, нижняя – из числа депутатов (по 3 от каждого уезда). Разработчики грамоты впервые в истории России предполагали закрепить ряд прав человека и провозгласить свободу печати: «никто не мог быть арестован без предъявления обвинения; никто не мог быть наказан иначе, как по суду». Крепостное право и крепостные крестьяне не упоминались; таким образом, конституционные нормы на них не распространялись.

Интересно, что параллельно Уставной грамоте разрабатывался и первый в истории России секретный проект отмены крепостного права. Его предложили могущественный А. А. Аракчеев и министр финансов Д. А. Гурьев. А позднее, в 1821 году, князь Новосильцев вместе с М. С. Воронцовым и А. С. Меншиковым разработал и представил Александру I доработанную версию проекта по отмене крепостного права.

Государственная Уставная грамота являлась попыткой соединения самодержавия с конституционной системой, парламент мог отвергнуть внесённый императором закон, но был лишён права законодательной инициативы. Император обладал всей полнотой исполнительной власти и правом законодательной инициативы.

К сожалению, рост освободительного движения в Европе (восстания в Неаполе, Пьемонте, Испании и Греции), встревоживший правительства стран-членов Священного союза, а также явное сопротивление идее реформ среди высших сановников империи заставили императора Александра I отказаться от конституционных планов. «Уставной грамоте» было суждено стать последним реформаторским проектом царствования Александра I. А следующий император – Николай I и вовсе отменил курс на любые либеральные реформы. Эти, казалось бы, почти свершившиеся проекты стали лишь достоянием нашей истории.

Обложка: Александр I открывает Боргоский сейм. Источник всех иллюстраций: https://pinterest.com