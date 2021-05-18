Отчет о деятельности Императорского РВИО за 1911 г.

Отчет о деятельности Императорского Русского военно-исторического общества за 1911 год. Год четвертый. СПб., 1912 Кромѣ участія членовъ Совѣта въ Междуведомственной Комиссіи по устройству чоствованія столѣтняго юбилея Отечественной войны, Совѣтомъ были командированы представители Общества: въ В ы с о ч а й ш е утвержденную Комиесію по выработкѣ программы чествованія 300-лѣтняго юбилея воцаренія Дома Романовыхъ, въ учрежденное при дирекціи Императорскихъ театровъ жюри по конкурсу историческихъ пьесъ, посвященныхъ событіямъ 1812 и 1613 г.г…

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