Настоящий Патриот нашего Отечества Настоящий Патриот нашего Отечества На чтение: 3 минуты

Настоящий Патриот нашего Отечества

Отношение к Родине, любовь к своему народу, желание чтить родные традиции, гордость и уважение к прошлому своей Страны – все эти понятия отличают истинного Патриота – Гражданина. Однако патриотами не рождаются, ими становятся, прививая любовь к Отечеству, воспитывая чувство прекрасного в своем сердце.

Вся жизнь Почетного гражданина поселка Озерный, Ветерана энергетики Юрия Леонтьевича Норицына этому прямое подтверждение. Юрий Леонтьевич родился в деревне Митино Великоустюгского района Вологодской области 16 мая 1940 года.

В 1964 году с отличием окончил электроэнергетический факультет Ленинградского политехнического института им. М И Калинина. Вся трудовая деятельность Юрия Леонтьевича напрямую связана с развитием смоленской энергетики. По окончании учебы был направлен на Дорогобужскую ГРЭС, где прошел путь от монтера до начальника смены станции.

В 1977 году Юрий Леонтьевич был назначен начальником смены станции на Смоленскую ГРЭС. Вскоре, учитывая его профессиональные и организаторский способности, - стал заместителем главного инженера.

Более пятнадцати лет с 1988 по 2004 годы Юрий Леонтьевич возглавлял Смоленскую ГРЭС, которая строилась и вводилась в эксплуатацию при его непосредственном участии. В качестве директора предприятия ему пришлось пройти через тяжелые годы перестройки и развала Советского Союза. Однако под руководством Юрия Леонтьевича удалось не только сохранить коллектив и оборудование, но и улучшить работу предприятия. Особое внимание он уделял обучению молодых специалистов, уроженцев Озерного. Благодаря этому коллектив предприятия смог добиться высоких результатов в технико-экономических показателях работы оборудования станции.

Юрий Леонтьевич способствовал улучшению благосостояния персонала, развитию спорта и художественной самодеятельности, что позволило в сложное время сохранить главную ценность – работоспособный высококлассный коллектив.

К сожалению, с началом кардинального реформирования энергетики, Смоленская ГРЭС была вынуждена свернуть все сферы непроизводственной деятельности, что повлекло за собой снижение численности персонала. Случившееся стало тяжелейшим ударом для жителей, ведь ГРЭС была единственным градообразующем предприятием Озерного. Сложившаяся ситуация требовала от руководства станции максимальной чуткости. Тогда для поддержания занятости населения Юрий Леонтьевич пытался наладить процесс сжигания торфа с восстановлением Свитского торфопредприятия, однако идея не нашла необходимой поддержки.

Несмотря на ограниченные материальные возможности, даже в самые тяжелые времена, предприятие оказывало посильную помощь больницам, школам, детским домам.

За трудовые заслуги Юрий Леонтьевич был награжден медалью «Ветеран труда», ему присвоено звание «Почетный энергетик», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Ветеран энергетики», «Почетный гражданин поселка Озерный», «Почетный гражданин Духовщинского района».

Большое внимание Юрий Леонтьевич всегда уделял и продолжает уделять патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 6 мая 1995 года накануне 50-летия Великой Победы в поселке Озерный был открыт Памятник Ярославской 234-ой коммунистической стрелковой дивизии, воины которой освобождали Духовщинский район Смоленской области.

Ещё при строительстве Смоленской ГРЭС рабочими были обнаружены останки бойцов этой дивизии. Тогда в Озерном на месте братской могилы появился первый Памятник воинам Ярославской дивизии. Сразу же возникла идея о возведении большого Мемориального комплекса, однако возможность реализовать проект появилась только спустя многие годы.

Инициаторами установки Мемориала выступили ветераны дивизии: фронтовая разведчица Софья Петровна Аверичева , её муж Василий Иванович Малков , ветеран Великой Отечественной войны Алексей Андреевич Сотсков . В этом благороднейшем деле принял участие и Юрий Леонтьевич вместе с работниками станции.

Юрию Леонтьевичу удалось претворить в жизнь идею своих предшественников и Совета ветеранов Ярославской дивизии. Деньги для установки Монумента собирали всем миром. Свой вклад в увековечивание Памяти воинов 234-ой коммунистической стрелковой дивизии вносили как крупные предприятия, так и обычные люди из разных уголков страны - Ярославской, Костромской, Волгоградской областей, из Сибири. Деньги на создание Памятника собирали как ветераны дивизии, так и их потомки. Монумент был установлен на Поле Памяти, где похоронено более 2 000 солдат и офицеров Красной Армии, погибших в этом районе.

На огромном гранитном монолите установлена фигура раненого солдата с автоматом в руке, падающего от взрыва на фоне развевающегося знамени. Постамент для Памятника – гранитный камень - был привезен в поселок Озерный из окрестностей бывшей деревни Заболоцкая Вертка. Участие в этом нелегком деле принял коллектив Смоленской ГРЭС.

С годами Памятник начал ветшать. Спасти Мемориал удалось благодаря масштабной реконструкции, проведенной в 2014 году по инициативе и под патронажем Российского военно-исторического общества. Большой личный вклад внесли Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Ростиславович Мединский , Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Игнатьевич Мединский и бывший Директор Дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума Егор Николаевич Москвин .

Традиционно потомки бойцов Ярославской 234-ой коммунистической стрелковой дивизии приезжают поклониться Месту Памяти, где отважно сражались их отцы, деды и прадеды. В прошлом году у Мемориала были посажены два дуба – Символа вечной жизни. Их посадили дочь разведчика 234-ой дивизии Сотскова Алексея Андреевича - Татьяна Алексеевна и племянница разведчицы этой же дивизии Софьи Петровны Аверичевой - Людмила Игоревна .

В 2015 году в поселке Озерный был открыт Мемориал, посвященный мирным жителям, трагически погибшим во время оккупации района немецко-фашистскими захватчиками. Композиционно он сочетается со всем Мемориальным комплексом, расположенном на Поле Памяти. Один из Памятных знаков посвящён сожжённым фашистами деревням Духовщинского района. Также увековечена история уникальной операции времен Великой Отечественной войны под названием «Дети». Целью этой операции было спасение юных смолян от зверств фашистов и их насильственного вывоза в Германию. Помощь в установке Памятных знаков оказало Российское военно-историческое общество и Смоленская ГРЭС, которая предоставила технику и людей.

Мемориальный комплекс стал ещё одним свидетельством страшных преступлений, по которым нет срока давности и которые никак нельзя забыть.

Жители поселка Озерный с уважением и глубокой признательностью чтут Память бойцов Красной Армии, которые до последней капли крови защищали родную землю от чумы фашизма. Все значимые мероприятия (День Победы, День освобождения Смоленщины и Духовщинского района от немецко-фашистских захватчиков, День Памяти и Скорби) проходят именно на Поле Памяти. И все это благодаря энтузиазму Юрия Леонтьевича.

Ещё один значимый для жителей Озерного проект – строительство Дома Культуры. В 2018 году неподалеку от Мемориала воинам-ярославцам был открыт современный Многофункциональный центр культурного развития «Энергетик». Неоценимую помощь в его строительстве оказал бывший Министр культуры РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский . Большой вклад в это дело внес и Юрий Леонтьевич.

В Центре общей площадью почти в полторы тысячи квадратных метров созданы условия для занятий молодежных патриотических клубов, встреч с ветеранами боевых действий, музейными работниками и краеведами. На первом этаже Центра проводят патриотические выставки, в том числе и Российского военно-исторического общества. Юрий Леонтьевич и сегодня не остается в стороне от проблем поселка и района, принимает участие в решении самых важных вопросов, проводит встречи с жителями. В Духовщинском районе его все хорошо знают и уважают за честный труд на благо района. Удивительно, как благодаря одному неравнодушному человеку, любящему свою Родину и уважающему Память предков, маленький поселок в Смоленской области стал центром культурного и патриотического воспитания молодежи.

Это пример для каждого Гражданина нашей Страны. Как потомки отважного Поколения Победителей, мы не имеем права забыть Подвиг советского солдата. Особенно важно это сегодня, когда наша Страна вновь стоит на передовой борьбы с фашизмом, а во многих странах Европы сносят Памятники солдатам Красной Армии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что перед нашей Страной стоят великие исторические задачи: «Вместе с народом отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, все то, что дорого нам, нашу Историю, Культуру, Ценности и Традиции».

Главный специалист Департамента просветительских программ

Российского военно-исторического общества

Белынцева Анна