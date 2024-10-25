Научно-просветительский лекторий «История.РФ» 25 октября в Коломне впервые состоялся научно-просветительский лекторий «История.РФ». Мероприятие было посвящено теме меценатства и просветительской деятельности русских промышленников прошлого и настоящего. На чтение: 3 минуты

Сегодня в Коломне впервые состоялся научно-просветительский лекторий Российского военно-исторического общества «История.РФ» . Мероприятие было посвящено теме меценатства и просветительской деятельности русских промышленников прошлого и настоящего.

В пленарном заседании лектория приняли участие: Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко ; Заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков , Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов; Глава городского округа Коломна Александр Гречищев; Губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский по видеосвязи обратился к гостям и слушателям лектория.

- Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на первом научно-просветительском лектории, который организует Российское военно-историческое общество, наши партнеры и портал История.РФ. Тема этого лектория - история меценатской и просветительской деятельности известных русских предпринимателей, политических деятелей. Не случайно, что это мероприятие проходит в Коломне. Именно Коломна тесно связана с некоторыми фамилиями таких известных благотворителей как: Бибиковы, Губонины, Струве, - отметил Владимир Мединский в своем обращении.

Во время Великой Отечественной войны городские предприятия Коломны были перепрофилированы для выпуска оборонной продукции и перешли на усиленный режим работы. За трудовой героизм, проявленный в годы войны, многие труженики Коломны были удостоены высоких государственных наград, орденов и медалей. В память об их трудовом подвиге в 2021 году РВИО установило стелу «Город трудовой доблести» в центре Коломны.

- Российское военно-историческое общество на сегодняшний день – один из важнейших инструментов реализации государственно-исторической политики. Нужно понимать, что военная история не ограничивается только сражениями. Она и про тыл, про труд, про основу той победы, которую достигать на полях сражений можно только будучи, в полном смысле слова, вооруженными. Коломна, как Город трудовой доблести, знает цену такого труда. В том числе, благодаря работе городских поизводств во Время Великой Отечественной войны. И сегодня они тоже обеспечивают нашу победу, - сказал Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко.

Коломна является Родиной многих талантливых и трудолюбивых людей. В 1825 году в деревне Борисово Коломенского уезда родился Пётр Губонин , благодаря которому в России произошел бум строительства железных дорог. К концу 1870-ых годов при участии предпринимателя было построено 20% протяженности железных дорог страны.

О роли в истории России личности Петра Губонина в своем обращении рассказал Министр транспорта РФ Роман Старовойт . Приветственные слова зачитал Заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков .

- Свою деятельность в транспортной сфере Петр Ионович начал с поставок камня на строительство мостов для Московско-Курской и Московско-Рязанской железных дорог, что и стало началом его пути в качестве железнодорожного подрядчика, а затем и концессионера. Одним из успешных проектов стала Орловско-Витебская железная дорога протяжённостью 488 верст. Промышленность, металлургия, энергетика - к чему бы не притрагивался Петр Ионович везде начинало процветать новое дело, - подчеркнул Роман Старовойт в приветственном обращении.

Пётр Губонин внёс особый вклад в развитие Брянского уезда. Это, например, строительство железной дороги и создание брянского машиностроительного завода, который и по сей день остается флагманом российской промышленности.

- Значительная часть жизни и многогранной деятельности Петра Ионовича связаны с городом Брянском. Один из его проектов - брянский машиностроительный завод, который появился из тьмы лесов и топи болот, и пережил века. Один из крупнейших заводов Российской империи, оснащенных по последнему слову техники, выпускал рельсы, конструкции для мостов и железнодорожных вокзалов. Из брянской бронированной стали были построены восемь броненосцев, в том числе и знаменитый Потемкин, четыре крейсера и другие суда Черноморского флота, - сказал Губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Выступая перед собравшимися, Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул особую значимость проведения первого научно-просветительского лектория РВИО на героической коломенской земле.

- Рад, что первый научно-просветительский лекторий « История.РФ » руководство Российского военно-исторического общества решило провести на Подмосковной земле, в Коломне — месте со славной историей, великими именами и крепкими культурными традициями. Уверен, что здесь, в этом древнем городе, разговор об исторической памяти, о служении Родине и благих делах, делать которые никогда не поздно, получится глубоким, эмоциональным и интересным, - отметил Василий Кузнецов .

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев выразил надежду, что проведение лектория станет доброй традицией.

- Каждый уголок Коломны наполнен очень важными историческими событиями и людьми, которые жили в нашем городе и оставили такое богатое культурное и духовное наследие. Безусловно, развитие нашего города неразрывно связано с меценатством и просвещением. И сегодня хочется вспомнить каждого, кто внес частицу своего труда в развитие и процветание нашей территории, - сказал Александр Гречищев .

В программе мероприятия запланированы лекции: блогеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) , директора фонда «Цифровая история» Егора Яковлева , профессора ИОН РАНХГиС, доктора исторических наук Наталии Таньшиной , ведущего Радио России, писателя и инженера Дмитрия Конаныхина , заведующего кафедрой источниковедения истории России СпбГУ Кирилла Назаренко .

Материал с официального сайта Российского военно-исторического общества