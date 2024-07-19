Петергоф в газетной хронике Гущин В.А., Абасалиев Р.А. Петергоф в газетной хронике. I том. 1864–1900. СПб.: Нестор-История, 2012. Двухтомник предоставляет читателю уникальную возможность познакомиться с повседневной жизнью уездного города Петергофа в период с 1864 по 1917 год. В нем собраны практически все публикации о Петергофе, выходившие в те годы в газетах. В первый том вошли газетные материалы с 1864 по 1900 год. На чтение: 1 минута

Гущин В.А., Абасалиев Р.А. Петергоф в газетной хронике. Издание в двух томах. I том. 1864–1900. СПб.: Нестор-История, 2012. — 480 с.

Гущин В.А., Абасалиев Р.А. Петергоф в газетной хронике. Издание в двух томах. II том. 1901–1917. СПб.: Нестор-История, 2012. — 528 с.

Двухтомник предоставляет читателю уникальную возможность познакомиться с повседневной жизнью уездного города Петергофа в период с 1864 по 1917 год. В нем собраны практически все публикации о Петергофе, выходившие в те годы в газетах «Кронштадтский вестник», «Котлин», «Правительственный вестник», «Русский инвалид», «Листок объявлений Кронштадта, Петергофа и Ораниенбаума». В первый том вошли газетные материалы с 1864 по 1900 год, во второй — с 1901 по 1917 год.

Петергоф в газетной хронике I том. 1864–1900

Вступительное слово главы МО г. Петергоф М.И. Барышникова — 3

К читателям — 4

1864

Обложка: обложка книги «Гущин В.А., Абасалиев Р.А. Петергоф в газетной хронике. Издание в двух томах. I том. 1864–1900. СПб.: Нестор-История, 2012».

Источник: https://spbkk.org