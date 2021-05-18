От локомобиля - к трактору и танку Массовое использование колесных тракторов в сельском хозяйстве началось меньше 100 лет назад, когда на них взамен паровых установили двигатели внутреннего сгорания. Гусеничные паровые трактора, казалось бы, изначально предназначенные для бездорожья, для вспашки земли не годились. Мощность двигателя была слишком мала, а вес слишком велик, чтобы вытянуть из влажной почвы десятитонную махину, даже без плуга. Зато локомобили к сельскохозяйственным нуждам сумели приспособить: машина двигалась на краю поля или обочине дороги, а плуг по полю перемещался с помощью системы тросов. С семидесятых годов XIX века они широко использовались и в Российской империи. Так, в селе Тимашево Самарской губернии трудились 10 паровых тягачей... На чтение: 3 минуты

Массовое использование колесных тракторов в сельском хозяйстве началось меньше 100 лет назад, когда на них взамен паровых установили двигатели внутреннего сгорания.

Гусеничные паровые трактора, казалось бы, изначально предназначенные для бездорожья, для вспашки земли не годились. Мощность двигателя была слишком мала, а вес слишком велик, чтобы вытянуть из влажной почвы десятитонную махину, даже без плуга. Зато локомобили к сельскохозяйственным нуждам сумели приспособить: машина двигалась на краю поля или обочине дороги, а плуг по полю перемещался с помощью системы тросов.

С семидесятых годов XIX века они широко использовались и в Российской империи. Так, в селе Тимашево Самарской губернии трудились 10 паровых тягачей «Фоулер». Они работали на свекольных полях и на местном сахарном заводе. Топливом им служила… солома! Отечественные машиностроители сумели оперативно наладить собственное производство таких машин. Первый российский локомобиль выпустили в 1875 году на Людиновском паровозном заводе акционерного общества «Мальцовские заводы». Вслед за ним потянулись и другие. Это не удивительно: спрос на технику рос с каждым годом. В 1875 году в сельском хозяйстве Российской империи применялось 1,3 тыс. локомобилей, в 1901 году — 12 тыс., а в 1904 году — 17 287 штук.

В 1911 году российский изобретатель Яков Мамин создал машину, которую назвал «Русский трактор 2». После незначительных доработок ее запустили в серию и к 1913 году собрали 163 машины. Немного, но на фоне мировых показателей – неплохо. В США, например, до Первой мировой войны никто не рассматривал производство тракторов как серьезный бизнес.

Тракторы все еще проигрывали лошадям по соотношению стоимость/производительность. Причем не только в Российской империи, где основными сельхозпроизводителями были крестьяне-единоличники с небольшими участками земли – порой трактору и не развернутся. Даже в США, владея большими участками земли, фермеры еще середине двадцатых годов чаще покупали автомобили, а не трактора.

В 1907 году конструкторы Генри Форда создали проект трактора с ДВС, но в серийное производство запустить его не удалось. В 1915 году он предпринял вторую попытку. Снова безуспешно. Акционеры Ford Motor Company заблокировали его инициативу. Основателю пришлось создавать новую компанию для производства тракторов Fordson («Форд и сын»). Первый заказ получили из-за рубежа в мае 1917 года, еще до запуска завода. Правительство Великобритании решило организовать с помощью 5 тыс. тракторов распашку пустошей. К началу двадцатых годов «Фордзон» стал самой распространенной моделью в мире.

Техническое новшество не прошло мимо внимания советского правительства. В марте 1918 года Яков Мамин встречается с Владимиром Лениным, который с жаром подхватывает идею создания отечественного трактора. Через год, в марте 1919 года, выступая с трибуны VIII съезде партии, Владимир Ленин озвучил мысль о 100 тыс. тракторах для Советской России. В апреле 1919 года при ВСНХ была образована Комиссия по тракторостроению, однако результаты ее деятельности оказались скромны. Сумели выпустить не более 500 машин одной модели. Для аграрной страны, какой в то время была Россия, — капля в море. Только в 1924 году СССР удалось наладить массовый выпуск колесных тракторов.

К тому времени Яков Мамин на основе своего «Русского трактора 2» создал трехколесный вариант под названием «Гном». Уникальная машина, если ее сравнивать с импортными аналогами. Например, если «Фордзон» состоял из 1500 деталей, то «Гном» всего из 300, что значительно облегчало его ремонт и техническое обслуживание. Отечественная машина была более легкой — менее полутора тонн – и многофункциональной. Могла перевозить на тележке груз массой до 4 тонн со скоростью 4 км/час, тянуть плуг или жнейки, а также служить двигателем для насосов, мельниц, молотилок и других сельскохозяйственных механизмов. Параллельно с «Гномом» с 1923 года выпускали колесный трактор «Запорожец», предназначенный для обработки небольших крестьянских наделов. До 1927 года сделали около 500 машин.

Трактор «Коломенец 1»

В том же 1923 году советские газеты сообщили о создании трактора «Коломенец», предназначенного для пахоты, сева, молотьбы. Он мог питать и генератор, энергии которого хватало для освещения села в 500 домов. Правда, авторы умолчали о том, что прототипом его послужил дореволюционный американский трактор «Могул». В образце оказалось слишком много сложных в производстве и эксплуатации узлов и агрегатов, так что инженеры внесли в конструкцию ряд изменений. В результате вес машины снизился с 4 до 2,7 тонн, правда при этом и мощность снизилась на треть. Были и другие проблемы, не позволившие создать надежную машину. С 1923 года по 1925 год выпустили 231 «Коломенец» четырех модификаций.

В 1924 году Яков Мамин сконструировал новый «крестьянский» трактор «Карлик». Двигатель этой машины расходовал значительно меньше топлива, чем «Запорожец». И значительно, чуть ли вдвое, выигрывал в весе и одновременно в тягловой силе. По этому показателю он превосходил даже «Фордзон». Выпускались «Карлики» в трехколесном и четырехколесном вариантах.

Усовершенствования Мамина – например, почвозацепы на колесах стали использховать во всем мире.. Производство «Карликов» прекратили в конце двадцатых годов, когда началась коллективизация. На месте мелких хозяйств появились огромные колхозные поля, для которых требовалась другая техника.

Трактор «Фордзон-Путиловец»

Самым массовым трактором к тому времени был выпускаемый по американской лицензии «Фордзон-Путиловец». С 1924 года до 1932 год на ленинградском заводе «Красный Путиловец» было собрано до 42 тыс. машин. У этой модели был единственный недостаток. Изначально она предназначалась для фермерских хозяйств, и ресурс ее рассчитывался на 500-600 часов работы в год. В условиях коллективизации соблюдать его стало невозможно. Работа с повышенной нагрузкой неизменно приводила к массовым поломкам и авариям. Да и сама модель к началу тридцатых годов морально и технически устарела.

С 1930 года в СССР началось массовое производство СХТЗ 15/30. До 1950 года было выпущено 390,5 тыс. машин. Трактор был разработан на основе конструкции одного из лучших тракторов того времени американского «Интернешнл Мак-Кормик Диринг 15/30».

Трактор СХТЗ 15/30

17 июня 1930 года первый СХТЗ 15/30 сошел с конвейера Сталинградского тракторного (СТЗ). Осенью следующего года его начали выпускать и в Харькове на ХТЗ, однако в 1937 году вместо сменили на гусеничный СХТЗ-НАТИ — первый массовый трактор полностью отечественной разработки.

К концу 1937 года на Сталинградском заводе был освоен выпуск транспортного трактора (артиллерийского тягача) СТЗ-5 «Сталинец», который в начале войны сделался основной «рабочей лошадкой» РККА.

В начале 1941 года на СТЗ началось производство танков Т-34 и танковых дизелей В-2, а . когда разразилась Великая Отечественная – и других военных машин, гусеничных тягачей. Выпуск осуществлялся даже когда Вермахт прорвался к Сталинграду. Производство остановили только когда бои шли уже непосредственно на территории завода.

При обороне Одессы тракторы СТЗ-5 использовались как шасси для суррогатных танков «НИ» («На испуг») с тонкой броней и пулеметным вооружением, обычно снятым с устаревших или подбитых бронемашин.

Легкий танк ХТЗ-16 на базе трактора

Серийный выпуск бронетракторов наладили к осени 1941 года на ХТЗ: корпус обшивали листами броневой стали и устанавливали стрелково-пушечное вооружение. ХТЗ-16 стал самым массовым бронетрактором в истории, причем импровизированная боевая машина прошла полноценную программу испытаний (ходовых и огневых).