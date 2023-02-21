Несостоявшийся пленитель Гитлера - особист Иван Серов Имя Ивана Александровича Серова было широко известно в узких кругах до начала 1960-х. Однако сейчас лишь искушённая публика и профильные специалисты смогут ответить, что это за человек и каков его вклад в историю СССР. На чтение: 5 минут

Несостоявшийся пленитель Гитлера особист Иван Серов

Имя Ивана Александровича Серова было широко известно в узких кругах до начала 1960-х. Однако сейчас лишь искушённая публика и профильные специалисты смогут ответить, что это за человек и каков его вклад в историю СССР. И дело не в засекреченности работы первого председателя КГБ, а в том, что в жерле внутрипартийной борьбе 1960-х Серов не выстоял перед интригами перестраивающегося правительственного аппарата, жертвой которых он и пал. «Отмена» включала классические процедуры: вымарывание упоминаний, забвение имени, ретуширование фотографий. В этой статье мы расскажем про взлёт и падение карьеры Ивана Серова.

Ранние годы и начало пути

Серов родился в деревне Афимское Вологодской губернии 25 августа 1905 года. Самые восприимчивые годы юности мальчика пришлись на революцию и Гражданскую войны. Он поддерживал социалистические идеи, но и об учёбе не забывал: в городе Кадникове он окончил сперва уездную начальную затем школу второй ступени (среднюю). После школы пламенный революционер сразу же вступил в комсомол, где ему поручили агитацию. Помимо этого, Иван заведовал деревенской читальней и работал в исполкоме. Юноша продемонстрировал рвение, оказался на хорошем счету в Вологодском комитете партии и в 1923 году стал председателем Замошского сельсовета. Страна, восстанавливающаяся после революционной разрухи, опиралась прежде всего не на материальные ресурсы, а на преданных идее, мотивированных людей. Под руководством 18-летнего комсомольца оказалось около двух дюжин деревень, где нужно было решать вопросы связи, агитации, продналога и управления.

В 1925 году Серов стал кандидатом в члены РКП(б). Из него бы вышел неплохой управленец, но в том же году Ивана призвали в армию. Причём не как обычного новобранца, а по партийной линии: его сразу определили в хорошее училище – Ленинградскую пехотную школу, где он выбрал профессию артиллериста. В 1926 году Серова приняли в партию. В 1928 году после окончания курсов он отправился служить на Северный Кавказ, где пробыл до 1934-го. За это время он успел съездить в Ленинград для повышения квалификации на артиллерийских курсах усовершенствования командного состава. В 1932 году Серов женится на 18-летней Вере Абрамовой, с которой познакомился в месте дислокации гарнизона. Их сын Владимир станет офицером ГРУ.

В 1934-1935 гг. Серов работает помощником начштаба в Украинском военном округе. В 1935 году поступил в Военно-инженерную академии. А год спустя он получил перевод в военнуюакадемию РККА им. Фрунзе на факультет для разведчиков и особистов. Это и определило его дальнейшую судьбу.

В НКВД

После окончания Академии поток Серова распределили в НКВД. Юноша был расстроен: он считал, что более пригоден к армейской службе. Но после «сворачивания» репрессий Ежова новый руководитель НКВД Лаврентий Берия вывел из штата почти 8 тыс. чекистов, и требовались новые кадры. Серову, попросившему о переводе в армию, разъяснили, что судьбу выпускников 1939 года решили в высших кругах власти. Отныне он начальник главного управления милиции НКВД СССР, а далее – начальник 2-го секретно-политического отдела госбезопасности. Серов окунается в оперативную работу, изучает криминальный мир, обзаводится сетью информаторов. Но не на уровне горотдела милиции, а на уровне госбезопасности. Например, он расследует и перекрывает канал, по которому иностранные разведчики получали паспорта. Серов тренирует хитрость, гибкость, реакцию. Однако, по воспоминаниям коллег, описывающих Серова критически, именно во время работы с криминальным миром и матёрыми уголовниками моральная планка идеалистического агитатора несколько снижается.

2 сентября 1939 года, на следующий день после начала Второй мировой, Берия личным приказом переводит Серова на должность наркома внутренних дел УССР. Берия точно знал о пакте Молотова-Риббентропа и решил, что кандидатура Ивана Серова наилучшим образом подходит для операции по присоединению Западной Украины к СССР. Перед НКВД в Польском походе ставилась задача подавить польскую и немецкую разведки и предотвратитьвозможные выступления. Войска НКВД продвигались по Западной Украине вместе с РККА, занимали архивы, пункты связи, администрации, задерживали польских офицеров, криминальных личностей, священников, политиков, сепаратистов – всех, кто мог учинить беспорядки.

Серов лично участвовал в переговорах о сдачи Львовского гарнизона. Советская власть во Львове чувствовала себя неспокойно из-за подпольных отрядов польского генерала Леопольда Окулицкого, их диверсий и налётов. Серов, пользуясь опытом создания сетей наблюдателей и информаторов, провёл успешную операцию по захвату Окулицкого, так, что тот даже не успел принять яд. За это Серову вручили орден Ленина.

В 1940 году Иван Серов стал членом ЦК КП(б) и Политбюро Украины, там же познакомился с будущим маршалом Жуковым. В феврале 1941 года Серов занимает должность первогозаместителя Народного комиссара госбезопасности СССР. В июле 1941 года его назначают заместителем Народного комиссара внутренних дел СССР.

В Великую Отечественную

С самого начала войны Серов снова просит перевода в армию, но ему отказывают: он нужнее в тылу. С августа 1941 Серов включён в Военный совет СССР, где занимается охраной тыла Московского округа и организует тыловые отряды для борьбы с диверсантами. Сталин 8 октября поручил Серову и его группе провести операцию по минированию более 1 тыс. стратегических объектов в Москве, в том числе дорог и коммуникаций. Если город будет захвачен врагом, перед Серовым поставили задачу развернуть и возглавить разведывательно-диверсионную сеть НКВД. В своём дневнике, предполагая худший вариант развития событий, Серов подбадривает себя и вспоминает легендарного партизана Дениса Давыдова в 1812 году.

К счастью, история выбрала другой сценарий: Жуков отбросил нацистов от Москвы. Следующий удар вермахт нанёс по Кавказу. И там Серову всё-таки довелось повоевать на передовой: его подразделения НКВД обороняли Клухорский и Марухский перевалы. Во время сражения Серов был легко ранен, но сильно контужен, из-за чего в пожилом возрасте нередко терял сознание. За эту оборону Иван Серов получил второй орден Ленина.

Серов попал в самые «горячие» с исторической точки зрения и богатые событиями вехи Великой Отечественной войны. Он выполнял особые поручения Берии и Сталина, приезжал в Сталинград накануне контрнаступления, был в блокадном Ленинграде, организовал поездку Сталина на фронт перед Смоленской операцией и лично сопровождал верховного главнокомандующего. Серов участвовал во взятии Берлина и подписании капитуляции Германии, но об этом чуть позже.

В 1944 году Серов заведовал безопасностью тыла в Белоруссии, там же и в Польше, занимал ещё ряд должностей, связанных с безопасностью и гражданской администрацией. Не обошлось без неприятных историй: Ивану Серову приходилось бороться с антисоветским подпольем в УССР, БССР, Польше, и, особенно, на Северном Кавказе. За преступления отдельных лиц страдали их односельчане и соплеменники, Серов участвовал в переселении народов Северного Кавказа в Сибирь, что было признано преступным мероприятием ещё при его жизни.

Во время штурма Берлина войска НКВД, возглавляемые генералом Серовым, находились на передовой. Он получил от Сталина секретное поручение: захватить в плен Адольфа Гитлера. Но в неразберихе уличных боёв на городских руинах (Берлин был окружён 25 апреля) сделать это силой оперативных групп было очень сложно: никто не знал, где точно находится Гитлер и как охраняется. 30 апреля фюрер покончил с собой, прихватив на тот свет ещё дюжину человек. А на следующий день советские войска захватили дом, где находился немецкий генштаб. Многие административные здания были обследованы Серовым и его специалистами в поисках Гитлера и его приближённых. Под генштабом нашли вход в подземный бункер, который был пуст, поэтому на него не обратили внимания. Но сдавшийся немецкий офицер-штабист объяснил Серову, что именно здесь заседало командование Рейха в последние его дни, рассказал, что случилось 30 апреля и что за свежие холмики недалеко от входа в убежище. Группа Серова, вооружившись лопатами, обнаружила тела Геббельсов, Евы Браун и обожжённый труп, который был опознан как Адольф Гитлер. Позже Иван Серов вспоминал, что чувствовал некоторую вину за невыполнение приказа. За работу в Берлине он получил Героя Советского Союза.

После победы Серов со своим отделом занимался поиском технологий, документов и кадров, связанных с разработкой нацистами супероружия. Многие учёные прятались от победителей, но Серову удалось найти Гельмута Греттрупа, его коллег и уговорить некоторых из них поехать работать в СССР. В Германии Серов пробыл до 1947 года в должности заместителя Главноначальствующего Советской военной администрации по делам гражданской администрации и уполномоченного НКВД СССР по делам военным.

Послевоенная работа и интриги

После войны в СССР обострилось противостояние двух ведомств: МГБ и МВД. Каждое занималось госбезопасностью и хотело перетянуть одеяло на себя. Министр госбезопасности Виктор Абакумов инициировал «трофейное дело»: расследование, направленное против генералитета РККА по вопросу вывоза и присвоения предметов ценности и культурных объектов из Германии с целью личного обогащения. Хотя Серов вывозил некоторые трофеи, обвинение против него и ряда других сотрудников МВД было поставлено так, чтобы ослабить эту структуру и доказать Сталину важность МГБ. Агенты Абакумова обвинили Серова в слежке за членами политбюро и шпионаже (расстрельная статья). Но в итоге, не без вмешательства высших лиц, Серова сняли все обвинения, в то время как многие «трофейщики» были наказаны.

С февраля 1947 года Серов занимает должность первого заместителя МВД СССР. В марте 1953 года он занимается организацией безопасности похорон своего главного покровителя – Иосифа Сталина.

Иван Александрович знал толк в военном противостоянии, умел отдавать и выполнять приказы, проявлять личные качества. Но сейчас он оказался втянут в политическую борьбу, тактике и приёмам которой не был обучен. За пост лидера сражались Никита Хрущёв, с которым Серов был знаком задолго до войны по службе на Украине, и непосредственный начальник особиста Лаврентий Берия, который утвердил его на посту первого замминистра МВД. Сейчас точно неизвестно почему, но Серов поддержал Никиту Сергеевича и участвовал в аресте Берии, задержав его охрану и перерезав связь. Берия был расстрелян, как и несколько его заместителей, в рядах которых совсем недавно был и Серов.

В марте 1954 Хрущёв рекомендует Серова на должность первого председателя КГБ. Серов отплатил Никите Сергеевичу в 1957 году, когда помог ему удержать власть на пленуме ЦК КПСС. Придя в КГБ, Серов реформировал советскую разведку: организовывал шпионскую сеть, контрагентов, кадры, вербовку. В тот период советская разведка шла впереди западной, а Иван Серов получил в ЦРУ кличку «Иван Грозный». Однако Хрущёв начинает делать ставку на своих новых приверженцев, отстраняясь от былых соратников. Серов признавался, что перестаёт узнавать Никиту Сергеевича, что старый товарищ сильно изменился. Объяснение нашлось на XX съезде партии, когда Хрущёв выступил с критикой культа личности Сталина. Окружение Хрущёва сменилось, а сталинские кадры стали уходить с постов. Серов, будучи неискушённым в политических интригах, стал жертвой недоброжелателей из новой хрущёвской гвардии. Впрочем, историки считают, что нажить завистников и недоброжелателей Иван Александрович успел ещё при Сталине.

В конце 1958 года Серова понизили до главы ГРУ. Он успешно развивал шпионские сети за рубежом: его агенты добывали сведения о дислокации войск, планах и вооружении западных сил. Однако и среди гэрэушников был разоблачён шпион ЦРУ и Mи-6, чем воспользовались недоброжелатели Серова. Его разжаловали, лишили должности и звания Героя СССР, а затем практически сослали в Среднюю Азию заниматься организацией командования войсками в учебных частях. Старый друг и министр обороны Георгий Жуков за Серова не вступился.

Полному забвению Иван Александрович был предан в 1964 году, когда Хрущёва сместили. Серов стал писать новому правительству прошения о возвращении на серьёзную службу, но вместо этого получил увольнение на пенсию в возрасте 60 лет. Ходатайства о возвращении наград, снисхождении и назначении на должность оставались без ответа. Брежневской гвардии бывший начальник КГБ оказался не нужен, его вычёркивали из учебников, не упоминали в статьях и очерках, удаляли с фотокарточек. На Западе даже пошли слухи о смерти «Ивана Грозного».

Последние годы жизни Серов провёл с женой в Красногорске: занимался спортом, ухаживали за садом, огородом, пасекой. Умер он 1 июля 1990 года.

Иван Серов предстаёт перед нами личностью живой, активной, исполнительной. Он был профессионалом, но не умел играть в подковёрные игры. Его предали забвению за то, что он не был готов поступиться армейской прямотой. Серов всю жизнь вёл тайные дневники, в которых описывал происходящие события без оглядки на цензуру. Он не успел издать рукопись, и её обнаружили на его даче только 10 лет назад. Именно эти очерки помогли взглянуть человеческим взглядом на незаслуженно забытого офицера разведки и госбезопасности.

Обложка: Иван Серов и Георгий Жуков https://rus.team/