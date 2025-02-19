МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ «УКРАИНСКОГО ВОПРОСА» Наши общие предки (великороссы, малороссы, белорусы) еще век с небольшим назад вместе считали себя русскими, а русский язык и русскую культуру – своими родными языком и культурой. Украина в современном виде – целиком и полностью детище советской эпохи. Территория страны была скроена по итогам последовательной «прирезки» земель.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ «УКРАИНСКОГО ВОПРОСА»

П Р Е Д И С Л О В И Е

Наши общие предки (великороссы, малороссы, белорусы) еще век с небольшим назад вместе считали себя русскими, а русский язык и русскую культуру – своими родными языком и культурой.

К Малороссийским губерниям в начале XX в. относилось всего три – Черниговская, Полтавская и Киевская. Ни Новороссия, ни земли, которые станут Донецкой губернией, ни территории, позднее ставшие Западной Украиной, ни тем более Крым никакого отношения к тому, что позднее стали называть Украинской Советской Социалистической Республикой, не имело.

Украина в современном виде – целиком и полностью детище советской эпохи. Территория страны была скроена по итогам последовательной «прирезки» земель.

Государство Украина, возникшее в 1991 г., является конгломератом нескольких регионов: Центрально-Восточной Украины или «Малороссии» (Киев, Чернигов, Полтава), Донбасса (Донецк, Луганск), Северо-Восточной Украины (Харьков), Галиции (Львов), Волыни (Житомир, Луцк), Карпатской Руси (Ужгород), Новороссии (Одесса, Херсон). Четыре из этих регионов вообще не имеют к исторической Украине никакого отношения (Донбасс, Новороссия, Северо-Восточная Украина, Карпатская Русь).

Жители Украины люди общей с нами истории, культуры, языка и судьбы. Ведь украинцы и русские – это только названия разные. А народ один.

Вся история Украины не просто неразрывно связана с историей Руси (России, СССР). Это и есть сама русская история.

1. Современная Украина 1991 - 2025 гг.

1.1. Национализм, бандеровщина и русофобия

В марте 1991 г. в СССР прошел общесоюзный референдум о сохранении единого государства. И Россия, и Украина, и все республики, которые участвовали в референдуме голосовали за сохранение союза (70-75% и более). Но далее происходит Августовский путч 1991 г., Беловежские соглашения, развал СССР.

И уже после путча новый референдум на Украине в декабре 1991 г. показывает практически ровно обратный результат: украинцы выступают за «самостийность», за «незалежность». За это короткое время произошло многое. Власть в Киеве захватили те лица, те организации, которые захотели жить отдельно от России и дрейфовать, как им тогда казалось, к благополучному Западу – там якобы все будет и все дадут. В этот момент возрождается и реабилитируется бандеровщина. С ней вместе на Украину возвращается национализм в его крайних формах.

На площадях Львова, Киева, Ровно и других городов зазвучали расовые и неонацистские лозунги: «мы – украинцы», «москали – вон». Снова прозвучал лозунг «Слава Украине! Героям слава!», который звучит, как калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия «Heil Hitler! Sieg Heil!». Именно этот лозунг был принят на II Съезде украинских националистов в апреле 1941 года в оккупированном немецкими нацистами Кракове. Именно тогда зарождался призрак будущего геноцида русскоязычного населения в «незалежной».

В день провозглашения так называемой независимости Украины, 24 августа 1991 г., состоялись последние массовые похороны жертв, павших от рук УПА. Останки 67 чел., в том числе детей, были подняты со дна колодца в Ровенской области Украины. Все они были жестоко убиты в 1943—1945 гг. националистами. Однако спустя всего 6 лет в центре г. Ровно был установлен памятный знак, на котором были выбиты восемь имён боевиков ОУН-УПА. Этих убийц ранее приговорили в СССР к смертной казни, теперь их называли «славными бойцами за честь и свободу Украины».

Казалось, тесные экономические, культурные, родственные и духовные связи России и Украины (даже независимых государств) разрушить невозможно. Все равно государства будут стремиться к большей интеграции. Предприятия двух стран были взаимозависимы от поставок друг другу. Украинская экономика не могла полноценно развиваться без российских энергоресурсов.

Однако Киев, подстрекаемый Западом и антироссийски настроенными политиками из западных регионов, всё больше дистанцировался от Москвы. Взаимовыгодное сотрудничество и добрососедство между Россией и Украиной противоречило долгосрочным интересам Запада по «сдерживанию» нашей страны.

Охлаждение российско-украинских отношений проявилось при решении судьбы советского Черноморского флота. Россия с трудом отстояла базу флота в Севастополе, который после распада СССР оказался в составе Украины.

Политическую элиту в Киеве постоянно сотрясали скандалы. Споры перерастали в драки. Украинская власть всё больше попадала под контроль «экономистов» из США, МВФ и западных «неправительственных» фондов (например, фонда Сороса). Запад предлагал кредиты, но с условием перестройки экономики и политики Украины по его сценариям. Дело доходило до того, что «нужные» для США министры в правительстве «незалежной» получали зарплату напрямую от американских государственных и общественных фондов.

Для школ и вузов киевское руководство внедрило образовательные программы антироссийской направленности. Подвиги советских героев, прежде всего Великой Отечественной войны, замалчивались либо преподносились в извращённом ключе. При этом военные преступники (бандеровцы) были объявлены новыми «героями» независимой Украины. Из Украины создавали «анти-Россию».

Если посмотреть на украинские учебники по истории, то уже в 1990-х гг. на их страницах возникают портреты Бандеры и Шухевича. К 2000-м гг. рассказ о бандеровцах в украинских учебниках занимает уже несколько страниц, а то и более. В то время, как о советском партизанском движении, о таких героях партизанах, как Ковпак и Федоров – оставался всего маленький абзац.

В 1990-2000-е гг. Россия боролась с бандами международных террористов на Северном Кавказе. Последние получали щедрое финансирование из-за рубежа, а в их составе было немало выходцев не только из арабских стран, но также украинских националистов.

Отношения России с Украиной ухудшились из-за «газовых войн» 2006 и 2009 гг., когда Газпром был вынужден приостановить подачу газа на Украину, поскольку Киев отказывался платить по европейским рыночным ценам.

На Украине, равно, как в прибалтийских государствах и ряде других бывших республик СССР, где велико русскоязычное (по сути — русское) население, с начала 2000-х гг. стали сносить мемориалы советским воинам-освободителям. Правительства этих стран полагали, что вместе с памятниками исчезнет и историческая память. Регулярно проводились марши ветеранов частей СС и их наследников. В конце концов, на Украине стали запрещать русский язык и литературу, закрывать русские школы. Людей, выросших в Русском мире, целенаправленно отрывали от своих корней.

Несколько поколений на Украине, начиная с 1990-х гг., воспитывались уже в неприязни к России, на неонацистских идеях. Сегодня важно понимать, что украинский неонацизм – это идеология, которая является родственной германскому национал-социализму 1920-1940-х гг. Но она имеет и свои особенности. Это озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством. Ведь до 2014 г. 80% населения Украины составляли люди, для которых русский язык, русская культура считались родными, и они об этом не боялись заявлять. Все последние президенты Украины изначально русскоязычные и даже не владели украинским до вступления в должность. Учили его «по ходу выборов».

Но после военного переворота в Киеве в 2014 г. поэтапно под запретом оказались и русские книги, и музыка, и кино, и даже мультфильмы. Было ограничено не только преподавание русского языка в школах, но и использование его в любых официальных учреждениях. Русская культура официально объявлена культурой вражеской, культурой «колонизаторов» и «оккупантов».

Насилию подвергся и сам украинский язык: люди, окончившие украинские школы в советское время, сегодня нередко с трудом понимают современную «мову». Дело в том, что в современном украинском образовании правят бал выходцы с Западной Украины, агрессивно навязывающие свой диалект, свою картину мира, свою версию «истории».

Миллионы простых людей оказались под давлением, их заставляли отказаться от своего языка и культуры, от своих друзей и родственников в России.

Одновременно Вашингтон и Брюссель активно продвигали границы НАТО на восток. Россия не могла бесконечно терпеть такое надругательство над международными принципами и фактами истории. В феврале 2007 г. Президент РФ обозначил новые ориентиры внешней политики страны. На конференции по безопасности в Мюнхене

В.В. Путин подчеркнул, что однополярный мир (во главе с США и НАТО) в современных условиях полностью исчерпал себя, тогда как применение силы должно быть строго регламентировано решениями ООН.

Но на Западе предпочли не услышать Президента Российской Федерации. Там уже давно мечтали включить в Североатлантический блок Украину. При этом, город русской славы Севастополь должен был стать военно-морской базой НАТО. В украинскую власть при поощрении Запада продвигались всё более антироссийские политики. Они в ущерб своей стране разрушали экономические и культурные связи с Россией.

Постепенно «незалежная» становилась главным тараном США, НАТО и Евросоюза против России. Запад вновь решил воплотить в жизнь придуманный поляками в середине XIX века лозунг «Украина — не Россия», понимая, что это приведет к массовому террору — прежде всего против русского большинства жителей самой Украины, но затем и против остальной России. И всякий раз целью была не сильная Украина, а слабая Россия. В 2003 г. президент Украины Л. Кучма (кстати, бывший секретарь заводского парткома) даже издал целую книгу-программу с характерным названием «Украина – не Россия». Но это было только начало.

1.2. Политические кризисы на Украине

Череда политических кризисов на Украине началась с 2004 г., когда в Киеве была организована при помощи Запада т.н. «оранжевая революция»: массовые митинги, демонстрации, пикеты на главной площади – Майдане. «Митингующие» очень хотели побыстрее в Европу, заявляя, что Россия ничтожная и отсталая страна. Все действия собравшихся контролировались «организаторами», которые получали указания и финансирование от западных фондов.

Следом последовала череда кампаний за избрание того или иного президента, где прозападные политики-популисты – Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко – разыгрывали спектакль, поставленный кураторами из Госдепартамента США. Они декларировали необходимость присоединения Украины к Евросоюзу и НАТО и прекращение тесных связей с Россией.

На фоне таких политических шоу внутри украинского общества велась активная агитация за приход к власти ультранационалистов и неонацистов. Создавались полулегальные, а затем и легальные объединения, такие, как «правый сектор», который запрещен в России. Их программы опирались на тезис – «Украина превыше всего», что являлось калькой с нацистского лозунга «Германия превыше всего».

Шествия потомков бандеровцев в различных городах Украины (особенно в Киеве и на западе страны) стали нормой. Власть закрывала на это глаза. Мнение людей на востоке и юго-востоке Украины, что такие акции ведут к возрождению нацизма, гражданской войне во внимание не принимались.

Во время президентства В. Ющенко (2005–2010) вышел указ о присвоении Бандере и Шухевичу (признанным палачам и предателям) звания «героев Украины». На все протесты населения власть не реагировала. Отношения между Российской Федерацией и Украиной обострились. Однако это не мешало Киеву постоянно требовать поставок и транзита российского газа через «незалежную» даже тогда, когда Киев отказывался платить установленную за него цену.

При президенте Украины В. Януковиче (2010–2014 гг.) Киев официально заявил о необходимости поддерживать тесные связи с Россией. Но одновременно он желал наладить координацию с Евросоюзом и США. Были предприняты ряд шагов по закреплению русского языка, как «второго государственного». Инициированы экономические проекты по созданию совместных российско-украинских предприятий. Однако многие программы сотрудничества Украины и России тонули во время дебатов в украинском парламенте – Верховной раде. Дело порой доходило до потасовок и драк в зале заседания. Политические страсти умело режиссировались из-за рубежа.

Между тем, на Украине росла коррупция и воровство. Экономическая модель, ориентированная только на получении прибыли и эксплуатации ресурсов, полностью себя исчерпала. Возможность преодолеть нарастающий экономический и политический кризис существовала. Она проистекала из учета суверенных интересов Украины, как независимого государства. Ряд ответственных политиков страны, представлявших «Партию регионов», заявляли о необходимости отказаться от гибельного прозападного курса и укрепить взаимовыгодные связи с Россией.

Однако такие попытки наткнулись на прозападное лобби в Киеве, выразители которого выбрали в качестве курса ориентацию на США. По сути, готовился переворот, целью которого было насадить режим власти, контролируемый из Вашингтона. Президента Януковича ждало либо изгнание, либо – физическая смерть. Представители Госдепартамента США и Евросоюза напрямую руководили действиями прозападных сил. Их не волновало то, что они являются не просто антироссийскими, но откровенно националистическими и неонацистскими.

1.3. Захват власти националистами в 2014 году

В феврале 2014 г. на Украине при прямой поддержке Запада произошёл кровавый вооружённый мятеж. Президент В. Янукович был свергнут, к власти пришла хунта. Против нелегитимной власти решительно выступили жители востока и юга Украины — в Харькове, Одессе, Николаеве, в Крыму, на Донбассе.

Но захватившие власть в Киеве националисты не останавливались ни перед чем. 2 мая 2014 г. в Одессе они живьём сожгли десятки протестующих против госпереворота граждан, запертых в Доме профсоюзов. Постепенно вооружённые отряды нацистов, так называемые «нацбаты» «Азов», «Айдар», «Донбасс», «Хортиця» (запрещены в России), другие организациии украинские силы госбезопасности силой подавили пророссийские выступления. Однако этого им не удалось сделать в двух регионах: в Крыму и Донбассе, где сопротивление незаконному киевскому режиму приняло всенародный характер.

В связи с явной угрозой появления боевиков киевского режима в Крыму Москва предприняла шаги по защите русскоязычных жителей и ввела в действие имеющийся на полуострове свой ограниченный военный контингент. После референдума 16 марта 2014 г., когда подавляющее большинство крымчан и севастопольцев высказалось за воссоединение с Россией, было принято решение о воссоединении в составе России Крыма и Севастополя. Крым – как подчеркнул Президент Российской Федерации – «вернулся в родную гавань».

На Донбассе весной того же года развернулась карательная операция неонацистских карателей и армейских частей против местного населения. Всё это происходило на фоне принятия на Украине новых законов, запрещавших использование русского языка и нагнетавших ненависть к России.

Украинским боевикам не удалось сломить волю народа Донбасса жить по своим законам и совести. Вооружённые силы Украины (ВСУ) и неонацистские формирования понесли большие потери, оказались вынуждены отступить с части территории провозглашённых там Донецкой и Луганской народных республик. Однако значительная часть Донбасса оставалась оккупирована киевским режимом.

Достигнутые в 2014–2015 гг. Россией, Украиной и ОБСЕ при посредничестве Германии и Франции «минские соглашения» (о прекращении огня на Донбассе, проведении там референдума о статусе ДНР и ЛНР) грубо попирались Киевом. Одновременно США и европейские страны щедро снабжали националистов оружием, обучали их убивать людей. На Украину прибывали западные военные инструкторы, шла активная подготовка территории страны для принятия её в состав НАТО. Обстрелы украинской стороной жилой застройки на Донбассе не прекращались: за 2014–2022 гг. в ДНР и ЛНР от них погибло более 8 тыс. мирных жителей — женщин, детей, стариков.

Западные страны к началу 2022 г. выпестовали на Украине неонацистский режим, стремящийся военным путём расправиться с Донбассом, задушить там стремление к независимости и сотрудничеству с остальной Россией, провести фильтрацию населения по расистским стандартам. Попытки Москвы добиться твёрдых гарантий «минских соглашений» наткнулись на жёсткое неприятие.

По лекалам австрийского Генштаба XIX в. Запад ускоренно слепил из Украины «анти-Россию». Лидеры ФРГ, Франции впоследствии открыто признались, что договорённости по Донбассу 2014 г. были для них дипломатической уловкой, попыткой «дать Украине время» для укрепления её армии. Никто из них не собирался исполнять «минские соглашения», хотя в официальный заявлениях они говорили о необходимости их неукоснительного соблюдения и обвиняли Москву в их нарушении.

Последовательно осуществляя стратегию продвижения на восток, руководство НАТО приступило в 2014 – начале 2022 гг. к практическим шагам принятия Украины в члены этого альянса. На конкретные обращения России к руководству США и НАТО в конце 2021 г. — прояснить позицию и выработать пункты нового договора с гарантиями безопасности для Москвы — Запад ответил фактическим отказом. Речь теперь шла о создании на украинской территории военного плацдарма против России.

1.4. Срыв Киевом «минских соглашений»

Между тем напряжение на линии соприкосновения украинских сил с частями народных милиций ДНР и ЛНР в январе – начале февраля 2022 г. обострилось до предела. Обстрелы Донбасса усилились, киевский режим активно готовил наступление с целью задушить эти республики. Счёт до начала новой карательной операции против Донецка и Луганска шёл на дни.

В связи с этим Президент Владимир Путин, опираясь на решение Совета безопасности России, 21 февраля 2022 г. подписал документы об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик и заключении с ними Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Москва также заявила, что именно Киев сорвал выполнение «минских соглашений».

Впоследствии трофейные документы ВСУ подтвердили, что украинские войска готовили насильственную зачистку Донбасса. Их карательная операция неизбежно привела бы к гибели тысяч мирных граждан и местных ополченцев, вынужденных принимать бой в невыгодных для себя условиях. Киевский режим планировал нанести удары по жизненно важным центрам и быстро расправиться с ДНР и ЛНР. При этом российское руководство полностью отдавало себе отчёт, что промедление в оказании помощи Донбассу может привести к повторению трагедии июня 1941 г., когда заранее развёрнутые германские войска без объявления войны вторглись в СССР и нанесли в приграничных сражениях тяжёлое поражение Красной Армии. Допустить такое вновь было невозможно.

Россия должна была силой остановить агрессию, развязанную против неё Западом руками киевского режима.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал: «Мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине в 2014 г., когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе».

Именно поэтому 24 февраля 2022 г. Президент России в обращении к гражданам страны объявил о начале Специальной военной операции (СВО). Её первоочередной цель — защита населения Донбасса. В обращении Президента России был дан чёткий анализ ситуации вокруг Украины. Одновременно затронуты фундаментальные угрозы, нависшие над нашей страной в связи с расширением НАТО на восток, стремлением США навязать однополярный мир, спонсированием Западом терроризма и «цветных революций», попытками разрушить традиционные ценности многонационального народа России. Владимир Путин заявил, что западные державы перешли «красную черту» в политике «сдерживания» нашей страны. И если для США и их союзников такие действия приносят геополитические выгоды, то для России — «это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа».

1.5. Специальная военная операция

Вхождение российских войск на Донбасс сопровождалось боевыми операциями Вооружённых сил РФ и союзных частей ДНР и ЛНР на Донбассе, в Киевской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях. К середине марта 2022 г. была достигнута первая цель СВО — значительное ослабление военного потенциала Украины. Российские войска и народные милиции ДНР и ЛНР приступили ко второму этапу операции — полному освобождению Донбасса от украинских неонацистов.

Коллективный Запад во главе с США предпринял с весны 2022 г. беспрецедентные попытки обрушить экономику Российской Федерации, последовательно вводя пакеты санкций, затрагивающие ключевые сферы экономики нашей страны. Однако российская экономика выдержала удар и быстро стабилизировалась. Более того, активизировались внутренние резервы государства, меры по «импортозамещению» товаров собственным производством. Восстанавливалась практика крупных государственных заказов в тяжёлой и лёгкой промышленности. Военно-промышленная отрасль нарастила поставки в войска необходимого оружия и техники, перейдя на мобилизационный график работы.

На самой Украине киевским режимом введен карательный режим против всех инакомыслящих, запрещающий оппозиционные партии, любые связи с Россией и даже сомнения в правильности проводимого неонацистского курса. Людей, заподозренных в нелояльности правящей клике, стали массово бросать в тюрьмы, фильтрационные лагеря. Вместе с тем миллионы жителей Украины бежали от фактического геноцида в Россию и страны Европы. И если в Российской Федерации они получили необходимую защиту, кров и возможность работать, то в европейских государствах вскоре к ним стали относиться как к людям второго сорта, «нежелательным» гостям.

Под гнетом огромных потерь в рядах ВСУ, сегодняшний киевский режим пытается призвать всех, кого только можно, на фронт. Цель – показать Западу, что он способен предотвратить неизбежный крах своей обороны. Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) хватают молодых и старых мужчин, избивают их и насильно заталкивают в машины для отправки в окопы в качестве «пушечного мяса». Через короткое время новоявленные солдаты ВСУ оказываются уже на линии боевого соприкосновения и, как правило, быстро погибают. Никакой военной подготовки они практически не получают. Такое явление можно уже отнести к геноциду собственного населения со стороны киевского режима.

Но украинские неонацистские формирования используются как «элитные» части, - и прежде всего, как карательные. Вместе с зарубежными наемниками (поляками, американцами, британцами, шведами, латиноамериканцами и др.) они совершают военные преступления в зоне СВО. Тысячи мирных жителей на Донбассе, в Новороссии, Белгородской, Брянской, Курской областях стали их жертвами. Следственный комитет России, Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, Российское военно-историческое общество фиксируют зверства киевского режима, которому дан зеленый свет на злодеяния со стороны Запада. После победы России в СВО безусловно пройдет международный трибунал по осуждению всех украинских военных преступников на подобие Нюрнбергского трибунала 1945-1946 гг.

Неонацисты на Украине и не думали скрывать, чьими наследниками они себя считают: наносят на технику «свастики», набивают на свои тела татуировки с нацистской символикой, изображением Гитлера, Бандеры… Одной из бригад ВСУ присвоено название «Эдельвейс»: его носила гитлеровская дивизия, участвовавшая в уничтожении евреев, казнях военнопленных, карательных операциях против партизан. В армии и нацгвардии Украины особенно популярными стали шевроны убийц из эсэсовских формирований «Дас Райх», «Мёртвая голова», «Галичина» и др., чьи руки по локоть в крови мирных жителей СССР и европейских стран. Однако в западных столицах практически никто из властей этого не заметил.

При этом Запад постоянно подталкивает киевский режим к новым волнам мобилизации, что фактически означает стремление НАТО к войне с Россией «до последнего украинца». Потери ВСУ достигли огромных размеров. Речь идет о цифре от 1 млн и более человек. Неподготовленных людей не стесняются бросать в бой на верную гибель.

Захваченных российской армией и ополченцами ДНР и ЛНР украинских пленных (в т.ч. иностранных наёмников и членов неонацистских подразделений) уже к середине лета 2022 г. стали исчислять многими тысячами. Лишь страх репрессий против своих семей да наличие в тылу ВСУ «заградительных отрядов» не позволяло многим украинским солдатам, желавшим сложить оружие, также сдаться, чтобы спасти свою жизнь.

1.6. Возвращение в историческое отечество

Несмотря на то, что руководство России прекрасно осознавало преступный характер украинского режима, Москва до последнего момента искала возможность прекратить военные действия, сохранить жизни людей и решить проблемы своей безопасности за столом переговоров. Договоренности между украинской и российской делегациями весной 2022 г. в Стамбуле, казалось, могли привести к миру. Однако после визитов западных эмиссаров на Украину стало понятно, что киевскому режиму предписано продолжать самоубийственную политику и бросать на смерть всё новые партии мобилизованных украинцев.

В сентябре 2022 г. власти ДНР, ЛНР, освобождённых районов Херсонской и Запорожской областей решили провести референдум о вхождении своих территорий в состав Российской Федерации в качестве её субъектов. Москва в ответ заявила, что поддержит результаты этих референдумов. « Мы не можем, не имеем никакого морального права, – подчеркнул Владимир Путин , – отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу».

Подавляющее большинство людей, принявших участие в референдуме, проведенном с 23 по 27 сентября 2022 г., высказались за вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Иностранные наблюдатели отмечали прозрачность голосования в этих регионах и отсутствие каких-либо нарушений.

30 сентября 2022 г. в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца подписаны договора о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Во время этой церемонии Президент России Владимир Путин заявил: «люди Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей становятся нашими гражданами. Навсегда».

Время, когда Запад чувствовал себя победителем в холодной войне, навсегда прошло. Россия никогда не допустит повторения событий 1991 г., сопутствовавших развалу СССР. Сила и мощь Российского государства возрождается, и наша страна всегда может ответить всем иностранным недоброжелателям знаменитой фразой министра иностранных дел Российской империи Александра Горчакова: «Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредоточивается».

2. О терминах «Малая Россия» и «Украина»

Для земель, вошедших по итогам войны с Польшей 1654–1667 гг. в состав Российского государства, использовались наименования «Войско Запорожское», «Малая Россия», «Малороссия», «Украина Малороссийская».

Сам Киев как «спорная территория» был в итоге выкуплен Россией у Речи Посполитой в рамках «Вечного мира» за 146 тыс. руб. Кстати, поляки просили много больше, но сторговались с 80 % скидкой (для справки: в сер. XVII в. плотник получал в Москве от 20 до 40 коп.; стрелец – 1 руб.; руководивший приказом боярин – около 100 руб. в месяц).

Название Украина для территории Малороссии происходит от слова «украйный» – украинный, крайний. В «Толковом словаре живого Великорусского языка» В. Даля отмечалось, что это область, город «у краю, на краю чего находящийся …, пограничный, порубежный».

В XVII – начале XX вв. официальным названием для русских земель в Среднем Поднепровье считалась Малая Русь или Малороссия. Русские земли на северо-востоке Руси (объединенные вокруг Москвы) назывались Великой Россией (Великороссией); на западе – Белой Русью (Беларусью). Все они считались историческим целым – местом проживания единого народа в различных регионах страны.

«Малая Россия» – очень уважительное определение. «Малая» означало «изначальная», «сердцевая». Название (как и «Великая Россия») появляется в византийских документах рубежа XIII–XIV вв. и затем закрепляется в европейской географической номенклатуре. Последний Галицко-Волынский князь Болеслав-Юрий сам именовал себя в документах «герцогом Малой Руси» (dux Russiae minoris, 1330-е гг.).

«Оукраина» – в древнерусских летописях («краина», «вкраина», «украина») означала окраину чего-либо. В 1271 г. летопись упоминает «украину» в Псковской земле. В Московском государстве с XV в. «украинами» называли южные рубежи. Были и уточняющие понятия: «Рязанская украина», «Окская украина», «Северская украина» и т.д. Позднее упоминается «Слободская украина» России (Харьковщина), «Украина» в Поднепровье, «Немецкая Украина» (на границе с Ливонией и Швецией), «Литовская Украина» на границе с Великим княжеством Литовским и Русским, «Польская (Слободская) Украина» и даже «Сибирская» («в Сибирь и в Астрахань и в иные дальние украинные городы»).

«Москали (московиты)» – пренебрежительное наименование русских из Московского царства, активно использовавшееся в Речи Посполитой в период русско-польских войн XVI–XVII вв. Как самоназвание в России – не использовалось.

3. История земель Малой России

3.1. Русские земли и княжества в Средние века

Древнерусское государство сформировалось на огромной территории от Новгорода – на севере, до низовьев Днепра на юге. Образовалось два центра Древней Руси: на севере – Старая Ладога, потом Новгород, на юге – Киев. В 882 г. князь Олег прибыл к Киеву. Назвавшись варяжским купцом, Олег выманил правителей из города и приказал убить их. « Не князья вы и не княжеского рода », – молвил Олег. « Пусть будет Киев матерью городам русским », – так летописец передаёт слова князя.

Мы были единым народом. Мы создавали великое государство. С самого начала оно было многонациональным, когда славяне, поляне, древляне, северяне уходили на север и северо-восток они делились опытом хозяйства и образовывали многочисленные родственные связи с финно-угорскими, балтскими, литовскими, тюркскими племенами и народами. Государство расширялось, государствообразующий народ – русские увеличивался в количестве, но многонациональность до сих пор остается яркой естественной особенностью и конкурентным преимуществом нашей страны. Мы живем в уникальной стране. Уникальность её состоит в том, что мы научились и привыкли жить вместе. Все народы России делятся своей культурой, бытом, особенностями. Многонациональная семья в нашей стране – это норма. Уважать национальность, религию, культуру своего соседа – правило. Для России важен каждый народ, каждая культура.

Вошедшие в Древнерусское государство земли находились во владении «семьи» Рюриковичей и дополнительно после Крещения в 988 г. «скреплялись» Церковью во главе с митрополитом Всея Руси. Первым городом, где располагалась общерусская митрополичья кафедра был Киев.

«Киевская Русь» как историческое название утвердилось позже, у историков XIX–ХХ вв. (М.А. Максимович, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, Д.И. Иловайский, В.О. Ключевский). Современные историки России называют это государство – Древняя Русь или Древнерусское государство. Это название более точное, так как в период раздробленности на Руси образовалось сразу несколько крупных политических и экономических центров: Новгородская, Владимиро-Суздальская, Галицко-Волынская земли и др. Роль Киева, как консолидирующего города, к сер XII в. неуклонно падала.

Постепенное заселение междуречья Оки и Волги шло за счет колонизации Ростово-Суздальской земли самыми активными и энергичными выходцами из Поднепровья (Киев, Чернигов, Переяславль), которые играли для северо-востока (Владимира-Москвы) – почти такую же роль, что и английские переселенцы - пилигримы для будущих США.

Особенно быстро пошло освоение северных и северо-восточных земель Древней Руси в период набегов половцев, а затем Батыева нашествия – люди уходили от угрозы плена и порабощения. Они также уносили с собой и названия южных городов и рек: Переяславль-Залесский, Переяславль-Рязанский, Галич, реки Трубеж, Лыбедь и др. На северо-востоке вырастали города, которые основывали общерусские князья – например, Ярославль, который был заложен князем Ярославом Мудрым в период его ростовского княжения (988-1010 гг.).

Консолидация Руси замедлилась монгольским нашествием 1237–1240 гг. : О о т Древней Руси были отколоты западные и юго-западные русские земли и княжества . Северо-восточные и северные русские земли платили дань Орде; западные и юго-западные земли постепенно попали под власть Литвы, оказавшись в составе Великого княжества Литовского и Русского. Последнее в XVI в. объединилось в одно «зыбкое» государство с Польшей – Речь Посполитую.

Великие князья Иван III и Василий III в рамках противостояния с Литвой активно обращались к русским (православным) князьям, живущим там. И на северо-востоке Руси, и на западе и юго-западе бывшего Древнерусского государства сохранялись общая культура, вера, язык, единое историческое наследие. В итоге к Москве, начавшей объединять русские земли, стали переходить в XV-XVI вв. Новгород-Северские, Черниговские, а затем и другие территории, заселенные русским православным народом.

Стоит отметить, что 90% населения Великого княжества Литовского и Русского было русским, люди разговаривали на русском языке, вера там была православная, закон – «Русская правда».

Важно отметить, что еще в 1054 г. произошло разделение единой христианской церкви на католическую и православную. Мы приняли христианство от Византии. Культурное наследие погибшей Византийской империи (Константинополь пал в 1453 г.) также вошло как «византийское наследство» в культуру и идеологию вначале Московского княжества, а затем Русского государства.

После освобождения от Ордынской зависимости рост Московского государства пошел еще более быстрыми темпами.

а) за счет продвижения на земли северо-востока Европы;

б) за счет возвращения из-под власти Литвы исторических русских земель.

Процесс шел естественным образом в силу культурной и религиозной общности. Князья переходили под власть Москвы со своими людьми и землями, нередко они заключали династические браки. За этим шли как правило «пограничные войны», но Москва побеждала, и территории оставались за ней.

Этому процессу весьма способствовала та дискриминация, которой подвергалось русское православное население под властью польской и литовской католической шляхты (феодалов).

После Кревской унии 1385 г. между Литвой и Польшей Н а западнорусских землях стало насильно распространяться католичество.

По Люблинской унии 1569 г. возникло уже федеративное государство из Польши и Литвы – Речь Посполитая. Явившиеся на русские земли польские и литовские католические феодалы относились к русскому православному населению, как второсортному.

По Брестской унии 1596 г. ряд епископов Киевской митрополии предали Православие, приняли католическое вероучение и подчинились римскому папе. С тех пор на западе Руси стало распространяться так называемое униатство. Все дела в канцеляриях Речи Посполитой велись только на латинском и польском языках, Православная церковь и русская культура подвергались гонениям.

Неприятие католичества, униатства, польской шляхты в итоге привело в XVI–XVII вв. к многочисленным русским (казацким) восстаниям в южном Поднепровье. Очередное восстание привело в итоге к воссоединению Великой России с Малой Россией.

В низовьях Днепра издавна селились казаки, образуя военные поселения – сечи. В XVI в. вольные казаки за днепровскими порогами объединились в казацкую автономию – Запорожскую Сечь со своими выборными предводителями (гетманами), законами и судом. Идеологическим знаменем запорожских казаков, считавших себя русскими людьми, стала защита православной веры. Со временем Войско Запорожское превратилось в весомую военно-политическую силу.

Правители Польши, насаждавшие в Малороссии свою власть, католичество и жестокое крепостное право, тем не менее вынуждены были прибегать к помощи казаков, ценя их смелость. Казаки должны были оборонять Речь Посполитую от набегов крымского хана. Но среди запорожцев и малороссийских крестьян быстро росли антипольские настроения. Частью Малороссии в XVII в. была так называемая Гетманщина, подчинённая гетману Войска Запорожского.

Великий русский писатель Н.В. Гоголь, творивший и в Малороссии, и Великороссии писал о казаках: «Это было «необыкновенное явление русской силы... Не было ремесла, которого не знал бы козак, справить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу... гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский – все это было ему по плечу».

После неудачных восстаний первой половины XVII в. часть казаков уходила в Россию. Русское правительство выделило переселенцам земли на юго-западе России, названые Слободской Украиной, т. е. окраиной. Она располагалась на территории современных Харьковской, Сумской и Белгородской областей.

Богдан Хмельницкий (1596–1657) – происходил из малороссийских православных шляхтичей. Своей службой и талантами он добился важного поста в Войске Запорожском – войскового писаря. Однако поляки лишили его всех званий. Более того, один знатный польский шляхтич сжёг его поместье. Хмельницкий не смог добиться правды даже у короля Речи Посполитой. Всё это вылилось в восстание запорожского гетмана Богдана Хмельницкого в 1648 г., распространившееся на все русские земли, удерживаемые польско-литовским государством.

Первоначально военные действия складывались для запорожцев удачно. Казаки, активно поддерживаемые малороссийскими крестьянами, громили шляхетские войска. Польские шляхтичи были изгнаны с территорий, подконтрольных гетману Войска Запорожского (Гетманщины). Но, обладая большими ресурсами, Речь Посполитая постепенно меняла ход войны в свою пользу. Чем тяжелее складывалась война с поляками, тем с большей надеждой запорожские казаки, малороссийские горожане и крестьяне смотрели на восток.

Именно с помощью России православное население Малороссии и земель Войска Запорожского надеялось сохранить свою веру, избавиться от гонений, спастись от польского гнёта. Посланцы Б. Хмельницкого отправлялись в Москву, предлагая царю Алексею Михайловичу взять их под власть России. Однако царь долго не давал согласия, понимая, что вхождение в состав России малороссийских земель означает немедленную войну с Речью Посполитой, к которой Москва ещё не была готова.

Однако новые поражения запорожцев вынудили Алексея Михайловича принять решение о поддержке борьбы Б. Хмельницкого (Земский собор в октябре 1653 г.). В Москве понимали, что промедление может грозить физическим истреблением большей части русского населения Малой России. Оставшиеся были бы ополячены и вынуждены принять католичество.

В январе 1654 г., в городе Переяславе, на раде – собрании представителей казачества во главе с Богданом Хмельницким – было принято решение о воссоединении земель Войска Запорожского (части Малой Руси) с Россией. « Волим [хотим] под царя московского, православного! » – постановили казаки.

Переяславская рада завершилась присягой на верность царю Алексею Михайловичу. Московские послы разъехались по городам Малороссии принимать присягу новых подданных. Это был свободный и осознанный выбор русского народа Малой Руси, сохранившего общие исторические, национальные, религиозные и культурные корни с Великой Россией.

Весной 1654 г. в Москве были подтверждены права и вольности Войска Запорожского. Оно получило широкую автономию. Но главным считалось, что теперь и московское войско, и запорожцы будут отстаивать общую веру, землю, вести совместную борьбу с общими противниками.

Позднее часть казацкой старшины стала выражать недовольство Москвой, которая сокращала их вольности, часто граничившие с анархией. Но, в целом, достигнутое весной 1654 г. воссоединение давало и казакам, малороссийским крестьянам и жителям городов самое главное – избавление от польского угнетения, жестокого крепостного права, угрозы потери православной веры и русской культуры.

Вспыхнувшая в 1654 г. русско-польская война за земли Малой Руси шла с переменным успехом. Но поддержка Москвы большинством малороссийских крестьян и основной массы казачества (несмотря на предательство ряда гетманов) перетянула чашу весов на сторону России.

В 1667 г. близ Смоленска было подписано Андрусовское перемирие. Польша признавала права России на Левобережье Днепра (Малороссию), на Смоленские и Чернигово-Северские земли (к России отошли Чернигов, Полтава и Киев). Формально присоединение Киева и Запорожья к России Речь Посполитая признала только в 1686 г.

Украинские историки признавали: «Объединение было добровольным, а его инициатива исходила от украинской стороны» (Очерки истории Украины / Отв. ред. академик, вице-президент НАН Украины П.П. Толочко. Киев, 2010).

Таким образом, значительная часть будущих «украинских земель» (Полтавщина, Запорожье, Черниговщина, Киев) не только добровольно вошли в состав Российского государства как часть некогда разделенного, но единого народа, но и защитили свой выбор с оружием в руках вместе с царскими войсками.

3.2. Малороссия в составе Российской империи

Малороссия в годы правления Петра I также оказалась зоной боевых действий.

Во время Северной войны со Швецией 1700–1721 гг. перед малороссами даже не встал выбор, с кем идти: великороссы и малороссы уже полвека строили единое государство. Казачество считало себя русским и всякий союз со шведами и с ляхами воспринимало как угрозу насаждения чуждой веры и обычаев. Поэтому мятеж гетмана Мазепы был поддержан лишь горсткой казаков (около 3 тыс. чел.).

Характерно, что в исторические «герои» новое украинство записало гетмана Мазепу, предавшего всех правителей, которым присягал на верность. То есть, был серийным предателем.

Иван Мазепа – был мастером политической интриги и чужд всякой морали. В молодости он служил польскому королю, но «вовремя» покинул его. После предавал одного гетмана ради другого. В правление царевны Софьи Мазепа стал левобережным гетманом. Но предал её и переметнулся к Петру I. Царь Петр доверял ему, прислушивался к его советам. Мазепа стал вторым человеком, получившим высшую награду России — орден Андрея Первозванного. За 20 лет гетманства он превратился в одного из богатейших людей страны, владел более чем 100 тысячами крепостных крестьян в Центральной России и в Малороссии. Неоднократно в Москву поступали доносы на Мазепу, обвинявшие его в злых умыслах, однако Пётр им не верил, наоборот, всегда в таких случаях велел наказывать осведомителей.

Однако в годы Северной войны гетман вновь вступил на путь измены. Когда шведы во главе с Карлом XII появились на Украине, гетман посчитал, что Пётр I проиграет войну, и поспешил перебежать на сторону врага.

Шведам его измена мало что дала. Малороссийское население в своем подавляющем большинстве Мазепу не поддержало. Города, которые Мазепа предлагал королю в качестве «удобных» зимних квартир, отказывались открыть бывшему гетману ворота.

Мазепа был предан церковной анафеме, после поражения шведов бежал в Османскую империю, где и сгинул.

Имя Мазепы стало синонимом предательства. «Наградой» для него от Петра I стал «орден Иуды». После Полтавской победы Пётр направил в Москву следующее повеление: «По получении сего сделайте тотчас монету серебряную весом в десять фунтов, а на ней велите вырезать Иуду, на осине повесившегося, и внизу тридесят серебряников лежащих и при них мешочек, а назади надпись сего: «Треклят сын погибельный Иуда еже за сребролюбие давится». И к той монете сделать цепь в два фунта, пришлите к нам на нарочной почте немедленно». Это был орден Иуды, сделанный специально для предателя гетмана Мазепы.

В малороссийских городах были размещены полки регулярной армии, а налоги с этих территорий с 1722 г. стали поступать в российскую казну. Тогда же вместо Малороссийского приказа (входившего в состав Посольского приказа) была учреждена Малороссийская коллегия, подчинявшаяся напрямую Сенату.

В 1764 году в правление Екатерины II была создана Малороссийская губерния. В 1775 г. к ней был присоединён Киев. При Екатерине Россия вернула почти все отторгнутые ранее Литвой и Польшей западные и юго-западные территории Древней Руси, за исключением Галицкой Руси (отошедшей в 1772 г. от Польши к Австрии):

- в 1793 г. – Россия получила значительную часть западнорусских земель, Подолье и Волынь (Житомир, Каменец-Подольский);

- в 1795 г. Луцк и Ровно.

Хотя эти события конца XVIII в. почему-то принято называть «разделами Польши», это совершенно некорректно.

Несмотря на вековое польское-литовское господство, коренное население возвращенных западнорусских земель культурно не отличалось от населения великорусских губерний – один язык, одна вера. Екатерининская Россия не посягнула на исконные польские территории, и никакие польские земли не отторгала в отличие от Пруссии и Австрии.

Выходцы из Малороссии занимали высокие должности в Российской империи: глава Синода Феофан Прокопович, генерал-фельдмаршалы Алексей и Кирилл Разумовские, канцлер Александр Безбородко, генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич, и пр.

Внутри океана русской культуры творили художники и писатели, выросшие в Малороссии, и считавшие себя частью единой России, единого народа. Н.В. Гоголь писал в одном из писем в 1844 г.:

«Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская… На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом… Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».

Выдающийся украинский поэт Тарас Шевченко, памятник которому стоит в Москве отмечал: «Я малоросс и родина моя Россия».

В XVIII – нач. XIX вв. происходила интеграция западнорусского населения (Малороссии и Белоруссии) в единое общероссийское культурное, политическое и экономическое пространство. Никаких предпосылок для возникновения «украинского вопроса» внутри Империи вообще не существовало. жители Малороссии, малороссы, были частью единого русского народа – вместе с великороссами и белорусами.

3.3. Новороссия как «национальный проект» Российской империи

Старейшие находки на юге России археологи определяют 32 тысячами лет. Здесь жили великие цивилизации древности – киммерийцы, скифы, гунны, авары. Когда появилось Древнерусское государство, здесь, в бескрайних степях, жили печенеги и половцы.

Славяне издавна бывали в этих краях. Освоившие длинный и опасный путь «Из варяг в греки» торговцы первыми столкнулись в низовьях Днепра с крутыми речными порогами, которые позднее дадут название всей местности — Запорожье, то есть «за порогами».

Причерноморские степи (пространства кочевых племен и народов) историки назвали «Диким полем». Эти места стали активно осваиваться Россией с середины XVIII в. Русские люди постепенно, но неуклонно, продвигались на юг, распахивая плодородную почву. Для защиты от набегов крымских татар строились новые оборонительные линии - «засечные черты». С укреплением Российской империи заселение степных плодородных земель пошло еще быстрее.

Императрица Елизавета Петровна основала Новосербскую и Славяносербскую колонии в районе современных Кировограда и Луганска. Сюда переселялись православные с Балканского полуострова, бежавшие от гнета османов и католиков. Их наделяли землями и давали налоговые льготы. Переселенцы обязаны были нести службу по охране русских границ вместе с казаками.

Одновременно на южные территории государства переселялись крестьяне из южных, центральных и северных регионов России. Много здесь было старообрядцев, которым было разрешено свободно отправлять богослужения.

При Екатерине II освоение некогда пустынных земель Юга России пошло гигантскими темпами. Вместе с новыми пашнями появлялись мануфактуры, развивалась торговля. Для императрицы и ее ближайшего помощника, Григория Потемкина, это был поистине национальный проект, который должен был воздействовать на развитие всего государства.

В 1764 г. край получил название Новороссия. Первоначально императрице предлагали назвать новую провинцию «Екатерининской» губернией. Но Екатерина лично поменяла название, считая, что новые земли принадлежат всей России – губерния стала Новороссийской. Богатая земля и льготы привлекали в Новороссию переселенцев со всех концов Российской империи. К 1772 г. численность населения в ней выросла с 38 тыс. до 100 тыс. чел.

Освоение Дикого поля в середине XVIII в. привело к открытому столкновению России с Османской империей, вассалом которой был крымский хан. Русские войска в тяжелой борьбе одерживали верх над Турцией.

В 1774 г. в состав России вошли Буго-Днепровское междуречье, Азов, крепости Керчь, Еникале и Кинбурн. Все они были присоединены к Новороссии.

В 1776 г. Екатерина II назначила генерал-губернатором Новороссии Григория Потёмкина. Благодаря его неуемной энергии, административному таланту и постоянной поддержки императрицы край превратился, как бы сейчас сказали – в «регион опережающего развития».

Потемкин заселял пустынные территории десятками тысяч людей. Здесь были представители самых разных конфессий и народов, жители центра и севера России, Малороссии, Поволжья и др. Много было иностранцев, которые бежали от бедности или национального и религиозного гнета в Европе. В России гонений на них не было, она принимала всех и всем давала приют. Плюс к этому выделяла начальные средства для подъема своего хозяйства. Сюда приезжали немцы, шведы, болгары, греки, армяне, евреи. Здесь селили пленных турков.

Несмотря на общий запрет, здесь получали убежище и беглые крепостные. Они становились лично свободными, нанимаясь на работы к помещику. Екатерина II смотрела на это сквозь пальцы: «Противно было бы пользе государственной запретить принятие здесь беглецов…», - писала она.

Крестьяне в Новороссии получали до 60 гектар пахоты; дворяне - до 12 тыс. Пользоваться землей бесплатно можно было в течение 10 лет. Переселяли сюда и по специальным указам – директивно. Так произошло с десятками тысяч семей государственных и помещичьих крестьян из Центральной России.

Все переселенцы были под постоянным вниманием Потемкина. Он не только обустраивал их, но и заботился о правильном земледелии, семенах, сроках посева и сбора урожая. Екатерининский фаворит выписывал из-за рубежа специалистов по земледелию и даже профессоров, заводил школы агрономов.

Среди распаханных земель Новороссии быстро вырастали новые города. Первым стал Херсон (1778 г.), своим названием обязанный древнему Херсонесу (Корсуни) в Крыму. Потемкин и Екатерина подчеркивали, что присутствие России на землях Новороссии и Крыма имеет многовековую давность.

Херсон стал главной базой для строящегося Черноморского флота. В 1783 г. здесь уже сошел на воду 66-пушечный линейный корабль «Слава Екатерины».

Города возникали как морские порты и верфи, как центры торговли и промышленности. В 1780 г. был основан Мариуполь на Азовском море. Заложенный в 1784 г. Екатеринослав (в советское время переименованный в Днепропетровск) должен был стать «третьей столицей» России. В 1788 г. центром военного кораблестроения становится город Николаев.

По указу Екатерины II в 1794 г. на черноморском побережье был основан город, названный Одессой (тогда ошибочно считали, что здесь когда-то находилась древнегреческая колония Одессос). Одновременно появились Никополь, Павлоград, Тирасполь, Дубоссары. Разрастались и развивались существующие города: Кременчуг, Бахмут и др.

В Новороссии возникало много мануфактур, необходимых для строительства флота и оснащения армии: суконные, кожевенные, канатные и др. Кстати, рабочие и оборудование прибывали сюда тоже из других регионов России.

Начались поиски полезных ископаемых, расширялась добыча угля и железной руды. В 1795 г. началось строительство Луганского литейного завода, здесь стала развиваться металлургия. Вокруг завода возник поселок (потом город) - Луганск. Именно на Луганском заводе в 1800 г. запустили первую домну и выплавили первый в Российской империи чугун с использованием кокса.

В 1783 г. в состав России вошел Крым. В том же году рядом с развалинами древнего города Херсонеса Таврического был основан Севастополь – ставший в последствии городом русской славы. Элита упраздненного Крымского ханства принимала присягу на верность императрице. Потёмкин лично следил, чтобы права местного населения не ущемлялись. Так, 4 мая 1783 г. в ордере генералу де Бальмену он писал: «Воля Ея Императорского Величества есть, чтобы все войска, пребывающие в Крымском полуострове, обращались с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид» .

По условиям русско-турецких мирных договоров отошедшие от Турции к Российской империи обширные пространства от Днестра до Северного Кавказа стали также именоваться Новороссией . Впереди ее ждало большое будущее.

С середины XIX в. в Новороссии ускоренным ходом шло создание Донецко-Криворожского угольно-металлургического района. Донбасс становится одним из центров экономического развития России. В 1869 г. начинается строительство металлургического завода с рабочим посёлком Юзовка Екатеринославской губернии. Так с участием британского промышленника Дж. Хьюза был основан будущий Донецк.

Все население региона можно назвать «пришлым»: рабочие со всей России (из Курской, Тульской, Смоленской губерний, из Малороссии, Поволжья, Урала, Сибири и др. регионов), русские и иностранные инженеры обеспечили быстрое развитие Донбасса и Новороссии. Это был поистине многонациональный регион, в котором проживали представители 40 народов страны. Большинство (87%) местного населения составляли русские, которых не разделяли на великороссов, малороссов и белорусов.

Освоение Новороссии стало гигантским национальным проектом Российской империи. Никакого отношения богатая углем и рудами промышленная Новороссия и Донбасс к крестьянской сельскохозяйственной Малороссии не имела. Личная заслуга в развитии Новороссии принадлежит императрице Екатерине II и ее ближайшему помощнику Григорию Потемкину.

3.4. Судьба Запорожского казачества

В современной историографии киевского режима современных украинцев напрямую выводят из запорожских казаков (т.е. селившихся за днепровскими порогами). Как будто «запорожцы» – это не русские люди, переселившиеся на новые земли, а неизвестные науке «незалежные» украинцы.

Запорожцы были далеко не первыми казаками на русской земле. Донское казачество возникло еще задолго до этого. Откуда вообще пошло Запорожское войско? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к достоверным историческим исследованиям. Прежде всего, посмотрим, что по этому поводу писал выдающийся ученый В.О. Ключевский в своем «Курсе русской истории»:

«…Казачество составляло слой русского общества, некогда распространенный по всей Руси. Еще в XVI в. казаками звали наемных рабочих, батрачивших по крестьянским дворам людей, без определенных занятий и постоянного местожительства. Таково было первоначальное общее значение казака. Позднее этому бродячему, бездомному классу в Московской Руси усвоено было звание вольных гулящих людей, или вольницы. Особенно благоприятную почву для развития нашел этот люд в южных краях Руси, смежных со степью, условия которой сообщили ему особый характер…»

Первоначально казаки уходили и селились на границах со степью – в рязанских и тульских землях. Постепенно они продвигались далее на юг – к Дону и среднему течению Днепра. Что касается днепровских казаков (будущих запорожцев), то В.О. Ключевский отмечает, что « известия о казаках днепровских идут позднее рязанских, с конца XV в. ». Их происхождение было таким же, как и в других местах. Люди приходили из различных краев русской земли, объединялись в партии « добычников » и « промышляли пчелой, рыбой, зверем и татарином ». Нападали они на крымских татар и даже на турецкие города по берегам Черного моря. Попав в водоворот столкновений многих государств, запорожские (т.е. селившиеся за днепровскими порогами) казаки доставляли много беспокойства и польскому правительству.

К XVI в. главное поселение запорожцев возникло на ближайшем к порогам острове Хортице. Там и возникла т.н. Запорожская Сечь со своими гетманами (командующий войском) и казацкой старшиной (те, кто занимал в казачьем войске военно-административные должности – атаманы, полковники, есаулы , сотни­ки , хорунжие , судьи, писари и др.).

Казаки селились и на других запорожских островах, создавали там подобие укрепленных лагерей.

Всякий угнетаемый русский крестьянин мог бежать за пороги от поляков, крымских татар или своего лютого хозяина. Здесь принимали всех, кто готов был сражаться и подчиняться казачьему православному «братству». Но запорожцы могли совершать набеги не только на Речь Посполитую, Крымское ханство и Турцию, но и на само Российское государство. Особенно это проявилось во время Смутного времени, когда страна оказалась на грани полного развала. У запорожцев это называлось заполучить так называемый «казацкий хлеб».

Усиление польского социального, политического и религиозного гнета в Малороссии, в том числе на территории Запорожья, неуклонно толкало днепровское казачество в сторону поиска защиты у России. « Запорожье , - как отмечает В.О. Ключевский, - сделалось очагом, на котором заваривались казацкие восстания против самой Речи Посполитой… ». Православие было знаменем казачества, « лицевая сторона которого призывала к борьбе за веру и за народ русский, а оборотная - к истреблению или изгнанию панов и шляхты… ».

Несколько тысяч запорожцев входили в так называемый «реестр», набираемый и вооружаемый поляками для защиты своих границ. Но основная часть казаков оставалась привержена своей вольнице и ненавидела польский гнет. Запорожцы нападали на польские отряды и, в конце концов, стали ядром широкого народного восстания против Речи Посполитой под предводительством Богдана Хмельницкого. Это случилось в середине XVII века во время правления Алексея Михайловича Романова. Однако длительной войны казаки выдержать не могли: не хватало ни сил, ни организации, ни воли к победе. От полного уничтожения их и всю Малороссию спасала только Россия.

И до, и после восстания Хмельницкого обычным делом было метание запорожских гетманов из одного хозяина к другому: от Москвы к Польше; от Польши к крымскому хану; от хана – снова к Москве.

Преемник Б. Хмельницкого, Иван Выговский, переметнулся к Речи Посполитой. Гетманы Иван Брюховецкий и Петр Дорошенко – присягали Турции. Гетманы, казацкие полковники, старшина сцеплялись, как волки и грызли друг друга. Они то заключали союзы, то разрывали их. Москве приходилось то уговаривать гетманов быть лояльными к России, то вести против них борьбу, отвлекая силы от войны с Польшей. Страдали от этой «Руины» прежде всего простые крестьяне и бедные казаки.

«Руиной» в украинской историографии называют «гражданскую войну» в Малороссии (в т.ч. на территории Войска Запорожского) 1650-х–1660-х гг.

После «Вечного мира» России с Польшей 1886 г. положение в Запорожье несколько успокоилось. До начала XVIII в. осколки Запорожской Сечи управлялись двумя гетманами – левого и правого берега Днепра.

Падение Сечи ускорила измена гетмана Мазепы в 1709 г. В наказание за это полковник Петр Яковлев взял Сечь и разрушил ее укрепления.

Некоторое время гетманщиной еще называли ряд территорий на Левобережье Днепра. Последним избранным гетманом Войска Запорожского стал преемник Мазепы Иван Скоропадский. Само же звание гетманщины было упразднено в 1764 г. Кирилл Разумовский, занимавший в то время пост гетмана, взамен получил чин генерал-фельдмаршала. Затем было отменено и военно-административное устройство бывшей гетманщины. Запорожские казаки (как и Донские, Яицкие и др.) теперь служили России и вместе участвовали в военных походах.

Обычаи и привычки запорожских казаков в XVIII в. постепенно уходили в прошлое. Теперь они распахивали пашни, занимались скотоводством. Многие переженились, обзаводились большими семьями. Однако богатые сечевики предпочитали не работать, а нанимать для этого батраков - «голутву». То есть, зажиточное казачество предпочитало размеренную и сытую жизнь крупных землевладельцев. В походы за них стали ходить наемники, которым они давали деньги. Казацкая беднота своего нажитого добра не имела, но получала жалованье за то, что находились в постоянной готовности к боевым действиям. К 1775 г. запорожская старшина и зажиточные казаки владели десятками крупных местечек и более, чем 1,5 тыс. хуторов.

Голутвенные казаки не имели ни оружия, ни прав. Их положение было хуже крепостных крестьян. Голутве суждено было всю жизнь батрачить на богатых казаков. Социальные противоречия среди запорожцев стали так велики, что бедняки в середине XVIII в. не раз поднимали восстания. Само существование Сечи стало превращаться в постоянный фактор нестабильности в организме России.

3.5. Создание казачьего войска

В конце концов, в 1775 г. Сечь была ликвидирована Екатериной II. На то были объективные причины. Речь Посполитая находилась в кризисе из-за своих внутренних противоречий. После победного завершения Россией войны с Турцией и Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г. угроза с юга значительно сократилась. Поэтому Сечь потеряла свое былое оборонительное значение.

Важным фактором ликвидации Сечи было то, что запорожцы активно препятствовали размещению на территории Новороссии колонистов из внутренних регионов России и из-за рубежа (сербов, греков, немцев и др.).

Основная часть бывших запорожцев в 1787 г. вошла в состав нового казачьего войска. Его формирование происходило под началом Григория Потемкина. Выдающийся фаворит Екатерины Великой одновременно со строительством Новороссии много времени посвящал обустройству казачества. Он даже некоторое время жил в Сечи, был знаком и дружил со многими запорожскими старшинами.

Когда Екатерина II отправилась в свое знаменитое путешествие на Юг России – осматривать новые провинции, включая Крым, Потемкин организовал встречу императрицы со знатными запорожцами. Казаки обратились к Екатерине II с просьбой о восстановлении своего войска. Войско стали называть Черноморским или «Войском верных черноморских казаков». Первоначальным местом его размещения стала территория между Бугом и Днестром. Сам Григорий Потемкин даже принял звание Гетмана казацких войск екатеринославских и черноморских.

В июне 1792 г. Екатерина II закрепила за черноморскими казаками Тамань и земли по правому берегу р. Кубани. Указ императрицы гласил:

«в вечное владение… в области Таврической остров Фанагорию с всею землею, лежащею на правой стороне реки Кубани от устья ея к Усть-Лабинскому редуту – так, чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли».

В 1793 г. была основана столица «Черномории» - Екатеринодар. Первоначально это был военный лагерь и крепость. Название города означало, что это «дар» императрицы Екатерины II черноморским казакам кубанской земли.

Новые для России земли заселялись выходцами со всей России людьми и «казённого ведомства поселяне», и «мужицкого звания», и «неизвестно какого звания». Приезжали туда болгары, сербы, албанцы, греки, литовцы, татары, немцы и др.

С начала до середины XIX в. на Кубань переселилось более 100 тыс. казаков Азовского, Буджакского, Полтавского, Екатеринославского, Слободского и др. полков. Они тоже стали черноморскими, а потом — кубанскими казаками. Кубанское казачье войско было образовано в 1860 г., путем объединения Черноморского казачьего войска с Кавказским линейным казачьим войском. В эти земли продолжали переезжать также люди разного рода и звания со всей России.

Оставшиеся на прежних территориях бывшие запорожские казаки вскоре растворились в общей массе крестьян и мещан. От казачества в землях малороссийских губерний России к тому времени фактически ничего не осталось.

Таким образом, казачество на Руси никак не связано с проблемой появления наций и народов. Мнения историков, обслуживающих сегодня интересы киевского режима, что украинцы – те же казаки, лишено здравого смысла. Казаки на русской земле – это православные люди разного звания и сословия, беглые крестьяне и батраки, уходящие в «Дикое поле», в степь, на Дон, «за пороги», на Урал, в Сибирь и т.д. Они искали лучшей доли, спасения от насилия чужеземцев, вольности. Но желали также добычи в бою и хлеба от государства. В историческом аспекте они хорошо послужили и России в защите опасных рубежей, хотя и доставляли верховной власти в Москве и Санкт-Петербурге частое беспокойство (восстания, грабежи, бунты и т.п.). Но в процессе укрепления единого централизованного Российского государства и расширения его границ надобность в некоторых казачьих войсках (в т.ч. Запорожском) постепенно отпадала. Эти территории становились внутренними территориями страны. Часть казаков переходила в другие сословия, часть – в новые казачьи войска.

3.6. Возникновение «украинства» как политического движения

В начале XIX в. по итогам войны с Наполеоном в состав России вошли территории собственно Польши (Царство Польское). Если честно, лучше бы уж не входили… В качестве инструмента борьбы за восстановление независимости Польского государства местное дворянство (польское шляхетство) инициировало «украинофильское движение». Особенно сильно оно было в той части Польши и Западной Руси (Галиции), которая находилась под господством Австро-Венгрии. Центром русофобии стал г. Лемберг ( ныне Львов), находившийся в составе Габсбургской «лоскутной» монархии.

Польскими авторами была сконструирована псевдоисторическая теория о неславянском происхождении «москалей» (Ф. Духинский), о «краже москалями» названия Руси-России у западных славян. Духинский в период польского антирусского восстания 1863 г. писал:

«Вмешательство высокого правительства [австрийского] облегчит трудности приказанием, чтобы не Россиянами, не Русскими, не Русинами, а только Москалями называть Москалей в официальных актах... Следует отобрать у «москалей» часть их силы, приказав называть Москалей Москалями, а не признавать за ними названий, которые они себе присвоили, и которыми обосновывают свои мнимые права на большую часть Польши, на Русь...».

Во второй половине XIX в. в Лемберге-Львове впервые были опробованы технологии по придумыванию «антимосковской Руси». Ключевыми идеями стали обвинения Москвы и России во всех бедах «украинцев», требования устранить «москалей» и «московитский язык» из органов власти и общественной жизни. Австро-Венгрия имела далекоидущие планы отторжения южнорусских земель, подавления русофильского движения в Галиции, и, возможно, оккупации Западной Руси.

«Научную основу» украинофильство получило благодаря профессору Лембергского университета в 1894–1914 гг. М.С. Грушевскому, создавшему многотомную «Историю Украины-Руси». В ней история «украинского народа» и «украинской государственности» впервые рассматривалась в отрыве от истории России.

На рубеже XIX–ХХ вв. политическое украинофильство неожиданно получило мощного союзника в лице российских революционеров, использовавших любой национальный сепаратизм на окраинах империи как бомбу против самодержавия. Они представляли Российскую империю (по лекалам марксизма), как «тюрьму народов».

Во второй половине XIX в. малороссийские земли входили в состав Киевского генерал-губернаторства.

И все это время в Малороссии русский язык оставался языком повседневного общения, народной культуры и высокого искусства. В общей российской системе образования, науки, в промышленности и экономике Малороссия занимала важное, но отнюдь не главное место.

Внутри региона водораздел проходил по конфессиональной принадлежности: западные территории тяготели к католичеству и унии, восточные и южные были православными.

3.7. В годы революции 1917 г. и Гражданской войны

Свержение монархии открыло ящик Пандоры «освободительных движений» в России. Образованная в Киеве после февраля 1917 г. т.н. Центральная рада одним из первых своих «свершений» сделала снос памятника выдающемуся русскому государственному деятелю П.А. Столыпину, погибшему от рук террориста в киевском театре в 1911 г.

Революционно-сепаратистский всплеск, инициированный Центральной радой, которую возглавил историк М. Грушевский, показал, что украинский национализм серьезной опоры в народе не имел.

В ноябре 1917 г. создается Украинская Народная Республика (УНР) с центром в Киеве. Украинские сепаратисты думали, что теперь настало их время. А что касается России, то она им только должна.

После Брестского мира в марте 1918 г. земли Малороссии оккупировали немцы и австрийцы. При этом УНР самостоятельно заключала мир с немцами отдельно от РСФСР.

В итоге Украина перешла под германский протекторат, где свою долю имела и Австро-Венгрия. Правительство УНР обязалось поставлять в Германию зерно, мясо и другую продукцию. Но прошло немного времени, и немецкие оккупанты разогнали националистическую Центральную раду, которая не сумела достаточно эффективно выкачивать из крестьян «излишки» продовольствия. Новым «гетманом всея Украины» оккупанты назначили бывшего царского генерала Павла Скоропадского. Он увеличил продолжительность рабочего дня, а крестьян обязал сдавать даже то зерно, которое предназначалось для посева на следующий год.

Михаил Булгаков, родившийся в русском Киеве, описывал в книге «Дни Турбиных» такую сцену, касающуюся гетмана:

«…- Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины, повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию?»

После бегства немцев главой УНР («директории») оказался Симон Петлюра. Это был не просто националист, но душегуб, проводивший политику уничтожения еврейского населения. По самым скромным подсчетам, жертвами еврейских погромов, организованных петлюровцами на Украине в 1918–1920 гг., стали около 50 тыс. чел.

Симон Петлюра (1879 – 1926) – один из почитаемых ныне киевским режимом «героев» Украины. Был исключен из Полтавской духовной семинарии, вступил в Революционную украинскую партию. В 1917 г. стал секретарём по военным делам Центральной Рады. После ухода немецких и австрийских войск с Украины и падения гетмана Скоропадского Петлюра возглавил т.н. «директорию» и в апреле 1920 г. подписал договор с Польшей о совместных действиях против Красной армии. Условия были следующими: передача Галиции и Волыни от Украины - Польше.

После Гражданской войны с 1921 г. проживал в Париже. В мае 1926 г. был убит Самуилом Шварцбурдом, человеком, в семье которого 15 человек погибли в результате петлюровских погромов. Французский суд присяжных оправдал С. Шварцбурда.

В годы Гражданской войны Украина превратилась в полигон квазигосударственных образований националистического толка. Большевики, которые строили новое государство по производственно-территориальному принципу, тоже использовали национальный фактор для своих внутри- и внешнеполитических целей. При этом новороссийские губернии, Крым, Донбасс, Харьков, никогда не видевшие себя даже во сне частью Украины, пытались сопротивляться.

В декабре 1917 г. провозглашена Украинская Народная Республика Советов в составе РСФСР (столица – Харьков).

В январе 1918 г. провозглашена Одесская Советская республика (на части Херсонской и Бессарабской губерний).

В феврале 1918 г. создана Донецко-Криворожская народная республика (столица – Харьков, затем – Луганск).

В ноябре 1918 г. на самых западных землях бывшей Российской империи создается Западно-Украинская Народная Республика, где позднее будет разыгрываться «украинская националистическая карта».

Все эти образования прекратили свое существование в результате германской оккупации 1918 г.

В марте 1919 г., после ухода германских войск, большевиками создана Украинская Социалистическая Советская Республика со столицей в Харькове. В ее состав включили земли десяти губерний бывшей Империи.

Из них до революции малороссийскими считались всего три – Киевская, Полтавская, Черниговская. Западную часть УССР составили территории Волыни (Житомир) и Подолья (Каменец-Подольский), которые удалось удержать в ходе войны с Польшей и по Рижскому миру 1921 г. Остальная территория УССР была «скомпонована» за счет бывших Новороссийских губерний Российской империи (Екатеринославской, Херсонской и Таврической), а также Харьковской. Новая губерния – Донецкая с центром в Луганске – была сформирована за счет части уездов Харьковской и трех уездов Екатеринославской губерний, а также трех округов Области Войска Донского.

При этом жители Малороссии в абсолютном своем большинстве продолжали считать себя неотрывной частью русского народа. Ни о каком отдельном национальном или этническом статусе они не помышляли. Но у правительства большевиков (В.И. Ленина) были иные намерения.

Согласия у населения русских областей, прирезанных к УССР, никто не спрашивал. Партийное руководство республики также было поставлено перед фактом, что они теперь часть «Украйны».

Очевидной причиной включения Новороссии, Донбасса и русского Левобережья был пролетарский фактор. Ленин и его окружение считали, что Малороссия с центром в Киеве – это крестьянская мелкобуржуазная провинция. От нее социалистическому общественному строю можно ожидать один вред. Соответственно, крестьян нужно укрепить рабочим классом, выступающим за торжество коммунизма. Поэтому и столицей УССР до 1934 г. был Харьков. В итоге, в ходе образования СССР примерно 1/3 русского народа директивными указаниями превратили в «украинцев», а Украинской ССР передали чисто русские области. К чему это может привести в будущем, естественно, большевики особо не задумывались.

4. Украина в составе СССР

Победа большевиков привела к созданию Украинской Советской Социалистической Республики. Термин «Украина» и «украинцы» утвердился в республике, ставшей одной из основательниц СССР.

При подготовке объединения созданных в годы Гражданской войны советских республик в единое государство – СССР – в руководстве большевистской партии возникла принципиальная дискуссия.

И.В. Сталин разработал проект, по которому республики должны были войти в РСФСР на правах её автономий и управляться из единого центра (план «автономизации»). Неожиданно с критикой этого проекта выступил тяжелобольной В.И. Ленин, который требовал подчеркнуть равноправие республик и уступки «националам»: «Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и другими и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию» . Ленин также мечтал, что Союз удастся расширить за счет других стран.

В результате был принят план образования союзного государства как федерации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР (1922 г.), а затем в Конституцию СССР (1924 г.) было внесено право свободного выхода республик из Союза.

Впоследствии Сталин, даже после укрепления своей личной власти, не возвращался к идеям автономизации.

4.1. Насильственная «украинизация»

Фактически формирование искусственной украинской нации началось и набрало силу именно в рамках советской Украины благодаря проводимой большевиками в 1920-х гг. политики «коренизации» (для УССР – украинизации).

Важнейшим шагом на пути формирования «украинской» идентичности стала манипуляция с названиями: «Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой» была названа не вся территория бывшей империи, а лишь та часть, которую в соответствии с дореволюционной логикой следовало бы назвать «Великорусской».

В официальных документах произошло закрепление названия «украинцы» применительно к малороссийскому населению и всему населению УССР. Термин же «великоросс» в качестве обозначения национальной принадлежности введен не был. В результате произошло как бы официальное признание украинцев и белорусов отдельными нерусскими народами.

Кстати, и культ Тараса Шевченко как «великого поэта-создателя украинского литературного языка» был создан только в советское время в ходе украинизации.

Говоря об «украинизации» УССР следует подчеркнуть ее начальные этапы:

- В.И. Ленин и большевики всячески подчеркивали, что в результате революции строят новое государство, где все национальности будут иметь не только равные права, но и возможность отделиться и создать свое национальное государство (пусть и социалистическое). В декабре 1919 г. Ленин в «Письме к рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным» подчеркивал: «...Мы, великорусские коммунисты, должны быть уступчивы при разногласиях с украинскими коммунистами-большевиками и боротьбистами, если разногласия касаются государственной независимости Украины, форм ее союза с Россией, вообще национального вопроса».

- На Х съезде партии в марте 1921 г. большевики выступили за развитие и укрепление советской государственности « в формах, соответствующих национальному облику этих народов ».

- На XII съезде в 1923 г. была провозглашена политика «коренизации» партийного и советского аппарата в национальных республиках. Было предложено «национализировать» (т.е. закрепить национальные особенности) школы, а также все партийные и советские органы. Подчеркивалось, что ликвидация национального гнета требует борьбы с «пережитками прошлого». Под ним понимался в основном «великорусский шовинизм».

«Украинизация» для большевиков была необходима по следующим причинам.

Она отвечала интересам Советского Союза в плане возможного присоединения к нему новых государств, выбравших путь коммунистического развития.

В контексте интересов СССР на европейском направлении, «украинизация» создавала положительный образ союзного государства для западных украинцев, находившихся под гнетом Польши. Дополнительно она наносила удар по украинской националистической эмиграции.

Таким образом, во всем мире должны были увидеть, что национальный вопрос в СССР решается с позиций социалистического интернационализма. У европейского пролетариата и угнетенных народов колоний это должно было вызывать симпатию к первому социалистическому государству. Оставался вопрос, а какие эмоции «украинизация» должна была вызвать у русского населения УССР, которых насильно заставляли разговаривать на другом языке?

При этом руководство УССР сразу столкнулось с неразрешимой проблемой на востоке и юге республики: на Донбассе и в Новороссии украинский не знали не только пролетарии, но и добрая половина крестьян.

Рабочий из Луганска писал к ЦК КП(б)У в 1926 г.:

«Убежден, что 50 % крестьянства Украины не понимает этого украинского языка, другая половина, если и понимает, то всё же хуже, чем русский язык… Тогда зачем такое угощение для крестьян?»

На украинский язык в УССР переводили газеты и журналы, даже такой официоз, как «Коммунист». «Сознательные» рабочие, как говорилось в письмах к партийному руководству Украины, продолжали подписываться на такую прессу, но использовали их для «хозяйских надобностей». Другая часть пролетариата – вообще не читала украиноязычных газет и грубо выражается по поводу «украинизации».

Когда число гневных писем и донесений с мест перевалило за критическую черту, И.В. Сталин отреагировал и заявил о «перегибах украинизации». Он написал Кагановичу:

«Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим языком украинский. Это противоречит принципу свободного развития национальностей. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма национального гнёта… При слабости коренных коммунистических кадров на Украине это движение [украинизация], возглавляемое сплошь и рядом некоммунистической интеллигенцией, может принять местами характер борьбы за отчуждённость украинской культуры и украинской общественности от культуры и общественности общесоветской, характер борьбы против "Москвы" вообще, против русских вообще, против русской культуры и её высшего достижения — ленинизма».

В результате, «украинизация» в УССР в начале 1930-х гг. несколько сбавила обороты. Газеты стали выходить и на русском, и на украинском языках, также, как объявления, документы и др. На предприятиях военно-промышленного комплекса, шахтах, металлургических заводах, в науке и культуре русский язык оставался основным, - иначе и быть не могло, так как «мова» была языком повседневности и совершенно не способна передать все детали сложного производства станков, техники, оружия, ведения отчетности и т.п. Тем не менее, процесс не остался бесследным.

Зерна, заложенные насильственным введением везде и во всем украинского языка, до поры до времени созревали. Среди интеллигенции УССР оформлялись идеи (пока подпольные), что Украина и сама может прожить без союзного центра, - считай русских «москалей». Все это сказалось уже в годы горбачевской «перестройки».

Процесс «украинизации» в 1930 - 1970-х гг. шел весьма последовательно. Количество книг, газет и журналов на украинском языке постоянно увеличивалось в ущерб русскоязычным изданиям. Однако русский язык был общим для всей территории Советского Союза. Преподавание естественно-научных, физико-математических и мировоззренческих дисциплин как в школе, так и в вузах было на русском языке.

В 1934 г. столица УССР перенесена из Харькова в Киев: из промышленного и русскоязычного центра – в город с более глубоким опытом «украинства».

В 1939 г. в состав УССР вошли территории т.н. Западной Украины (88 тыс. кв. км), некогда отторгнутые от России в результате поражения в польско-советской войне в 1919–1921 гг. Вирус национализма (включая русофобию), распространенный в этом регионе стал миной замедленного действия для всей Украины.

В 1940 г. к УССР были присоединены территории Южной Бессарабии (Измаил, Аккерман), захваченной Румынией в 1918 г., и Северной Буковины (20 тыс. кв. км).

В 1945 г. в УССР вошла «Подкарпатская Русь» (13 тыс. кв. км.), переданная в 1919 г. Чехо-Словакии Антантой.

В 1954 г. в состав УССР переданы Крым и Севастополь (26 тыс. кв. км.). Сделано это было без учета мнения проживающего там населения и надлежащего юридического оформления.

Таким образом, УССР с 1922 по 1989 гг. несмотря на огромные потери в коллективизацию и Великую Отечественную увеличились по территории – в 1,5 раза; по населению – в 2 раза:

- в 1922 г. – 440 тыс. кв. км. с населением 26,2 млн человек,

- в 1989 г. – 603,7 тыс. кв. км. с населением 51,4 млн человек.

Юго-Восточная Украина (Донбасс), Северо-Восточная Украина (Харьковщина), Новороссия, Галиция, часть Волыни, Северная Буковина, Закарпатье, наконец, Крым – все эти земли оказались в составе УССР исключительно решениями высшего советского руководства.

Ядовитые зерна «украинизации» 1920-х гг. остались и пустили свои корни. Плодами этого насильственного процесса стали пользоваться украинские националисты и их кураторы на Западе уже в период развала СССР.

4.2. Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны

Украинская ССР стала одной из наиболее пострадавших советских республик в годы Великой Отечественной войны. С 22 июня 1941 г. на её территории шли ожесточенные бои – вначале Красная Армия отступала, затем освобождала свою землю от нацистов.

Освобождение УССР шло с января 1943 г. по октябрь 1944 г. Красной Армией за этот период были проведены 15 стратегических наступательных операций. При освобождении Украины погибло и было ранено 3,4 миллионов советских воинов разных национальностей Советского Союза.

Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в 1946 г. обнародовала цифры намеренного уничтожения нацистами мирного населения СССР по каждой республике. По этим данным на территории Украинской ССР нацистами и их пособниками было уничтожено 3,2 млн чел.

Из 11,5 тыс. Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в Великую Отечественную войну украинцев – 2069 чел. (русских – 8160).

Украинская ССР, как и все республики и народы СССР, внесла свой огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

4.3. Зверства бандеровцев в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время

Однако была и другая история Украины в годы войны. Она касается действий Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) – организаций, запрещенных в России.

Подробно о преступлениях украинских националистов – пособников нацистов – говорится в издании Российского военно-исторического общества «Черная книга. Зверства бандеровцев» (2022, 2024 гг.). Её можно посмотреть по ссылке /files/black_book_1941-1945.pdf или перейдя по QR-коду.

Приведем здесь лишь основные факты об ОУН-УПА.

В 1929 г. из подпольных националистических организаций создается ОУН. Лидер – Коновалец, Бандера пока на вторых ролях. Но последнему очень хотелось власти, - и не номинальной, а фактической.

С 1939 г. в ОУН возникают две фракции: ОУН (бандеровцы) или ОУН (б); вторая – группировка сторонников Мельника – ОУН (м). Именно ОУН (б) в дальнейшем доминировала в националистическом движении на Западной Украине.

Основным методом бандеровцев был террор, убийства, бандитизм, грабеж, насилие, запугивание населения. Германским нацистам было выгодно использовать звериную ненависть украинских националистов в чисто практических целях – уничтожении евреев, поляков, русских, коммунистов, всех, кто вызывал подозрение. Ещё до нападения Германии на СССР нацистские спецслужбы активно обучали бандеровцев для «зачистки» (убийств мирных людей) на оккупированной советской территории.

После начала Великой Отечественной войны бандеровцам сначала «доверяют» довести арестованных к месту казни; затем поручают самим расстреливать мирное население, собирать вещи убитых.

В один день 30 июня 1941 г. вместе с немецкими передовыми частями во Львов ворвался украинский батальон «Нахтигаль» (подразделение, подчинявшееся СС) под командованием Шухевича, был принят «Акт провозглашения украинского государства», были расстреляны более 3 тысяч львовян-поляков, в том числе 70 ученых с мировым именем. В течение недели были зверски забиты еще около 4 тыс. евреев, русских и украинцев. Во Львовском погроме – с 30 июня по 2 июля 1941 г. – участвовали сотни украинских националистов из ОУН (б), а также тысячная толпа из местных жителей. Евреев ловили, избивали, подвергали издевательствам на улицах города, а затем расстреливали.

Под немецкой оккупацией члены ОУН(б) провозгласили восстановление украинской государственности и создали временную администрацию. Из националистов была набрана украинская полиция, которая принимала участие в расстреле киевских евреев в Бабьем Яре, а также в одном из первых массовых расстрелов еврейских детей в Белой Церкви.

О масштабах участия украинской полиции в Холокосте (уничтожение еврейского населения) свидетельствует сообщение штаба 444-й охранной дивизии вермахта от 20 октября 1941 г., в котором отмечается, что «еврейский вопрос» на юге Украины «решен окончательно», а « украинская полиция хорошо зарекомендовала себя при исполнении служебных обязанностей ».

ОУН и УПА тесно сотрудничали с немецкой контрразведкой Абвер II. В годы войны украинские националисты (бандеровцы) беспрепятственно «перетекали», как по сообщающимся сосудам, из украинской карательной полиции в ряды УПА и обратно. Только в 1944 г. они получили от гитлеровцев более 700 минометов, 10 тыс. станковых и ручных пулеметов, 100 тыс. ручных гранат, 300 полевых радиостанций, около 100 портативных типографий и другого снаряжения.

Зверства в белорусской деревни Хатынь совершались под присмотром немцев 118-м украинским полицейским (карательным) батальоном, который был сформирован в Киеве из членов ОУН (впоследствии многие из них стали боевиками УПА). 22 марта 1943 г. каратели окружили Хатынь и подожгли сарай, куда согнали всех жителей. В огне сгорели и были добиты пулями 147 жителей деревни, из них 75 детей, младшему из которых было всего 7 недель.

Летом 1943 г. отряды УПА организовали масштабные этнические чистки (геноцид) польского населения на Волыни и в Галиции. По данным польских историков, только в июле 1943 г. были уничтожены не менее 40 тыс. мирных поляков. Так, в одном из документов советской разведки лета 1943 года говорится:

«Агент группы НУД, возвратившийся из гор. Владимир-Волынский, сообщил, что 18-го июля с.г. был очевидцем массового истребления украинскими националистами-бандеровцами польского населения, проживающего в гор. Владимир-Волынский. Во время богослужения в костёлах бандеровцами были убиты 11 ксендзов и до 2 тыс. поляков на улицах города. Немецкий гарнизон, полиция и казаки в количестве 600 человек не приняли никаких мер против расправы над поляками…».

Зверства палачей-бандеровцев над поляками, русскими, евреями невозможно порой описать словами. Жестокость поражала даже очевидцев, видавших самые страшные картины гитлеровских преступлений.

Жертвами «Волынской резни» стало по подсчетам современных историков около 120 тыс. чел.

В «Энциклопедии холокоста» приводятся сухие статистические данные: из 2 млн 700 тыс. евреев, проживавших на территории Украинской ССР до войны, оккупантами и их пособниками – украинскими националистами уничтожены примерно 1 млн 550 тыс. чел.

Уже после Великой Отечественной войны преступления бандеровцев продолжались. Официальные данные органов МГБ-МВД свидетельствуют, что на территории западных областей Украины в 1945–1953 гг. члены УПА совершили 14424 диверсионно-террористических акта. За 1948–1955 гг. ими убиты – 231 председатель колхоза, 436 работников райкомов и активистов, 50 священников. Всего бандиты из УПА после войны уничтожили от 30 до 40 тыс. чел.

Членов ОУН-УПА сегодня чествуют на Украине при киевском неонацистском режиме, как «героев».

4.4. Идеология украинского национализма в 1940-1980-е гг.

Несмотря на то, что советским спецслужбам удалось разгромить ОУН-УПА к началу 1950-х гг., идеология бандеровцев никуда не исчезла. Она сохранилась среди тех, кто успел убежать за границу, окопался там под чужим именем, а в старости умер в западных странах в «теплой постели». В Канаде, ФРГ, Великобритании, США бандеровцы сохранялись, как бациллы в пробирках, ожидая своего момента.

Западные спецслужбы кооптировали украинских эмигрантов в свои разведывательные структуры, делали из них «цивильных» граждан», переформатировали их объединения в «украинские» клубы. Часть эмигрантов-бандеровцев стали называть себя «Закордонные части ОУН», подчёркивая, что являются частью организации, ядро которой должно находиться на Украине.

Расизм, ненависть к русским, полякам, евреям пестовалась и среди тех бывших бандеровцев, кого отпустили из советских лагерей после 1955 г., в связи с т.н. «хрущевской амнистией». По сути, они становились «спящими агентами», ждущими своего часа.

В своем интервью каналу Россия-1 от 15 мая 2022 г. директор Российского государственного архива новейшей истории И.А. Пермяков рассказал о рассекреченных документах, посвященных бандеровскому подполью, окопавшемуся на западе УССР в послевоенное время. Речь идет о сводках, докладах и секретных письмах, адресованные партийным органам в Киеве в 1950-70-х гг. В то время на Украину приезжали бывшие боевики из ОУН-УПА, амнистированные при Н.С. Хрущеве. Документы свидетельствуют, что лидеры компартии УССР практически закрывали на них глаза.

В одной из справок советских спецслужб говорилось, что после массовой амнистии к августу 1956 г. в западные области Украины вернулись более 20 тыс. членов ОУН, в том числе 7 тыс. – во Львовскую область. Таким образом Львов и Львовская область превращались в центр сбора бывших боевиков и бандеровцев.

В начале правления на Украине В.В. Щербицкого (первый секретарь ЦК КП УССР в 1972—1989 гг.) в Кремль поступали его доклады об оживлении в республике националистических элементов. В апреле 1973 г. сообщалось, что Киев и другие города посетили свыше 40 эмиссаров зарубежных националистических центров. С другой стороны, Щербицкий считал, что обстановка на Западной Украине контролируется и никаких поводов для беспокойства нет. Но так ли это было на самом деле?

Сегодня мы понимаем, что руководство УССР скрывало от Москвы истинные масштабы роста национализма в республике. Любую компрометирующую Советскую Украину информацию о существовании бандеровского подполья прятали в сейф. Не нужна была и история о зверствах ОУН-УПА в годы войны. Так, Первый секретарь ЦК КП УССР был против разглашения правды об участии украинских карателей в уничтожении дер евне . Хатынь в Белоруссии. В 1986 г. он фактически запретил любые публикации о палаче Хатыни Г. Васюре, разоблаченном КГБ СССР.

Тем временем «спящие» бандеровцы (в УССР и за рубежом) ждали своего часа. И он наступил с началом «перестройки» и развалом СССР. Тогда эти престарелые убийцы и их молодая поросль, вместе с «эмиссарами», прибывшими из западных стран, стали брать власть на Западной Украине и вскоре оказались в Киеве. Там они возобновили то грязное дело, которое начали их идеологические предки. Вновь на Украине во весь голос стали раздаваться нацистские лозунги: «Украина превыше всего»; «Слава Украине – героям слава!»; «убивай русского», «смерть москалям».

4.5. Развитие Украинской ССР в 1920-е – 1980-е годы

Вместе с прирезанными в годы советской власти русскими землями Украинская ССР стала одной из самых высокоразвитых республик СССР. Практически вся страна обеспечивала промышленный, сельскохозяйственный и культурный рост Советской Украины.

Приведем только некоторые цифры и факты:

- К середине 1980-х гг. промышленность на территориях УССР выросла по сравнению с 1913 г. в 100 раз; продукция сельского хозяйства – в 3,5 раза;

- За годы советской власти были созданы новые отрасли промышленности: тракторостроение, станкостроение, приборостроение, электротехника, авиационные, автомобильные заводы и др.;

- Был создан мощный топливно-энергетический комплекс, опирающийся на добычу и переработку полезных ископаемых;

- Добыча угля особенно быстро развивалась в Донецком бассейне. Газ начали добывать на Левобережье и Прикарпатском районе. Но нехватка этого топлива для растущей промышленности УССР привело к созданию газопровода из РСФСР, по которому газ доставлялся на Украину;

- Производство электроэнергии в УССР за годы советской власти возросло в 400 раз. Рабочими и инженерами со всего СССР построены тепловые гидроэлектростанции, в т.ч. знаменитая ДнепроГЭС. Строились и заработали атомные электростанции, в т.ч. Запорожская АЭС;

- В Криворожском и Кременчугском железнорудных бассейнах бурно развивалась черная металлургия. В УССР вырабатывалось около 40 % союзной продукции чугуна и 38 % стали и проката. Большая часть производилась на Донбассе и Новороссии;

- Активно развивалось машиностроение. Советская Украина участвовала в создании боевых и космических ракет, мощных самолетов для военной и гражданской авиации (КБ Антонова), многих образцов современного оружия, включая ядерного;

- На базе развитого сельского хозяйства в УССР сформировался мощный агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, производство удобрений. Значительно увеличился сбор зерновых с 1 га: с 1940 по 1980 гг. – в 2 раза. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось за то же время в полтора раза; свиней в 2 раза;

- В УССР сохранялась и развивалась местная культура, народное творчество, искусство. Возникали новые театры и музеи. Кинематограф республики был известен не только в СССР, но и во всем мире. Киностудия имени А.П. Довженко выпускала картины, имевшие большой успех на многих фестивалях. В том числе – знаковый фильм «В бой идут одни старики», «Бумбараш», «Аты-баты, шли солдаты», «Полеты во сне и наяву» и другие;

- Культура и образование в УССР целенаправленно «украинизировались», о чем было сказано выше. К середине 1980-х гг. обучение на украинском языке происходило в 82% школ республики. Если в конце XIX в. в малороссийских губерниях издавалось всего несколько десятков книг на украинском языке, то в 1972 г. в УССР было выпущено уже 9,5 тыс. названий книг, из них ¾ на украинском языке. В 1970-х гг. в республике 70 % газет издавалось на украинском. Однако переформатировать полностью граждан УССР не удалось. Подавляющее большинство ее жителей продолжало разговаривать и общаться в быту на русском языке.

- В 1919 г. была создана Академия наук УССР. Тогда в ней насчитывалось всего 140 сотрудников. К середине 1980-х гг. АН УССР объединяла уже 78 научных учреждений, в которых работало 82 тыс. чел. Среди них было 345 академиков и членов-корреспондентов и более 7,5 тыс. докторов и кандидатов наук.

- Благодаря тому, что И.В. Сталин настоял на полноправном членстве УССР (наряду с Белорусской ССР) в ООН в 1945 г., республика имела свой голос во всемирной международной организации. Также Украинская ССР принимала участие в работе 70 международных организаций.

Выходцы из УССР разных национальностей в Советском Союзе становились выдающимися государственными и творческими деятелями, военачальниками, учеными, Героями Советского Союза и Героями Социалистического Труда.

Достаточно назвать только ряд фамилий, широко известных в истории нашей страны:

Маршал Советского Союза Семен Тимошенко (1895-1970) – родился в с. Орман Бессарабской губернии (ныне Одесская область). Народный комиссар обороны СССР (май 1940 — июль 1941), дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа»;

Маршал Советского Союза Андрей Еременко (1892-1970) – родился в Старобельском уезде, Харьковской губернии. Во время Великой Отечественной войны командовал армиями и фронтами, оборонял Сталинград, освобождал Чехословакию, Герой Советского Союза;

Маршал Советского Союза Павел Батицкий (1910-1984) – уроженец Харькова. Во время войны командовал различными соединениями, форсировал Днепр. После войны был Главнокомандующим Войсками противовоздушной обороны страны. Герой Советского Союза;

Маршал Советского Союза Родион Малиновский (1898-1967) – родился в Одессе. Во время войны командовал фронтом. Министр обороны СССР (1957-1967). Дважды Герой Советского Союза, кавалер Ордена «Победа»;

Генерал армии Иван Черняховский (1907-1945) – родился в Уманском уезде Киевской губернии. Самый молодой командующим фронтом в годы войны. Дважды Герой Советского Союза. Погиб во время Восточно-Прусской наступательной операции 18 февраля 1945 г.;

Маршал авиации Иван Кожедуб (1920-1991) - родился в Глуховском уезде Черниговской губернии. Лётчик-ас, трижды Герой Советского Союза. Наиболее результативный лётчик-истребитель в авиации союзников (64 победы);

Леонид Брежнев (1906-1982) – родился в Каменское Екатеринославской губернии. Руководитель СССР (1964-1982). Первый (потом Генеральный) секретарь ЦК КПСС. Маршал Советского Союза. Четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда;

Николай Подгорный (1906-1983) – родился в м. Карловка Полтавской губернии. Советский партийный и государственный деятель, Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1965—1977), член Политбюро ЦК КПСС (1960—1977), дважды Герой Социалистического Труда;

Академик Академии наук СССР Борис Патон (1918-2020) – родился в Киеве. Выдающийся советский учёный в области металлургии и технологии металлов. Пошел по стопам своего отца Евгения Патона - учёного и инженера, работавший в области сварки и строительной механики. Борис Патон стал дважды Героем Социалистического Труда, Лауреатом Сталинской и Ленинской премий.

Все эти люди думали, говорили, писали на русском языке, считали себя людьми русской культуры. Украинская культура существовала как «народная» и по преимуществу «сельская», а не городская. Это была и остается культура повседневности без сколько-нибудь заметных достижений. Особенно это стало заметно после распада СССР, когда Украина оказалась глубоко провинциальной по сути, но с амбициями.

Выходцы из УССР в советское время присутствовали на руководящих должностях во всех органах власти, руководстве Вооруженными Силами СССР, возглавляли научные учреждения и творческие коллективы.

Украинцы, как и русские, белорусы, татары, казахи, прибалты, представители других народов Советского Союза имели все права полноценной жизни в едином государстве, включая право на его управление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Украина в современном виде – целиком и полностью детище советской эпохи. Территория страны была скроена по итогам последовательной «прирезки» земель.

Идейное наследие «украинства» мы могли наблюдать в постсоветской Украине. Из исторического небытия были воскрешены и положены в основу национальной политики Киева те наработки, которые в XIX в. были уже разработаны польскими и австрийскими идеологами украинизма. Они хорошо укладывались в рамки проекта по созданию «антимосковской Руси» в австрийской Галиции , а в 1990-е гг. для создания проекта «Украины – не России». Главная цель оставалась: превращение территории Украины в непреодолимый барьер между Европой и Россией.

Как показывает история, непосредственные «операторы» в рамках данных проектов могут меняться (Австрия, Польша, Германия, Англия, США), но неизменно стремление использовать «украинство» и «украинский национализм» в качестве орудия политики коллективного Запада, устремленной на восток.

Справочные материалы

«УКРАЙНЫЙ и украинный. крайний, у краю, на краю чего находящийся; дальний, пограничный, порубежный, что на крайних пределах государства, Сибирские города встарь зывались украйными. А город Соловецкой место украинное, Акты. Украй, украйна, область с краю государства или украйная. Латины взяша украины неколико псковских сел, стар. Даже до украины нашей страны молдавской, стар. На украине, на студеном море, стар. Ныне Украиной зовут Малую Русь. Украек м. полоса по краю чего-либо, кромка. Украиться пск. стать, поселиться с краю; придти к концу, кончить что».

Словарь Даля. 1882 г.

Украинский язык

По самым смелым оценкам, литературный украинский язык сформировался только в XIX в. И лишь в начале XX в. его признала наука. Синтетические языки тогда были в моде: практически одновременно с украинским появился и набрал популярность искусственный язык эсперанто. В 1907–1909 гг. в Киеве был издан «Словарь украинского языка» в 4-х томах. Основой для него послужили художественные произведения, фольклор и журнальные публикации.

Конь, который звучит как конь и по-сербски, и по-болгарски, по-украински стал называться кiнь. Кот стал называться кіт, а чтобы кота не путали с китом, кит стал произноситься как кыт. Насморк – это нежить, зонт – розчипірка. Украинские филологи позднее заменили розчипірку на парасольку (от французского parasol).

В последние десятилетия общеславянские и международные слова заменяются на искусственно созданные, стилизованные под простонародные лексемы. В результате лiфт стал підйомником, процент – відсотком, коробка передач – скринькой перепихунців. Усиливаются заимствования из иностранных языков, главным образом, английского – например, карта стала мапой (от англ. map).

Русины – славянская этническая группа на западнорусских землях, в период Средневековья оказавшаяся под властью Польши (галицийские русины) и Австро-Венгрии (карпатские русины). В годы Первой мировой войны русины с радостью приветствовали наступающую Русскую армию. После того как в июне 1915 г. русские войска покинули Галицию, на население обрушились массовые репрессии. Многие бежали вслед за уходящими русскими. В мае 1917 г. в Петрограде состоялось собрание беженцев из Галицкой, Буковинской и Угорской Руси, которые в своей резолюции требовали вхождения этих земель в состав России на основе права на самоопределение.

Цитаты

«Запустение днепровской Руси, начавшееся в XII в., было завершено в XIII в. татарским погромом 1229 - 1240 гг. С той поры старинные области этой Руси, некогда столь густо заселённые, надолго превратились в пустыню со скудным остатком прежнего населения… Русская народность, завязавшаяся в первый период, в продолжение второго разорвалась надвое. Главная масса русского народа, отступив перед непосильными внешними опасностями с днепровского юго-запада к Оке и верхней Волге, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах центральной России, спасла свою народность и, вооружив её силой сплоченного государства, опять пришла на днепровский юго-запад, чтобы спасти остававшуюся там слабейшую часть русского народа от чужеземного ига и влияния».

В.О. Ключевский – «Курс русской истории». XVI лекция

«Гетман Мазепа, как историческая личность, не был представителем никакой национальной идеи. Это был эгоист в полном смысле этого слова. Поляк по воспитанию и приемам жизни, он перешел в Малороссию и там сделал себе карьеру, подделываясь, как мы видели, к московским властям и отнюдь не останавливаясь ни перед какими безнравственными путями. Самое верное определение этой личности будет сказать, что это была воплощенная ложь. Он лгал перед всеми, всех обманывал – и поляков, и малороссиян, и царя, и Карла, всем был готов делать зло, как только представлялась ему возможность получить себе выгоду или вывернуться из опасности».

Н.И. Костомаров «Мазепа»

«Далеко от Украинского края, проехавши Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы… Еще до Карпатских гор услышишь русскую молвь, и за горами еще кой-где отзовется как будто родное слово; а там уже и вера не та, и речь не та».

Н.В. Гоголь

Тарас Бульба: «Нет, братцы, так любить, как русская душа, - любить не только что умом... а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе... нет, так любить никто не может!».

Н.В. Гоголь

«Это было «необыкновенное явление русской силы... Не было ремесла, которого не знал бы козак, справить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу... гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский – все это было ему по плечу».

Н.В. Гоголь

«Я знаю и люблю Шевченко как земляка и одаренного художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы… Но его загубили наши разумники, натолкнув его на произведения, далекие от истинного таланта. Они все еще дожевывают европейские, давно выброшенные жвачки. Россиянин и малоросс – это души близнецов, которые дополняют друг друга, родные и одинаково сильные».

Н.В. Гоголь – о Тарасе Шевченко и его стихах.

Из воспоминаний писателя Г.П. Данилевского (1829-1890).

« Малорусский язык есть не более как одно из наречий русского языка… составляет одно целое с другими русскими наречиями».

Т.Д. Флоринский, член-корреспондент Императорской академии наук (1898) по Отделению русского языка и изящной словесности.

«Все эти наречия и говоры остаются до сих пор только оттенками одного и того же наречия и нимало не нарушают своим несходством единства русского языка и народа».

И.И. Срезневский, академик Петербургской АН (1812–1880).

«В настоящее время русский живой язык делится на наречия великорусское, белорусское и малорусское. Причём названия эти простому народу неизвестны…».

Б.М. Ляпунов, академик АН СССР (1862–1943).

«Малороссийского языка никогда не было и, несмотря на все усилия украинофилов, до сих пор не существует. Во множестве особенных говоров Юго-Западного края есть общие оттенки, из которых искусственным образом можно, конечно, сочинить особый язык, как можно сочинить особый язык, пожалуй, даже из костромского или рязанского говора».

М.Н. Катков (1818–1887), философ, издатель, публицист. «Совпадение интересов украинофилов с польскими интересами» // Московские ведомости. 1863. №136

«Единый ли это народ: малоруссы, великоруссы, и белоруссы, эти три ветви русского народа… Не забудьте: в нашей русской национальной фракции имеется 37 великороссов, 35 малороссов и 15 белоруссов… Господа, я прямо заявляю вам в ответ на слова члена Государственной Думы Милюкова, что… и малороссы и белоруссы не называют себя ни малороссами, ни белоруссами . Когда вы спросите - кто он, он отвечает – я русский».

В.А. Бобринский, депутат Государственной Думы России, 1907–1912 гг.

«Всякую украинофильскую пропаганду мы отвергаем, ибо никогда не считали и не считаем себя нерусскими; и с какой бы хитростью ни старались услужливые господа… вселить в нас сознание розни с великороссами, им это не удастся. Мы, малороссы, как и великороссы, суть люди русские».

М.С. Андрийчук, депутат Государственной Думы России, 1907–1912 гг.

« Гетман. Я давно уже хотел поставить на вид вам и другим адъютантам, что следует говорить по-украински. Это безобразие, в конце концов! Ни один мой офицер не говорит на языке страны, а на украинские части это производит самое отрицательное впечатление. Прохаю ласково.

Шервинский. Слухаю, ваша светлость. Дежурный адъютант корнет... князь... (В сторону.) Черт его знает, как «князь» по-украински!.. Черт! (Вслух.) Новожильцев, временно исполняющий обязанности... Я ду́маю... дума́ю... думова́ю...

Гетман. Говорите по-русски!

Шервинский. Слушаю, ваша светлость. Корнет князь Новожильцев, дежуривший передо мной, очевидно, внезапно заболел и отбыл домой еще до моего прибытия...»

«…Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины, повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию?».

Михаил Булгаков (род. в Киеве). «Дни Турбиных».

«Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первым разбил ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе с бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь».

Президент Украины В. Зеленский на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима.

Справочно:

100-я Львовская дивизия получила свое наименование, отличившись в боях за освобождение Львова. Сформирована в 1942 г. в Вологде. 322-я Житомирская стрелковая дивизия сформирована в 1941 г. в Горьковской области, получила свое наименование за отличие в боях за освобождение Житомира. 1-й Украинский фронт образован в 1943 г. путём переименования Воронежского фронта.

«Единой украинской ментальности не существует в природе. Это справедливо даже по отношению к этническим украинцам. В то время, как население Центральной и Восточной Украины находится в лоне традиционного православия и тяготеет к России и к другим славянским странам византийско-православной цивилизационной системы, население Западной Украины – католическое в своем большинстве – пребывает в сфере римско-католического культурного притяжения. Отдельную группу составляют жители Юго-Восточной Украины, которые исторически и этнокультурно более близки к русским, чем к западным украинцам».

П.П. Толочко, академик НАН Украины. Украина между Россией и Западом: историко-публицистические очерки. СПб., 2018.

ИЗ ТЕКСТА ОБРАЩЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА К ГРАЖДАНАМ РОССИИ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА О НАЧАЛЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ:

«Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой… В основе нашей политики — свобода, свобода выбора для всех самостоятельно определять своё будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины, все, кто этого захочет…».

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ О ВХОЖДЕНИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

« Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и души. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и сострадание… Граждане Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали выбор — быть со своим народом, быть со своей родиной. За нами правда, за нами Россия!».