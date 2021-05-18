«Мы спешили опередить Америку». Дочь конструктора Королева – о первом спутнике 4 октября 2017 года исполняется ровно 60 лет с момента начала космической эры человечества. По крайней мере, именно так в научном сообществе оценивают запуск первого искусственного спутника Земли, который СССР успешно осуществил 4 октября 1957 года. Запуск был произведен с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там», сегодня известного как космодром Байконур. Первый простейший спутник под кодовым названием ПС-1 был запущен на ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Над созданием легендарного космического аппарата трудилась команда лучших инженеров-конструкторов во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым. Под его руководством работали такие ученые, как М. В. Келдыш, М. К.... На чтение: 3 минуты

4 октября 2017 года исполняется ровно 60 лет с момента начала космической эры человечества. По крайней мере, именно так в научном сообществе оценивают запуск первого искусственного спутника Земли, который СССР успешно осуществил 4 октября 1957 года.

Запуск был произведен с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там», сегодня известного как космодром Байконур. Первый простейший спутник под кодовым названием ПС-1 был запущен на ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Над созданием легендарного космического аппарата трудилась команда лучших инженеров-конструкторов во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым. Под его руководством работали такие ученые, как М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко, Г. Ю. Максимов, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов, А. В. Бухтияров и многие другие выдающиеся умы советской космонавтики.

Параллельно с СССР разработку первого искусственного спутника вели Соединенные Штаты Америки. Королеву и его коллегам приходилось действовать в условиях колоссальной спешки: нельзя было допустить, чтобы американцы опередили нас в космосе.

К счастью, 4 октября состоялся успешный запуск спутника, сигналы которого прозвучали на радиоволнах по всему миру. Сегодня этот день считается точкой отсчета главных космических достижений, а в России это еще и День Космических войск.

«Истории.РФ» удалось связаться с дочерью одного из главных создателей первого спутника Натальей Сергеевной Королевой. Сегодня она с самого утра отправилась в Кремль на торжественный прием по случаю памятной даты, но согласилась уделить время для беседы с нашим корреспондентом. Ее воспоминания о том, как шла подготовка к запуску спутника, о гонке с Америкой и о том, как Королеву, возможно, удалось предотвратить ядерную войну, читайте в нашем материале.

«Власти думали о войне, а Королев мечтал о космосе»

– Наталья Сергеевна, это правда, что мир долгое время не знал имен конструкторов, которые создавали первый спутник?

– Да, они были засекречены. Например, Василий Павлович Мишин везде указывался как «Васильев». Статьи моего отца в газете «Правда» выходили под псевдонимом «профессор К. Сергеев». Необходимо было соблюдать определенную секретность.

– В какие годы страна впервые узнала своих героев?

– Сергея Павловича рассекретили, когда он умер. Собственно, смерть его и рассекретила. Он умер 14 января 1966 года на операционном столе, а рассекретили его 16 января: во всех центральных газетах был написан некролог, и там рассказывалось, кем он был.

С.П. Королев

– Я читала о том, что именно Королев отговорил власти СССР от использования баллистической ракеты Р-7, на которой был запущен спутник, для ядерного удара по Америке. Это действительно так?

– Дело в том, что правительству обязательно надо было, чтобы эта ракета преследовала военные цели. Но Сергей Павлович мечтал о полетах в космос. Первый успешный пуск «семерки» состоялся 21 августа 1957 года. Это укрепило уверенность Королева в том, что можно запускать на ней спутник. И он убедил Хрущева в том, что это не повредит запуску военных ракет. Он мечтал о том, чтобы запустить спутник раньше американцев: разведка донесла, что США тоже готовят первый спутник и хотят запустить его чуть ли не в октябре. Поэтому Сергей Павлович очень спешил – нельзя было допустить, чтобы американцы нас опередили. Так, дата запуска была намечена на 4 октября. Слава богу, все кончилось благополучно.

– А ведь этому событию предшествовало несколько неудачных запусков ракеты Р-7. Неужели полет первого спутника мог не состояться?

– Да, неудачи были, но это касалось самой «семерки» – были четыре неудачные попытки запуска этой ракеты. Но потом 21 августа был удачный пуск. Это убедило Королева в том, что можно запускать спутник, там все было предусмотрено. Но сначала в космос хотели запускать другой спутник – космическую лабораторию, которая потом стала третьим спутником.

– Что это был за аппарат?

– Этот спутник представлял собой научную лабораторию, где было очень много аппаратуры. Но это было невозможно, так как конструкторы спешили, чтобы опередить американцев. Тогда же не было никаких социальных сетей, интернета, и никто точно не знал, что делается в другой стране. Но Королев понимал, что нужно действовать как можно скорее. Поэтому решили, что надо запустить простейший спутник – ПС. Это было очень правильное решение, потому что третий спутник еще не был готов.

– Это правда, что первые сигналы спутника поступили на Землю с опозданием, поэтому первыми их услышали не ракетчики, а обычные люди, у которых было радио?

– Да, эти сигналы первыми услышали радиолюбители, они были слышны во всем мире. Потом их поймали все мировые радиостанции. Именно после этого слово «спутник» стало нарицательным, во всех странах оно теперь не переводится и звучит именно так.

«Отец рассказывал о космических поездах, но я не верила»

– В чем вы видите главное значение этого запуска? Насколько сильно он повлиял на развитие космической отрасли в России и в мире в целом?

– Сколько бы ни было космических полетов, все помнят о том, что первый спутник все-таки был запущен нашей страной. Это было очень важно для престижа страны. Запуск спутника имел не только научное значение, как прорыв в космос, но еще и огромное политическое значение. Кроме того, была открыта новая, космическая эра человечества. У меня хранится записка Сергея Павловича, которую он написал тогда полковнику, а позднее генералу Кириллову: «Анатолий Семенович, решением Международной астронавтической федерации 4 октября принято считать днем начала космической эры человечества. Хорошо, не правда ли?» Конечно, это было очень здорово. Поэтому все то, что было сделано при Сергее Павловиче, в том числе полеты 11 советских космонавтов, было очень правильно и удачно. Может быть, какие-то пробные пуски кончались неудачей, но все основные пуски прошли хорошо, все 11 космонавтов остались живы и невредимы.

– Как вы сами отреагировали на известие о запуске спутника? Вы знали, что ваш отец занимался этим?

– Я знала, что он занимается созданием ракет и космическими запусками. Но, конечно, таких подробностей, как дата запуска первого спутника, мы не знали. Еще в 1956 году, когда мы с ним очень долго гуляли по лесу, он мне рассказывал о своей работе. Конечно, я интересовалась тем, что он делает, потому что он был засекречен и подробно никогда нам ничего не рассказывал – просто говорил, что занимается созданием ракетной техники. Но уже тогда он рассказывал о том, что скоро появятся космические поезда, космические вокзалы, орбитальные станции, что будет запуск спутников. Это было лето 1956 года. Я, конечно, не поверила этому и отнеслась с большим сомнением. Отец увидел это и сказал: «Нет, это будет, и ты сама в этом убедишься». Он произнес это с большой уверенностью.

Памятник Первый спутник

– 4 октября навсегда изменило ваши представления?

Конечно, когда полетел первый спутник, я поняла, что Королев действительно опирался на какой-то уже имеющийся задел. И потом, он сказал об этом спутнике, когда делал доклад в Колонном зале по случаю 100-летия со дня рождения Циолковского, это было 17 сентября 1957 года. Его доклад назывался «О практическом значении научных и практических предложений К. Э. Циолковского для развития ракетной техники и запуска искусственных спутников Земли». Там была фраза о том, что в ближайшее время в СССР и США будут с научными целями произведены пробные пуски искусственных спутников Земли. Тогда никто на эту фразу не обратил внимания, а на самом деле до запуска первого спутника оставалось всего две недели.