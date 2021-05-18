НЭП и пятилетки: что об этом пишут в школьных учебниках ...Действующие учебники в целом удовлетворительно трактуют объёмный и внешне действительно очень трудный вопрос. Здесь мы встречаемся с довольно редким явлением, когда результаты работы историков, заметные по этим сюжетам уже на протяжении последних 25-30 лет, стали достоянием и школьного образования. На чтение: 2 минуты

Валентин Жаронкин. Об оценке триумфальных пятилеток. Нет в русской истории «трудных вопросов»: часть 10

Андрей Смирнов. Что такое НЭП и зачем его заменили индустриализацией

Андрей Смирнов. Свершения эпохи первых пятилеток: что об этом нужно знать

Сегодня мы продолжаем изучение трудного вопроса № 10 и попытаемся проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

Напомним, трудный вопрос № 10 сформулирован в ИКС так: «Причины свёртывания НЭПа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры».

Эти вопросы всегда были на виду и в советских учебниках, не ослабло внимание к ним и в последние десятилетия. В школе к этим сюжетам предлагается обратиться дважды – в 9-м и 11-м классах.

***

Учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной и М.Ю. Брандта « История России . ХХ – начала ХХI века. 9 класс» данный трудный вопрос излагает весьма чётко – за исключением причин свёртывания НЭПа.

Впрочем, о том, что государство не могло получить у частных крестьянских хозяйств достаточное количество хлеба для промышленного города и армии, что колхозы государству было контролировать легче, чем мириады крестьянских хозяйств, что форсированная индустриализация не могла быть проведена без централизации всей хозяйственной деятельности, – обо всём об этом сказано. Но сказано в разных местах (о необходимости централизации в экономике вообще вскользь).

Для среднего девятиклассника это не годится – сам он искать все эти места, сводить их воедино, анализировать и делать общий вывод о причинах свёртывания НЭПа не будет ни за что. Школьнику эти причины надо дать, что называется, в готовом виде, компактно изложенными в соответствующем месте текста учебника.

Как представляется, изложению авторов в этой части учебника вообще недостаёт стержня. Стержня, на который можно «насадить» приводимые авторами многочисленные факты, – и тем облегчить ученику их усвоение и запоминание.

А ведь такой стержень легко находится. Это – официально провозглашённое намерение руководства партии большевиков построить «в отдельно взятой стране» социализм «по Марксу», не дожидаясь мировой революции, своими силами. А также устоять в неминуемо предстоящей войне. То есть по факту – добиться полноценного государственного суверенитета, заложить под него надёжную экономическую базу. Именно это – а не абстрактное намерение ликвидировать технико-экономическую отсталость страны – стало причиной индустриализации СССР.

Другое дело, что для того, чтобы обеспечить построение социализма-суверенитета, надо было покончить с технико-экономической отсталостью (иначе нельзя будет обеспечить обороноспособность страны, и сильные соседи могут покончить с социалистическим экспериментом в СССР)… А из индустриализации так же естественно вытекла коллективизация – без которой нельзя было обеспечить индустриализацию продовольствием и средствами. И свёртывание НЭПа. И «культурная революция»…

***

А вот в учебнике для второго концентра изучения истории (Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия и мир в ХХ – начале ХХI века. 11 класс) Данилов и Косулина свой недочёт исправляют и «стержень», о котором мы говорили выше, дают.

Причём с самого начала выделяется суть: в середине 1920-х годов, «вне зависимости от политических пристрастий большевистского режима, на первый план выдвигалась проблема индустриальной модернизации страны». Конечно, большевики выдвинули её именно исходя из своих «политических пристрастий» – желая обеспечить построение социализма. Но авторы прямо указывают, что индустриализация преследовала цель обеспечить построение социалистического общества – создать материально-техническую базу социализма и обеспечить обороноспособность страны. То есть - объективно её суверенитет, как и было сказано.

И дальше всё их изложение становится не только информативным (набор фактов, кстати, почти не отличается от того, что дан в учебнике для 9-го класса), но и логически выстроенным.

Правда, в обоих учебниках авторы приводят устаревший, пропагандистский по своему происхождению тезис, согласно которому в результате индустриализации СССР оказался якобы в состоянии производить любой вид промышленной продукции тех лет. В предыдущих публикациях мы с вами говорили, что это не так.

***

Другой учебник истории для 11-го класса (Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Базовый уровень. 11 класс) в большей степени, чем учебник Алексашкиной, Данилова и Косулиной, выполняет функцию второго концентра изучения истории – осмыслить и обобщить знания, полученные в первом концентре (в нашем случае – в 9-м классе). Начиная с вопроса о переходе к НЭПу, он постоянно напоминает о главной цели руководства страны в 1920-е – начале 1930-х – построении социализма. Материал излагает сжато, ясно, чётко – именно так, как нужно, если мы хотим помочь ученику обобщить уже имеющиеся у него знания.

Странным, необъяснимым провалом на этом фоне выглядит в этом учебнике информация о коллективизации: она не увязана авторами с индустриализацией (о причинах коллективизации они вообще не напоминают).

Недостаточно подчёркнуты, выделены в этом учебнике и результаты индустриализации, коллективизации и «культурной революции». Отчасти, впрочем, это оправдано: соответствующая информация не представляет сложности для усвоения, и можно ограничиться сообщением её в учебнике для 9-го класса.

В целом же при изложении вопросов, связанных с НЭПом и построением социализма в СССР, существующие учебники истории для 11-го класса выправляют информационные пробелы и дидактические просчёты, имеющиеся в учебнике для 9-го класса. За исключением, однако, преувеличения результатов индустриализации СССР – преувеличения технического уровня советской промышленности 1930-х годов.

***

Таким образом, действующие учебники в целом удовлетворительно трактуют объёмный и внешне действительно очень трудный вопрос. Здесь мы встречаемся с довольно редким явлением, когда результаты работы историков, заметные по этим сюжетам уже на протяжении последних 25-30 лет, стали достоянием и школьного образования.