Несостоявшийся декабрист и один из авторов Крестьянской реформы Яков Иванович Ростовцев – один из авторов Крестьянской реформы, председатель Редакционных комиссий

Яков Иванович Ростовцев родился в 1804г. Отец Иван Иванович – директор училищ Санкт-Петербургской губернии, мать – Александра Ивановна –дочь купца-миллионера Кусова. Воспитывался поэтому не где-нибудь, а в Пажеском корпусе, где учился хорошо, но при этом запомнился склонностью к шалостям. В 1822г произведён в прапорщики и определён в лейб-гвардии Егерский полк.

Был знаком с декабристами и даже заочно принят Евгением Оболенским в "Северное общество". Но, будучи противником мятежа, именно Ростовцев 12 декабря 1825г в письме сообщил наследнику Николаю Павловичу о том, что возможно, готовится заговор, не называя конкретных имён заговорщиков. И при этом, сообщив о встрече с Николаем декабристам Оболенскому и Рылееву, пытался отговорить их от выступления, дабы избежать кровопролития, но безуспешно. Когда 14 декабря восстание всё же началось, Ростовцев пытался остановить восставший Московский гвардейский полк, за что был избит прикладами и изранен штыками, едва избежав гибели.

В 1828г в чине поручика стал адъютантом вел.князя Михаила Павловича, сопровождая его в турецкой (1828г) и польской (1831г) военных кампаниях. Затем в 1835г в чине полковника был назначен начальником штаба вел.князя по управлению военно-учебными заведениями России и сохранял эту должность даже после смерти Михаила. В 1841г – генерал-майор, в 1850г – генерал-лейтенант.

С 1849 по 1860г служил главноначальствующим военно-учебными заведениями и немало сделал для улучшения этой системы: привлекал лучших преподавателей, поощрял отправку молодых людей за границу для подготовки к педагогической деятельности. Ввёл поистине "революционное" для своего времени правило, по которому генералы штаба вузов периодически направлялись на временное исполнение должностей директоров кадетских корпусов, и сам подал пример, когда в 1841г возглавив на год 2-й кадетский корпус вместо убывшего в годичный отпуск генерала.

Разработал (в 1837г) "Свод законов о военно-учебных заведениях", положение об управлении ими (в 1843г) и наставление для образования их воспитанников (1848г). Разработал план издания "Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведений", одобренный императором, после чего был назначен главным редактором этого журнала. С 1855г – член Государственного Совета.

Надо ли удивляться, что в начале 1857г при подготовке основ Крестьянской реформы Ростовцев был назначен членом Негласного комитета по её подготовке, причём – по настоянию императора, желавшего иметь в Комитете человека, пользующегося его полным доверием. Поначалу Яков Иванович к реформе относился скептически, что отразилось на составленной им программе деятельности губернских комитетов, имевшей явный перекос в сторону интересов дворянства. Например, составление и приведение в действие положений о крестьянах отдавалось в руки губернских комитетов, применение этих положений отдавалось на волю владельцев имений, а крестьянин получал лишь потомственное пользование усадебной землёй.

Однако со временем мнение Ростовцева поменялось, чему, вероятно, способствовала поездка за границу в 1858г для изучения там крестьянского вопроса, давшая возможность Якову Ивановичу сравнить бытовые условия европейских крестьян с нашими. По возвращении в Россию Ростовцев кардинально поменял свои взгляды на реформу и стал одним из самых прогрессивных её сторонников. Став в 1859г председателем редакционной комиссии, на первых же её заседаниях он заявил: " Никто из людей мыслящих, просвещённых и Отечество своё любящих не может быть против освобождения крестьян. Человек человеку принадлежать не должен. Человек не должен быть вещью". С одобрения императора Александра II он продвигал идеи освобождения крестьян с землёй, выкупаемой при посредстве правительства, перевод крестьян с барщины на оброк, самоуправление освобожденных крестьян в быту и т.д.

До самой своей смерти Ростовцев направлял работу комиссий, решал возникавшие разногласия. Что интересно, он впервые применил придание работе комиссии гласности, напечатав её труды тиражом в 3 тыс. экземпляров и разослав их "всем лицам, которые могли оказаться полезными делу". Деятельность его была отмечена в сентябре 1859г высоким чином – генерала от инфантерии.

К сожалению, скончался Яков Иванович 6 февраля 1860г, так и не успев завершить все дела по подготовке крестьянской реформы. Хотя основная часть "Положения о крестьянах" уже была выработана, а составленная Ростовцевым записка императору стала наставлением для всей дальнейшей работы редакционных комиссий. Не случайно уже после выхода манифеста 19 февраля об отмене крепостного права по повелению императора на гробницу Ростовцева в Фёдоровской церкви Александро-Невской лавры была возложена золотая медаль, учреждённая за труды по освобождению крестьян. Которую Яков Иванович Ростовцев, конечно же, заслужил.