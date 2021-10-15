Освобождение Одессы 10 апреля 1944 года войска под командованием одессита Малиновского освободили Одессу от фашистов. Одесса одной из первых получила высокое звание «Город-Герой». На чтение: 2 минуты

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта сегодня, 10 апреля, в результате умелого обходного маневра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с фронтальной атакой, овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море - ОДЕССА, мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам Румынии.

10 апреля 1944 года

ОДЕССКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Освобождение Одесской области осуществлялось в три этапа:

- во время проведения Уманско-Ботошанской наступательной операции (5. 03. – 22. 03. 44) войска 2-го Украинского фронта освободили северную часть Одесской области, до линии Каменка – Кодыма – Любомирка - Песчанка. 29 марта была освобождена Балта. Затем 53-я армия освободила Котовск, и вышла к Днестру. В это же время гвардейцы 7-й армии освободили Ананьев и тоже вышли к Днестру;

- по завершению Березнеговато-Снигиревской наступательной операции (6-18 марта 1944) войска 3-го Украинского фронта вышли на левый берег р. Юж. Буг и без оперативной паузы приступили к выполнению Одесской наступательной операции (28. 03. – 10. 04.). В первых числах апреля войска вышли к р. Тилигул. 4 апреля конно-механизированная группа освободила Раздельную. 7 апреля была освобождена Беляевка. 9 апреля советские войска вышли на подступы к Одессе, на следующий день очистив город от неприятеля. 10 апреля 23-й танковый корпус попал в окружение в районе с. Плоское, но был деблокирован на следующий день. Наступила оперативная пауза, которая продолжалась до конца августа;

- В ходе Ясско-Кишиневской операции (20. 08 - 29. 08. 44) была освобождена Измаильская область, ныне входящая в состав Одесской области.

Бои за освобождение Одессы вели войска 3-го Украинского фронта (командир – генерал армии Р. Я. Малиновский).

Противник строил оборону используя водные преграды, рельеф местности, а также пользуясь в союзниках отвратительной погодой, затруднявшей проезд вне дорог.

По данным разведки и показаниям пленных было установлено, что на подступах к городу существует 4-е рубежа обороны:

- По западному берегу Тилигульского лимана;

- По западному берегу Аджалыкского лимана;

- По западному берегу Большого Аджалыкского лимана;

- Городской обвод.

Несмотря на наличие ряда трудностей и ожесточенное сопротивление врага бойцы 86-й и 109-й гвардейских дивизий 10-го гвардейского корпуса 5-й армии захватили плацдарм на западном берегу Тилигульского лимана. Четыре дня продолжались кровопролитные бои за небольшой кусочек земли. Гвардейцы с честью вышли из этой битвы отстояв плацдарм, и вскоре развернули наступление. Вечером 4-го апреля 10-й гв корпус развил наступление на с. Свердлово; 37-й стрелковый корпус наступал в направлении Коблево, Кошары, Тишковка.

Успешно форсировав Аджалыкский лиман части РККА устремились к третьему рубежу, возведенному противником. 6 апреля велись ожесточенные бои силами 10-го и 37-го корпусов за высоты севернее Свердлово. В течение дня 5-я армия вышла на рубеж Ропатьево – Мещанка – вост. берег Аджалыкского лимана. В этот день конно-механизированная группа 3-го Украинского фронта овладела ж/д станцией Раздельная, однако противник провел сильный удар и завязалась ожесточенная схватка. 6-я армия вышла на рубеж Парфентьевка, Кордон. В ходе боев у Раздельной противник потерял до 580 солдат и офицеров убитыми и ранеными, в плен попало 310.

К вечеру 8 апреля 5-я Ударная армия ступила в пространство между двумя лиманами – Куяльницким и Большим Аджалыкским. К 10 часам населенные пункты Гильдендорф и Фонтанка были освобождены. В ночь с 8 на 9 апреля 108-я и 416-я дивизии овладели хутором Шевченко. 248-я сд продолжала наступать вдоль ж/д на юг – с сторону станции Сортировочная. 86-я гвардейская и 320-я стрелковая дивизии 10-го гв корпуса овладели Александровкой, а к 23:00 часам была освобождена Крыжановка.

В течение дня командующий 5-й Ударной армии генерал-лейтенант В.Д. Цветаев, командующий 17-й воздушной армии генерал-полковник С.А. Судеец и руководитель оперативной группы Черноморского пароходства капитан И.П. Письменный договорились с выходом стрелковых войск к северной окраине города начать одновременно штурм Одессы с суши, воздуха и моря.

Противник готовился к боям внутри города: в районе Лузановки были построены блиндажи, на перекрестках улиц и площадях города – долговременные огневые точки. Однако командование не желало лишних разрушений в городе, поэтому применение артиллерии было весьма ограниченным на завершающем этапе проведения Одесской операции.

Стремясь задержать продвижение наших войск, противник взорвал дамбу в районе Лузановки и вода затопила прилегающую местность к станции. Противник ожесточенно сопротивлялся в районе Жеваховой горы и Шкодовой горы. Командир 248-й дивизии полковник Н. З. Галай вызвал авиацию. В 14 часов наступление было продолжено. Справа от 248-й дивизии действовала 108-я гвардейская стрелковая и 416-я стрелковая дивизии (к станции Сортировочная); левее 248-й дивизии наступление вели дивизии 10-го ск.

К 19 часам соединения армии прорвали последний оборонительный рубеж на перешейке между Куяльницким лиманом и Черным морем и подошли к окраинам Одессы. В 20 часов начался штурм города. Авиация нанесла удар по вражеским судам в акватории порта, сорвав, таким образом, эвакуацию значительной части вражеского контингента морем.

Первыми в пределы города ворвались части 416-й, 320-й, 248-й, и 86-й гвардейской стрелковых дивизий. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, уличные бои продолжались всю ночь 9 апреля и утро 10 апреля. Бои за Одессу показали героизм рядовых и командиров Красной армии, многие из них заплатили слишком большую цену; они не увидели крушения человеконенавистнической машины нацизма в 1945 году.

Тем временем бои шли в центре Одессы, бойцы 905-го полка 248-й дивизии овладели Сабанеевым мостом, вскоре командир дивизии полковник Н. З. Галай с группой автоматчиков водрузил знамя над оперным театром.

Вскоре последние выстрелы смолкли - Одесса была освобождена.

Освобождение Одессы 1944 г.

СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ МОСКВА САЛЮТУЕТ

Сегодня, 10 апреля, в 20 часов столица нашей Родины Москва салютует нашим доблестным войскам, освободившим Одессу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

Кораблям Черноморского флота в это же время произвести салют двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати орудий в честь войск, освободивших от немецких захватчиков важнейший порт на Черном море – Одессу.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Одессы.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

10 апреля 1944 г.

Обложка: Части Красной армии проходят по улицам освобождённой Одессы 10 апреля 1944 года.

Источник: https://commons.wikimedia.org