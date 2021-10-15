Первая мировая война, Версальская система и современность Первая мировая война, Версальская система и современность На чтение: 2 минуты

Первая мировая война, Версальская система и современность: сб. статей / отв. ред. И.Н. Новикова, А.Ю. Павлов, А.А. Малыгина. — СПб.: СПбГУ, 2014. — 408 с.

Сборник статей российских и зарубежных историков посвящен актуальным проблемам истории Первой мировой войны и Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Его основу составляют материалы выступлений на Третьей международной научной конференции «Первая мировая война, Версальская система и современность», состоявшейся 11–12 октября 2013 г. в г. Пушкин. Ее организаторами стали Министерство культуры РФ, Российское военно-историческое общество, Российская Ассоциация историков Первой мировой войны, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт всеобщей истории РАН. Сборник вводит в научный оборот широкий круг материалов отечественных и зарубежных архивов.

Книга предназначена для студентов гуманитарных вузов, профессиональных историков, специалистов в области международных отношений, а также широкой читательской аудитории, интересующейся Первой мировой войной и Версальско-Вашингтонской системой международных отношений.

Первая мировая война, Версальская система и современность Сборник статей

Предисловие

Приветствие министра культуры РФ В.Р. Мединского

Часть I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Гребенкин И.Н. Россия накануне великих испытаний: ожидания, прогнозы, пророчества современников

Бурков В.Г. Российские государственные символы накануне и в период Первой мировой войны

Пахалюк К.А. Делегитимация царской власти: идеологическое измерение (1914–1917 гг.)

Клочков Д.А. Облик солдата Российской императорской армии периода Первой мировой войны. Мифы и реальность

Хорошилова О.А. Русские отряды особой важности в период Первой мировой войны

Часть II. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ОБЩЕСТВО

Бахтурина А.Ю. Славянское единство: идея и практическое воплощение в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны

Асташов А.Б. «Зверства» войск антирусской коалиции в 1914–1918 гг.: военный опыт и пропаганда

Эггер М. Дипломатическое урегулирование проблемы военнопленных на Восточном фронте (на примере четырех конференций Красного Креста в Стокгольме в 1915–1917 гг.)

Котюкова Т.В. История туркестанского плена барона фон Гаука

Жванко Л.Н. Украинские военнопленные в государствах Четверного Союза: проблемы возвращения домой (1918 год)

Дудина А.А. Русский комитет помощи военнопленным в Стокгольме и русская эмиграция в Швеции в годы Первой мировой войны

Прокопов А.Ю. Британские рабочие и их профессиональные организации в годы Первой мировой войны

Ростиславлева Н.В. Ценностные ориентиры Макса Вебера в годы Первой мировой войны

Часть III. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И ВОЙНА

Нахтигаль Р. Австро-Венгерская монархия во время Первой мировой войны

Кукушкина И.А. Украинская национальная идея в годы Первой мировой войны (на примере украинской художественной литературы)

Полякова Е.Ю. Первая мировая война в восприятии ирландцев

Колышевская Е.Ю. Концепты «общего врага» и «общей жертвы» и ирландский национальный проект в годы Первой мировой войны

Дуров В.И. Трансформация тактики ирландского национализма в годы Первой мировой войны

Гронский А.Д. Отражение событий лета 1914 г. в белорусскоязычной газете «Наша нива»

Часть IV. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Горлова Д.В. Установление англо-русских военно-морских связей накануне Первой мировой войны

Лихарев Д.В. Британское морское командование и прорыв «Гебена» и «Бреслау» в Константинополь в августе 1914 г.

Витухновская-Кауппала М.A. Русская военная миссия в Италии: 1914–1918 гг.

Лакман М. Финляндия и Швеция в политике Германии в войне против России в 1914–1918 гг.

Мак Кри М. Согласование стратегии союзников в Македонии

Озтюрк М. Сарыкамышское сражение: турецкий взгляд

Часть V. ДИПЛОМАТИЯ ВЕРСАЛЯ

Романов В.В. «Академический» интернационализм: проблема наднациональных политических институтов в проектах Т. Веблена и Ф. Тернера накануне Парижской мирной конференции 1919 г.

Ланник Л.В. Накануне «удара в спину»: германская армия осенью 1918 г.

Котенев В.А. Вопрос о германских репарациях на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг.

Листиков С.В. Версаль и «русский вопрос»: идея «окружения» Советской России и ее эволюция

Зубачевский В.А. Советская Россия и начало геополитической трансформации Центрально-Восточной Европы (1918–1919 гг.)

Барынкин А.В. Влияние «германского фактора» на развитие военно-политического противостояния между Польшей и Советской Россией

Трошина Т.И. Тень Версальского мира: влияние событий советско-польской войны на общественную жизнь послевоенной Германии (август 1920 – июнь 1921 гг.)

Часть VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕРСАЛЯ

Жуковская Н.Ю. «Дипломатический суверенитет» или «единый дипломатический фронт Британской империи»: к вопросу о трансформации внешнеполитического статуса Канады в период становления Версальско-Вашингтонской системы

Костюк Р.В. Кризисы Версальской системы и международная социал-демократия, 1930-е гг.

Малай В.В. Международные конференции конца 1930-х гг. в контексте кризиса Версальской системы (Нион, 1937)

Фокин В.И. «Политика умиротворения» как последствие кризиса Версальской системы

Крупская С.Ю. Кризис Версальской системы и нацистская пропаганда (чехословацкая проблема, 1938)

Фомин А.М. США и система мандатов Лиги Наций на Ближнем Востоке. 1920–1924 гг.

Cагалова А.Л. «Великая авантюра» или «великий эксперимент»: британские лейбористы о причинах несостоятельности Лиги Наций как системы коллективной безопасности

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Contents

Обложка: обложка сборника «Первая мировая война, Версальская система и современность: сб. статей / отв. ред. И.Н. Новикова, А.Ю. Павлов, А.А. Малыгина. — СПб.: СПбГУ, 2014».

Источник: https://prussia.online