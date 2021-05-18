«Невского перепутали с сыном». Правда о мощах великого князя 12 сентября Русская православная церковь отмечала большой праздник – день перенесения мощей великого князя Александра Невского. У этих мощей довольно интересная история. Александр Ярославич скончался от болезни 14 ноября 1263 года в Городце, когда возвращался на Русь из Орды. После смерти тело князя перевезли во Владимир, а уже в 1724 году по приказу Пётр I" href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I">Петра I мощи благоверного князя были перенесены в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге. Это произошло вскоре после заключения Ништадтского мира между Россией и Швецией, который положил конец Северной войне, начатой Петром еще в 1700 году. Вполне понятно, почему император захотел почтить память великого князя: ведь Невский знаменит своей победой над шведским войском... На чтение: 3 минуты

12 сентября Русская православная церковь отмечала большой праздник – день перенесения мощей великого князя Александра Невского .

У этих мощей довольно интересная история. Александр Ярославич скончался от болезни 14 ноября 1263 года в Городце, когда возвращался на Русь из Орды. После смерти тело князя перевезли во Владимир, а уже в 1724 году по приказу Пётр I " href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I">Петра I мощи благоверного князя были перенесены в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.

Это произошло вскоре после заключения Ништадтского мира между Россией и Швецией, который положил конец Северной войне, начатой Петром еще в 1700 году. Вполне понятно, почему император захотел почтить память великого князя: ведь Невский знаменит своей победой над шведским войском в 1240 году.

Это то, о чем известно большинству. Однако немногие знают, что мощи князя сильно пострадали при пожаре, главный проспект Петербурга назвали в его честь, а не в честь Невы, Александро-Невскую лавру построили благодаря путанице Невского с его сыном, а в эпоху СССР считалось, что в гробнице князя вообще нет его мощей, а вместо них хранятся кости разных людей. Об этом и многом другом «Истории.РФ» рассказал насельник Александро-Невской лавры иеромонах Пимен (Шевченко).

«Крестный ход из 100 тысяч человек»

– Отец Пимен, здравствуйте и с праздником! Расскажите, как отмечают православные день перенесения мощей князя в Петербург?

– Обычно ко дню торжества перенесения мощей благоверного князя Александра Невского у нас всегда приурочен фестиваль колокольных звонов, он прошел у нас накануне, в воскресенье. Он всегда проходит в воскресный день для удобства людей, и в том числе для звонарей, которые приезжают со всех регионов страны. В сам день праздника совершается праздничная литургия: и в Троицком соборе Александро-Невской лавры, и в Казанском соборе – сегодня божественную литургию здесь возглавил митрополит Варсонофий в сослужении сонма архиереев и духовенства. Оттуда уже идет крестный ход, и проходит торжественный молебен на площади Александра Невского.

– Сколько человек приняли участие в крестном ходе в этом году?

– Сегодня владыка-наместник на обеде сообщил (ему поступили сведения из МВД), что [на крестный ход пришло] порядка 100 тысяч человек. Конечно, это радостно, что есть люди, которые приходят и в рабочий день посещают это молитвенное шествие.

– Это правда, что крестный ход долгое время не проводился из-за запрета советского руководства и стал вновь проводиться совсем недавно?

– Да, эта традиция у нас возобновилась пять лет назад. Она была как раз приурочена к 300-летию Александро-Невской лавры, и с этого года мы уже ежегодно в день памяти Александра Невского идем по улице, по главной артерии нашего города, которая, кстати, ведь и была названа в честь благоверного князя. Петр I именно в 1724 году переименовал Монастырский тракт в Невский проспект – в честь Невского. А уже при Екатерине II, когда он был объединен с центральной перспективой, Невский проспект получил свое продолжение до Адмиралтейства. Таким образом, Невский проспект имеет свое название от благоверного князя, а не от Невы. Кроме того, в этом крестном ходе встречаются две самые важные святыни, которые Петр I положил в основание этого города: это Казанская икона Божией Матери и мощи Александра Невского. Эти два покровителя встречались и продолжают встречаться сейчас на площади Александра Невского, пройдя, по сути, через весь исторический Санкт-Петербург.

«Благодарность за отмену крепостничества»

– День перенесения мощей князя является не только церковным, но еще и государственным праздником. Когда он приобрел всероссийское значение?

– Действительно, со времен Елизаветы Петровны день перенесения мощей Александра Невского стал государственным, а тем более после вступления в должность императора Александра I этот праздник превратился во всероссийское торжество. Считалось, что это государев день, и по всем храмам служили молебны. Очень ярко этот праздник стал отмечаться после того, как императором Александром II был подписан указ об отмене крепостного права. По многим уголкам России в благодарность Богу за отмену крепостного права люди писали иконы Александра Невского. В то время появляется образ Александра Невского, который держит в руке хоругвь – это была некая благодарность императору Александру. Когда писали иконы его небесного покровителя, на многих из них даже были дарственные надписи – благоверному князю Александру Невскому за его военные подвиги и императору Александру II. Многие храмы в России стали освящать как раз в честь Александра Невского. Было две волны: первая – после отмены крепостного права, когда в России стали строить много часовен и храмов в честь Александра Невского, освящать приделы, и вторая волна – уже после убийства императора, когда также многие храмы стали освящать в честь благоверного князя.

– Почему Петр I решил перевезти мощи Невского в Северную столицу? Он почитал князя, поскольку тот, как и сам Петр, одержал славную победу над шведами?

– Вы знаете, один из историков указывает, что еще в 1703 году Петр I осматривал территорию будущего [Александро-Невского] монастыря и у него уже тогда появилась идея именно здесь создать монастырь в честь Александра Невского и сюда перенести его останки. Дело в том, что среди местных жителей смешались два события, которые были связаны с Александром Невским. Первое – это, конечно, победа на Неве. Но, как мы знаем, она произошла не здесь, не в устье Черной речки и Невы, где располагается сейчас Александро-Невская лавра. Было также еще одно событие. Князь Андрей, сын Александра Невского, разбил шведскую крепость, которая располагалась на Неве, неподалеку отсюда. Скорее всего, два этих события сплелись в сознании народа, и местные жители указывали, что это именно то самое место, где Александр Невский одержал победу. Хотя, я думаю, Петр знал истинное место в Усть-Ижоре, но, так или иначе, так как место было связано с именем Александра Невского через его сына, то и было решено именно здесь устроить монастырь и перенести сюда мощи благоверного князя.

– Историки и богословы пишут, что мощи Невского «были открыты» в 1380 году накануне Куликовской битвы . Что это значит? До этого их никто не видел?

– Дело в том, что князь Александр Невский был похоронен в усыпальнице одного из храмов Рождественского монастыря во Владимире, и многие почитали и знали его. А вот поводом для такого общероссийского почитания стала как раз Куликовская битва. Невский был явлен для многих людей как некий предстатель, молитвенник за Россию. То есть были открыты даже не мощи, а сам Александр Невский. Впервые громко прозвучало его имя как святого.

«Советские слухи о “не тех” мощах»

– Что было с мощами князя, пока они находились во Владимире?

– Мощи долгое время находились под спудом, то есть были в земле: делалась каменная гробница, туда опускался гроб, сверху ставилась каменная плита. Потом храм горел. Уже после пожара мощи были подняты на поверхность и обрели привычный нам вид, когда они находятся не в земле, а в раке.

– Мощи пострадали при пожаре?

– Очень сильно пострадали. Петр I уже привез мощи [в Петербург] в относительно небольшом ковчеге – это уже то, что от мощей осталось. Есть их описание – правда, очень своеобразное. Когда в 1922 году было изъятие церковных ценностей и большевики вскрывали мощи Александра Невского, были даже некоторые врачи, которые составили акт, где говорилось, что там отнюдь не мощи, а 12 костей от разных людей и тому подобное. Но нужно понять, что эпоха диктовала свои условия, и необходимо было всеми силами принизить важность Александра Невского. В этот момент шла очень обширная дискуссия по поводу здания Александро-Невской лавры, и, безусловно, унизив останки Александра Невского, можно было внести долю сомнения и раскола в православное общество. Поэтому, когда уже в 1989 году мощи были обнаружены в запасниках нынешнего Казанского собора (тогда Музея истории религии и атеизма), они были вскрыты и освидетельствованы, и никаких подобных высказываний со стороны тех специалистов, которые там присутствовали, не было.

– Значит, можно сказать, что мощи Невского не утратили своего значения?

– Ведь мы говорим о том, что мощи – это останки святого человека. Вне зависимости от того, нетленное ли это тело или кости, мы все равно признаем это мощами. К примеру, привозили мощи святителя Николая – это часть мощей, но мы все равно называем их «мощи». Это то, через что мы соприкасаемся с той благодатью, которую стяжал святой в своей жизни на протяжении лет пребывания на земле.