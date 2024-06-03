На берегах Ясенка На берегах Ясенка На чтение: 2 минуты

Не так давно прошла экспедиция под Ржевом «Калининский Фронт» где принимали участие наши поисковые отряды входящие в объединение КОООПО ПО «Память» и ММВПООПО «Возрождение» вернувшись с международной экспедиции наши отряды, одухотворённые Ржевской экспедицией, вышли в поиск по родным местам.

В жаркий полдень июня неожиданно раздается телефонный звонок, беру трубку, слышу взволнованный голос Дмитрия Спиридонова: «Алло. Кажется зацепили яму».

Предыстория этого звонка началась осенью 2018 года, когда изучая историю боевых действий наших войск по освобождению Людиновского и Жиздринского районов в 1943году была прочитана заметка о 407 стрелковом полку, о подвиге бойцов в окружении, - они вызвали огонь на себя.

И вот каждый свободный день поисковики из отряда «Пересвет» входящего в ММ ВПОО ПО «Возрождение» Российского военно-исторического общества Спиридонов Дмитрий, Петрушин Дмитрий, Изоткин Владислав, Митюков Александр, Поляковы Александр и Михаил начали кропотливо, метр за метром обследовать эту огромную территорию по границе Людиновского и Жиздринского районов. Найдено большое количество осколков, рваного железа, фрагментов битой техники, но самый очаг боя нам не давался, и вот этот звонок.

Ребята глубинным прибором улавливают слабый сигнал, начинают пробивать грунт щупами. Почти сразу слышен характерный звук попадания щупа в костные останки. Определяют границы ямы и звонят командиру ПО «Пересвет» Бирюкову Алексею. Начинается эксгумация останков, вскрывается растительный слой площадью 9 квадратных метров.

И вот на глубине 30 см открываются первые фрагменты черепов и костных останков. Методично очищая останки и углубляясь, ребята понимают весь трагизм этого захоронения, черепа проломаны, кости рук и ног тоже имеют сильные повреждения. В первый день подняты останки 22 бойцов. Начинает темнеть и боясь что либо пропустить, работа откладывается на утро 1 июля.

5.30, утро 1 июля, выезжаем из Белых Берегов в количестве четырех человек; командир Бирюков Алексей с Бирюковой Ларисой на УАЗике и Дмитрий Спиридонов с Дмитрием Петрушиным на «Ниве». В 7.00 приступаем к продолжению эксгумации, останки лежат фактически вперемешку: черепа с тазовыми костями, кости рук и ног перемешаны и переломаны, мы понимаем, что зацепили один из очагов этого боя. По информации из разных источников фашистские танки давили наших бойцов, поэтому переломы костей и деформация черепов. Вскоре Лариса Бирюкова находит знак Гвардия на куске гимнастерки и небольшой кошелек с монетками, потом будут наедены еще 3 кошелька и опасная бритва, а также 4 перочинных ножа. Ничего именного не обнаружено, но мы понимаем, что это останки воинов 407 стрелкового полка 2-го батальона. Предварительно по останкам насчитываем от 45 до 48 человек.

Первая атака противника быстро захлебнулась. Немецкая пехота огнём пулемётов была отсечена от танков и залегла. Танки подошли к позициям батальона очень близко, но их встретили бронебойщики. Два танка были подожжены, остальные повернули обратно.

За первой атакой последовала вторая, третья, четвёртая… И так без конца. Гитлеровцы теряли много людей и техники, но, надеясь покончить с батальоном, лезли напролом.

Батальон бился из последних сил, стремясь во что бы то ни стало продержаться до ночи, чтобы под прикрытием темноты пробиться к своим. Иногда казалось, что храбрые воины не выдержат и немцы вот-вот сомнут их ряды. Но в таких случаях на угрожаемом участке обычно появлялся командир батальона или замполит с группой бойцов, с сохранившимися ещё несколькими противотанковыми орудиями, противотанковыми ружьями, станковыми и ручными пулемётами и решительными действиями восстанавливал положение.

Однако с каждой последующей атакой справляться нашим бойцам становилось всё труднее и труднее. К вечеру клочок земли, на котором воины оборонялись, простреливался немецким огнём насквозь. А когда начало темнеть, оставшаяся небольшая горстка советских бойцов удерживала всего только одну траншею с блиндажом, в котором была укрыта радиостанция, связывающая батальон с полком.

И вот в это время наступило самое страшное - подошли к концу боеприпасы. Стало совершенно очевидно, что больше продержаться уже не удастся. И тогда командир и его заместитель приняли единственно верное в таких обстоятельствах решение. При очередной вражеской атаке, когда гитлеровцы вплотную подошли к ним со всех сторон, они вызвали по радио огонь нашей артиллерии на себя и все погибли, до конца выполнив свой воинский долг перед Родиной.

Каким надо обладать мужеством, как надо было любить свой народ и ненавидеть его врагов, чтобы в этой неравной схватке с фашистами, побеждая огонь и смерть, выстоять, а затем пойти на самопожертвование ради того, чтобы спасти честь и доброе имя советского человека! Яркой страницей вошёл в летопись Великой Отечественной войны героический подвиг батальона капитана Бордунова 19 марта 1943 года...

...Дело, за которое бились и отдали свои жизни бойцы и командиры батальона капитана Бордунова, живёт и побеждает. Неузнаваемо преобразилась за это время земля, так щедро политая кровью. Советские люди с любовью и благодарностью вспоминают их имена и навсегда сохранят в своей памяти, как символ героизма, беспредельного мужества и преданности своей матери-Родине.

Соавтор: А.А. Бирюков