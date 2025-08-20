О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России Манифест Императора Александра I о покорении шведской Финляндии и о присоединении оной к России навсегда На чтение: 4 минуты

Финский народ находился под шведским господством с конца XIII века.

По мере усиления шведизации в XVIII веке возникло движение национального возрождения, ярко проявившееся в русско-шведской войне 1788–1790 гг. (закончилась Верельским мирным договором). В результате следующей русско-шведской войны 1808–1809 гг. Финляндия была присоединена к Российской империи как Великое княжество Финляндское, что было подтверждено Фридрихсгамским миром от 15 сентября 1809 г. Император Александр I принял титул Великого Князя Финляндского.

Целью российской политики было создание среди жителей Финляндии настроения «дружественного, спокойного, довольного своим положением и заинтересованного во внешнем могуществе и силе России» и препятствующего возникновению новых войн со Швецией как союзник России. Поэтому Финляндия в составе России получила особый статус автономии во внутренней политике. Основы автономии Великого княжества Финляндского были заложены решениями Боргоского сейма (1809) с участием депутатов от всех сословий финляндского общества, когда Император (Великий Князь) обязался «нерушимо хранить и оберегать» финляндские законы. Так, Великий Князь, обладая единоличным правом созыва сейма, не мог без его согласия утверждать новые и изменять старые законы, вводить налоги и пересматривать привилегии сословий, то есть законодательная власть принадлежала Великому Князю (Императору) совместно с сеймом. Верховным административным органом с 1809 г. являлся Правительственный совет (с 1816 г. – Императорский Финляндский Сенат), членами которого могли быть только уроженцы Финляндии, назначавшиеся Императором на три года. Финляндия имела свою таможню, почтовую службу и органы правосудия; доходы княжества не вливались в общеимперскую казну, а направлялись на собственные нужды; в 1868 г. Финляндия получила свою денежную систему.

Финны были освобождены от прохождения обязательной службы в русской армии. С 1868 по 1881 гг. Финляндия содержала лишь один гвардейский батальон, да и то не полностью на свои средства. С введением всеобщей воинской повинности Финляндия получила не только фактически, но и юридически свою собственную национальную армию, которая, однако, не могла быть выведена за пределы княжества для общеимперских нужд и предназначалась лишь для обороны финской земли. Такое привилегированное положение привело к быстрому экономическому подъему Финляндии. Благосостояние населения росло, а его численность увеличилась с 1 млн. человек в 1815 г. до 1,75 млн. в 1870 г.

Однако с возникновением революционного движения в конце XIX столетия автономная Финляндия стала удобным местом контрабанды в Россию подрывной литературы, оружия, "окном" для бегства революционеров-террористов в Европу. Последовал ряд реформ, ограничивших автономию с целью приведения государственного устройства и законодательства Финляндии к общероссийским нормам и создания единой полицейской и оборонительной системы. Февральский манифест 1899 г. Государя Николая II установил право Великого Князя (Императора) издавать законы без согласования с представительными органами власти Финляндии. Закон о призыве в армию 1901 г. ликвидировал отдельные финские вооруженные силы и включил их в состав Российской Императорской армии.

Возникшие революционно-сепаратистские тенденции были инспирированы и поддержаны зарубежными противниками России. Особенно положение обострилось с началом Русско-японской войны, когда поощряемый Японией революционный терроризм (был убит финляндский генерал-губернатор Бобриков и некоторые другие представители центральной власти) потребовал нового административного ужесточения. В 1910 г. были ограничены права финского сейма в пользу Государственной думы и, частично, правительства Российской империи.

Все эти ограничения автономии вызвали недовольство части финского населения, причем сложились две примерно равные по силам группировки — конституционалисты ("молодые финны" и шведские депутаты), выступавшие за восстановление прежней автономии, и так называемые "старые финны" – сторонники компромисса с Россией и опоры на нее в борьбе с усилением шведского влияния в Финляндии.

В финской истории это время названо "политикой русификации", хотя она проводилась прежде всего в административно-правовой сфере и практически не затронула культуру, религию и систему образования финнов. Так, Манифест о языке 1900 г. объявил русский язык лишь третьим официальным языком финской администрации после шведского и финского.

Несмотря на то, что марксистское революционное движение в Финляндии стало главной причиной ограничения автономии, оно все же оказалось сравнительно слабым, как и сепаратистские силы. Они укрепились лишь в ходе Первой мiровой войны при поддержке Германии, которая финансировала все революционные и сепаратистские партии в Российской империи (план Гельфанда-Парвуса), стремясь ослабить ее изнутри. При германской поддержке на выборах 1916 г. в парламент победила социал-демократическая партия Финляндии.

Февральская революция 1917 г., однако, не привела к немедленному отделению Финляндии. В марте 1917 г. была лишь восстановлена прежняя конституция Великого княжества. Первоначально сейм Финляндии, в котором большинство составляли социал-демократы, и сенат сотрудничали с Временным правительством, но по мере нарастания хаоса в России финны чувствовали необходимость оградиться от него. 18 июля 1917 г. по инициативе социал-демократов сейм принял закон о восстановлении автономных прав Финляндии, ограничивавший полномочия российского правительства (за исключением вопросов обороны и международных отношений). Этот закон был отменен Временным правительством, финский парламент распущен. На новых выборах победили более консервативные силы, которые пошли на сотрудничество с Временным правительством. Но оно все более утрачивало власть, уступая ее большевикам, финансируемым Германией.

Лишь за два дня до Октябрьского переворота, 23 октября 1917 г. финский сейм провозгласил Финляндию независимым государством, причем социал-демократы выступали за сотрудничество даже с большевицким правительством, ибо оно приняло 2/15 ноября 1917 г. "Декларацию прав народов России", признающую право наций на самоопределение вплоть до отделения. В тот же день финский парламент заявил о принятии на себя верховной власти в Финляндии. 6 декабря (н.ст.) 1917 г. была утверждена Декларация о независимости Финляндии. 1 марта 1918 г. Лениным был подписан договор о дружбе, признававший финскую независимость, однако после свержения там социалистического правительства в мае договор был расторгнут. Новый мирный договор большевиков с Финляндией с признанием ее государственной независимости был подписан 14 октября 1920 г. в Юрьеве (ныне Тарту). В 1932 г. был подписан договор о ненападении, что не помешало СССР в 1939 г. напасть на Финляндию. Советско-финская война 1939-1940 гг. закончилась подписанием мирного договора 12 марта, по которому к СССР отошли Карельский перешеек, Выборг с заливом, западное и северное побережье Ладожского озера и др. Эта граница сохранилась по сей день.

Манифест

О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России

20 марта 1808 года

Из деклараций, в свое время изданных, известны праведные уважения подвигнувшие Нас к разрыву с Швецией и к введению войск Наших в шведскую Финляндию. Безопасность отечества Нашего взыскивала от Нас сея меры.

Явная преклонность короля шведского к державе, Нам неприязненной, новый союз его с нею и наконец насильственный и неимоверный поступок, с посланником Нашим в Стокгольме учиненный, происшествие столько же оскорбительное Империи Нашей, как и противное всем правам в просвещенных странах свято наблюдаемым, превратили меру воинской предосторожности в необходимый разрыв и соделали войну неизбежной.

Всевышний приосенил помощью Своею праведною Наше дело. Войска Наши с мужеством им обычным, борясь с препятствиями и превозмогая все трудности им предстоявшие, пролагая себе путь чрез места, кои по настоящее время считались непроходимыми, повсюду встречая неприятеля и храбро поражая его, овладели и заняли всю почти Шведскую Финляндию.

Страну, сию оружием Нашим таким образом покоренную, Мы присоединяем отныне навсегда к Российской империи, и вследствие того повелели Мы принять от обывателей ее присягу на верное престолу Нашему подданство.

Возвещая о сем присоединении верным Нашим подданным, удостоверены Мы, что разделяя Наши чувства признательности и благодарения к престолу Всемогущего, прольют они теплые их молитвы, да вседействующая Его сила предъидет храброму воинству Нашему в дальнейших его подвигах, да благословить и увенчает оружие Наше успехами, и отстранит от пределов отечества Нашего бедствия, коими враги потрясти его искали.

Дан в С.Петербурге, 20 марта 1808 г.

(Подписан императором Александром I и контрасигнован министром иностранных дел графом Николаем Румянцевым.)

Манифест

О присоединении Финляндии

5 июня 1808 года

Божиею милостью, Мы Александр первый Император и Самодержец Всероссийский, и проч., и проч., и проч. Нам верноподданным обывателям новоприсоединенной Финляндии всякого чина и состояния.

По непреложным судьбам Вышнего, благословляющего оружие Наше, присоединив навсегда Финляндию к России, с удовольствием Мы зрели торжественные обеты, обывателями сего края принесенные на верное и вечное их Скипетру Российскому подданство.

Вместе с сим восприяли Мы на себя священную обязанность хранить сие достояние, промыслом Нами врученное, во всей его незыблемости и в непременном и вечном с Россиею единстве.

В чреде народов, Скипетру Российскому подвластных и единую Империю составляющих, обыватели новоприсоединенной Финляндии с сего времени восприяли навсегда свое место.

От сего великого состава противу воли и предопределений Вышнего ничто отторгнуть их не может. То же самое Провидение, которое споспешествовало храброму воинству Нашему в обладании сей страны, будет покровительствовать Нам в неразрывном ее соблюдении.

Обыватели Финляндии! Да запечатлеются истины сии неизгладимо в сердцах ваших.

Под сению престола Нашего покоются многочисленные народы, судьбы их равно сердцу Нашему драгоценны; вступив в состав Империи Нашей, вы приобрели тем самым равные права с ними.

Сверьх древних установлений, страны вашей свойственных и свято Нами хранимых, новое поле вашей деятельности и трудолюбию открывается.

Под сильным щитом России, земледелие ваше, торговля, промыслы, все источники народного богатства и благосостояния воспримут новую жизнь и расширение.

Мы познаем вскоре все ваши нужды и не умедлим простереть вам руку помощи и облегчения.

Оружие Наше оградит пределы ваши от всякого к вам прикосновения и отразит все покушения врагов, если бы когда либо возмутить спокойствие ваше они дерзнули.

Приверженность, единство и непоколебимая верность есть единое возмездие, коего Мы за все сие от вас требуем и ожидаем несомненно.

Обыватели Финляндии! Да не колеблется внимание ваше слухами и обольщениями, если бы враги наши паче чаяния рассевать их между вами покусились.

Судьба страны вашей решена невозвратно. Всякое разглашение о восстановлении шведского над вами владычества было бы тщетное заблуждение, единственно во вред вам устремляемое. Всякая преклонность и приобщение обывателей к таковым внушениям повлекло бы с собой неминуемую им гибель и разорение.

Нам известно, что некоторые соотечественники ваши теперь еще служат в войсках шведских, против вас самих вооружаются. Доселе ожидали Мы с терпением раскаяния их и покорности. Долговременное коснение их полагало уже конец ожиданию Нашему; но преклоняясь к судьбе семейств оставленных ими без призрения, Мы еще готовы принять их как верных подданных Наших и заблуждения их навсегда изгладить из памяти Нашей, если в течение шестинедельного срока, считая со дня обнародования сего манифеста Нашего, поспешат они возвратиться.

Да престанут они отныне работать чуждой власти. Да возвратятся в недра своего отечества, но да возвратятся немедленно в назначаемый срок. По прошествии оного и раскаяния их не будет уже места.

Верные обыватели Финляндии! Будьте тверды и непоколебимы в преданности вашей к России. Слово Наше о сохранении вас в единстве есть непреложно и Мы всегда Императорскою Нашею милостью пребудем вам благосклонны.

В Санкт-Петербурге, июня дня 1808 года

На подлинном подписано собственной Его Императорского Величества рукой тако:

Александр

Контрассигновано : Министр Граф Николай Румянцев