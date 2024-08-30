Оборона Одессы
5 августа 1941 г. – Начало героической обороны Одессы.
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Героическая оборона Одессы с 5 августа по 16 октября 1941 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота (ЧФ) при активном участии жителей города.
В ходе обороны советские войска, уступая в численности противнику, нанесли ему потери более тяжёлые, чем понесли сами. Хотя в итоге этой операции советские войска сдали позиции противнику – но по приказу высшего командования.
Для захвата Одессы противник бросил 4-ю румынскую армию. В ходе наступления её состав увеличился с 7 дивизий и 1 бригады до 17 дивизий и 7 бригад. Оборона города была возложена на Отдельную Приморскую армию в составе 3 дивизий и 2 полков морской пехоты, а со 2-й половины сентября - 4 дивизий. Прикрытие с моря осуществляли отряд кораблей северо-западного района Чёрного моря, силы Одесской военно-морской базы (ВМБ), а также корабли эскадры ЧФ. После отхода войск Южного фронта за Днепр 19 августа решением ГКО был образован Одесский оборонительный район (OOP) под командованием контр-адмирала Г.В.Жукова с подчинением командующему ЧФ. В его состав вошли Приморская армия и Одесская ВМБ с приданными ей кораблями. Командующим Приморской армией являлся генерал-лейтенант Г.П. Софронов, а с 5 октября 1941 г. генерал-майор И.Е. Петров. Сухопутная оборона включала 3 рубежа общей протяжённостью 250 км и делилась на три сектора - западный, южный и восточный. В ходе обороны силы OOP, поддерживаемые кораблями, береговой артиллерией и авиацией, стойко отражали яростные атаки немецких и румынских войск, проявляя невиданный героизм и самоотверженность. В тяжёлые для обороняющихся дни 22 сентября в районе Григорьевки был высажен воздушный десант, при содействии которого войска восточного сектора отбросили противника на 5-8 км от города. В дальнейшем ввиду резкого ухудшения положения Южного фронта Ставка ВГК решила использовать OOP для усиления обороны Крымского полуострова. С этой целью с 1 по 16 октября ЧФ провёл успешную операцию по эвакуации сил OOP в Крым.
В период 2-16 октября 1941 из Одессы было эвакуировано 86 тысяч бойцов и командиров, 16 тысяч гражданских лиц, 462 орудия, 24 танка, 1158 автомашин, 163 трактора, более 3,5 тысяч лошадей, большое количество боезапаса, продовольствия и других грузов. Оборона Одессы стала примером успешных совместных действий сухопутных войск и сил флота, создания глубокоэшелонированной обороны, хорошей организации взаимодействия, умелого проведения операции по эвакуации войск морем на другое направление.
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