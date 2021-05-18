«Писатель по-ангельски». Каким был святитель Филарет 2 декабря Русская православная церковь чтит память святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского. Путь к монашеству Будущий святитель Филарет, урожденный Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря 1782 года в Коломне. Его родители происходили из потомственного духовенства, что в царские времена, по обыкновению, уже определяло жизненный путь мальчика. В 9 лет Василия отдали в Коломенскую семинарию, а после ее закрытия в связи с упразднением Коломенской епархии юноша в 1800 году поступает учиться в Троице-Сергиеву лавру, в философский класс. Здесь на талантливого студента, выполнявшего сначала послушание старшего над семинарской больницей, а затем проповедника в церкви Преподобного Сергия с Трапезной палатой, обратил внимание знаменитый... На чтение: 1 минута

2 декабря Русская православная церковь чтит память святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского.

Путь к монашеству

Будущий святитель Филарет, урожденный Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря 1782 года в Коломне. Его родители происходили из потомственного духовенства, что в царские времена, по обыкновению, уже определяло жизненный путь мальчика. В 9 лет Василия отдали в Коломенскую семинарию, а после ее закрытия в связи с упразднением Коломенской епархии юноша в 1800 году поступает учиться в Троице-Сергиеву лавру, в философский класс. Здесь на талантливого студента, выполнявшего сначала послушание старшего над семинарской больницей, а затем проповедника в церкви Преподобного Сергия с Трапезной палатой, обратил внимание знаменитый проповедник, митрополит Московский Платон (Левшин). Отмечая писательские способности Василия, митрополит Платон говорил: «Я пишу по-человечески, а он пишет по-ангельски». Именно митрополит Платон склонил молодого человека к монашескому постригу, который Василий принял в 1808 году с именем Филарет.

Митрополит Платон (Левшин)

Педагог и богослов

В связи с началом преобразования духовных школ в стране, Филарета назначают инспектором Петербургской семинарии, а в 1810 году – бакалавром богословских наук преобразованной Петербургской академии. Здесь он обращает на себя внимание проповедями – да так, что личность будущего святителя становится предметом светских бесед в придворных кругах. В 1812 году Филарет уже ректор академии, а после – настоятель Юрьева монастыря в Великом Новгороде.

Обрушившаяся на русский народ Отечественная война 1812 года сильно ударила по обществу. С одной стороны, религиозные настроения усилились, с другой – высшие сословия в поисках духовности стали обращаться к католицизму. В те годы Филарет фактически возглавляет работу специальной комиссии по переводу Библии на русский язык , ведет жесткую миссионерскую полемику с членами ордена иезуитов. Наплыв последних в Россию в XIX веке был колоссальным: именно здесь орден нашел прибежище после его запрещения в Европе. Но укорить святого в прижизненной религиозной нетерпимости нельзя. Незадолго до кончины он сказал: «Простые души – в простоте и веруют по учению, им заповеданному, не смущаясь религиозными прениями, для них недоступными. За них ответ дадут Богу их духовные руководители. Ученые богословы встречаются во всех христианских народах, и благочестивые люди бывали и будут как в Греко-кафолической, Православной Церкви, так и в Римско-католической…»

Митрополит Филарет (Дроздов)

Непререкаемый авторитет

В 1817 году Филарет становится епископом, а через два года – архиепископом. Наконец, в 1826 году будущий святой получает назначение на московскую кафедру. Авторитет митрополита был столь велик, а интеллектуальные дарования и глубокая вера так дополняли друг друга, что Филарет был способен противостоять обер-прокурору Синода Н. А. Протасову – типичному чиновнику, считавшему, что все можно решить бюрократическими методами. Со временем Протасов сам стал обращаться за советом к митрополиту Московскому, а архиереи ехали к нему со всей страны.

Филарет не оставлял без внимания и важные политические решения, не отказывал в совете императорам, великим князьям, высокопоставленным государственным деятелям. В 1861 году, накануне отмены крепостного права, именно он составил текст Манифеста – обращения императора Александра II к народу. А вот Николаю I он однажды строго отказал в исполнении государевой воли: царь пожелал видеть Триумфальные ворота в Москве освященными. Митрополит ответил, что служитель истинного Бога не может освящать изображения языческих лжебожеств.

Остается только отметить, что святитель к людским похвалам в свой адрес относился по-христиански, считая их вредными для души, и даже укорял тех, от кого они исходили. Митрополит Филарет скончался 19 ноября 1867 года, канонизирован в 1994 году.