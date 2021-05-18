Мир, земля, октябрь! Первые декреты советской власти 8 ноября (26 октября) 1917 года на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов были приняты первые и самые важные декреты советской власти Как вождь революции едва не стал нобелевским лауреатом В два часа ночи 8 ноября вооруженные рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец, а менее чем через сутки после этого события на съезде Советов единогласно был принят декрет о мире. Постановлениями съезда также отменена смертная казнь на фронте и объявлено об освобождении из-под стражи солдат и офицеров, арестованных за ведение революционной агитации. В обращениях к фронту делегаты призывают всех к борьбе за власть Советов и помощи в... На чтение: 3 минуты

8 ноября (26 октября) 1917 года на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов были приняты первые и самые важные декреты советской власти

Как вождь революции едва не стал нобелевским лауреатом

В два часа ночи 8 ноября вооруженные рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец, а менее чем через сутки после этого события на съезде Советов единогласно был принят декрет о мире. Постановлениями съезда также отменена смертная казнь на фронте и объявлено об освобождении из-под стражи солдат и офицеров, арестованных за ведение революционной агитации. В обращениях к фронту делегаты призывают всех к борьбе за власть Советов и помощи в создании нового общественного строя.

Когда начинается выступление В.И. Ленина , назвавшего вопрос о будущем мире самым жгучим и больным, в зале Смольного института воцаряется полная тишина, а затем, по завершении чтения проекта, раздаются громкие аплодисменты. Ключевым положением декрета становится предложение заключить трехмесячное перемирие и начать переговоры о заключении демократического мира (без аннексий и контрибуций) с участием всех государств, которых коснулась война. Поскольку Первую мировую большевики считали империалистической войной, в документе содержалось ясное объяснение подобных мер: «Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые народности правительство считает величайшим преступлением против человечества». Другим пунктом декрета являлась отмена тайной дипломатии. Иначе говоря, советское правительство взяло на себя обязательство опубликовать тайные договоры и впредь таковых не заключать, дабы порвать с внешнеполитическими традициями Российской империи.

Ленин провозглашает советскую власть на II съезде Советов. Художник В.А. Серов. 1955 год

Источник: pinterest.ru

Декрет о мире Советы адресовали не столько властям, сколько народам воюющих стран. По замыслу Ленина, рабочие Великобритании, Германии и Франции должны понять «лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны» и содействовать советскому государству в доведении великого дела до конца. Войну наций следовало завершить и приступить к принципиально новой форме противостояния – войне классов.

Действующие капиталистические правительства вполне предсказуемо проигнорировали советский декрет, однако незамеченным он не остался. Более того, за составление документа В.И. Ленин мог даже стать лауреатом Нобелевской премии мира! Присудить ее вождю русской революции в конце ноября 1917 года предложила социал-демократическая партия Норвегии. В представлении Нобелевскому комитету указано следующее: «До настоящего времени для торжества идеи мира больше всего сделал Ленин. Он не только всеми силами пропагандирует мир, но и принимает конкретные меры к его достижению». Увы, кандидатуру Ленина официально представили только в мае 1918 года, тогда как крайним сроком Нобелевский комитет назвал 1 февраля. Заявив, что не будут иметь ничего против присуждения Ильичу премии на следующий (1919-й) год, члены комитета назвали единственное условие: советское правительство к этому времени должно обеспечить порядок и спокойствие в собственной стране. К сожалению, выполнить его не удалось. Начало Гражданской войны , очевидно, совсем не сочеталось с присуждением премии мира.

Первый декрет советской власти. Художник А.И. Сегал. 1951 год

Источник: regnum.ru

«Отнять и поделить»?

Второй доклад на съезде Ленин посвятил аграрному вопросу, решить который так и не удалось в ходе двух предыдущих революций. В основу декрета о земле, принятого в ночь с 8 на 9 ноября, были положены 242 крестьянских наказа и некоторые положения эсеровской программы.

Отныне помещичья собственность на землю отменялась, как и частная собственность вообще. Имения, монастырские и удельные земли со всем инвентарем и постройками передавались в ведение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. В отличие от аграрной программы партии эсеров, декрет о земле провозглашал принцип национализации. На практике это значило, что распоряжаться земельными владениями будет советское государство, но они признаются достоянием всего народа. О покупке, аренде, а также использовании наемного труда предстояло забыть – обработка земли должна осуществляться собственными силами, а получить участок крестьянин мог в соответствии с принципом уравнительного землепользования.

Декрет о земле. Художник В.А. Серов. 1957 год

Источник: pinterest.ru

Кстати, на введении этого принципа в своих наказах настаивали сами крестьяне. Они верили, что таким образом в деревне прекратится расслоение, исчезнет деление на зажиточных и бедняков. Большевики, правда, не соглашались и полагали, что расслоение – это закономерный результат развития товарных отношений. И все же требования крестьянства были услышаны и претворены в жизнь, хотя бы для того, чтобы заручиться поддержкой самого многочисленного русского сословия. Пожалуй, впервые преобразования в аграрной сфере настолько соответствовали чаяниям самих хлебопашцев.

После принятия декрета о земле крестьяне бесплатно получили 150 миллионов десятин земли и были освобождены от ежегодной уплаты аренды, долгов Крестьянскому поземельному банку (на три миллиарда!), а также получили в пользование изъятый у помещиков инвентарь. Увы, даже у таких поистине революционных преобразований нашлись негативные стороны. Во-первых, из полутора миллионов десятин значительная часть приходилась на пески, болота и леса. Во-вторых, принцип уравнительного землепользования лишал деревню тех фермеров и «крепких хозяйственников», о появлении которых в свое время мечтал П.А. Столыпин . Не за горами была Гражданская война, а вместе с ней и политика военного коммунизма, больно ударившая по многим крестьянским хозяйствам.

Текст декрета о земле, опубликованный в газете «Известия»

Источник: upload.wikimedia.org

Название для народного правительства

Разумеется, после победы Октябрьской революции на II съезде Советов возник вопрос о создании новых органов власти. Верховным законодательным органом оставили сам Всероссийский съезд, а в перерывах между съездами его функции выполнял Всероссийский центральный исполнительный комитет, председателем которого был избран Л.Б. Каменев, а затем – Я.М. Свердлов.

Согласно декрету об образовании рабочего и крестьянского правительства, возник еще один новый орган власти – Совет народных комиссаров во главе с В.И. Лениным. О названии думали особенно тщательно: вождь наотрез отказался от использования слова «министерство», называя его истрепанным и гнусным (правда, после Великой Отечественной войны народные комиссариаты снова превратятся в министерства, а СНК – в Совет министров). По воспоминаниям Л.Д. Троцкого , получившего пост наркома иностранных дел, название придумал именно он.

Совет народных комиссаров. 1918 год

Источник: upload.wikimedia.org

В течение нескольких месяцев, последовавших за октябрьскими-ноябрьскими событиями, советская власть примет немало новых декретов, постановлений, положений и предписаний. Большинство из них коренным образом изменит устоявшиеся нормы, а некоторые будут считаться самыми прогрессивными в мире. И все же именно первые три стали отражением тех лозунгов («Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Землю – крестьянам!»), с которыми социалистическая революция одержала победу в 1917 году.

Обложка: Первое слово советской власти. Декрет о мире. Художник Н.И. Осенев. 1952 год. Источник: art-catalog.ru

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