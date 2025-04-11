Персия после Кира Вторым царем древней Персии был Камбис, сын Кира. Во время своего правления он продолжил завоевания отца и расширил границы своего царства, покорив Египет и часть Эфиопии в 525 г. до н. э., после чего провозгласил себя фараоном. На чтение: 7 минут

Вторым царем древней Персии был Камбис, сын Кира. Во время своего правления он продолжил завоевания отца и расширил границы своего царства, покорив Египет и часть Эфиопии в 525 г. до н. э., после чего провозгласил себя фараоном. Согласно некоторым источникам, он совершил самоубийство. После его смерти власть в Персии захватил мидийский маг Гаумата, который выдавал себя за младшего сына Кира. Однако несколько месяцев спустя его сверг Дарий, представитель более молодой ветви Ахеменидов.

Дарий I был самым влиятельным правителем Персии. Он управлял страной с 522 по 486 год до н. э. и принадлежал к династии Ахеменидов, к которой также относились Кир и Камбис. Дарий укрепил власть Ахеменидов и сформировал структуру управления государством. До его правления Персидская империя, значительно расширившись, не была объединена. Она состояла из отдельных регионов и народов. Дарий стал первым из царей, кто решил создать основы государственности. Он, в целом, сохранил языки, религии, законы и традиции каждого из покоренных народов, а также их нравы и обычаи. Однако надо всем этим поставил единое правительство. Персидская империя делилась на сатрапии - территории, которые значительно превышали по размерам прежние провинции и включали земли целых государств со схожими языками и культурой. Во главе каждого из них стоял сатрап, как правило, из персов, ответственный перед царём. Реформы, проведенные Дарием, были направлены на концентрацию власти в его руках.

Когда Персидской империей руководил Дарий, она была невероятно огромной, и количество её жителей оценивается, впрочем, весьма приблизительно, в 50 миллионов человек. Ориентировочно, в то время это число было равно половине всего населения мира.

Дарий обладал безграничной властью, только он мог носить одежды из пурпура. Любые высокопоставленные чиновники страны вынуждены были выражать ему почтение, падая ниц. Никто из правителей не обладал таким количеством золота и столь великолепными дворцами, как Дарий. Личная охрана персидского царя состояла из десяти тысяч прекрасно обученных и вооружённых воинов, «бессмертных». Их число было постоянным: если кто-то выбывал, его немедленно заменяли другим.

Чтобы обезопасить себя от возможных восстаний, персидский правитель создал сеть тайных агентов и осведомителей («глаза и уши» царя), которые вели слежку за населением и сообщали ему о любых подготовках к заговору. Изменников жестоко наказывали.

Крупнейшие города древней Персии были соединены широкой дорогой, известной как Царская. Через каждые 20-30 километров вдоль нее были расположены станции с лошадьми и персоналом, что позволяло гонцам, меняя друг друга, быстро добираться до крупных городов, чтобы доставить важное сообщение или письмо.

Административной столицей империи при Дарии I стал город Сузы. Там располагалась царская администрация, контролирующая деятельность чиновников по всей стране. Была введена новая система налогообложения, согласно которой каждая сатрапия должна была выплачивать определенную сумму денежного сбора, размер которого зависел от количества обрабатываемых земель и их плодородия. Жители покоренных стран платили налоги. В казну империи ежегодно поступало множество тонн серебра из Египта и Вавилона. Только персам были предоставлены налоговые льготы, поскольку они считались господствующим народом. Главной же столицей империи Дарий сделал Персеполь («город персов») с его величественной крепостью в плодородной цветущей долине. Здесь располагались роскошный царский дворец, а также сокровищница и усыпальница персидских царей. Персеполь оставался официальной столицей до конца империи.

После 517 г. до н.э. Дарий провел денежную реформу, введя единую монетную систему. Основой этой системы стал золотой «дарик». Только царский монетный двор имел право чеканить монеты, и благодаря неизменно высокому качеству золота «дарик» на протяжении многих веков считался самой надежной валютой Востока.

В результате проведенных реформ в Вавилонии, Египте и других регионах была создана новая система управления, которая до окончания правления династии Ахеменидов практически не претерпела изменений.

Дарий умер в 486 г. до н. э. при подготовке к великой войне с греками. Он оставил после себя сильное государство и огромную империю. Могущество его царствования было безграничным, и его потомки продолжали править империей. Они не знали предела своей власти. Существует легенда, как сын Дария, Ксеркс, вздумал однажды бросить вызов разбушевавшейся стихии: он приказал бить плетьми разбушевавшееся море и кидать в него цепи, когда непогода разрушила построенную персами переправу через Геллеспонт. Но Персидская империя не была единой. Ее стабильность во многом зависела от личности правителя, которого все уважали и боялись. Да, после смерти Дария к власти пришли другие правители из династии Ахеменидов, но их звезда уже начала угасать. Хотя их империя все еще была огромной и могучей, качество их армии видимо ухудшилось, а управление осуществлялось не без проблем. Боевой дух воинов ослабел, и они уже не были той закаленной и непобедимой силой, какой были при Кире Великом. И вот огромное Персидское государство не смогло покорить, греческие полисы, которые объединились перед лицом грозного врага. В конце-концов после множества войн, в которых удача то улыбалась, то отворачивалась от персов, великая империя Кира пала. Это произошло в IV веке до н.э., когда знаменитый Александр Македонский со своей армией вторгся в Персию и завоевал могущественную Ахеменидскую державу. Окончательно она прекратила своё существование в 329 году до н.э.

Полный цикл материалов о Персидской империи вы найдете под заголовками:

Рождение Персидской империи

Кир II Великий: царь-полководец

Персия после Кира