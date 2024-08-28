Первые Герои 8 июля 1941 г. – первое в годы Великой Отечественной войны присвоение званий Герой Советского Союза. На чтение: 1 минута

В Великую Отечественную войну звания Герой Советского Союза первыми были удостоены летчики-истребители младшие лейтенанты Жуков М.П., Здоровцев С.И. и Харитонов П.Т., отличившиеся в воздушных боях с бомбардировщиками противника, рвавшимися к Ленинграду. В конце июня эти летчики на своих истребителях И-16 применили против вражеских бомбардировщиков Ю-88 таранные удары. Звание Героя Советского Союза было присвоено им Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 года.

29 июня 1941 г. М.П. Жуков очередью поджег немецкий бомбардировщик, который задымил и стал снижаться. Но добить вражеский самолет наш летчик не смог – кончились патроны. Тогда Жуков решил пойти на таран и пикированием загнал немецкий бомбардировщик в Псковское озеро. Это был его третий боевой вылет, в котором ему удалось остаться в живых. Жуков погиб в 1943 г. в начале прорыва блокады Ленинграда, вступив в бой с 9 немецкими истребителями. Всего он совершил 286 боевых вылетов, в 66 воздушных боях сбил 9 вражеских самолетов лично и 5 - в группе.

28 июня 1941 г. С.И. Здоровцев обнаружил немецкий Ю-88 который возвращался с задания, и атаковал его. Вскоре кончились патроны, а недобитый враг попытался скрыться в облаках. Здоровцев решил таранить. Когда противник оказался совсем рядом, Здоровцев плавно взял ручку управления на себя и лопасти винта начали крошить рули «Юнкерса». Тот камнем пошёл к земле. Вражеский лётчик выбросился с парашютом и на земле был взят в плен нашими пехотинцами… Степан Здоровцев погиб буквально на следующий день после присвоения ему звания Героя, вступив в смертельную схватку с группой вражеских истребителей.

В первый же боевой вылет, 28 июня 1941 г., молодой пилот младший лейтенант П.Т. Харитонов совершил настоящий подвиг. Молодой, еще неопытный летчик совершает сложный таран, который не каждый ас способен выполнить! В этот день, Харитонов вел бой против бомбардировщика Ю-88, машина советского летчика получила повреждения, и пулемет отказал, не позволяя стрелять по противнику. Тогда Петр Харитонов, пошел на таран противника, отрубив руль высоты вражескому самолету. Сам летчик благополучно приземлился. Он пережил войну и после нее жил в Донецке.