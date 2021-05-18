Первый председатель Императорского РВИО. Штрихи к биографии Д.А. Скалона Становление и деятельность Императорского Русского Военно-Исторического Общества невозможно себе представить без рассказа о личности одного из инициаторов его создания и бессменного Председателя. Дмитрий Антонович Скалон – генерал от кавалерии и известный русский военный историк, адъютант генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича-старшего – человек, о котором, казалось бы, должно быть много известно и много написано. Между тем, его биография ещё не составлена, обстоятельства последних лет жизни неизвестны. Нам показалось необходимым показать роль Дмитрия Антоновича в изучении российской военной истории, а также попытаться установить некоторые новые факты его биографии. Герб рода де Скалон Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году.... На чтение: 5 минут

Становление и деятельность Императорского Русского Военно-Исторического Общества невозможно себе представить без рассказа о личности одного из инициаторов его создания и бессменного Председателя. Дмитрий Антонович Скалон – генерал от кавалерии и известный русский военный историк, адъютант генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича-старшего – человек, о котором, казалось бы, должно быть много известно и много написано. Между тем, его биография ещё не составлена, обстоятельства последних лет жизни неизвестны. Нам показалось необходимым показать роль Дмитрия Антоновича в изучении российской военной истории, а также попытаться установить некоторые новые факты его биографии.

Герб рода де Скалон

Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году. СПб., 1816. Ч. 9. С. 127.

Дмитрий Антонович родился 27 октября 1840 г. в семье генерал-лейтенанта Антона Антоновича Скалона и баронессы Ольги Григорьевны фон Крюденер. Родовая фамилия Скалон (д'Аскалон) была дана во время Первого крестового похода графом Готфридом Бульонским предку Дмитрия Антоновича по названию крепости Аскалон, на стену которой тот первым ворвался во время штурма. Его дед – герой Отечественной войны 1812 года А.А. Скалон, павший во время обороны Рачевской слободы в ходе Смоленского сражения (05.08.1812). По приказу Наполеона его похоронили со всеми воинскими почестями у подножия вала внутри Королевского бастиона в Лопатинском саду Смоленска, причем сам император лично присутствовал на церемонии и бросил первую горсть земли на могилу героя.

Дж. Доу. Портрет генерал-майора А.А. Скалона. 1819–1822 гг.

Портрет А.А. Скалона кисти Дж. Доу находится в Военной галерее 1812 года в Зимнем дворце (Государственный Эрмитаж).

В семье Скалонов было десять детей (отец был женат дважды): Дмитрий Антонович поддерживал тесные отношения с братьями Николаем (впоследствии обер-гофмейстер, генерал от кавалерии) и Георгием (Варшавский генерал-губернатор), сёстрами Марией и Эмилией. В семье придерживались евангелическо-лютеранского вероисповедания. Образование Д.А. Скалон получил в 1-м кадетском корпусе. В службу вступил корнетом в лейб-гвардии Уланский полк (16.06.1859). Поручик (17.04.1862). Окончил Николаевскую академию Генерального штаба и в том же году участвовал в подавлении восстания в Польше (1863). Штабс-ротмистр (27.03.1866), ротмистр (20.08.1869), полковник (04.04.1876), участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Долгие годы являлся адъютантом великого князя Николая Николаевича-старшего по его должности Главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа (31.08.1864–18.05.1878). Впоследствии Д.А. Скалон стал автором популярной книги о путешествии на Восток в свите великого князя 1 .

Обложка книги Д.А. Скалона «Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1872 году»

Д.А. Скалон в чине полковника. 1870-е гг.

Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1872 году. СПб., 1881; 2-е изд.: СПб., 1892; 3-е изд.: М., 2007.

Дмитрий Антонович Скалон. Конец 1870-х гг.

Альбом портретов бывших кадет 1-го Кадетского Корпуса.СПб.,1882. С. 313.

В своих воспоминаниях о службе у великого князя Николая Николаевича Д.А. Скалон описывал, что все дни его служба проходила во дворце Его Сиятельства (главное здание на Благовещенской площади (ныне – Дворец Труда на пл. Труда)), а также в Конно-гвардейском и Михайловском манежах. Время от времени великий князь со свитой выезжал в свою усадьбу Знаменка (ныне – Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе , д. 115, к. 1) 3 . Дмитрий Антонович очень любил Николая Николаевича, ценил свою службу, что отразилось и в его сочинениях.

Дворец великого князя Николая Николаевича-старшего. Фотограф А.Ф. Лоренс

Виды С.-Петербурга в конце 1860-х – начале 1870-х гг. Альбом. Л. 8.

Следующие ступени военной карьеры Д.А. Скалона – начальник канцелярии управления генерал-инспектора кавалерии (18.05.1878–22.07.1891), начальник кавалерийской части Главного штаба (22.07.1891–12.05.1895). Генерал-майор (15.05.1883), генерал-лейтенант (12.05.1895), генерал от кавалерии (06.12.1907), генерал-адъютант (24.02.1914). Состоял в распоряжении военного министра (12.05.1895–11.04.1916), затем был отчислен в Свиту Его Величества. После Февральской революции уволен от службы по прошению (31.03.1917). За свою службу Д.А. Скалон был удостоен множества наград: ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1863), Св. Анны 3-й ст. (1865), Св. Станислава 2-й ст. (1867) с короной (1869), Св. Анны 2-й ст. (1871) с короной (1873), Св. Владимира 4-й ст. (1876), Св. Владимира 3-й ст. с мечами (1878), Св. Станислава 1-й ст. (1886), Св. Анны 1-й ст. (1890), Св. Владимира 2-й ст. (1894), Белого Орла (06.12.1899), Св. Александра Невского (1903, бриллиантовые знаки – 12.01.1914). Также ему было вручено Золотое оружие (21.11.1877). Кроме того, Д.А. Скалона награждали и иностранными наградами: ему были вручены турецкий орден Меджидие 3-й ст. (1872), прусский орден Красного орла 3-й ст. (1872) и 2-й ст. (1876; звезда к этому ордену – 1883 г.), австрийский орден Железной Короны 3-й ст. (1874), саксонский орден Альбрехта 2-й ст. (1876), румынский орден Звезды 3-й ст. (1877), сербский орден Таковского креста (1878), румынский Железный крест (1879), черногорский орден Князя Даниила I 3-й ст. (1882), болгарский орден Св. Александра 2-й ст. (1883), персидский орден Льва и Солнца 1-й ст. (1889) 4 .

Д.А. Скалон. Фотоснимок начала ХХ в

Фотография опубликована в: Русская старина. 1909. Т. 138. № 6.

Таковы основные вехи военной карьеры Д.А. Скалона. И пусть в ней нет участия в ярких сражениях, но есть десятилетия безупречной службы на благо Отечеству. Широкую известность среди знатоков отечественной истории Д.А. Скалон получил благодаря своей активной деятельности на ниве военной истории. Темой его работ неизменно оставалась история русской армии периода Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., включая роль в этих событиях великого князя Николая Николаевича-старшего. Так, им были написаны и изданы труд «Забытый фельдмаршал. Очерк деятельности главнокомандующего в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг.» 5 , очерк «На службе при великом князе Николае Николаевиче» 6 и собственные небезынтересные воспоминания 7 . Мемуары Дмитрия Антоновича всецело посвящены периоду Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., при этом написаны в живой форме дневника, изобилующего яркими и информативными диалогами. Они служат великолепным историческим источником, дающим представление о человеческих и профессиональных качествах великого князя Николая Николаевича, а также содержащим характеристики его приближённых, точные детали организации армии и бытовой обстановки. Современники отмечали правдивый тон изложения, тонкую наблюдательность и стремление к беспристрастности, характерные для подхода автора 8 . Неслучайно именно Д.А. Скалону была поручена подготовка к изданию тринадцати томов юбилейного труда «Столетие Военного Министерства» 9 . Военный министр А.Ф. Редигер вспоминал, насколько важен тут был выбор хорошего редактора: «Я остановился на генерале Скалоне… знал… что он - любитель старины и читал его “Путешествие по Востоку и Святой Земле”. На сделанное ему предложение Скалон согласился и… представил программу издания, превзошедшую по её широте все мои ожидания; он был того же мнения, как и я, что историю надо составить возможно лучше и полнее, дабы мы сами знали своё прошлое. Со своей стороны я ему обещал, что в средствах отказа не будет. Таким образом, в 1900 году был начат колоссальный труд, ныне (за малыми недочетами) законченный, надежная основа для всех будущих исследователей в области пополнения, устройства, обучения и снабжения наших войск» 10 . Вот так высоко были оценены специалистами усилия Д.А. Скалона в качестве главного редактора этого фундаментального труда. Дмитрий Антонович являлся действительным членом Русского исторического Общества (с 02.04.1910), почётным членом Императорского Археологического института, входил в Попечительский совет Петрикирхе (старейшей лютеранской церкви Петербурга) и Петришуле (первой школы имперской столицы и одного из старейших учебных заведений России).

Петрикирхе

Петришуле

Осенью 1907 г. Дмитрий Антонович Скалон стал Председателем Императорского Русского военно-исторического общества. Он деятельно участвовал в организации общества, поддерживая начинания генерала от инфантерии А.З. Мышлаевского и видного военного теоретика, генерал-лейтенанта Н.П. Михневича, занимавших последовательно должность Первого товарища председателя ИРВИО (следует учитывать тот факт, что они в разное время возглавляли Главный штабРусской императорской армии, что объективно укрепляло официальные и неофициальные связи общества) 11 . В силу возраста и склонности к издательской деятельности Д.А. Скалон в основном сосредоточился на работе с изданиями ИРВИО. Периодическим органом общества стал ежемесячный « Журнал Императорского Русского военно-исторического общества ». ИРВИО также выпускало « Труды Императорского русского военно-исторического общества» (1909–1912) и «Записки разряда военной археологии и археографии » (1911–1914). Первоначально общество не имело своего здания и его деятельность протекала в целом ряде различных военных и исторических институций. Опубликованный текст устава ИРВИО завершался сообщением, что членские взносы принимаются казначеем Совета общества – на тот момент заведующим Суворовским музеем - полковником А.К. Баиовым по адресу: Суворовский пр., д. 32Б (здание Николаевской Академии Генерального штаба). Секретарь ИРВИО ежедневно с 16 до 18 ч мог дать разъяснения по любым вопросам в д. 6 Петровской куртины Петропавловской крепости (где располагались помещения Артиллерийского ведомства), а его помощник – с 11 до 15 ч в Военно-историческом отделении Главного управления Генерального штаба (Дворцовая пл., д. 10).

Здание Николаевской Академии Генерального штаба. Почтовая карточка начала ХХ в.

Здание Николаевской Академии Генерального штаба – ныне Военная Академия связи им. С.М. Будённого

Петровская куртина Петропавловской крепости

Здание Главного штаба, где в начале ХХ в. размещалось Главное управление Генерального штаба

Первые заседания общества проходили в Офицерском собрании (Литейный проспект, д. 20), пока в 1911 г. генерал от инфантерии Н.П. Михневич не предложил проводить собрания в его квартире (в доме № 2 по Адмиралтейскому проспекту, ныне – Невский пр., д. 2). 12 Архив и библиотека общества расположились в Артиллерийском историческом музее (Александровский парк, д. 7) 13 . И ныне фонд документов ИРВИО хранится в Научном архиве музея (фонд 11). С 1913 г. заседания снова регулярно устраивались в Офицерском собрании.

Здание Офицерского собрания. Фотоснимок начала ХХ в.

Здание Офицерского собрания в наши дни

Почтовая карточка начала ХХ в. с изображением здания Главного штаба (угол Невского проспекта)

Здание Главного штаба (угол Невского проспекта) в наши дни

Артиллерийский музей в наши дни

Д.А. Скалон продолжал руководить обществом до октября 1917 г., когда ИРВИО полностью прекратило свою деятельность, объективно уменьшившуюся после начала Первой мировой войны. Из всех значимых дел, осуществлённых при личном участии Д.А. Скалона, можно отметить установку в Лопатинском саду Смоленска обелиска памяти его предка – генерала Антона Антоновича Скалона - Героя Отечественной войны 1812 г., погибшего в Смоленском сражении. Немало способствовал Дмитрий Антонович и сооружению в августе 1912 г. на одном из бастионов Смоленской крепости памятника в честь героических подвигов Софийского пехотного полка, совершенных во время отражения наполеоновского нашествия.

У вновь открытого памятника А.А. Скалону в Смоленске. Слева направо: Н.Д. и Д.А. Скалон, Г. А. Скалон, члены депутации. 5 августа 1912 г.

Памятник А.А. Скалону в Смоленске. Август 2017 г.

Памятная надпись на обелиске в честь А.А. Скалона: «Памятник поставлен внуками – генералом от кавалерии Дмитрием Антоновичем и генерал-адьютантом Георгием Антоновичем Скалон в 1912 году»

Захоронение вдовы генерала А.А. Скалона - Каролины Христофоровны Скалон на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге.

Отметим также ещё один интересный факт его биографии, связанный с монументальным искусством. 12 января 1914 г. у Михайловского манежа был открыт памятник, посвященный событиям Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Основной его частью высотой 10,8 м стала конная статуя великого князя Николая Николаевича-старшего. Постамент из красного гранита со всех четырёх сторон украшали горельефы. На передней стороне, на фоне вида предместья Константинополя - Сан-Стефано, где был подписан итоговый мирный договор, изображалась группа всадников во главе с Николаем Николаевичем. Справа от него находился цесаревич, будущий император Александр III, слева – румынский принц Карл, ставший затем королем, среди других всадников – великий князь Владимир Александрович, герцог Сергей Максимилианович Лейхтенбергский, генералы М.Д. Скобелев, И.В. Гурко, Ф.Ф. Радецкий, А.А. Непокойчицкий и сам Д.А. Скалон. После революции, в октябре 1918 г. памятник был разрушен 13 . Так, к сожалению, погибло и скульптурное изображение Дмитрия Антоновича.

Памятник главнокомандующему русской армией на Дунае великому князю Николаю Николаевичу- старшему на Манежной площади Петербурга в день его открытия 13 января 1914 г.

Горельеф памятника великому князю Николаю Николаевичу - старшему. Среди всадников – Д.А. Скалон (крайний справа)

Пирютко Ю.М. Утраченный монумент // Цитадель. 1998. № 1 (6). С. 126.

Д.А. Скалон с итальянским скульптором Пьетро Каноника на открытии памятника великому князю Николаю Николаевичу у Михайловского манежа. Петербург, 13 января 1914 г.

На карте Петербурга сохранилось немало мест, связанных с жизнью и деятельностью Д.А. Скалона. Его дочь Людмила Дмитриевна в своих воспоминаниях писала: «Зимой мы жили в Петербурге в Конно-гвардейских казармах» 14 . По справочникам «Весь Петербург» / «Весь Петроград» (1894–1917 гг.) нам удалось дополнить эти сведения. На рубеже веков и в начале ХХ в. семья Скалонов сменила ряд адресов. Так, на 1894–1895 гг. они продолжали проживать в здании Конногвардейских казарм Военного ведомства (Благовещенская ул. (ныне – ул. Труда), д. 6) 15 .

Конногвардейские казармы – ул. Труда, д. 6

В 1896 г. адресами Д.А. Скалона стали д. 19 на 2-й линии Васильевского острова, в 1897 г. – д. 17 на Торговой улице (ныне – ул. Союза Печатников), в 1898 г. – д. 8–11 (ныне – № 8) по Караванной улице. 16 В следующем 1899 г. как адрес четы Скалонов в справочнике указан д. 11 по набережной Фонтанки 17 . Стоит заметить, что этот дом, как и д. 8–11 по Караванной, входил в комплекс строений Общества попечения о бедных и больных детях, где также располагались квартиры чинов Военного ведомства.

2-я линия Васильевского острова, д. 19

Ул. Союза Печатников, д. 17

Караванная ул., д. 8

Наб. Фонтанки, д. 11

Десять следующих лет Дмитрий Антонович с супругой жили на набережной реки Фонтанки. Сначала в д. 37 (1900–1903 гг.) 18 , затем в д. 53 (ныне – д. 51–53) (1904–1909 гг.) 19 . И с 1908 г. справочник особо указывает, что Д.А. Скалон – председатель Русского военно-исторического общества.

Наб. Фонтанки, д. 37

Наб. Фонтанки, д. 53

Д. 36 на Троицкой улице (ныне – ул. Рубинштейна) (1910 г.), д. 17 на Почтамтской улице (1911 г.), д. 46 на Надеждинской улице (ныне – ул. Маяковского) (1912–1914 гг.) – таковы адреса Д.А. Скалона и его жены в 1910 е гг. 20 Д. 14 по Надеждинской (ныне д. 14/25 по ул. Маяковского) стал последним известным нам адресом Дмитрия Антоновича 21 . Это доходный дом постройки 1880–1881 гг. (арх. Н.Ф. Беккер) . Но поскольку после 1917 г. справочники «Весь Петроград» несколько лет не издавались, и многие домовые книги и документы были утрачены, нет возможности установить, сменил ли Д.А. Скалон место жительства или прожил по последнему известному нам адресу до своей кончины.

Ул. Рубинштейна, д. 36

Ул. Почтамтская, д. 17

Ул. Маяковского, д. 46

Ул. Маяковского, д. 14/25

Лето семья Скалонов проводила в родовом имении Игнатове в Княгининском уезде Нижегородской губернии (ныне – Сергачский район Нижегородской обл.) или в Ивановке - родовом поместье Сатиных на Тамбовщине. И здесь следует рассказать еще об одном страстном увлечении Дмитрия Антоновича. Он был очень музыкален, в доме его родителей часто устраивались музыкальные вечера. В молодости он играл на флейте, фортепиано, а в начале 1860-х гг. по совету И.И. Зейферта стал играть на виолончели. Впоследствии он музицировал в дуэте с вел. кн. Николаем Николаевичем 22 , а затем играл на виолончели в оркестре «Общества любителей духовой музыки», который был организован цесаревичем Александром. Такие концерты непременно с участием цесаревича устраивались по четвергам, начиная с 1873 г. Жена Дмитрия Антоновича – Елизавета Александровна Сатина – также любила музыку. Кроме того, через супругу Скалоны состояли в близком родстве с Зилоти и Рахманиновыми. В петербургском доме 23 Д.А. Скалона тоже проходили музыкальные вечера, где сам генерал играл на виолончели. Бывали здесь в гостях композиторы П.И. Чайковский, А.И. Зилоти, Э.Ф. Направник и С.В. Рахманинов, художник В.А. Серов, писатель В.В. Крестовский. Романтическая привязанность связывала юного Сергея Рахманинова и одну из дочерей Дмитрия Антоновича – Веру 24 . Всего у Д.А. Скалона было четверо детей: Наталья (1868–1943), в замужестве Вальдгард; Людмила (1874–1962), в замужестве Ростовцева; Вера (1875–1909), в замужестве Толбузина; сын Николай (1886–1946). Дочери Дмитрия Антоновича были очень дружны с С.В. Рахманиновым и часто музицировали вместе с ним 25 .

В саду имения Игнатово. С.В. Рахманинов (2-й слева) с сёстрами Скалон. Лето 1897 г.

Ростовцева (Скалон) Л.Д. Воспоминания о С.В. Рахманинове // Молодые годы С.В. Рахманинова. Письма. Воспоминания. Л.–М., 1949. С. 37, 33.

Скончался Дмитрий Антонович Скалон в Петрограде, но точное место его захоронения долгое время оставалось неизвестным. К сожалению, среди документов советских пунктов ЗАГС, коллекция которых хранится в Центральном государственном архиве Петербурга дополнительных сведений нет 26 . По семейным воспоминаниям живущих потомков Д.А. Скалона – Елизаветы Георгиевны и Елены Владимировны Скалон 27 – Дмитрий Антонович скончался в 1919 г. и был похоронен на кладбище при Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни в Стрельне. Вскоре ушла из жизни его жена, которая была погребена рядом с супругом. Кладбище (вместе с архивами) в том же 1919 г. были уничтожены 28 . В самой пустыни никаких документов о захоронениях не сохранилось. Нет их и среди материалов, хранящихся в Санкт-Петербургской епархии.

На Волковском лютеранском кладбище находится семейное захоронение Скалонов (уч. 15). Здесь сохранились могилы родителей Д.А. Скалона – генерал-лейтенанта Антона Антоновича (1806–1872) и Ольги Григорьевны (ур. фон Крюденер, 1806–1843), брата Георгия Антоновича (1847–1914) и родственников – выдающегося пианиста Густава Густавича Кросса (1831–1885) и его жены Ольги Эмилии (урождённой Скалон, ум. в 1914 г.). Сохранились свидетельства о захоронении на этом же участке сестёр Дмитрия Антоновича – Эмилии (ум. 11.09.1918) и Марии (ум. 01.10.1918), второй жены его отца – Юлии Егоровны (ур. Сиверс) и дяди Александра Антоновича (1796–1852) 29 . К сожалению, сами могилы утрачены.

Поскольку с течением времени сохранившиеся надгробия стали нуждаться в реставрации, руководством регионального отделения РВИО в Санкт-Петербурге Ленинградской области (по личной инициативе О.И. Титберия) было принято решение установить символическую могилу - кенотаф в честь Д.А. Скалона и привести фамильное захоронение рода в порядок. Эти работы были осуществлены ООО «Вентиляция ОРП».

Гранитный кенотаф был изготовлен в ООО «Стела» (Санкт-Петербург). Увенчанная гербом РВИО надпись на небольшом надгробном памятнике гласит: «Фамильное захоронение семьи Председателя Императорского военно-исторического общества (1907–1917) генерала от кавалерии Дмитрия Антоновича СКАЛОНА 1840–1919 (место захоронения неизвестно)».

Гранитный кенотаф, посвящённый фамильному захоронению Д.А. Скалона

Торжественно-траурная церемония на Волковском лютеранском кладбище состоялась 17 ноября 2017 г. В ней приняли участие руководитель регионального отделения РВИО в Санкт-Петербурге по Санкт-Петербургу и Ленинградской области О.И. Титберия, члены региональных отделений РВИО, представители рода Скалонов. К присутствующим обратились исполнительный директор РВИО В.А. Кононов, научный директор РВИО М.Ю. Мягков, руководитель департамента по информационной политике РВИО Н.Н. Усманова, заместитель руководителя регионального отделения РВИО в Санкт-Петербурге по Санкт-Петербургу и Ленинградской области В.В. Казаков. Потомки генерала - Елизавета Георгиевна Ильина-Скалон и её дочь Елена высказали слова признательности собравшимся, говоря о важности сохранения исторической памяти. В частности, Елизавета Георгиевна отметила: «Наш род дал России двадцать генералов. После революции многие имена остались забытыми, и мы очень благодарны, что сегодня эта память возвращается». Военный духовой оркестр исполнил гимн России. В.А. Кононов, М.Ю. Мягков и О.И. Титберия возложили венок к надгробному памятнику Д.А. Скалона.

Во время торжественной церемонии в день открытия кенотафа. 17 ноября 2017 г.

18 ноября 2017 г. в Петербурге появился ещё один памятный знак, связанный с именем Д.А. Скалона. На здании Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи была открыта мемориальная доска в честь 110-летия создания Императорского Русского военно-исторического общества. Авторы доски – советник председателя РВИО Ростислав Мединский, скульптор Денис Стратович, художник Тимур Юрченко. Облик доски — это лист документа - проекта Устава, на котором император Николай II собственноручно написал: «Согласен. Весьма одобряю учреждение этого Общества». В церемонии открытия приняли участие руководители и сотрудники отделений РВИО из 68 регионов страны, представители Министерства обороны РФ. Присутствовали потомки генерал-адъютанта Д.А. Скалона – Е.Г. Ильина-Скалон и Е.В. Скалон. На торжественной церемонии выступили исполнительный директор РВИО В.А. Кононов, глава департамента культуры Министерства обороны России В.Д. Буздыган. В своей речи Владислав Кононов отметил, что «доска подчёркивает связь времен между теми, кто создавал это общество, и нами, кто продолжает традиции» 30 . Изучение биографии Д. А. Скалона и его коллег по ИРВИО – подлинных подвижников военной истории - служат этой же важной задаче.

Мемориальная доска в честь 110-летия создания ИРВИО

1 Скалон Д.А. Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1872 году. СПб., 1881; 2-е изд.: СПб., 1892; 3-е изд.: М., 2007.

2 Скалон Д.А. На службе при великом князе Николае Николаевиче // Русская старина. 1909. Т. 138. № 5. С. 282–287.

3 Составлено по: Список генералам по старшинству. Составлен по 15 апреля 1914 года. Пг., 1914. С. 54; Список генералам по старшинству. Составлен по 10 июля 1916 года. Пг., 1916. С. 4; Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004: http://www.bfrz.ru ; Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788–1913. М., 2007.

4 Скалон Д.А. Забытый фельдмаршал: (Очерк деятельности главнокомандующего в русско-турецкую войну 1877–1878 гг. на Балканском полуострове) // Русская старина. 1907. Т. 132. № 11. С. 235–258; № 12. С. 525–545; Отд. изд.: СПб., 1907.

5 Скалон Д.А. На службе при великом князе Николае Николаевиче // Русская старина. 1909. Т. 138. № 5. С. 278–294; № 6. С. 445–450; Т. 140. № 11. С. 297–309; № 12. С. 529–545; 1910. Т. 141. № 1. С. 149–169; № 2. С. 392–404.

6 Скалон Д.А. Мои воспоминания. 1877–1878 гг. СПб., 1913. Т. 1–2. Прежде двухтомника Дмитрий Антонович опубликовал две небольшие мемуарные статьи: Воспоминания Д.А. Скалона // Русская старина. 1907. Т. 131. № 9. С. 516–526; Скалон Д.А. На службе в лейб-уланах, 1859–1864 годы, и польское восстание 1863 года // Русская старина. 1908. Т. 136. № 11. С. 499–510.

7 Отзывы повременной печати о труде генерал-адъютанта Д.А. Скалона «Мои воспоминания», тт. I и II. Отдельный оттиск Императорской Публичной библиотеки. Пг., 1914.

8 Столетие Военного Министерства. 1802–1902. СПб., 1902–1914. Т. 1–13.

9 Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. М., 1999. Т. 1. С. 355.

10 См. подробнее: Бориснёв С.В. С целью познания ратного прошлого // Независимое военное обозрение. 2007. 13 апреля: http://nvo.ng.ru/notes/2007-04-13/8_milutin.html

11 Весь Петербург на 1912 год. [СПб., 1912]. С. 600; Весь Петербург на 1913 год. [СПб., 1913]. С. 422. Это здание Военно-топографического депо Главного штаба (арх. И.Д. Черник, 1845–1846 гг.).

12 Габаев Г.С. О Русском военно-историческом обществе. Рукопись: Отдел рукописей РНБ. Ф. 1001. № 47. Л. 1–3.

13 Талалай М.Г. Пьетро Каноника и Петербург // Невский архив. 2003. № 6. C. 556–570; Его же. Пьетро Каноника. Последний скульптор последнего царя // Русское искусство. 2006. № 3. С. 112–117.

14 Ростовцева (Скалон) Л.Д. Воспоминания о С.В. Рахманинове // Молодые годы С.В. Рахманинова. Письма. Воспоминания. Л.–М., 1949. С. 22.

15 Весь Петербург на 1894 год. [СПб., 1894]. С. 214; Весь Петербург на 1895 год. [СПб., 1895]. С. 207.

16 Весь Петербург на 1896 год. [СПб., 1896]. С. 286; Весь Петербург на 1897 год. [СПб., 1897]. С. 360; Весь Петербург на 1898 год. [СПб., 1898]. С. 481.

17 Весь Петербург на 1899 год. [СПб., 1899]. С. 484.

18 Весь Петербург на 1900 год. [СПб., 1900]. С. 576; Весь Петербург на 1901 год. [СПб, 1901]. С. 528; Весь Петербург на 1902 год. [СПб., 1902]. С. 576; Весь Петербург на 1903 год. [СПб., 1903]. С. 604.

19 Весь Петербург на 1904 год. [СПб., 1904]. С. 597; Весь Петербург на 1905 год. [СПб., 1905]. С. 590; Весь Петербург на 1906 год. [СПб., 1906]. С. 605; Весь Петербург на 1907 год. [СПб., 1907]. С. 648 (указан телефон: 24 916); Весь Петербург на 1908 год. [СПб., 1908]. С. 690; Весь Петербург на 1909 год. [СПб., 1909]. С. 724.

20 Весь Петербург на 1910 год. [СПб., 1910]. С. 774; Весь Петербург на 1911 год. [СПб., 1911]. С. 815 (с этого года телефон Д.А. Скалона 54 889); Весь Петербург на 1912 год. [СПб., 1909]. С. 823; Весь Петербург на 1913 год. [СПб., 1913]. С. 580; Весь Петербург на 1914 год. [СПб., 1914]. С. 601

21 Весь Петроград на 1915 год. [Пг., 1915]. С. 605; Весь Петроград на 1916 год. [Пг., 1916]. С. 621; Весь Петроград на 1917 год. [Пг., 1917]. С. 626.

22 Скалон Д.А. На службе в лейб-уланах, 1859–1864 годы, и польское восстание 1863 года // Русская старина. 1908. Т. 136. № 11. С. 504.

23 Здесь мы не указываем конкретный адрес, т.к., вероятно, традиция подобных вечеров не зависела от смены квартиры.

24 Сокольский Э.А. Об одном из «рахманиновских адресов» России // Московский журнал. 2003. № 4. С. 11–14.

25 Ростовцева (Скалон) Л.Д. Воспоминания о С.В. Рахманинове // Молодые годы С.В. Рахманинова. Письма. Воспоминания. Л.–М., 1949. С. 35–39.

26 ЦГА СПб. Ф. Р-6143. Оп. 1.

27 Продолжательницы рода Николая Антоновича Скалона, брата Д.А. Скалона.

28 Фонд документов пустыни находится в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Погодные списки захоронений велись по 1915 г., а алфавитные учитывают всех погребённых на конец 1917 г.: ЦГИА СПб. Ф. 1883. Оп. 50. Д. 1; Оп. 53. Д. 263.

29 Там же. Ф. 373. Оп. 1. Д. 28. Л. 195; Д. 35. Планы кладбища и сведения о захоронениях и сохранившихся могилах см.: Бем В.Г. Волковское лютеранское кладбище Санкт-Петербурга. СПб., 2003.

30 Емелина М.А. Торжественные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвящённые 110-летию Императорского Русского военно-исторического общества // Журнал регионального отделения Российского военно-исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 2018. № 1. С. 13–14. Об авторе: Емелина Маргарита Александровна, к.и.н., сотрудник ВИЦ СЗФО, член РВИО, г. Санкт-Петербург.