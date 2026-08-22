"Мотор" крестьянской реформы Николай Алексеевич Милютин – товарищ министра внутренних дел в 1859-1861 гг., сенатор в 1861-1872 гг., член Государственного совета в 1865-1872 гг., один из авторов Крестьянской реформы

Николай Алексеевич Милютин происходил из небогатой и незнатной дворянской семьи: его дед получил дворянство лишь при Петре I за устройство в Москве первой шёлковой фабрики. Образование получил в Благородном пансионе при Московском университете, и в юные годы находился под сильным влиянием родителей и своего дяди – генерала графа Павла Киселёва.

Службу начал в 1835г в хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел в скромном чине губернского секретаря. Однако его докладная записка о голоде по итогам командировки в 1840г в Ярославль и Рыбинск произвела впечатление на министра графа Строганова, поручившего Милютину разрабатывать вопрос о железнодорожном строительстве (при Николае I –ключевое направление индустриализации России). В 1842г, уже возглавляя городское отделение хозяйственного департамента, Милютин разработал новое городовое положение, введённое затем в Петербурге, Москве и Одессе. Затем служил директором хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, проводя обширную работу по статистическому обследованию России. Кроме того, департамент активно собирал данные для разработки будущей крестьянской реформы.

В 1856 году Милютин подал Александру II записку "Предварительные мысли об устройстве отношений между помещиками и крестьянами", где, опираясь на опыт прусской реформы, предлагал освободить крестьян с земельными наделами, но за выкуп. Благодаря протекции великой княгини Елены Павловны, вел. Князя Константина и при содействии министра внутренних дел Сергея Ланского он в 1859г получил должность товарища (заместителя) министра МВД и принял активнейшее участие в подготовке крестьянской реформы. Был включён в состав редакционной комиссии по реформе. Возглавлял её генерал Яков Ростовцев, но "мотором", объединившим вокруг себя наиболее прогрессивно мыслящих членов комиссии, был, конечно, Милютин.

Вот какие идеи он продвигал . Милютин настаивал на том, чтобы за крестьянами закрепляли те земельные участки, которыми они фактически пользовались, что противоречило стремлению помещиков всеми силами (особенно в чернозёмных губерниях) эти наделы урезать. Предлагал, чтобы государство выступало посредником при выкупе земли: выплачивало помещику сумму выкупа, а крестьянин затем возвращал этот долг с процентами. Он также настаивал на разрешении закреплять крестьянские наделы в частную собственность, выступал за большую самостоятельность крестьянской общин и недопустимость резкого увеличения оброка, что приводило бы к неплатёжеспособности крестьян. Разумеется, подобная позиция противоречила мнению большинства консервативно настроенных членов комиссии, давших Милютину прозвище "Красный".

Разумеется, многое из предложений Милютина в Манифест об освобождении крестьян от 19 февраля 1861 года не вошло. Тем не менее, разработанные комиссией проекты легли в основу как Манифеста, так и "Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости". Отныне личная зависимость крестьян отменялась - они перестали быть "вещью" и "частной собственностью", получали гражданские права, могли заниматься торговлей или промыслами, переходить в другое сословие, обращаться в суд, вступать в брак без одобрения хозяина. Но земля осталась у помещиков, крестьянам требовалось выплачивать за неё выкуп (часто в 2-3 раза превышавший реальную стоимость надела). Государство при этом выплачивало помещику 80% стоимости земли, а крестьянская семья в течение 49 лет возвращала этот долг с процентами. До выкупа надела крестьяне оставались в промежуточном положении "временнообязанных" и несли повинности (либо барщина 3 дня в неделю, либо денежный оброк). Совсем тяжко пришлось "дворовым", служившим в барском доме: они освобождались без земли и сразу попали в весьма трудное материальное положение.

Однако даже такая лояльная к помещикам трактовка реформы вызвала массовое недовольство дворянства, чтобы успокоить которое, требовалась "жертва" – и тогда император Александр II вынужден был отправить Милютина (а также Ланского) в отставку. Правда, тут же сделал Николая Алексеевича сенатором.

В 1863г случилось очередное восстание в Польше, и Милютин, как статс-секретарь императора для особых поручений, вместе с Юрием Самариным и Владимиром Черкасским был направлен туда для "умиротворения" края. Поскольку движущей силой польского восстания, как и двух предыдущих, была шляхта, главным было не допустить подключения к бунту крестьянства. Для чего была разработана и проведена аграрная реформа, по которой в 1864г крестьяне в Польше получали в собственность используемую ими землю, а выкупные платежи брало на себя государство.

Кроме того, Милютин активно действовал на идеологическом фронте: он инициировал пересмотр учебного устава, организовал издание пособий для русских униатских училищ, готовил судебную реформу. И, разумеется, активно боролся с главным вдохновителем (а то и организатором) восстания – папским престолом: вёл секуляризацию католических монастырей и сокращение числа монахов, отменил существовавший в Польше патронат крупных собственников над костёлами, ограничил власть католических епископов над рядовыми ксендзами. А в 1866 году и вовсе добился решения об упразднении заключённого в 1818г конкордата с папским престолом, регулирующего положение и права католической церкви в России. В результате всех этих разумных мер уже через два месяца с начала реформы восстание "сдулось", и к июню 1864г в основном было подавлено, а польские крестьяне сами отлавливали и сдавали русским властям оставшиеся шайки повстанцев.

С 1 января 1865 года Милютин стал членом Государственного совета, но в декабре 1866 года после заседания у него случился паралитический инсульт. Пришлось реформатору подать в отставку, сохранив статус статс-секретаря, члена Государственного совета и сенатора. После этого Николай Алексеевич прожил ещё 5 лет – 3 года за границей и 2 последних – в Москве, где и скончался в 1872 году, окружённый всеобщим уважением. Похоронен был у Трапезной палаты при Успенской церкви Новодевичьего монастыря. Посмертную речь о заслугах перед Россией на похоронах произнёс писатель Иван Тургенев, а другой писатель - Николай Некрасов в стихотворении "Кузнец" на смерть Милютина называл его "честным кузнецом-гражданином", выковывающим будущее России.