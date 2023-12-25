Не загадочная Тартария Среди большого количества мифов, воспетых псевдоисториками, особое место занимает миф о великой и загадочной Тартарии. На чтение: 1 минута

Среди большого количества мифов, воспетых псевдоисториками , особое место занимает миф о великой и загадочной Тартарии. Не зная базовых понятий методологии истории и источниковедения (особые исторические дисциплины, своего рода скальпель и микроскоп историка), они посмотрели на старые карты позднего Средневековья и начала Нового времени и увидели, собственно, страну Тартарию. Поскольку в школьных учебниках о ней совсем не упоминается, поборники «истины» обвинили историков в сокрытии правды. Итак, дорогой читатель, сегодня мы вновь будем отделять зерна от плевел.

Взгляд мифотворцев

Публиковать все многочисленные вымыслы и «доказательства» исторического существования так называемой Великой Тартарии мы не станем. Обрисуем общую картину. Мифотворцы уверяют, что Тартария существовала в качестве огромной страны в Азии и охватывала территории Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, нынешней Монголии и Китая, части Индии, Северной Америки, Калифорнии и Аляски и других стран. Великая Тартария якобы являлась одной из двух частей Славяно-Арийской Империи (крупнейшего в истории человечества государства, но еще более мифического, чем Атлантида и даже Средиземье из детской сказки Толкина). Столицей Великой Тартарии являлся Асгард Ирийский (на месте современного Омска), основанный в начале 6-го тысячелетия от так называемого Великого Переселения из Даарии (мифотворцы убеждены, что около 105 тысяч лет до н. э. люди переселились с Северного полюса в Евразию).

В качестве доказательства существования Великой Тартарии мифотворцы, помимо старинных карт, приводят ссылки на статьи из энциклопедии «Британика» (XVIII век), Французской энциклопедии (XVII век), Испанской энциклопедии (конец XVIII века), а также на труд «Всемирная история» французского кардинала, историка Дионисия Петавиуса, жившего в конце XVI – начале XVII века. Далее мифотворцы рассказывают про то, что в один момент враги славяно-арийцев насильно крестили Киевскую Русь Московской Тартарии в «рабскую» христианскую веру, в живых оставили 3 миллиона человек населения из двенадцати (все цифры взяты, разумеется, с потолка), из трех сотен городов сохранили только 30, а всю мировую историю переписали, чтобы скрыть «правду».

Где же правда?

Начнем с археологических данных. В исторической науке существует правило: по возможности проверять информацию из письменных источников (если таковые прошли проверку на подлинность) данными археологическими. В случае с теми пространствами (напомним, они невероятно огромны), на которых изображена Великая Тартария, не приходится говорить о совокупности материальных памятников, подтверждающих факт существования на этих землях в конкретный период единой цивилизации.

Относительно картографии вопрос тоже детский. Первые более-менее точные карты Центральной Азии были составлены русскими исследователями и первопроходцами в конце XVII – начале XVIII века. Тогда же наступают положительные изменения в европейской картографии, и связаны они в первую очередь с Великими географическими открытиями (XV–XVII века). Здесь стоит отметить, что крестоносцы ходили отвоевывать Иерусалим в XI веке по картам, на которых в центре мира помещался сам Иерусалим. Кстати, такие карты были в ходу и в XVI веке. Земля на них изображалась в виде трилистника: Азия, Европа, Африка, в центре – Иерусалим, а вокруг – сплошной океан. Если следовать логике мифотворцев, то Северная и Южная Америки не существовали в XVI веке.

Тартарией же европейцы для себя локально определяли область Центральной Евразии – местности, где проживали разные тюркские и монгольские народы. Близко с ними не контактируя, они не особенно различали их по национальностям и языкам, вот и называли всех татарами, то есть тартарами. А те контакты, которые существовали со времен нашествия гуннов (V век), заставляли европейцев воспринимать далекие восточные народы как пришельцев из глубочайшей области ада – Тартара. Вот так название за областью закрепилось и стало привычно употребительным даже при составлении некоторых позднейших карт. Подлинная революция началась в XVII веке, когда европейцы заинтересовались востоковедением (тогда начала развиваться соответствующая область научного знания). И уже в XVIII веке термин «Тартария» перестал иметь универсальное значение для обозначения географического пространства и народов, его населявших.

Итак, миф про Великую Тартарию не более чем вымысел. Мифотворцы использовали классический для них ход: в погоне за сенсацией они отобрали лишь те факты, которые укладывались в заранее сформулированную ими концепцию, остальная часть фактов просто додумалась – и был сотворен миф.