Николай Дроздов: Мой прапрадед спас и вывез всю польскую казну Известный ученый и телеведущий Николай Дроздов рассказал порталу «История.РФ» о своем прапрадеде, участнике Бородинского сражения и спасителе польской казны, ординарце Кутузова, Иване Романовиче фон Дрейлинге: – Героем на все времена я бы мог назвать моего прапрадеда Ивана Романовича фон Дрейлинга. Он родился в 1793 году. Окончил кавалерийскую школу и находился в полку, в котором готовили уланов, драгунов и кирасиров, одним из которых он и стал. Когда Ивану Романовичу исполнилось девятнадцать лет, Наполеон, как нарочно, чтобы проверить его и всю остальную Россию, напал на нас. Выпускников школы подняли для участия в войне. На перехват французов они не пошли. В то время... На чтение: 2 минуты

Известный ученый и телеведущий Николай Дроздов рассказал порталу «История.РФ» о своем прапрадеде, участнике Бородинского сражения и спасителе польской казны, ординарце Кутузова , Иване Романовиче фон Дрейлинге:

– Героем на все времена я бы мог назвать моего прапрадеда Ивана Романовича фон Дрейлинга. Он родился в 1793 году. Окончил кавалерийскую школу и находился в полку, в котором готовили уланов, драгунов и кирасиров, одним из которых он и стал.

Когда Ивану Романовичу исполнилось девятнадцать лет, Наполеон, как нарочно, чтобы проверить его и всю остальную Россию, напал на нас. Выпускников школы подняли для участия в войне. На перехват французов они не пошли. В то время еще были войска, которые могли сдерживать Наполеона. Тем не менее, кто-то должен был сопровождать отступающую армию – полчище было гигантским.

Дошли до Бородина. К этому времени их арьергард сильно растянулся. 26 августа началась Бородинская битва. Первым сражением девятнадцатилетнего кавалериста стала Бородинская битва! Вы можете себе это представить?! Он стал ординарцем у Кутузова.

Иван Романович фон Дрейлинг

Самое трогательное, что Иван Романович любил записывать все, что с ним происходило. Он, в частности, описывал и войну. Писал между боями, а то и сразу после них. Его дневник хранился в семье, а потом бабушка в столетний юбилей войны 1812 года отдала его в музей. Некоторые случаи из описания Бородинской битвы говорят если не о безумной, то о неудержимой храбрости Ивана Романовича.

За день до сражения, вечером 25 августа, у французов стоял шум, играла музыка – было веселье. А у нас тихо и спокойно, молча и мрачно все чистили ружья и доспехи. Иван писал: «Князь [Кутузов] ушел в избу, а мы, ординарцы, легли на землю возле лошадей».

Мне очень нравится его описание утра 26 августа: «Едва рассвело, как противник начал обстрел наших позиций. Одно из первых ядер пролетело над нашими головами и угодило в крышу дома, где ночевал Кутузов». Вы можете себе это представить? Никого это ядро не задело, но значит, уже какая-то сволочь знала о местонахождении главнокомандующего. После этого все вскочили на коней и поскакали на позиции. Такая была побудка.

Дальнейший ход Бородинского сражения описан очень подробно. То, что описывал после Лермонтов, сделано так, будто он сам читал эти записи: шум, гром, свист ядер; когда снаряды врезаются, раздается такой вой, что ты даже не понимаешь, жив ты или нет.

Кутузов к тому времени вернулся в избу и оттуда отсылал повестки к Багратиону, позиция которого несколько раз переходила из рук в руки. В одно из последних посещений позиций Багратиона Иван Романович увидел, как раненого уносили с поля боя. Его повезли в имение, но из-за тяжелого полостного ранения он умер по дороге.

Иван описывал отступление российских войск и после Бородина. Когда наша армия ушла на юго-восток, а французы не могли их найти. Дезинформация сыграла свою роль.

Описание кампании 1812 года включает заметки о сражениях и в Германии, и во Франции. Каждой битве уделено по полстраницы. Он описывал и вступление российских войск в Париж, и появление российского императора во французской столице, и встречу народом.

К этому времени Ивану уже исполнилось девятнадцать лет. Домой он вернулся не сразу, а поехал в Вену, в Хофбургский дворец, где проходил конгресс стран-победителей. Главы правительств решали тогда, что отнять у Франции. Эльзас и Лотарингия, например, достались Германии. Победители, как всегда, пожинают плоды. Ничего не поделаешь.

Только после Иван Романович вернулся домой. В Петербурге он стал государственным чиновником, дослужился до тайного советника и заместителя министра транспортных дел. Кроме того, будучи на военной службе, он усмирял восстание в Варшаве. Поляки пытались отколоться от Российской империи. Это восстание было подавлено, а Ивану Романовичу было поручено очень интересное дело: спасти всю польскую казну и перевезти ее в Петербург. И он справился!

В характере Ивана Романовича мне близки мужество и верность своему делу. С самых юных лет, в очень суровых условиях кавалерийской школы, чем бы ни занимался, он все старался делать по максимуму…