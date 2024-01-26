Наша Антарктида. Антарктида - наша приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией На чтение: 4 минуты

Сегодня Антарктиду можно назвать всемирной научной лабораторией – на континенте действуют около 77 станций, которыми обеспечили своих учёных 29 стран. Они исследуют сам материк, закономерности климатических изменений на Земле и даже космос.

Однако, приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией.

Благодаря современным технологиям, сегодня, в XXI веке мы знаем, что недра Антарктиды хранят богатейшие запасы полезных ископаемых, ледяной покров ее содержит около 90% мировых запасов пресной воды, дефицитнейшего ресурса, и открытия на этом континенте продолжаются. Это материк имеет огромное не только научное, но и геополитическое значение.

Именно поэтому некоторые страны вели достаточно агрессивную политику по нивелированию великого открытия русской экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и заявляли свои претензии на самую южную часть планеты.

История претензий

Разные страны придумывали свои обоснования для претензий на территорию Антарктиды. В 1908 году Великобритания объявила о том, что Земля Грейама и несколько антарктических островов отныне подчиняются губернатору Фолклендских островов. Основанием для этого заявления послужил тот факт, что они близко расположены. Со временем не имеющие основания аппетиты Великобритании только росли.

Австралия получила свою часть между 44-м и 160-м градусами восточной долготы тоже от Лондона – в 1933 году метрополия передала эту территорию своей бывшей колонии. На сектор между 136-м и 142-м градусами восточной долготы в 1924 году заявила свои права Франция – эту местность открыл в 1840 году и назвал Землёй Адели Жюль Дюмон-Дюрвиль. В 1939 году к разделу антарктического пирога решила присоединиться Норвегия, объявившая своей территорией сектор между 20-м градусом западной и 44-м градусом восточной долготы – Землю Королевы Мод. В 1940 и 1942 году подтянулись Чили и Аргентина, причём выбранные ими земли мало того, что частично накладываются друг на друга, так ещё и залезают на "антарктические территории" Великобритании. Чили оформила претензию на сегмент между 53 и 90 градусами западной долготы, Аргентина – между 25 и 74 градусами западной долготы. Самовольный раздел продолжался, обстановка стала накаляться.

В 1939 году Германия заявила о создании "немецкого антарктического сектора" - "Новая Швабия". Тогда же оформила свои претензии на антарктические льды Япония. Надо заметить, что после окончания Второй мировой войны все правовые акты Третьего Рейха были низложены, а Япония отказалась от всех своих заморских территориальных претензий по Сан-Францисскому мирному договору.

На сегодняшний день Российская Федерация, как преемница Российской Империи и СССР, обладает неоспоримым приоритетным правом на территории Антарктиды и главным голосом в принятии решений по её освоению.

История открытия

25 января 2024 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась церемония возложения цветов к памятнику начальнику русской кругосветной антарктической экспедиции Фаддею Беллинсгаузену. Мероприятие приурочено ко Дню памяти выдающегося мореплавателя и к 204-й годовщине со Дня открытия Антарктиды.

Бронзовая скульптура в Рио-де-Жанейро установлена неподалеку от аэропорта Сантос-Дюмон, позади нее – утес Сахарная голова и устье залива Гуанабара. По информации Института Беринга – Беллинсгаузена, именно здесь 200 лет назад был пришвартован корабль российской экспедиции. Это была последняя остановка на пути к Антарктиде, к главному географическому открытию XIX века.

… XIX век. К этому времени голландские, французские и британские мореплаватели, включая знаменитого исследователя Тихого океана Джеймса Кука, предпринимали множественные попытки проникнуть на юг и обнаружить мифическую сушу, но их предприятия не увенчались успехом.

И только тогда, когда к исследованиям присоединилась Россия, всё изменилось.

В 1819 году руководитель первой российской кругосветной экспедиции Иван Крузенштерн предложил морскому министерству план путешествия в южные полярные воды. Власти данное начинание поддержали. Сначала возникли «рекрутинговые» сложности: все заслуженные капитаны, имевшие опыт самостоятельных научных экспедиций, были в это время либо заняты в других исследованиях, либо изначально их здоровье не позволило бы выдержать такое плавание.

В итоге, руководство новым научным проектом министерство возложило на молодого способного офицера, участвовавшего в первом кругосветном путешествии под руководством Крузенштерна, — Фаддея Беллинсгаузена. Ему было поручено командовать шлюпом «Восток». Дополнительно в экспедицию вошёл шлюп «Мирный» под командованием Михаила Лазарева.

15 июля 1819 года экспедиция Беллинсгаузена покинула Кронштадт. Шлюп «Мирный» был построен на Охтинской судоверфи, на ней же через более, чем 120 лет, уже ставшей Госзаводом № 370, во время блокады ремонтировались суда и строились катера для Дороги жизни.

Русская экспедиция, уточнив по пути месторасположение земель, обнаруженных другими мореплавателями, и открыв ряд новых островов, российские моряки 28 января 1820 года в точке 69° 21' 28" южной широты и 2° 14' 50" западной долготы достигли побережья Антарктиды.

Русские мореплаватели не были до конца уверены, открыли они архипелаг или материк. Поэтому, несмотря, на несносные погодные условия и риски, русские шлюпы девять раз подходили к берегам Антарктиды и первыми определили общие очертания континента. За время экспедиции, продолжавшейся 751 день, мореплаватели открыли 29 островов, собрали уникальные коллекции, а также сделали множество зарисовок местной флоры и фауны. Это была первая общая информация о вновь открытом материке. Вполне достаточно, чтобы сегодня твёрдо сказать: «Антарктида - наша!»

Руководителям русской экспедиции было ясно, что обнаруженная ими территория суши очень обширна. В августе 1821 года экспедиция вернулась в Россию.

Русские мореплаватели совершили выдающийся подвиг, который вызвал восхищение не только у соотечественников, но и у иностранцев. Известный немецкий географ Петерман, высоко оценивая достижения Первой русской антарктической экспедиции и роль Ф.Ф. Беллинсгаузена, писал: «Важнее всего то, что он бесстрашно пошел против вышеуказанного решения Кука, царившего во всей силе в продолжение 50 лет и успевшего прочно укорениться. За эту заслугу имя Беллинсгаузена можно прямо поставить наряду с именами Колумба, Магеллана и Джемса Росса, с именами тех людей, которые не отступали перед трудностями и воображаемыми невозможностями, которые шли своим самостоятельным путем и потому были разрушителями преград, которыми обозначаются эпохи».

Договор об Антарктике

Вскоре после завершения Второй мировой войны Географическое общество СССР приняло резолюцию, в которой указывалось, что Советский Союз имеет приоритетное право участвовать в разработке политического статуса материка, так как он был открыт российскими моряками.

Утверждение, что Антарктида принадлежит всему человечеству, впервые прозвучало в 1939 году со стороны СССР. После Второй мировой войны настало самое время реализовать эту идею и утвердить статус страны в этом направлении.

До Второй мировой войны, в 1938 г. США пригласили для участия в Международной антарктической конференции семь стран, заявивших свои территориальные претензии в Антарктике. Наша страна приглашение не получила, так как, по мнению организаторов, СССР не занимался изучением материка. В ответ в 1949 году общее собрание Географического общества СССР приняло резолюцию, напоминавшую о приоритете русских первооткрывателей континента, что давало России право участвовать в разработке её политического статуса в Антарктическом сообществе. Игнорировать это решение советского правительства, решение страны-победителя, никто не посмел.

Успешное проведение работ по программе Международного геофизического года (МГГ) 1957-1958 гг. позволило снова созвать Антарктическую конференцию, но теперь уже с участием СССР. Основным требованием к таким участникам было активное проведение антарктических исследований, а наша страна была среди безусловных лидеров этого проекта. В 1956–1959 годах в Антарктиде, на ее побережье и в глубине материка, появилось шесть круглогодично обитаемых советских станций с взлетно-посадочными полосами.

Конференция началась в Вашингтоне 15 октября 1959 года и завершилась 1 декабря того же года подписанием Договора об Антарктике, ставшего главным правовым актом Антарктического сообщества.

Присвоение имён – право первооткрывателей

Выступая на заседании Попечительского совета Русского географического общества 27 апреля 2018 г., Владимир Владимирович Путин, как Председатель этого совета, отметил:

«Сфера топонимики, то есть названий географических и других объектов, в целом нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали ещё в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постоянно вытесняются с карты мира. Подчеркну, тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота. Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малый Ярославец, а Ливингстон – на самом деле Смоленск и так далее и тому подобное».

Первые советские названия на картах Антарктиды появились в 1956 году, когда на материке начали работать советские антарктические экспедиции (САЭ). Советскими и российскими исследователями было открыто и присвоено наименований: в период с 1956 по 1975 г. – более 800 географическим объектам, в период с 1976 до 1997 г. – более 1200 географическим объектам, с 1997 г. по настоящее время – 7 географическим объектам. Географические названия на картах Антарктики отражают крупные события в истории нашей страны: остров Победа в море Моусона (в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.), бухта Русского Солдата и другие.

Названия хранят память о выдающихся учёных (ледники Докучаева, Менделеева, горы Ломоносова, Курчатова), писателях (хребет Куприна, гора Чехова), полярных исследователях (гора Русанова, море Сомова), прославленных советских лётчиках (нунатаки Громова), космонавтах (ледник Космонавтов, хребет Юрия Гагарина).

В память о военных топографах, геодезистах, картографах были даны названия: гора Пастухова, гора и ледник Певцова, гора Каврайского, гора Келля.

Конечно, на иностранных картах встречаются и названия, присвоенные иностранцами в честь русских и советских исследователей Антарктики и других выдающихся представителей русского народа (около 50 названий): Берег Беллинсгаузена, острова Визе, мыс Восток, острова Глинки, ледник Евтеева, залив Зубова, утёс Климова, Берег Лазарева, ледник Расторгуева, залив Стравинского.

Однако, русские географические названия должны занимать значительную долю в существующих географических названиях Антарктиды – более 2000 названий на большей части Антарктиды. Много советских и российских названий присвоено объектам в тех районах, где велись наиболее интенсивные исследования советскими, а позднее российскими антарктическими экспедициями. Это районы восточной части Антарктиды, большая часть ее побережья, горные массивы в глубине материка и антарктические оазисы.

"В Антарктиде наших, русских, названий насчитывалось около нескольких тысяч. А осталось три: озеро "Восток", Котловина Беллинсгаузена и Горы Гамбурцева - всё. Просто наши англоязычные коллеги как-то сами не очень деликатно поступили: русские названия просто изъяли". Об этом заявил доктор геолого-минералогических наук, главный научный работник лаборатории "Геоморфологические и палеогеографические исследования полярных регионов и Мирового океана" Александр Ласточкин.

Профессор подчеркнул, что мировое сообщество будто забыло, кому принадлежит титул первооткрывателя 6-го континента: российские наименования в Антарктиде усердно "стираются" зарубежными исследователями при создании ими своих карт.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков убежден, что приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией, несмотря на попытки стран Запада утверждать обратное и переписывать русские названия географических объектов на континенте, обосновывая тем самым свои претензии на него.

- Сегодня необходимо помнить, что Антарктида была открыта именно русскими мореплавателями. России принадлежит первенство в открытии последнего неизвестного материка на Земле со всеми вытекающими отсюда последствиями - право первооткрывателя дает многие преференции. Первый флаг там установили русские, и это имеет большое политическое, экономическое, культурное значение , - подчеркнул Михаил Мягков.