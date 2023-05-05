Николай Гумилёв и Абиссиния – три путешествия Африка занимала важное место в судьбе и творчества поэта Николая Гумилёва. За свою жизнь он трижды посетил Абиссинию, а по итогам одной из поездок в составе научной экспедиции привёз в Россию ценные этнографические материалы. На чтение: 3 минуты

Африка занимала важное место в судьбе и творчества поэта Николая Гумилёва. За свою жизнь он трижды посетил Абиссинию, а по итогам одной из поездок в составе научной экспедиции привёз в Россию ценные этнографические материалы.

«Сомалийцы обнаруживают известный вкус в выборе орнаментов для своих щитов и кувшинов <…>. Их песни, нескладные по замыслу, бедные образами, ничто по сравнению с величавой простотой абиссинских песен и нежным лиризмом галласских» , - писал в своём путевом дневнике поэт Николай Гумилёв. Широкой публике он известен прежде всего своим творчеством и трагической смертью во время Гражданской войны, однако он оставил ещё один след в истории нашей страны – исследовательский. Гумилёв дважды бывал в Абиссинии и, помимо воспоминаний и поэтического цикла, оставил после себя великолепную коллекцию артефактов, ныне хранящуюся в Музее этнографии в Санкт-Петербурге.

Что влияло на Гумилёва

Конечно, Гумилёв не был первым подданным Российской империи, который побывал в Восточной Африке. Известно, что ещё Афанасий Никитин в далёком XV веке провёл некоторое время в Сомали, о чём сообщал в своём знаменитом «Хождении за три моря». В XIX столетии в Судан и Эфиопию начали прибывать исследователи, путешественники и авантюристы. Одним из первых был инженер Егор Ковалевский, приглашённый в середине века египетскими властями для разработки золотых месторождений в истоке Нила.

Самым известным русским, активно действовавшим в Эфиопии во второй половине XX века, был терский казак Николай Ашинов. В 1889 году вместе со своими земляками он, с разрешения эфиопского императора, обосновался в заброшенном форте Сагалло и переименовал его в Новую Москву. Попытка обосноваться в Эфиопии не привела к успеху – вскоре форт был захвачен французами. Тем не менее, авантюра казаков значительно усилила интерес российского общества к братской православной стране. Эфиопская эпопея Ашинова не обошла стороной и юного Николая Гумилёва.

Мечтавший о далёких странах, «царскосельский Киплинг», как иногда его называли друзья, Гумилёв планировал поездку в Абиссинию достаточно долго. Экзотические мотивы часто присутствовали в его стихотворениях – в том числе и в известном, наверное, каждому произведении «Жираф». В 1908 году он пишет своему другу и наставнику Валерию Брюсову: «Я помню Ваши предостереженья об опасности успехов и осенью думаю уехать на полгода в Абиссинию, чтобы в новой обстановке найти новые слова, которых мне так недостает» . К этому времени Гумилёв уже бывал в Африке – в 1907 году он посетил Левант, а в 1908 состоялась поездка в Египет.

Первые путешествия поэта

Первое путешествие поэта в Абиссинию началось осенью 1909 года, практически сразу после женитьбы на Анне Ахматовой. К сожалению, сведений о нём осталось мало. Составить определённое представление о пребывании Гумилёва в Восточной Африке можно лишь по его личным письмам и по воспоминаниям современников. Тем не менее, известно, что уже в декабре он оказался в Каире, откуда по воде через Суэцкий канал отправился вглубь африканского континента. В начале января 1910 года Гумилёв прибыл в Джибути, о чём сообщил своему коллеге, поэту Вячеславу Иванову в письме: «Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны. Я совсем утешен и чувствую себя прекрасно» .

До Аддис-Абебы поэт, тем не менее, не добрался. Погостив некоторое время в Хараре и осознав, что средств для продолжения путешествия не хватит, он принял решение вернуться на родину. Михаилу Кузьмину, литературному критику, он писал: «я в ужасном виде: платье моё изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспалён от солнца, нога болит…».

Однако Эфиопия не отпустила Гумилёва. Следующее путешествие состоялось вскоре после возвращения, в ноябре 1910 года. За полгода в России он со страстью рассказывал о своём африканском приключении и пытался убедить хотя бы кого-нибудь из друзей, включая Анну Ахматову, составить ему компанию, однако все под тем или иным предлогам отказывались от этой авантюры. Гумилёв вновь отправился в Африку один, однако на сей раз не в частном порядке, а в качестве корреспондента газеты «Русская речь».

В ноябре 1910 года Гумилёв повторил свой путь до Джибути и успешно достиг Аддис-Абебы. Здесь первым делом поэт познакомился с русским посланником в Абиссинии, Борисом Черемзиным, и даже присутствовал на вручении дипломату верительных грамот в императорском дворце. Гумилёв провёл в столице Абиссинии несколько месяцев, планируя свой дальнейший путь вглубь страны, однако реализации намеченного помешали обстоятельства. Поэт не смог рассчитать свои средства для продолжения путешествия, да и их недостаток был усугублён кражей, произошедшей в гостинице.

Выходом из ситуации для поэта стало изменение маршрута возвращения. Гумилёв отправился в Джибути через горную гряду Черчер, где собрал коллекцию песен местного населения. В марте 1911 года он вернулся в Россию.

Научная экспедиция

Неудачи, которые преследовали Гумилёва во время двух поездок в Абиссинию не только не отбили желание вновь посетить эту страну – напротив, поэт задумался о настоящей научной экспедиции. В 1912 году, пользуясь своими связями в Санкт-Петербургском университете, он обращается в Академию Наук с идеей организации поездки в Восточную Африку с целью сбора этнографических материалов. Энергия, с которой Гумилёв загорелся этой идеей, передалась директору этнографического музея Василию Радлову, который активно лоббировал её реализацию в академических кругах.

Несколько месяцев подготовки завершились в апреле 1913 года. Экспедиция во главе с Гумилёвым отправилась в Африку. К своему третьему путешествию поэт подошёл ответственно. О событиях, приключавшихся с учёными в дороге, хорошо известно из путевого дневника, который Николай Гумилёв вёл исправно, детально описывая окружавшую учёных действительность.

В конце весны 1913 года экспедиция добралась до Абиссинии и с помощью русского посланника Чемерзина получила разрешение на передвижение по стране. Вместе с этим большую помощь в достижении целей учёных оказал турецкий консул в Хараре – сам Гумилёв отмечал его роль в своих путевых записках. Консул организовал встречи членов экспедиции с вождями сомалийских племён, а также сам принял участие в сборе песен местных жителей. В Хараре Гумилёв познакомился с Тэфэри Мэконныном – будущим императором Эфиопии Хайле Селассие, героем борьбы с итальянскими оккупантами.

В Хараре Гумилёв и его коллеги провели несколько месяцев после чего отправились вглубь Африки. Учёные посетили горную гряду Черчер и достаточно скрупулёзно изучили Восточную Абиссинию, добыв ценный этнографический материал. К сожалению, части дневника, посвящённые этому этапу экспедиции, утеряны. Известно, что уже 1 сентября учёные, выполнившие поставленные задачи, вернулись в Россию.

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«…Ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову и я, истекая кровью, аплодирую умению палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно…» .

Африка была важной темой творчества Гумилёва, с детства грезившего об экзотических странах и в сознательном возрасте реализовавшего свои мечты. Его путешествия, помимо удовлетворения личных амбиций, принесли много пользы и изучению Восточной Африки в России. По сей день посетители Этнографического музея в залах, посвящённых культуре и истории этого региона, могут увидеть экспонаты, непосредственно связанные с русским поэтом.

Обложка: gumilev.ru