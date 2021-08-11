Операция "Багратион" Российское военно-историческое общество продолжает публикацию документов Центрального архива Министерства обороны РФ. Очередная подборка документов посвящена планированию и проведению Белорусской стратегической наступательной операции или операции «Багратион». Крупномасштабная наступательная операция Великой Отечественной войны, проводилась с 23 июня по 29 августа 1944 года. Названа так в честь полководца, получившего известность в ходе Отечественной войны 1812 года П. И. Багратиона. В ходе операции советская армия нанесла крупнейшее поражение немецкой армии за всю военную историю Германии, разгромив группу армий «Центр» Вермахта. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. Специалистами РВИО была проведена большая работа по отбору интересных документов. Эти документы помогут исследователям в... На чтение: 1 минута

Российское военно-историческое общество продолжает публикацию документов Центрального архива Министерства обороны РФ. Очередная подборка документов посвящена планированию и проведению Белорусской стратегической наступательной операции или операции «Багратион». Крупномасштабная наступательная операция Великой Отечественной войны, проводилась с 23 июня по 29 августа 1944 года. Названа так в честь полководца, получившего известность в ходе Отечественной войны 1812 года П. И. Багратиона. В ходе операции советская армия нанесла крупнейшее поражение немецкой армии за всю военную историю Германии, разгромив группу армий «Центр» Вермахта. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества.

Специалистами РВИО была проведена большая работа по отбору интересных документов. Эти документы помогут исследователям в их работе, а также смогут заинтересовать и более широкую аудиторию, в том числе и молодежь, которая сможет узнать о том, как Красная Армия освобождала территорию нашей страны, из первых рук. Документы проливают свет на все те подготовительные мероприятия, которые проводились советским командованием. Это и разведка, и снабжение и соблюдение скрытности и подготовка материально технической части. В документах отражены и те зверства, которые творили в Белоруссии нацисты, есть опросы местного населения, свидетельствующие о злодеяниях врага. Документы расскажут и о той помощи белорусскому народу, которую Красная Армия оказывала из своих собственных запасов, для восстановления народного хозяйства. Также в подборке есть документы рассказывающие и о деятельности партизан, их подвигах и существенной помощи, которую они оказывали регулярным войскам. Конечно, рассказывается и о ходе боевых действий, вплоть до карт и замыслов операций, трофеев и количества пленных.

Работа Российского военно-исторического общества по публикации документов касающихся всех аспектов истории Великой Отечественной войны, будет продолжена.

Summary

The Russian military-historical society continues to publish documents of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation. The next selection of documents is devoted to the planning and conduct of the Belarusian strategic offensive operation or operation "Bagration". The large-scale offensive operation of the Great Patriotic War was carried out from June 23 to August 29, 1944. It is named in honor of the commander who gained fame during the Patriotic War of 1812, P.I. Bagration. During the operation, the Soviet army inflicted the largest defeat on the German army in the entire military history of Germany, defeating the army group “Center” of the wehrmacht. One of the largest military operations in the history of mankind.

Specialists of RMHS carried out a lot of work on the selection of interesting documents. These documents will help researchers in their work, and will also be able to interest a wider audience, including young people, who will be able to learn about how the Red Army liberated the territory of our country at first-hand. The documents shed light on all those preparatory measures that were carried out by the Soviet command. This is intelligence, and supply and observance of secrecy and the preparation of the material and technical part. The documents reflect those atrocities committed by the Nazis in Belarus, there are polls of the local population, testifying to the atrocities of the enemy. The documents will also tell about the help to the Belarusian people that the Red Army provided from its own reserves to restore the national economy. Also, in the collection there are documents telling about the activities of the partisans, their exploits and the substantial assistance they provided to the regular troops. Of course, it tells about the course of hostilities, down to maps and operations plans, trophies and the number of prisoners.

The work of the Russian Military Historical Society on the publication of documents relating to all aspects of the history of the Great Patriotic War will be continued.