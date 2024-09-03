НАТО: союз не для мира 03.09.2024Тест по теме: «НАТО: союз не для мира»СоцсетиНовоеСеничев Вадим ЕвгеньевичКонь, колесница, боевой топор: начало Бронзового века в северной ЕвропеСеничев Вадим ЕвгеньевичАнтичность в красках, или о чем мы забываем, глядя на древние статуиЧуйченко Константин АнатольевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииГрюнвальдская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииГангутское сражение. Памятные даты военной истории РоссииКакова дата подписания Североатлантического договора?4 апреля 1949 года23 февраля 1950 года5 марта 1951 года14 июля 1955 годаСледующий вопроспропустить Вопрос: 1 из 5Осталось: 5:005:00Пройти тест Популярное