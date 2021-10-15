Митрополит Филарет - обличитель Ивана Грозного 22 марта 1568 года произошло первое открытое столкновение митрополита Филиппа с царём Иваном Грозным. Личность митрополита известна широким кругам благодаря обличениям Ивана IV Грозного и царских опричников. На чтение: 2 минуты

22 марта 1568 года произошло п ервое открытое столкновение митрополита Филиппа с царём Иваном Грозным. Личность митрополита известна широким кругам благодаря обличениям Ивана IV Грозного и царских опричников. Однако жизнь и деяния святителя не ограничиваются только этим значимым эпизодом, хотя именно он выявил в митрополите Филиппе невероятную нравственную стойкость, подобную стойкости и вере первых христиан во время гонений.

С тех пор, как светит солнце на небе, не слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали собственную державу... свт. Филипп, митрополит Московский и всея Руси

Боярин, избравший путь монаха

В миру митрополит Филипп носил имя Федор. Он родился 11 февраля 1507 года в семье старинного московского боярского рода Колычёвых. Род этот славился своим богатством и влиянием в России, так что будущий митрополит ни в чем не знал недостатка. Однако с детства Федор увлекся чтением и, как говорили, стал человеком «книжным». Кроткий и благочестивый, сторонящийся забав, он, в силу статуса, часто бывал в царском дворце. На царевича Ивана Васильевича , своего сверстника, он производил большое впечатление.

Федор намеренно медлил с женитьбой вплоть до 30-летнего возраста. Наблюдая борьбу за власть и материальные блага, развернувшуюся среди бояр после смерти Василия III и во время малолетства Ивана IV, Федор отвернулся от государственной службы, хотя будущее его ждало блестящее. В той борьбе Колычёвы встали на сторону противников Елены Глинской – матери Ивана IV, бывшей регентшей при малолетнем царе. Борьбу они проиграли, род оказался в опале, многие были казнены. Тогда Федор принял окончательное решение уйти на Соловки. Один, двигаясь на север пешком, без припасов и каких-либо денег он добрался до Соловецкого монастыря и принял монашеский постриг с именем Филипп.

Митрополит Филипп (Колычёв)

Филипп-пустынножитель

Будучи монахом Соловецкого монастыря, Филипп много трудился по хозяйству, исполнял послушания и тяготел к уединению. Он стал надолго удаляться в пустыню. Сам того не желая, в 1546 году Филипп был вынужден принять на себя руководство монастырем, игуменом которого он оставался вплоть до 1566 года. В Филиппе-пустынножителе удивительным образом сочетались тяга к уединению и молитве и отличные административные способности. Благодаря ему быстро увеличились земельные владения монастыря, были осушены болота под сенокосы, проведены каналы между озерами и построены дороги в ранее непроходимых местах, а среди богатых жертвователей на благо обители оказался царь с семьей. Последнее позволило возвести знаменитые Успенский и Спасо-Преображенский монастырские каменные соборы. Строгий устав, разработанный Филиппом, сделал молитвенную жизнь Соловецкого монастыря образцовой для других монастырей Беломорья.

Супротив опричнины

В 1566 году игумена Филиппа неожиданно вызвали в Москву. При первой же встрече с царем выяснилось, что ему назначено быть новым митрополитом Московским и всея Руси. Филипп всячески противился этому. Наконец, он заявил архиереям и боярам, что готов согласиться при условии, что будет отменена опричнина. Но те сумели убедить Филиппа не упорствовать в этом требовании из уважения к самодержавию. Здесь стоит оговориться, что на тот момент опричнина просуществовала только два года и массовые казни (хотя несколько представителей аристократии уже успели расстаться с жизнью), которые могли бы потрясти традиционные устои Московии, еще не начались.

В первые два года пребывания Филиппа на митрополичьей кафедре проблемы опричнины несколько поутихли. Но со временем возобновились. Иван Васильевич все меньше прислушивался к голосу Церкви. Попытки церковных иерархов избавить от смерти тех, кого царь считал изменниками, вызывали в последнем отрицательные эмоции. Доселе любезные и дружественные отношения царя и митрополита стали постепенно ухудшаться. Филипп старался воздействовать на царя, тот не реагировал. Тогда Филипп решился действовать открыто. 21 марта 1568 года, стоя в храме перед началом богослужения, митрополит отказался благословить царя. Затем в присутствии опричников и простого люда он стал обличать Ивана Грозного: «…У татар и язычников есть закон и правда, а у нас их нет. Мы, государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан. <…> Хотя и образом Божиим почтен ты, однако ж, смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей». Такого царь простить не мог.

Заточение и месть

В середине лета того же года Иван Васильевич добился свершения суда над Филиппом. Архиереи Русской церкви с трудом сумели убедить царя заменить сожжение опального митрополита на вечное заточение в монастырь. Во время одного из богослужений опричники ворвались в Успенский собор, зачитали указ о лишении Филиппа митрополичьего сана, содрали с него облачение, одели в оборванные монашеские одежды и увезли. Толпы народа стеклись к московскому монастырю, где пребывал отныне святитель. Это крайне раздражало царя. В итоге жизни лишились многие родственники Филиппа, а голову его любимого племянника Ивана Борисовича Колычёва Иван Грозный прислал прямо в келью бывшего митрополита. Наконец, Филиппа перевели в Тверь, в Отрочь монастырь.

Спустя год, когда царь с войском двинулся на непокорный Новгород, он отправил вперед опричника Малюту Скуратова, дабы тот заехал в Отрочь монастырь. Испрашивая благословения царю, опричник услышал в ответ лишь такие слова: «Не кощунствуй, а делай то, зачем пришел». Тогда Малюта задушил святого. Похоронили Филиппа тут же, на глазах убийцы. В 1590 году мощи святителя перенесли в Соловецкий монастырь, а в 1652 году стараниями патриарха Никона мощи оказались в Успенском соборе Московского Кремля, где покоятся до сих пор.

Обложка: Митрополит Филипп и Иоанн Грозный (Яков Турлыгин / Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля)

Источник: http://www.art-catalog.ru