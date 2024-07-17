Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Система административных взысканий: Справочное издание. 2011. Составитель и автор вступительной статьи Н.Г. Патрушева, Редактор М.А. Бенина. В книге рассматривается цензурная политика российского правительства в отношении периодической печати в то время, когда роль последней в жизни общества становилась все более влиятельной. На чтение: 1 минута

Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Система административных взысканий: Справочное издание. – СПб.: Издательство «Нестор-История», 2011. – 412 с.

Составитель и автор вступительной статьи Н.Г. Патрушева

Редактор М.А. Бенина

Рецензенты д.и.н. В.Г. Чернуха , д.филол.н. Л.П. Громова

Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Система административных взысканий: Справочное издание

В книге рассматривается цензурная политика российского правительства в отношении периодической печати в то время, когда роль последней в жизни общества становилась все более влиятельной. Цензурная реформа 1865 г. положила начало переходу к судебной ответственности в делах печати, однако власть предпочитала использовать административные меры. В период с 1865 по 1905 г. сложилась и действовала особая система административных взысканий (предостережения, приостановки, запрещения розничной продажи, публикации частных объявлений), которая позволяла применять экономические методы воздействия на печать вплоть до окончательного прекращения издания.

Источником для работы послужили законодательные акты, официальные и частные периодические издания, архивные документы РГИА, ОР РНБ, Архива РАН. Во вступительной статье дан очерк истории становления и функционирования системы административных взысканий. В основной части справочника собраны тексты распоряжений, касающиеся административных взысканий, данных периодической печати в 1865–1905 гг., и их свод в таблицах: по периодическим изданиям (Таблица 1) и хронологический (Таблица 2). В приложении публикуются записки государственных и общественных деятелей о положении печати в исследуемый период. Справочник снабжен необходимыми комментариями и подборкой текстов цензурных законов, облегчающими его использование.

От составителя

Система административных взысканий, 1865–1905 гг. Вступительная статья

Административные взыскания, полученные периодической печатью в 1865–1905 гг. Список

Таблица №1

Таблица №2

Приложениe 1. Оболенский Д.А. [По поводу закона о печати. 1869 г.]

Приложениe 2. Всеподданнейшее прошение русских писателей (1895 г.)

Приложениe 3 . Бильбасов В.А. Нужды русской печати (доклад в Юридической комиссии 14 декабря 1897 г.)

Приложениe 4 . Докладная записка цензора Санкт-Петербургского цензурного комитета статс-секретаря Н.М. Соколова о циркулярных распоряжениях по Главному управлению по делам печати с 1 сентября 1865 года по 1 января 1900 года

Приложениe 5. Буш В.В. Всеподданнейшие доклады по Главному управлению по делам печати 1865–1909 гг. (1919 г.)

Приложениe 6. Законы о печати и статьи цензурного устава о периодической печати (1862–1905 гг.)

Список источников и литературы

Список сокращений

Обложка: обложка книги «Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865—1905 гг.: система административных взысканий». 2011.

Источник: https://nlr.ru