НАТО: Союз не для мира Май 1945 года был наполнен искренней радостью от победы над коричневой чумой — нацизмом и фашизмом. Одинаково радовались и советские солдаты, выдержавшие основную тяжесть войны, и их союзники — англичане и американцы; и все те европейцы, кого они все сообща спасли от ужасов оккупации. И мало кто тогда, в солнечные весенние дни сорок пятого года, мог представить, как всё изменится буквально через считанные годы.

Хотя в высоких политических сферах, конечно, иллюзий не испытывали и понимали, что размежевание между Западом и Востоком не за горами. Отгремели победные салюты, отшагали своё торжественные парады, союзники закончили произносить напыщенные здравицы в честь друг друга и обмениваться поздравительными телеграммами, и казавшаяся когда-то нерушимой антигитлеровская коалиция распалась на два политически, идеологически и экономически непримиримых лагеря. Лагеря, которые вскоре начнут новое, невиданное в истории, глобальное противостояние…

Блоковое строительство в Европе

Приоритетным направлением внешней политики США в первые послевоенные годы стало создание своеобразного «пояса безопасности» вокруг советской зоны влияния. СССР, установивший политический контроль над Восточной Европой, вовсе не желал обострять политический конфликт, и советское руководство во главе со Сталиным вело себя достаточно сдержанно, постоянно демонстрируя готовность к диалогу. Вот только идти на диалог западные союзники старались всё меньше и меньше, предпринимая попытки переустроить Европу как им было выгодно, не оглядываясь на мнение Советского Союза. Первым таким шагом стало объединение американской, английской и французской оккупационных зон в Германии, произошедшее в течение 1947-1948 годов.

В то же время началась западно-европейская военная и политическая интеграция. 4 марта 1947 года в Дюнкерке был подписан союзный договор между Францией и Великобританией. А спустя всего восемь дней президент США Гарри Трумэн в своём обращении к Конгрессу обратил внимание парламентариев на ситуацию в Греции и Турции, призвав их оказать финансовую и военную помощь правительствам этих государств. Сложившаяся обстановка, с его слов, угрожала безопасности Соединённых Штатов. Вероятно, это первый случай, когда глава американского государства так неприкрыто призывал ко вмешательству во внутренние дела суверенных держав, обосновывая это национальными интересами своей страны. В историю это вошло как «Доктрина Трумэна». США заявили о претензиях на мировую гегемонию, открыто продемонстрировав Советскому Союзу готовность к серьёзному противостоянию ему, которое завуалированно обозначили как «сдерживание».

Процесс экономического подчинения Европы был уже к следующему, 1948, году запущен на всю катушку - «планом Маршалла» воспользовались более полутора десятков стран (некоторые из которых совершенно не пострадали от войны, как Турция или Швейцария). Но опутывание экономическими узами не гарантировало полного контроля над государствами. Ещё в январе 1948 года министр иностранных дел Великобритании Эрнест Бевин в своём меморандуме в Государственный департамент США, что «план Маршалла» может оказаться недостаточным для «спасения Европы от коммунизма». Он предложил создать «оборонительную систему», в которую были бы включены Бельгия, Франция, Нидерланды, Люксембург, Греция, Италия, Португалия, страны Скандинавии, а в перспективе — Германия и Испания. Бевин стал одним из самых яростных сторонников союза западных государств «перед лицом коммунистической угрозы».

Ещё более ухудшили международную ситуацию итоги Лондонской конференции, проходившей с февраля по июнь 1948 года с участием представителем США, Великобритании и Франции — в нарушение Потсдамских соглашений Советский Союз не был на неё приглашён. А решались на ней вопросы, касающиеся в том числе и нашей страны — вопросы Западной Германии. Всё было представлено так, что не создавалось даже гипотетического предположения того, что с СССР можно найти общую платформу для диалога по этой проблеме. Так окончательно были похоронены предложения Москвы создать демилитаризованное, но единое германское государство — коллективный Запад решил пойти по пути создания «сепаратного» государства. В планируемом объединении европейских стран США и Великобритания усматривали будущий более широкий альянс, который окончательно довершил бы дело военной и политической интеграции. 17 марта 1948 года между Великобританией, Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом был подписан договор, об экономическом, социальном и культурном сотрудничестве и коллективной самообороне на срок до 50 лет. Этот дипломатический акт предусматривал создание постоянно действующего консультативного совета, который в свою очередь создал штаба и объединённого командования сухопутными, морскими и воздушными силами стран — участников договора. Так появился прообраз будущего блока НАТО, и тогда же, с лета 1948 года, на международном уровне началась разработка стратегических планов на случай войны против Советского Союза.

Германский вопрос и создание НАТО

Англичане и американцы считали, что созданного союза недостаточно, и задачам сдерживания СССР он не отвечает. По их мнению, требовалось более широкое объединение, что и предопределило дальнейшее развитие событий. 11 июня 1948 года Сенат США ратифицировал так называемую резолюцию Вандерберга, окончательно покончившую с наследием политики изоляционизма — с тех пор ничто не мешало всё большему опутыванию американской паутиной Западной Европы. А 20 июня 1948 года начался первый кризис «Холодной войны» - Берлинский. В этот день в западных оккупационных зонах Германии без согласования с СССР была проведена денежная реформа. В ответ Советский Союз дал добро на проведение аналогичной реформы в Восточной Германии, потому что в противном случае рухнула бы экономика в его зоне оккупации.

23-24 июня 1948 года в Варшаве состоялось совместное заседание министров иностранных дел социалистических стран — Советского Союза, Албании Венгрии, Чехословакии, Польши, Румынии, Югославии. Они единодушно призвали западные страны сделать Германию единой и демилитаризованной, учредить в нём демократическое правительство и заключить с ним договор, что предусматривали Потсдамские соглашения. Но к этим призывам запад остался глух.

Зато введённую Советским Союзом блокаду Западного Берлина США, Великобритания и Франция использовали как предлог для расширения военно-политического сотрудничества с другими странами Европы. В июле 1948 года состоялись первые переговоры по поводу будущего Атлантического соглашения. Втягивая в орбиту своего союза новые страны, Вашингтон стремился не только и не столько нарастить их количество в создаваемом военно-политическом блоке, сколько заполучить принадлежащие им стратегические плацдармы для размещения собственных баз. От Норвегии они хотели доступа к Шпицбергену, от Дании — к Гренландии, от Португалии — к Азорским островам. Чтобы склонить общественное мнение и политические круги к союзу с Соединенными Штатами, была пущена в ход самая беззастенчивая антисоветская пропаганда. Умело нагнетаемая истерия нащупала нужные струны в западных странах, которые одна за другой потянулись к заокеанскому «заступнику».

В сентябре 1948 года постоянный военный комитет Западного союза оформил давно прннятое решение о формировании военной организации, целью которой было создание единой западноевропейской системы безопасности. В следующем месяце был создан Комитет главнокомандующих трёх видов вооружённых сил стран, которые уже входили в этот Союз. Возглавил его британский фельдмаршал Бернард Монтгомери, бывший командующий английскими войсками в Европе, недавний кавалер советских ордена «Победа» и Суворова 1-й степени. А в начале ноября уже в общем и целом был одобрен проект создания альянса между США и странами Западной Европы, продолжали обсуждаться лишь зона его действия и обязательства по грядущему соглашению. Впрочем, это были уже детали — 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был наконец подписан Вашингтонский договор Организации Североатлантического договора (у нас укоренилось написание НАТО, от английской аббревиатуры NATO, хотя на логотипе есть ещё и как бы отзеркаленная надпись OTAN – это уже французская аббревиатура).

Цели создания НАТО, конечно, вуалировались, но по факту были ясны как Божий день — увеличение американского военного присутствия в Западной Европе до предела для контроля за государствами, дабы они не «сбежали» от американского влияния после завершения восстановления их экономики по плану Маршалла, а также сохранение военного присутствия в Европе после согласования мирного договора с Германией. На практике это окончательно закрепляло экономическое подчинение западноевропейских стран и обработка их в соответствии с определённой идеологической концепцией. Последнее очень часто упускается из виду, всё больше говорится о противостоянии бесчеловечной коммунистической идеологии, тогда в пику ей США продвигало идеологическую аксиому о том, что атлантические государства представляют собой особое культурное и политическое сообщество, отдельную, можно сказать, цивилизацию.

То, что в итоге получилось из НАТО, ещё не самая удивительная из мелькавших идей. Самые смелые предположения даже несли в себе союз демократий на федеративной основе, в который входили бы не только США, Канада и Европейские страны, но даже Австралия с Новой Зеландией и Южная Африка. Известный американский политический журналист Уолтер Липпманп выдвигал идею создания военно-политического блока под названием «Атлантическое сообщество наций», куда вошли бы 42 государств. Аргументация его звучала как будто не от демократа-американца, а от европейского консерватора времён расцвета колониальных империй: «Его границы… соответствуют границам западной части Римской империи. За атлантическим сообществом находится мир, который ещё остаётся наследником Византии, а дальше лежат мусульманское и китайское сообщество» . То есть, даже журналисты — традиционно самая передовая в демократически развитых странах, — даже эти властителя умов были в плену неоколониального мировоззрения. К большому соглашению, сегодня, когда с тех пор минуло уже восемь десятилетий, принципиально мало что изменилось. Только теперь Америка окончательно сбросила маску, не особенно церемонясь со своими европейскими союзниками, систематически показывая им, кто здесь настоящий хозяин.

Первые шаги

Итак, договор был подписан, но его практическая реализация несколько затянулась. Катализатором для этого сложного процесса послужила Корейская война, оказавшая на западный мир благодаря всё той же умело нагнетаемой пропагандистской истерии сильное психологическое воздействие. Впервые открыто замаячила возможность прямого военного столкновения между двумя сверхдержавами – Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки. Многие политики искренне поверили в то, что СССР и лично Сталин спят и видят, как бы поработить весь свободный мир, для некоторых это стало настоящим жупелом, идеей фикс. Поэтому заинтересованным политическим кругам не составило труда подтолкнуть их к началу широкомасштабного военного строительства на основе НАТО. Правда, развитие военно-политическое интеграции в Европе шло всё равно достаточно медленно, поскольку Корейская война в значительной степени отвлекала финансовые ресурсы Соединённых Штатов. Результат конфликта, хоть и не приведший к победе одной из сторон, уверил западных политиков в том, что коммунистов можно и нужно сдерживать, и дал возможность американцам убедить сомневающихся в своём успехе.

Именно со времён Корейской войны – первого «горячего конфликта Холодной войны» - берут своё начало многие элементы деятельности НАТО, знакомые нам до сих пор. Во-первых, это явное превращение блока в главный инструмент внешней политики США. Во-вторых, принятие на вооружение концепции «ограниченной войны» и так называемой доктрины «гибкого реагирования». Эти процессы совпали с ускоренной милитаризацией американцев, которые в последние годы президентства Трумэна вдвое увеличили собственные вооружённые силы и впятеро – военный бюджет. И тогда же главным сателлитом США в Европе становилась Западная Германия, она же ФРГ – именно бундесвер, куда набрали многих бывших гитлеровских офицеров, счастливо избежавших скамьи подсудимых, всё чаще стал рассматриваться как ядро вооружённых сил альянса в Европе.

Тогда же стала окончательно оформляться сложная и разветвлённая структура НАТО – именно она до сих пор позволяет оставаться США лидерами в блоке, поскольку американцы занимают ключевые позиции во всех звеньях этой конструкции. При этом генеральный секретарь НАТО может быть представителем какой угодной страны – члена блока, более того – умело и по сей день пускается в глаза пыль, что якобы все члены альянса имеют возможность влиять на формирование его политики, хотя, если посмотреть непредвзято, никто, кроме США, не имеет возможности держать её в полном объёме под контролем

Советский Союз долгое время не терял надежды договориться, хотя регулярно выражал озабоченность западными военными соглашениями, явно направленным против него, и особенно ремилитаризацией ФРГ и проектами создания общеевропейской армии. К середине 1950-х годов процесс втягивания Западной Германии в НАТО завершился, причём США, Великобритания и Франция взяли её в своеобразный «ареопаг» - в число системообразующих членов альянса. Три «младших лидера», обладающие прочными позициями в Европе, выполняли и выполняют до сих пор роль связующего звена между США как лидером альянса и рядовыми участниками блока, обеспечивая общность коалиции, которая к нашим дням стала только более разномастной. Фактически со вступлением ФРГ в НАТО, что так болезненно воспринималось Советским Союзом, и «Холодная война» вступила в новую фазу – социалистический блок должен был отмобилизоваться, консолидироваться и создать аналогичную НАТО структуру. Агрессивная политика Вашингтона, носящая явно провокационный характер, не могла не заставить советское руководство от вербальных дипломатических нот и протестов в ООН перейти к жёсткой ответной реакции. Запад предпочёл давить на Москву силой, и иной почвы, кроме как антисоветской, не рассматривал.

Справедливости ради, нельзя не отметить, что в Европе не было единства в деле создания НАТО. Проекты региональных оборонительных союзов отметались по указке США, так как не обеспечивали американского контроля над Европой. В отношении Германии у многих стран, пострадавших в годы войны от неё, имелась определённая доля подозрительности, которая подчас не уступала подозрительности по отношению к коммунистам. Но в конечном итоге, умело применяя все доступные им методы, американцы навязали Европе НАТО и открыли новую страницу в истории «Холодной войны»…

НАТО и день сегодняшний

Много написано и сказано об истории НАТО во времена «Холодной войны». Мы не будем подробно останавливаться на тех конфликтах, в которых прямо или опосредованно принимали участие члены альянса. Всё это могло было бы вполне уложиться в логику той эпохи глобального политического и идеологического противостояния. НАТО – поистине один из символов «Холодной войны», важнейшее военно-политическое образование, ставившее своей целью противодействие советской идеологической и экономической машине. Изначально создававшийся с призывами к защите «свободного мира» и «демократии» от коммунистической экспансии, под лозунгами «единства западного мира». Казалось бы, после крушения социалистического лагеря, после того как к «дружной семье европейских народов» примкнули сначала бывшие советские сателлиты, а потом и бывшие союзные республики, в том числе и Россия – исчезли идеологические, политические, правовые основы для существования НАТО. Но нет – блок не только сохранился, он значительно расширился, с годами начав создавать угрозу уже против наследницы СССР – России, сохранившегося ядра некогда могущественного государства. При этом, пока существовал Советский Союз, НАТО лишь опосредованно конфликтовало с ним, более того – о боевых операциях с участием сил альянса и речи идти не могло. Лишь в 1990-е годы, когда угроза ответного удара исчезла, Европа и их американские хозяева почувствовали свою безнаказанность – сначала была Югославия, потом Ирак и Афганистан, а теперь вот Украина. Втягивая вооружённые силы своих союзников, американцы ещё и «размазывали» ответственность за преступную агрессию против вышеупомянутых стран, хотя именно им более всего были выгодны удары по ним.

НАТО отличался и отличается предельной бюрократизированностью, правда, его механизм оказался довольно эффективным, что и позволяет ему держаться на плаву до сих пор. Взаимная вовлечённость членов альянса максимальная – это позволяет гегемону «мягко» контролировать своих сателлитов, не допускать их колебания в ту или иную сторону.

Вообще, многие исследователи говорят о том, что в силу большой значимости политического компонента в функционировании НАТО, организация, создававшаяся поначалу для решения задач чисто военного характера, сейчас уже даже не военно-политический, а политико-военный альянс. Тому свидетельство – тесное политическое сотрудничество, нередко оборачивающееся и военным, с не входящими в организацию государствами. Конечно же, наиболее яркий пример – Украина, которая сотрудничала с НАТО более двадцати лет, что и обернулось драматическими событиями, разворачивающимися на наших глазах сейчас. Занятно, что день независимости Украины – 24 августа – совпадает с датой вступления в силу договора об образовании НАТО.

США являлись и являются главным бенефициаром существования НАТО, в то время как на бюджеты членов альянса ложится существенная нагрузка, заставляющая тех из них, кто победнее, существенно урезать даже социальные расходы. Большие расходы на оборону десятилетиями сдерживали экономический рост, и лишь после «Холодной войны» экономические показатели в Западной Европе вновь резко поползли вверх. Вот только уже в наши дни, когда международная обстановка усилиями заокеанского гегемона вновь обострилась, про экономические проблемы, следующие за милитаризацией, им пришлось вспомнить. Сейчас ни для кого уже не является секретом, что сегодня НАТО – это огромный бизнес-проект, настоящий офис продаж всего американского военно-промышленного комплекса, заложником интересов которого являются во многом и парламент, и Госдеп, да и сам президент.

НАТО оказался наиболее живучим из всех блоковых образований, создание которых продавили США, В 1955 году был при американской поддержке была создана Организация центрального договора (более известная как СЕНТО), объединившая Великобританию, Турцию, шахский Иран, королевский Ирак и Пакистан. Здесь США формально не являлись членом организации, но их представители входили в основные комитеты, по факту контролируя все вопросы. Спустя год аналогичную организацию – Организацию Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), объединившую напрямую США, а также Австралию, Великобританию, Новую Зеландию, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Францию. Кроме того, в качестве партнёров были американские сателлиты – Южная Корея, Южный Вьетнам и Лаос. Но организации эти оказались непрочными, некоторые из членов их выбывали после смены государственного строя или лидера страны, военные не горели желанием играть роль пешек в большой игре англичан и американцев, да и поражение во Вьетнаме заставило американцев сильно сократить деятельность в Азии. В итоге во второй половине 1970-х годов организации эти были тихо ликвидированы. А вот НАТО остаётся, и продолжает приносить проблемы всему миру – и будет приносить ещё долго, если народы стран, входящих в него, когда-нибудь не бросят свой вызов почти восьмидесятилетней зависимости от заокеанских хозяев…