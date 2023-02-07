От полуторки до Виллиса. 10 главных автомобилей Великой Отечественной Среди помогавших завоевать Победу были не только специально созданные для армии машины. Но и гражданские модели, которым было суждено примерить «военную форму». На чтение: 2 минуты

Среди помогавших завоевать Победу были не только специально созданные для армии машины. Но и гражданские модели, которым было суждено примерить «военную форму».

ГАЗ-ММ/ГАЗ-АА

Самый массовый предвоенный автомобиль СССР – так называемая полуторка (грузоподъемность 1500 кг) — ГАЗ-ММ.

Неказистый и предельно простой по конструкции грузовик, по сути модернизированный Ford конца 1920-х, оснащали двигателем мощностью всего-то 50 л.с. (до 1938-го ГАЗ-АА делали с 40-сильным мотором).

Однако военные шоферы полуторку любили и уважали. Ее главными достоинствами были прочность и простота незамысловатой конструкции, а соответственно — возможность быстро привести неисправный грузовик в рабочее состояние даже в самых неподходящих для этого условиях.

Во время войны Горьковский завод некоторое время выпускал предельно упрощенную версию машины – с брезентовой крышей, без дверей и с одной фарой. В прифронтовой полосе из-за требований светомаскировки все равно чаще всего ездили не включая фары. С 1938 по 1946 годы построили более 400 тысяч полуторок.

ЗИС-5/ЗИС-5В

Уважительное прозвище «трехтонка» машина грузоподъемностью 3000 кг заслужила еще перед войной. А еще ЗИС называли «Захар Ивановичем», или просто по-свойски — «Захар».

Прочный, простой по конструкции и ремонтопригодный грузовик с рядным 6-цилиндровым мотором рабочим объемом 5,6 л, мощностью 73 л.с. и 4-ступенчатой коробкой передач выпускали с 1933 года.

Осенью 1941 года производство из прифронтовой Москвы перевели в Ульяновск (завод УльЗИС) и Миасс (УралЗИС). Но с 1942-го «трехтонки» вновь изготавливали и в Москве.

Машины военного времени ЗИС-5В имели упрощенные крылья, кабины, обшитые деревянными рейками, уменьшенные фары или только одну фару.

ЗИС-6

Трехосный вариант «Захара» ЗИС-5 — ЗИС 6 выпускали с 1933-го лишь по 1941 год. Но в начальный период войны автомобили тоже использовали в Красной Армии.

Именно на их шасси монтировали первые гвардейские минометы, так называемые «Катюши».

На машине снаряженной массой 4230 кг и грузоподъемностью 4000 кг стоял такой же, как на ЗИС-5, рядный шестицилиндровый двигатель рабочим объемом 5,6 л и мощностью 73 л.с. С четырехступенчатой коробкой передач работал двухступенчатый демультипликатор.

Всего изготовили 21 239 экземпляров ЗИС-6. В 1940–1941 годах на трехосных шасси собрали шестнадцать броневиков БА-11.

ГАЗ-ААА

Трехосные ГАЗ-ААА на базе полуторки производили в 1934–1944 годах. На автомобиль грузоподъемностью 2000 кг (снаряженная масса 2475 кг) устанавливали 40-сильный, а с 1938 года — 50-сильный четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 3,3 л (такой же, как у полуторки).

Помимо 4-ступенчатой коробки передач машину оснащали понижающей передачей.

За все время собрали 37 373 грузовика колесной формулой 6х4. На шасси ГАЗ-ААА устанавливали цистерны и артиллерийские орудия.

В 1938–1941 годах на базе трехоски сделали также 3291 броневик моделей БА-3, БА-6 и БА-10. С 1936 по 1943 годы в небольших количествах производили штабные автобусы ГАЗ 05-193.

ГАЗ-М1

Основным офицерским легковым автомобилем, особенно в начале Великой Отечественной, в Красной Армии был гражданский ГАЗ-М1 (он же «эмка»), который выпускали с 1936 года.

В небольших количествах машины собирали вплоть до 1943 года. Некоторые «эмки» с 50-сильными моторами рабочим объемом 3,3 л благодаря смекалке шоферов и высокой унификации по силовому агрегату с полуторкой служили в армии до конца войны.

На базе «эмки» делали пикапы ГАЗ-М415. В небольших количествах произвели и полноприводные версии с шестицилиндровыми моторами – седан ГАЗ-61 и пикап ГАЗ-61-417.

Willys MB

Самым массовым командирским автомобилем Красной Армии с 1942 года постепенно стал американский полноприводный Willys MВ.

Двигатель объемом 2,2 л развивал 60 л.с. Автомобиль имел подключаемый передний привод и понижающую передачу.

Willys по праву считали лучшим автомобилем войны в своем классе. Шоферы ценили машину за отменную динамику, проходимость, безотказность и надежность.

В небольших количествах по договору ленд-лиза в СССР приходили также аналогичные внедорожники Ford GPW и амфибии Ford GPA, сделанные на основе Виллиса.

Красная Армия получила во время войны более 50 000 легковых американских внедорожников марок Willys и Ford.

Studebaker US6

Грузовики Studebaker US6 массово стали поступать в Красную Армию в 1942 году. Машины оснащали 6-цилиндровым двигателем Hercules JXD объемом 5,2 л, мощностью 87 л.с., 5-ступенчатой коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой.

В основном, по договору ленд-лиза к нам поставляли версии с полным приводом и металлической грузовой платформой. Но были модификации с лебедками, седельные тягачи, шасси под установку вооружения и спецкузовов, а также вариант колесной формулой 6×4.

В Красную Армию во время войны отправили примерно 114,5 тысячи машин. Studebaker стал основным автомобилем для установки гвардейских минометов БМ-13 «Катюша». Наши шоферы очень ценили эти грузовики за надежность, динамку, эффективные тормоза.

Dodge WC

Семейство американских средних полноприводных автомобилей Dodge WC выпускали с 1940 по 1945 годы. В числе модификаций были грузовики с тентом с брезентовой крышей и продольными лавками в кузове, цельнометаллические фургоны и универсалы, санитарные автомобили, версии с пулеметами. Выпускали также трехосные версии WC-62 и WC-63 грузоподъемностью 1,5 тонны.

Автомобили оснащали «шестерками» мощностью 79-99 л.с., 4-ступенчатой коробкой передач, отключаемым передним приводом.

Самыми массовыми в Красной Армии были грузопассажирские автомобили версий WC51 и WC52 с откидными лавками в кузове. У нас их прозвали «Додж три четверти» — за грузоподъемность 750 кг, и часто использовали и в качестве артиллерийских тягачей.

В небольших количествах в Красной Армии служили и командирские машины с легковой планировкой Dodge WC56. На таких машинах в прифронтовой полосе возили высоких советских военачальников.

В СССР поставили 20-25 тысяч Доджей всех модификаций.

ГАЗ-67

Отечественный аналог Виллиса — внедорожник ГАЗ-64 встал на производство в 1941 году.

Простая по конструкции машина с 54-сильным серийным двигателем имела подключаемый передний привод и раздаточную коробку без понижающей передачи. Ее отсутствие компенсировала «тракторная» первая передача — в инструкции рекомендовали на хороших дорогах пользоваться ею лишь с прицепом-пушкой.

В условиях войны ГАЗ с трудом мог освоить выпуск еще одной модели. Поэтому до 1943-го выпустили только 762 автомобиля ГАЗ-64. После модернизации машина получила индекс ГАЗ-67, а с 1944 года – ГАЗ-67Б.

Водители называли ГАЗ-67 «Иван Виллис» и относились к нему с уважением. Но завод, особенно после бомбардировки в августе 1943-го, так и не смог развернуть массовое производство.

До 1945-го построили меньше пяти тысяч ГАЗ-67. Однако шасси использовали и для легких броневиков ГАЗ-64Б.

Chevrolet G7100

Американский автомобиль имел грузоподъемность 1500 кг, как наша полуторка. Но был полноприводным и с 83-сильным шестицилиндровым мотором.

Автомобили использовали для перевозки личного состава и установки реактивных установок БМ-13.

Chevrolet отличали высокая проходимость, надежность и хорошая динамика. Как и некоторые иные американские модели, поставляемые в СССР по договору ленд-лиза, часть Chevrolet приходили к нам не только в готовом виде, но и машинокомплектами для сборки на советских заводах. Chevrolet, например, собирали и на Горьковском автозаводе.