"Мотор" крестьянской реформы
Николай Алексеевич Милютин – товарищ министра внутренних дел в 1859-1861 гг., сенатор в 1861-1872 гг., член Государственного совета в 1865-1872 гг., один из авторов Крестьянской реформы
Николай Алексеевич Милютин происходил из небогатой и незнатной дворянской семьи: его дед получил дворянство лишь при Петре I за устройство в Москве первой шёлковой фабрики. Образование получил в Благородном пансионе при Московском университете, и в юные годы находился под сильным влиянием родителей и своего дяди – генерала графа Павла Киселёва.
Службу начал в 1835г в хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел в скромном чине губернского секретаря. Однако его докладная записка о голоде по итогам командировки в 1840г в Ярославль и Рыбинск произвела впечатление на министра графа Строганова, поручившего Милютину разрабатывать вопрос о железнодорожном строительстве (при Николае I –ключевое направление индустриализации России). В 1842г, уже возглавляя городское отделение хозяйственного департамента, Милютин разработал новое городовое положение, введённое затем в Петербурге, Москве и Одессе. Затем служил директором хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, проводя обширную работу по статистическому обследованию России. Кроме того, департамент активно собирал данные для разработки будущей крестьянской реформы.
В 1856 году Милютин подал Александру II записку "Предварительные мысли об устройстве отношений между помещиками и крестьянами", где, опираясь на опыт прусской реформы, предлагал освободить крестьян с земельными наделами, но за выкуп. Благодаря протекции великой княгини Елены Павловны, вел. Князя Константина и при содействии министра внутренних дел Сергея Ланского он в 1859г получил должность товарища (заместителя) министра МВД и принял активнейшее участие в подготовке крестьянской реформы. Был включён в состав редакционной комиссии по реформе. Возглавлял её генерал Яков Ростовцев, но "мотором", объединившим вокруг себя наиболее прогрессивно мыслящих членов комиссии, был, конечно, Милютин.
Вот какие идеи он продвигал. Милютин настаивал на том, чтобы за крестьянами закрепляли те земельные участки, которыми они фактически пользовались, что противоречило стремлению помещиков всеми силами (особенно в чернозёмных губерниях) эти наделы урезать. Предлагал, чтобы государство выступало посредником при выкупе земли: выплачивало помещику сумму выкупа, а крестьянин затем возвращал этот долг с процентами. Он также настаивал на разрешении закреплять крестьянские наделы в частную собственность, выступал за большую самостоятельность крестьянской общин и недопустимость резкого увеличения оброка, что приводило бы к неплатёжеспособности крестьян. Разумеется, подобная позиция противоречила мнению большинства консервативно настроенных членов комиссии, давших Милютину прозвище "Красный".
Разумеется, многое из предложений Милютина в Манифест об освобождении крестьян от 19 февраля 1861 года не вошло. Тем не менее, разработанные комиссией проекты легли в основу как Манифеста, так и "Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости". Отныне личная зависимость крестьян отменялась - они перестали быть "вещью" и "частной собственностью", получали гражданские права, могли заниматься торговлей или промыслами, переходить в другое сословие, обращаться в суд, вступать в брак без одобрения хозяина. Но земля осталась у помещиков, крестьянам требовалось выплачивать за неё выкуп (часто в 2-3 раза превышавший реальную стоимость надела). Государство при этом выплачивало помещику 80% стоимости земли, а крестьянская семья в течение 49 лет возвращала этот долг с процентами. До выкупа надела крестьяне оставались в промежуточном положении "временнообязанных" и несли повинности (либо барщина 3 дня в неделю, либо денежный оброк). Совсем тяжко пришлось "дворовым", служившим в барском доме: они освобождались без земли и сразу попали в весьма трудное материальное положение.
Однако даже такая лояльная к помещикам трактовка реформы вызвала массовое недовольство дворянства, чтобы успокоить которое, требовалась "жертва" – и тогда император Александр II вынужден был отправить Милютина (а также Ланского) в отставку. Правда, тут же сделал Николая Алексеевича сенатором.
В 1863г случилось очередное восстание в Польше, и Милютин, как статс-секретарь императора для особых поручений, вместе с Юрием Самариным и Владимиром Черкасским был направлен туда для "умиротворения" края. Поскольку движущей силой польского восстания, как и двух предыдущих, была шляхта, главным было не допустить подключения к бунту крестьянства. Для чего была разработана и проведена аграрная реформа, по которой в 1864г крестьяне в Польше получали в собственность используемую ими землю, а выкупные платежи брало на себя государство.
Кроме того, Милютин активно действовал на идеологическом фронте: он инициировал пересмотр учебного устава, организовал издание пособий для русских униатских училищ, готовил судебную реформу. И, разумеется, активно боролся с главным вдохновителем (а то и организатором) восстания – папским престолом: вёл секуляризацию католических монастырей и сокращение числа монахов, отменил существовавший в Польше патронат крупных собственников над костёлами, ограничил власть католических епископов над рядовыми ксендзами. А в 1866 году и вовсе добился решения об упразднении заключённого в 1818г конкордата с папским престолом, регулирующего положение и права католической церкви в России. В результате всех этих разумных мер уже через два месяца с начала реформы восстание "сдулось", и к июню 1864г в основном было подавлено, а польские крестьяне сами отлавливали и сдавали русским властям оставшиеся шайки повстанцев.
С 1 января 1865 года Милютин стал членом Государственного совета, но в декабре 1866 года после заседания у него случился паралитический инсульт. Пришлось реформатору подать в отставку, сохранив статус статс-секретаря, члена Государственного совета и сенатора. После этого Николай Алексеевич прожил ещё 5 лет – 3 года за границей и 2 последних – в Москве, где и скончался в 1872 году, окружённый всеобщим уважением. Похоронен был у Трапезной палаты при Успенской церкви Новодевичьего монастыря. Посмертную речь о заслугах перед Россией на похоронах произнёс писатель Иван Тургенев, а другой писатель - Николай Некрасов в стихотворении "Кузнец" на смерть Милютина называл его "честным кузнецом-гражданином", выковывающим будущее России.