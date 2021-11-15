Открытие Малого театра в Москве 14 октября 1824 г. в Москве открылся Малый театр, ныне один из старейших драматических театров России. Труппа Малого театра была создана при Московском университете после указа Императрицы Елизаветы Петровны 1756 г. об учреждении профессионального театра в России. На чтение: 3 минуты

ИМЕННОЙ УКАЗ «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ РУССКОГО ТЕАТРА». 1756 ГОД

«Повелели Мы ныне учредить Русский для представления трагедий и комедий театр, для которого отдать Головкинский каменный дом, что на Васильевском острову, близь Кадетского дома. А для онаго повелено набрать актеров и актрис: актеров из обучающихся певчих и Ярославцев в Кадетском корпусе, которые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров из других неслужащих людей, также и актрис приличное число. На содержание онаго театра определить, по силе сего Нашего Указа, считая от сего времени в год денежной суммы по 5000 рублей, которую отпускать из Статс-Конторы всегда в начале года по подписании Нашего Указа. Для надзирания дома определяется из копиистов Лейб-Компании Алексей Дьяконов, которого пожаловали Мы Армейским подпоручиком, с жалованьем из положенной на театр суммы по 250 рублей в год. Определить в оный дом, где учрежден театр, пристойный караул. Дирекция того Русскаго театра поручается от Нас бригадиру Александру Сумарокову, которому из той же суммы определяется, сверх его бригадирскаго оклада, рационных и деньщичьих денег в год по 1000 рублей и заслуженное им по бригадирскому чину с пожалованья его в оный чин жалованье, в дополнение к полковничью окладу додать и впредь выдавать полное годовое бригадирское жалованье; а его бригадира Сумарокова из армейского списка не выключать. А какое жалованье, как актерам и актрисам, так и прочим при театре производить, о том ему – бригадиру Сумарокову, от Двора дан реестр. О чем Нашему Сенату учинить по сему Нашему указу». 30 августа

Полное собрание законов Российской империи. Т. XIV. СПб. 1830. № 10599. С. 613. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php

ИЗ ИСТОРИИ МАЛОГО ТЕАТРА

…Лишь в сезон 1824/25 годов, когда 14 октября состоялось первое представление в перестроенном архитектором В.О. Бове доме купца Варгина, драматическая часть Московской императорской труппы обрела свой постоянный дом – Малый театр.

«Московские ведомости» поместили объявление о первом спектакле в Малом: «Дирекция Императорского Московского театра чрез сие объявляет, что в следующий вторник 14 октября сего года будет дан на новом малом театре, в доме Варгина, на Петровской площади, для открытия онаго спектакль 1-й, а именно: новая увертюра сочин. А.Н. Верстовского, впоследствии во второй раз: Лилия Нарбонская, или Обет рыцаря, новое драматическое рыцарское представление-балет...»

Как видите, слово «малый» сначала даже не писали с заглавной буквы – ведь оно объясняется просто размерами здания, которое было невелико по сравнению со стоящим по соседству Большим театром, предназначенным для балетных и оперных спектаклей. Но вскоре слова «Большой» и «Малый» стали именами собственными, и ныне во всех странах мира звучат на русском языке. Некоторое время балетно-оперная и драматическая труппы Императорского Московского театра были единым целым: один и тот же артист мог участвовать в спектаклях разного рода, театры были соединены подземным ходом.

ЗДАНИЕ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Труппа Московского императорского театра обрела свой дом в 1824 году. Дом, ставший такой же неотъемлемой частью его истории, как великий М.С. Щепкин, драматург А.Н. Островский, удивительная театральная династия Садовских, трагическая актриса М.Н. Ермолова, актёр и режиссёр, педагог и театральный мыслитель А.П. Ленский, актёр, драматург, руководитель театра князь А.И. Сумбатов-Южин и многие другие, составившие славу Малого театра.

Идея восстановить центр города после пожара 1812 года и придать ему достойную форму витала в воздухе в 18-20-е годы XIX столетия и питала умы многих деятельных и талантливых людей, как часто бывает с нужными и своевременными идеями. […] Работа на Петровской площади обещала быть сложной и обширной, предстояло создать из хаоса симметрию, из пересеченной местности площадь классических пропорций. Бове ставит себе целью построить ряд парных зданий, которые образуют площадь, достойную почетного соседства с историческим центром города.

В XVIII веке на месте, где стоит Малый театр, был топкий берег, через Петровскую площадь протекала река Неглинка. В конце столетия реку запрудили, появились набережные, но Неглинка долго ещё не желала уходить с лица города, и лишь в 1818 году была замурована в подземную трубу. С пленением реки беды, которая она несла с собой, не закончились. Десятилетиями вода заливала подвалы, подтачивала фундаменты зданий.

Ещё одним деятельным создателем театрального здания стал Д.В. Голицын, военный генерал-губернатор Москвы, а с 1823 года главный начальник московской театральной дирекции. Московский театр отделился от Петербургского, и обрел право соперничать со столицей. Князь Голицын ревностно мечтал о создании такого театра, который с успехом мог бы составить эту непростую конкуренцию.

Был ещё один человек, без которого у московской труппы не появился бы особняк, знакомый всем любителям театра. Василий Васильевич Варгин, купец, мечтатель, человек больших способностей и сложной судьбы. […] Василий Васильевич стал обладателем целого ряда наград, в том числе медали, которой награждали представителей купеческого сословия, пожертвовавших на военные потребности не менее десятой доли своего капитала.

В 1814 году Варгину 23 года. Талантливый предприниматель, человек чистого сердца, решительный и удачливый в делах, он оказывается в Париже. Василий Васильевич восхищён французской столицей, его покорил блистательный Пале-Рояль с театром Комеди Франсез, расположенный в самом сердце города. На родину Варгин возвращается с твёрдым намерением создать в Москве площадь, которая могла бы сравниться с французской изяществом и великолепием.

В 1818 году Варгин скупает участки земли с застройками у трёх владельцев, и возводит дом с большим концертным залом и открытой галереей с магазинами. Его дом первый из четырёх классических строений, которые по замыслу Бове будут смотреть на Петровскую площадь.

Вскоре после завершения строительства, государство предлагает Варгину сдать дом в аренду для устройства в нём театра и Василий Васильевич быстро соглашается. За два месяца под руководством Бове на собственные значительные средства хозяина, особняк был перестроен.

[…] Представить себя первыми зрителями театра поможет издание «Москва или исторический путеводитель по знаменитой столице Государства Российского», в котором, в частности, говорилось: «Скажем об отличном убранстве внутренности, оно очень хорошо и великолепно, и, как некоторые замечают, слишком золотисто. Ложи в сём театре расположены в четыре яруса. Верхние места весьма неудобны. Занавес, представляющий один из видов Петербурга, работы Г. Иванова, – превосходен».

[…] Через несколько лет после открытия театра, Василий Васильевич Варгин был оклеветан, обвинён в недочётах и передержке казённых денег в военное время, заключён в Петропавловскую крепость, и вскоре сослан, его имущество взято под опеку. В 1832 году дом был приобретён государством, и с этого времени труппа играла уже в казённом помещении. Позже Василия Васильевича были сняты все обвинения, капитал возвращен, но прошли годы ссылки, состояние было сильно расстроено, романтик и подвижник сломлен, превратившись в человека замкнутого, нелюдимого и одинокого.

Крупенникова Т. Здание на Театральной площади //Театральная жизнь. №2, 2010 http://maly.ru/news_more.php?number=2&day=27&month=7&year=2011

МАКЕТ ЗДАНИЯ МАЛОГО ТЕАТРА

Почти дословно или в извлечении находим во всех путеводителях и описаниях Москвы той и позднейшей эпохи, такие скудные данные о здании Малого театра. Большая часть Театрального Архива сгорела, во время пожара Большого театра в 1853 году, а небольшой материал, находящийся в Архиве Академических театров в Ленинграде и материалы Архива бывшего Министерства двора очень мало дают существенных данных о здании Малого театра. В Театральном Музее имени А. Бахрушина в Москве, нам удалось найти записную книжку Ивана Евдокимовича Покровского, бывшего при перестройке театра в должности комиссара с 1838 года по 1842 год. Пунктуальный в своих записях Покровский дает некоторые черты, по которым можно восстановить судьбу здания Малого театра.

Находящаяся в том же Театральном Музее имени А. Бахрушина деревянная модель Малого театра сработана, как гласят остатки надписи на ней, тем же Покровским. Модель представляет интерес не столько с архитектурной стороны, сколько со стороны исторической. Сработанная каким-либо театральным столяром модель очень не точна в своих архитектурных пропорциях, но очень старательно сработанная сцена и очень верно построенный по размерам зрительный зал, дают нам картину состояния здания Малого театра до его перестройки в 1843 году.

Модель хранилась раньше в Оружейной Палате в большом небрежении под достаточным слоем пыли. Благодаря энергии П.Н. Миллера модель была наконец извлечена в 1921 из Оружейной Палаты и передана в Музей старой Москвы, откуда затем была перевезена в Театральный Музей имени Бахрушина. Модель сработана из березового и липового дерева, вся на клею.

Обложка: здание Малого театра в Москве и памятник Александру Николаевичу Островскому

Источник: https://www.maly.ru