Что такое НЭП и зачем его заменили индустриализацией Сегодня на очереди трудный вопрос № 10. Он сформулирован в ИКС так: «Причины свёртывания НЭПа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры». Сама по себе формулировка вопроса охватывает длительный период времени и сразу несколько сущностей. Поэтому в один раз мы с вами с научной сертификацией не уложимся. Для начала остановимся на том, как в современной исторической науке трактуется новая экономическая политика Советской власти. На чтение: 2 минуты

Валентин Жаронкин.

Мы продолжаем кратко объяснять содержание каждого из «трудных вопросов» историко-культурного стандарта, опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии и здравый смысл учителя и преподавателя с более чем 20-летним стажем;

Сегодня на очереди трудный вопрос № 10. Он сформулирован в ИКС так : «Причины свёртывания НЭПа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры».

Сама по себе формулировка вопроса охватывает длительный период времени и сразу несколько сущностей. Поэтому в один раз мы с вами с научной сертификацией не уложимся. Для начала остановимся на том, как в современной исторической науке трактуется новая экономическая политика Советской власти.

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Большевики с момента прихода к власти в 1917 г. стремились как можно быстрее достичь своей главной в то время цели – построить в России общество без частной собственности на средства производства.

Реализуя эту идею, в 1918 – начале 1921 гг. они в условиях Гражданской войны национализировали всю промышленность, ликвидировали частную торговлю, а в сельском хозяйстве ограничили мелких частных собственников (крестьян и казаков) в праве распоряжаться своей собственностью – безвозмездно изымая часть урожая в пользу государства по продразверстке.

Однако сопротивление крестьянства и казачества и плачевные результаты политики «военного коммунизма» – голод в городах, а кое-где и в деревне, деградация промышленности – вынудили приостановить ускоренное построение социализма по этой модели и даже демонтировать многое из построенного. И, в конце концов, «военный коммунизм» естественно исчерпал себя с окончанием Гражданской войны.

В марте 1921 г. на Х съезде партии большевиков была провозглашена новая экономическая политика (НЭП). Сущность её заключалась в возвращении в жизнь страны в условиях мирного времени элементов рыночной экономики, но при обязательном государственном регулировании. «Командные высоты» в экономике оставались у новой власти.

Была не только резко расширена хозяйственная самостоятельность государственных предприятий – они стали юридическими лицами, субъектами рыночных отношений, – но и резко расширена сфера отношений частной собственности. Её вновь разрешили в промышленности (преимущественно в лёгкой) и торговле (до 83 % розничного товарооборота контролировалось частниками), а в сельском хозяйстве вернули мелким землевладельцам право распоряжаться своей собственностью (отменили продразвёрстку) и разрешили использование частными хозяевами наёмного труда.

В первые годы НЭПа успехи нового курса позволили восстановить экономику после потрясений, нанесённых Первой мировой и Гражданской войнами. Но уже на рубеже 1927 и 1928 гг. НЭП стали свёртывать в директивном порядке.

Почему?

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Потому что в декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) постановил вернуться к непосредственному построению в стране социализма.

Первым делом решили обезопасить страну от разгрома в случае войны с окружавшими СССР капиталистическими странами. Поэтому начать решили с укрепления военной мощи.

А для этого необходимо было в кратчайшие сроки осуществить индустриализацию СССР – форсированное развитие тяжелой промышленности. Ведь тяжелая промышленность – это прежде всего база промышленности военной. А в СССР она к 1925-му еле-еле достигла уровня 1913 г. – при том, что Запад (где не было таких революций и многолетней Гражданской войны) с 1913-го ушел далеко вперёд.

НЭП при этом оказался в состоянии кризиса. Уже в 1927-м перестало хватать продовольствия для всё увеличивавшегося числа рабочих и служащих. Государственные закупочные цены на зерно были столь низки, а нужных деревне промышленных товаров так мало и по высоким ценам, что крестьяне сократили продажу хлеба.

Видный идеолог ВКП(б) Николай Бухарин предложил в таких условиях продолжать действовать в духе НЭПа – приостановить развитие тяжёлой промышленности и развивать лёгкую, чтобы дать деревне промтовары и тем заинтересовать её в продаже сельхозпродукции. И только потом – когда заинтересованная деревня наладит стабильное снабжение городов продовольствием – вернуться к индустриализации.

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин исходил из того, что главной ценностью является не НЭП, а индустриализация. Её в условиях внешней угрозы нужно провести сейчас, а не потом. И если не удается заинтересовать крестьян в продаже хлеба, не сворачивая индустриализацию, значит, надо у них забирать силой «хлебные излишки». Значит, надо свёртывать НЭП.

И по настоянию Сталина и его сторонников, к тому времени одержавших победу во внутрипартийных спорах, в 1928 г. в условиях кризиса хлебозаготовок у деревни опять, как при «военном коммунизме», стали забирать хлеб силой. Это и было началом свёртывания НЭПа: ведь «забирать» – это несовместимо с рыночными отношениями.

В апреле 1929 г. на XVI партийной конференции был утверждён план форсированной индустриализации СССР – план первой пятилетки . Выполнить его можно было только при предельной централизации руководства экономикой. Поэтому в 1929 – 1930 гг. урезали хозяйственную самостоятельность госпредприятий и ликвидировали рыночную инфраструктуру. Государство само, без всяких специальных банков и бирж, даст кому надо и средства, и сырьё, и рабочую силу – и само распределит готовую продукцию. Тем более что при социализме так и положено…

Частное предпринимательство не запретили. Но налоговой политикой и приоритетными преференциями государственной промышленности существенно его прижали, свели его к тому, что сейчас принято называть «малым и средним бизнесом», – да и то с резким сокращением объёмов. Всё равно ведь при социализме частников не будет…

А поскольку государству надоело каждый год «выбивать» из деревни хлеб, осенью 1929-го приступили и к коллективизации сельского хозяйства – то есть к принудительному объединению частных крестьянских хозяйств в коллективные (колхозы).

Во-первых, десяткам тысяч колхозов государству легче навязывать свои условия, чем миллионам частных хозяйств (и легче забирать хлеб). Во-вторых, предполагалось, что в колхозах – где можно эффективнее применять сельхозтехнику – будет выше производительность труда, а значит, и хлеба будет производиться больше. В-третьих, освободившиеся на селе рабочие руки вынужденно перетекут в города, на новые промышленные предприятия.

Таким образом, от НЭПа как политики, допускавшей частную собственность и элементы рыночной экономики, в 1930-м мало что осталось. Хотя об официальной отмене НЭПа так и не было объявлено.

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Опыт новой экономической политики оказался противоречивым. Сохранив контроль за крупной промышленностью, советская власть временно, из тактических соображений изменила первоначальный план строительства социализма по Марксу и Ленину. Когда же необходимость в уступках частным собственникам, по мнению Сталина и его сторонников, отпала, НЭП был решительно свёрнут.

Литература