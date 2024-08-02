Не время прятать голову в песок, или Истоки духовно-нравственных ценностей Не время прятать голову в песок, или Истоки духовно-нравственных ценностей

В Советские времена молодёжи со школьной скамьи прививалась не только любовь к своей стране, но и уважение к героям, защищавшим её. Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником Родины – гласил один из законов Всесоюзной пионерской организации. Неуважение по отношению к героям и ветеранам Великой Отечественной войны серьёзно порицалось как самим обществом, так и государством. А что мы видим сейчас, когда тысячи наших солдат сражаются за будущее страны?

Идеологии в нашем государстве нет уже более 30 лет. Патриотическое воспитание молодёжи осталось в далёком прошлом, а про нравственные ориентиры, кажется, и вовсе позабыли. На место традиционных ценностей пришла другая культура – западная. « Хочешь победить врага – воспитай его детей » – именно этот подлый приём применяют недруги, которые хотят разрушить нашу Родину изнутри. Им же умело пользовались западные пропагандисты, обучающие молодых людей на Западной Украине.

Культура Запада основана на мировоззрении индивидуализма и противоречит тем ценностям, в традициях которых испокон веков воспитывались поколения наших граждан. Уважение к старшим, любовь к Родине и семье – такая система координат не в чести. Из молодёжи растят эгоистов. « А кому я должен? » – единственный принцип такого воспитания. Человеку, который никому ничего не должен , наплевать на свою страну, на соотечественников, на семью, даже человеческая жизнь не представляет для него никакой ценности. Человек человеку – враг, а не друг. Вместо идеологии созидания – идеология разрушения.

Жестокость, которую проявляют подростки к своим сверстникам, – прямое тому доказательство. Так, в Химках школьница нанесла сто ножевых ранений своей однокласснице, а в Санкт-Петербурге двое подростков жестоко расправились с 13-летней девочкой, снимая происходящее на видео.

Чудовищная безнравственность проявляется и в отношении к памяти о героях нашей Родины. Происходит то, что раньше было просто немыслимо и считалось настоящим святотатством. Например, в Кронштадте трое молодых людей решили устроить пикник рядом с мемориалом жертвам Великой Отечественной войны. Парень и две девушки жарили сосиски над Вечным огнём. И в их головах даже на секунду не мелькнула мысль о том, что они оскверняют память погибших защитников Родины. Эти молодые люди не воспитывались на примерах героев Великой Отечественной войны, к ним в школы не приходили ветераны, а в семье не чтили память своих героев? Или это 30 лет идеологической пустоты сделали своё страшное дело?

Сегодня Россия вновь оказалась на переднем крае борьбы с нацизмом, стала средоточием ненависти «коллективного Запада». Против нашей страны ведётся полномасштабная информационная война. Пытаются отменить результаты Второй мировой войны, замолчать геноцид мирного населения, обелить преступления фашистов, обесценить решающий вклад народов Советского Союза в Победу над гитлеровской Германией.

Наши противники на этом фронте идеологической войны – в хорошей «боевой» форме. Их аргументация опирается на сфабрикованные легенды и мифы о России. Предмет пересмотра – не прошлое, а настоящее и будущее нашей страны. История в данной борьбе – «доказательная база», идеологическое оружие, перед которым особенно уязвимо молодое поколение. Поэтому равнодушие нашего гражданского общества сейчас особенно опасно. Мы должны объединиться перед лицом общего врага и выступить единым фронтом. Иначе никак. Иначе – неминуемая гибель государства.

С началом специальной военной операции слетели «маски» со многих внешних и внутренних врагов. Складывается впечатление, что представители пятой колонны и агенты влияния, прикрываясь ширмой демократии, по-прежнему правят балом. И не только во властных структурах, но и в образовательных учреждениях, средствах массовой информации и общественных организациях.

Пока одни мужественно сражаются плечом к плечу против коллективного Запада, другие, подобно страусам, засунули голову в песок и вместо того, чтобы помогать фронту, наслаждаются жизнью и всячески пытаются ущемить достоинство и заслуги защитников нашей Родины. Этих «господ» военные действия пока не коснулись, дела идут неплохо, все близкие дома – а на остальных наплевать. На это и рассчитывает западная пропаганда, делая свою чёрную работу.

Возмутительная история произошла на днях в Забайкальском крае с ветеранами специальной военной операции Михаилом Таскиным и Сергеем Елгиным, которые после тяжёлых ранений на передовой стали инвалидами. Когда они обедали в местном кафе, к ним подошла группа пьяных молодчиков. Выкрикивая проукраинскую ересь, ветеранов жестоко избили, их медали «За отвагу» сорвали и выбросили в придорожную пыль. И всё это происходило под глумливые визги сожительниц отморозков. Дать сдачи нападавшим воины не смогли – уж очень неравны были силы: Михаилу, служившему в штурмовом подразделении, и его боевому товарищу Сергею ампутировали ноги. После избиения Михаил попал в больницу повторно, а на его лице буквально не было живого места.

В ночь на 22 июля в Челябинской области мигрант из Таджикистана проломил голову ветерану специальной военной операции Антону Чашкину. Изверг назвал десантника агрессором, а затем вероломно, воспользовавшись слабостью проходившего реабилитацию военного, ударил его. Солдат упал на ступеньки и потерял сознание. Врачи зафиксировали у Антона закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. 8 августа Чашкин скончался в больнице, не приходя в сознание. Это ещё одно свидетельство того, что вопросам миграционной сферы в нашей стране уделяется крайне мало внимания. Бездействие со стороны государства приводит к непредсказуемым последствиям, и обстановка с мигрантами, думаем, будет только усложняться.

Не менее чудовищный случай произошёл в Краснодарском крае, где изуверы, как звери, забили камнями до смерти двух ветеранов специальной военной операции. Такие позорные выходки, оскорбления защитников Отечества находятся в одном ряду с отказом российских спортсменов от флага родной страны на международных соревнованиях. Это такое же предательство. Потому что честь воина и честь Отечества – родственные понятия, которые должны быть святы для каждого.

Убеждены, что государство обязано было давно отреагировать на подобные прецеденты. Государственная Дума должна принять жёсткие законы, направленные на недопущение посягательств на жизнь и здоровье защитников Родины.

Время прятать голову в песок давно прошло. Такие чудовищные происшествия необходимо широко освещать в СМИ, а нелюдей, совершивших их, наказывать по всей строгости законов военного времени. Наказание за подобные злодеяния должно быть неотвратимым. Иначе мы рискуем собственными руками разрушить нашу страну.

Идеология и культура – важнейшие составляющие основ национальной безопасности. Вызов нашему поколению – сохранить ценности, на которых воспитывалось не одно поколение наших предков, и передать их своим потомкам.

Следует заметить, что в противовес этому злу стоит Российское военно-историческое общество – пожалуй, единственная общественно-государственная организация, которая содействует сохранению российской военной истории, противодействует попыткам её искажения, занимается воспитанием патриотизма граждан. В стране и за рубежом Российским военно-историческим обществом установлено более 600 мемориалов и памятников-бюстов, 113 мемориальных досок героям России, совершившим подвиги в ходе специальной военной операции. Памятные доски открыты на зданиях школ, в которых учились герои. Эта большая программа охватывает как областные центры, так и совсем небольшие населённые пункты. Ранее Российским военно-историческим обществом открыто свыше 4000 мемориальных досок на домах, в которых жили, и фасадах школ, где учились герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы – участники Великой Отечественной войны. К сожалению, денежных средств на эти работы, по сравнению с предыдущими годами, сейчас выделяется очень мало.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из главных направлений деятельности Российского военно-исторического общества. РВИО проводит военно-исторические лагеря «Страна героев», которые призваны помочь укрепить связь поколений, привить детям и подросткам интерес к изучению истории и культуры своей страны, улучшить свою физическую форму и пройти военную подготовку. Военно-исторический лагерь «Страна героев» посетили уже более 28 тысяч подростков со всей страны – школьников, суворовцев, кадет, юнармейцев и спортсменов.

Значимым для патриотического просвещения граждан является и цикл лекций «Рассказы из русской истории» доктора исторических наук профессора Владимира Мединского. На лекциях, посвящённых самым ярким фигурам русской истории, в доступной форме рассказывается о российских самодержцах и их сподвижниках, выдающихся военачальниках и дипломатах.

Видеолекции собрали множество положительных откликов не только со стороны любителей истории, но и от зрителей самых разных возрастов, профессий и увлечений. Автор создаёт атмосферу эпохи, и исторические персонажи буквально в ней оживают. Владимир Мединский описывает их прежде всего как людей со всеми их слабостями, недостатками и достоинствами. По силе воздействия эти лекции превосходят некоторые исторические сериалы, – делятся своими впечатлениями зрители.

Выпуск новых единых учебников истории для учеников 10 и 11-х классов – ещё один важнейший шаг на пути сохранения исторической памяти и традиционных ценностей. Начиная с 1990-х годов и до настоящего времени школьники изучали историю по разным линейкам учебников. Итогом такой вариативности стало появление множества пособий, извращающих прошлое нашей Родины. Их идеологическая направленность заключалась в принижении места России и советского общества в мировой истории. Например, учебники, изданные на деньги американского миллиардера Сороса, всячески преувеличивали роль западных держав и преуменьшали роль Советского Союза в победе над фашизмом.

В новых учебниках, напротив, событиям Великой Отечественной войны уделяется достойное внимание. Добавлен раздел о ключевых событиях современной истории – воссоединении Крыма с Россией, о причинах начала и ходе специальной военной операции, а также о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации.

Эти знания помогут молодёжи лучше разобраться в происходящих событиях, узнать имена современных героев, чтобы впоследствии передать эту память следующим поколениям.

К сожалению, просветительская деятельность, которой занимается Российское военно-историческое общество, лишь капля в море фейков. Именно поэтому государство должно уделять огромное внимание вопросам внутренней политики и не давать пятой колонне каналов для влияния на общественное мнение. Если нам удастся сохранить наши традиционные ценности, будет надежда на достойное будущее.

Наступит день, когда современные девчонки и мальчишки повзрослеют, и им придётся принимать непростые решения и выбирать между честью и трусостью, предательством и героизмом. В точности как отважному поколению Победителей, которое мужественно сражалось на фронтах Великой Отечественной войны. Отважные юноши и девушки жертвовали жизнями ради будущего своей Родины. С достоинством проходили через чудовищные пытки, и ни на секунду не предали свою страну. « Умираю, но не сдаюсь » – надпись неизвестного защитника Брестской крепости как символ величия духа и доблести всего поколения Победителей.

И сегодня отважные сыны Отечества, не щадя своих жизней, защищают нашу Родину на фронтах специальной военной операции. Те, кто сейчас сражается на передовой, противостоят возрождению абсолютного зла – фашизма. И совсем как их деды и прадеды, наши бойцы не дают этой нечисти разрушить нашу страну. Патриотизм защитников Родины остаётся связующим звеном между героями прошлого и настоящего. На таких людей нужно равняться и стараться не посрамить их память. Российское военно-историческое общество ставит своим главным приоритетом сохранение военной летописи нашей Родины.

Анна Белынцева , политолог

По материалам Литературной Газеты