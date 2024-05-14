О безусловном вреде иных годовщин. К годовщине воссоединительного памятника О безусловном вреде иных годовщин. К годовщине воссоединительного памятника На чтение: 2 минуты

8 октября 1961 года в Переяславле-Хмельницком открыт монумент в память 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Пшик с голосованием о введении Украиной визового режима с РФ, свидетелями которого мы стали на этой неделе, не должен сильно обнадёживать. Порошенко бережёт репутацию и не высказывает публичной позиции. А значит, если депутаты раздухарятся, то вполне могут принять соответствующее постановление, а кабинет Гройсмана его поддержит. Как могло дойти до такого между странами, в которых, по сути, живёт один народ?

Сегодня, когда мы справляем 55-ю годовщину памятника воссоединению Украины с Россией, стоит поговорить о воссоединении как таковом и о том, нужно ли вообще его отмечать.

...Сразу нужно сказать, что памятник поставили вдогонку. На самом деле у 300-летия воссоединения, отмечавшегося в 1954 году, памятник другой – пресловутая передача Крыма Хрущёвым, которая икается нам до сих пор. Но разу уж памятник в Переяславе-Хмельницком стоит, кратко напомним, в честь чего он там поставлен.

Чему памятник?

В период раздробленности часть земель Древнерусского государства перешла под контроль Великого княжества Литовского, а после его унии с Польским королевством была включена в состав Речь Посполитой.

Многолетняя гражданская война, возглавил и вёл которую Богдан Хмельницкий, была отнюдь не освободительной, как принято считать сегодня на Украине. Украинская шляхта боролась за статус третьей составной части в Речи Посполитой (вместе с поляками и литвинами), то есть добивалась признания и фиксации своей идентичности.

После провала этого плана Хмельницкий увёл Левобережье под высокую руку московского царя, оформив это решением Переяславской рады – своего рода плебисцитом. Причём статус автономии (Магдебургское право у городов, собственная административная система, войско, право дипломатических сношений) так называемая Гетманщина сохраняла ещё более 100 лет, не говоря уж о попытках отыграть ситуацию в другую сторону.

Почему тогда воссоединение? Потому что в Россию вернулись её исторические земли и потомки тех, кто населял Древнерусское государство. Воссоединение с землёй и людьми, а не с элитами и их шляхетскими вольностями.

Нюансы исторической памяти

Воссоединение – событие знаковое. Неудивительно, что в небольшом Переяславе-Хмельницком (около 30 тыс. жителей) его чтут и даже с перебором. Так, памятников известному событию на самом деле три: обелиск в честь самой Переяславской Рады (1954), монумент в честь 300-летия воссоединения (1961, тот самый) и монумент «Навеки вместе» (1982) То есть приехавшему в город туристу как минимум трижды напомнят: «Воссоединение, да. Вот ещё раз, 300 лет. И вот снова, не забудьте – воссоединение, 325 лет».

Что из этого турист запомнит? Правильно, что русские и украинцы – два народа , которые сколько-то там лет тому назад воссоединились. Удивительный, хотя и нередкий пример того, как памятник калечит историю. Почему? Потому что народ один.

Давайте вернёмся к нашей любимой теме собирания земель. Вот Москва берёт под свою руку Владимир, Новгород, прочие княжества исторической Руси. Стоят в них памятники nnn-летию воссоединения с Россией? Нет, не стоят, потому что глупость очевидная.

Идём дальше. Вот Россия начинает вступать в права наследницы Золотой Орды, Иван Васильевич присоединяет Казань и Астрахань. Стоят там знаки nnn-летию воссоединения с Россией? Тоже нет. Вот Ермак Тимофеевич и его последователи принимают под руку государеву Сибирь и Дальний Восток. И нигде памятников воссоединению не устанавливают, хотя это тоже улусы Орды, а Московское царство и Российская империя – по факту преемник. В Литве после разделов Речи Посполитой памятников не ставили, хотя почему бы нет? Литовское и Московское княжества – два русских государства, оспаривавших друг у друга право быть единственным. Более того, с завершением раздела речи Посполитой процесс собирания исторических русских земель завершился, давайте же это закрепим монументом воссоединению! Нет, не закрепили.

Знаете почему? Потому что традиция государственности России уходит достаточно глубоко. Есть государства и древнее, конечно, но и у нас неплохо. Как раз недавно « Тысячелетие России » вспоминали. За все эти годы менялись династии, затем и формы правления, однако преемственность так или иначе сохранялась, а вместе с ней и историческая память. Государство Российское, если представить его в более чем 1000-летней непрерывности, прекрасно помнит, где его земли. И утыкивать их памятниками «сия воссоединилась с Россией тогда-то» нужным не считает. Хотя бы потому, что памятник такой – как сварной шов: соединённое, но не целое. А само постоянное отмечание воссоединений – одно из проявлений политического украинства, суть которого выражается двумя словами: имитация государственности.

Как это делают соседи

Судите сами. Сегодня на Украине есть государственный праздник – День Соборности Украины. 22 января 1919 года был подписан Акт воссоединения УНР (Украинская народная республика со столицей в Киеве) и ЗУНР (Западно-Украинская народная республика со столицей во Львове). В космогонии политических украинцев этот акт впервые объединил правобережных и левобережных украинцев в одном государстве. При этом упускается из внимания существенный факт: объединить-то он объединил, только государства никакого при этом не было. А значит праздник – моление химерам и очередное напоминание о нетождественности восточных украинцев западным.

Начинали отмечать его ещё при УССР – первая символическая живая цепь от Киев до Львова была организована в 1990 году. С тех пор пафоса и символизма только прибавилось, но суть осталась прежней: Левобережная и Правобережная Украины до сих пор остаются ментально различными регионами с зачастую противоположными интересами. Праздник же это каждый год аккуратно фиксирует.

Для доказательства от обратного возьмём Смоленск, у которого тоже есть опыт воссоединения. В XVII веке Смоленщина около полувека входила в состав Речи Посполитой. Знаете, что случилось бы, если б все эти годы государство справляло воссоединение Смоленска с Россий? В начале 1990-х Смоленск объявил бы себя польским анклавом и стал бы добиваться вхождения в состав Польши. Нечто похожее сегодня можно наблюдать в Белоруссии, где тамошние «змагары» предпочитают возводить свою идентичность именно к княжеству Литовскому.

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Пожалуй, наиболее сообразительные читатели уже поняли, к чему нас подводит эта заметка. Практику отмечания всякого рода воссоединений, запущенную в советское время с подачи Никиты Хрущёва, следует потихоньку сворачивать. Памятников в одном только Переяславе-Хмельницком три штуки, а с единством большие проблемы – по крайней мере, с той стороны. Да и в самой стране единства не наблюдается, несмотря на ежегодное его отмечание. Значит, сами годовщины, памятники и их количество скорее этому единству вредят, чем утверждают.