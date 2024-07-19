Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны На чтение: 1 минута

Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны / Под ред. Э.И. Колчинского, Д. Байрау, Ю.А. Лайус. СПб.: Нестор-История, 2007. — 504 с.

Рецензенты: К.В. Манойленко, Т.И. Юсупова.

В монографии дан историко-сравнительный анализ взаимоотношений между наукой, техникой и обществом в России и Германии в период Первой мировой войны. В статьях российских и немецких авторов рассматриваются различные аспекты воздействия войны на организацию науки, на ее взаимодействие с военной промышленностью, на соотношение фундаментальных и прикладных исследований, систему международных связей, на нормы и ценности научного сообщества. Освещена деятельность новых организаций, возникших с целью мобилизации науки. Всесторонне рассматривается трансформация социальных сетей и международных научных связей, а также «войны манифестов». Особое внимание уделено изменению тематики естественнонаучных исследований, обусловленному включением биологии, медицины, химии и др. наук в оборонные исследования. Исследуется влияние военного времени на этику ученых, их социальный статус и ценностные ориентации. Показаны пути формирования новых конфигураций отношений науки и власти. Книга вводит в научный оборот большой корпус новой архивной информации из фондов России и Германии, а также малоизвестные публикации тех лет. Труд издается впервые, право на его издание не передавалось другим лицам или организациям.

Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны

ВВЕДЕНИЕ. НАУКА РОССИИ И ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ С ПОЗИЦИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Э.И. Колчинский. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И НЕКОТОРЫЕ ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ НАУКИ В ГЕРМАНИИ И РОССИИ

Д. Байрау. НАУКА, ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

ИСПЫТАНИЯ НАУЧНОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

А.Н. Дмитриев. ОТ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА К СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУКИ

Т. Маурер. «ВОЙНА УМОВ» И ОБЩНОСТЬ ЕВРОПЕЙЦЕВ. РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОТКЛИКА РУССКИХ УЧЕНЫХ НА ВОЗЗВАНИЕ ИХ ГЕРМАНСКИХ КОЛЛЕГ

Ш. Вольф. ФИЗИКИ В «ВОЙНЕ УМОВ»: ВОЗРАЖЕНИЯ ВИЛЬГЕЛЬМА ВИНА ПРОТИВ «АНГЛИЦИЗМА»

Э. Фукс. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ

К. Штрупп. ВОСПРИЯТИЕ ГЕРМАНСКОЙ НАУКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ В АМЕРИКЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Ю.А. Лайус. МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ, РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ И РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ В РОССИИ НАКАНУНЕ, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА И ВЫСШАЯ ШКОЛА

Ю.А. Виноградов. НЕМЦЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ГОДЫ «ВЕЛИКОЙ» ВОЙНЫ

Э.И. Колчинский. АКАДЕМИЯ НАУК И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

А.Е. Иванов. ОТКЛИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Т. Маурер. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ: ПРОФЕССОРА И СТУДЕНТЫ В НЕМЕЦКОМ ОБЩЕСТВЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

А.Н. Дмитриев. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: УНИВЕРСИТЕТСКИЕ РЕФОРМЫ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

К. Корнелисен. ФРОНТОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ИСТОРИКОВ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

Ю.П. Голиков. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И СОТРУДНИКИ ИМПЕРАТОРСКОГО ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

К.О. Россиянов. МЕТАФОРА ВОЙНЫ И ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ В ТРУДАХ И.И. МЕЧНИКОВА

И.Е. Сироткина. РОССИЙСКИЕ ПСИХИАТРЫ НА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Д. Кауфманн. «ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ УМЫ» И «СОГЛАШАТЕЛЬСКИЕ ДУШИ». К ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

А.А. Федотова. РОССИЙСКИЕ БОТАНИКО-ГЕОГРАФЫ В ГОДЫ «ВТОРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТЕХНИКА

М. Шелези-Янце. КОНСУЛЬТАНТ, АГЕНТ, БИЗНЕСМЕН? ФРИЦ ХАБЕР, ФИРМА BASF И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НИТРОСОЕДИНЕНИЙ В ХОДЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

И.С. Дмитриев. БЕНЗОЛЬНОЕ КОЛЬЦО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (СОЗДАНИЕ КОКСОБЕНЗОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЮГЕ РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)

Ф. Эспозито. «КРЫЛАТЫЕ МЕЧИ». ГЕРОИ И ТЕХНИКА: ОТ ТРАДИЦИИ К ПЕРЕМЕНАМ

Е.Л. Желтова. АВИАЦИЯ В РОССИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: РОЖДЕНИЕ НОВОГО КУЛЬТУРНОГО МИФА

И.Ф. Цветков. РУССКО-ГЕРМАНСКИЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Обложка: обложка монографии Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны / Под ред. Э.И. Колчинского, Д. Байрау, Ю.А. Лайус. СПб.: Нестор-История, 2007.

Источник: https://ihst.nw.ru