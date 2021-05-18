Первый русский солдат – кто он? Царевич Петр Алексеевич даже в молодые годы создал многое из того, что стало гордостью отечественной истории. Особое место занимают так называемые потешные войска. Вроде детская забава, как считали бояре из царского окружения, но вот эта забава выросла в особое формирование для воспитания и обучения солдат новой армии. В 1683 году 11-летний Петр перенес свои воинские занятия в поле, и прежние его игры в солдатики теперь превратились в настоящее военно-практическое обучение. Стали создаваться и потешные полки, в которые записывались взрослые охочие люди (добровольцы). Первым в потешный, тогда еще Преображенский полк записался придворный конюх Сергей Леонтьевич Бухвостов. Именно он считается первым русским... На чтение: 1 минута

Царевич Петр Алексеевич даже в молодые годы создал многое из того, что стало гордостью отечественной истории. Особое место занимают так называемые потешные войска. Вроде детская забава, как считали бояре из царского окружения, но вот эта забава выросла в особое формирование для воспитания и обучения солдат новой армии.

В 1683 году 11-летний Петр перенес свои воинские занятия в поле, и прежние его игры в солдатики теперь превратились в настоящее военно-практическое обучение. Стали создаваться и потешные полки, в которые записывались взрослые охочие люди (добровольцы). Первым в потешный, тогда еще Преображенский полк записался придворный конюх Сергей Леонтьевич Бухвостов. Именно он считается первым русским солдатом. Это определение Бухвостову дал сам Петр I . Бухвостов верно служил царю, и тот высоко ценил его.

Сергей Леонтьевич Бухвостов

Свое войско юный Петр Алексеевич набирал только из служивших при дворе людей. И сначала многие преображенцы продолжали занимать свои дворцовые должности и получать за них жалованье.

Постепенно армейская служба стала основной, и в 1686 году Бухвостов был назначен в потешные пушкари, а через два года он становится сержантом. Первый солдат участвовал во всех важнейших походах и сражениях петровской эпохи: под Азовом, под Нарвой , при взятии Ниеншанца, в сражениях под Добрым и при Пруте и Лесной . Сергей Леонтьевич всегда был при царе и, по сути, являлся его телохранителем.

В 1706 году Петр I высоко оценил ответственного, крепкого и выносливого солдата: Бухвостов получил первый офицерский чин подпоручика. А в 1713 году при взятии Штеттина (ныне польский Щецин) Сергей Леонтьевич был тяжело ранен. На этом его походная служба закончилась, в звании майора артиллерии он был зачислен в Петербургский гарнизон. Петр I очень любил своего первого солдата и за два года до своей смерти приказал скульптору Растрелли отлить статую Бухвостова. Первый преображенец скончался в 1728 году, пережив царя на три года.

Скульптура Карло Растрелли, изображавшая Бухвостова, была первым прижизненным памятником в России, но она, к сожалению, не сохранилась. В августе 2005 года памятник первому русскому солдату был установлен на Преображенской площади в Москве. Нынешний памятник сделан по гравюре М. И. Михеева, которая, в свою очередь, была создана на основе той скульптуры.