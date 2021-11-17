Ломоносов – первый русский академик М.В.Ломоносов стал первым русским, ставшим действительным членом Академии наук (1742 – адъюнкт, 1745 – профессор химии). На чтение: 6 минут

ГЕНИЙ

Первый российский ученый-энциклопедист мирового значения. Самородок, опередивший время. Просветитель, поэт, переводчик. Ломоносов был не только гением, но и фантастическим баловнем судьбы. Его жизнь сложилась вопреки всякой логике. Сын деревенского рыбака с северной окраины России, простолюдин, мужик, он стал членом Российской и Шведской академий наук, дворянином, ученым, признанным не только в России, но и во всей Европе. За всю историю ни один крестьянин не смог повторить судьбу Ломоносова. Он родился в деревне Денисовка (ныне село Ломоносово) близ города Холмогоры Архангельской губернии в семье помора. Ходил с отцом на судах за рыбой в Белое море и Северный Ледовитый океан. Когда ему было всего девять, умерла его мать, а отец его всегда относился к нему сурово. Мальчик рано выучился грамоте и к 14 годам прочел все книги, которые смог достать, среди них «Арифметику» Магницкого, «Славянскую грамматику» Смотрицкого и «Псалтирь рифмотворную» Симеона Полоцкого. В декабре 1730 г. он просто ушел с рыбным обозом в Москву за новыми знаниями.

В его биографии множество загадок. В январе 1731 г. Ломоносов, выдав себя за дворянского сына, поступил в Московскую Заиконоспасскую славяно-греко-латинскую академию. Указ Святейшего Синода строжайше запрещал принимать крестьянских детей в академию. Обмануть руководство академии почти невозможно. Похоже, Ломоносов - единственный счастливчик, которому это удалось. Более того, ему выдавали стипендию в размере 10 рублей в год. В итоге в академии он получил хорошую подготовку по древним языкам и другим гуманитарным наукам. Латинский язык знал в совершенстве и впоследствии был признан одним из лучших латинистов Европы.

А дальше - еще удивительнее: «мужика Михайлу» отправили из Москвы в университет при Петербургской академии наук, где в марте 1736 г. Кабинет министров России утвердил его кандидатуру вместе с двумя дворянскими детьми на поездку в длительную командировку за границу - «для смотрения славнейших химических лабораторий». На дорогу Ломоносов получил 300 рублей, а на ежегодное проживание по 400 рублей: деньги по тем временам просто огромные. Осенью того же года он попал в Германию, в Марбургский университет, в котором три года обучался естественным и гуманитарным наукам. В 1739 г. отправился во Фрайбург, где изучал химию и горное дело в Горной академии.

Ломоносов всегда отличался необыкновенно смелым, если не сказать дерзким, поведением. Из Германии в Россию на него то и дело приходили жалобы. Так, фрайбургский учитель Ломоносова по горному делу, Генкель, рапортовал о выходках своего ученика: «Поручил я Ломоносову работу, какую обыкновенно и сам исполнял, но он мне дважды наотрез ответил: «Не хочу!». Далее он страшно шумел, колотил изо всей силы в стену, кричал из окна, ругался...» Удивительно, но все подобные «шалости» сходили с рук своенравному студенту. Правда, Генкель, следуя указаниям Петербургской академии, резко сократил расходы на содержание русских студентов и оповестил всех в городе, чтобы им ничего не давали в долг. Это сильнейшим образом обозлило Михайлу, тем более что в Марбурге дочка его квартирной хозяйки, вдовы Цильх, Елизавета-Христина родила ему дочь, которой он не мог теперь оказать материальную помощь. Кроме того, учеба у Генкеля была невыносимо скучной. Ломоносов решил покинуть Фрайбург, желая немедленно вернуться в Россию. Попытка встретиться с российским консулом оказалась неудачной, и ему ничего не оставалось делать, как возвратиться в дом вдовы Цильх. В итоге он вынужден был обвенчаться с ее дочерью.

К германскому периоду относятся его первые поэтические и литературно-теоретические опыты. Ломоносов прислал в Россию «Письмо о правилах российского стихотворства» с приложенной к нему одой «На взятие Хотина», в которой практически подтверждал провозглашенные в «Письме» правила русского силлабо-тонического стихосложения. В дальнейшем его сжатый и энергичный ямбический стих стал настоящим поэтическим открытием.

Очередная загадка - его встреча с могущественным тогда правителем Академической канцелярии Шумахером, наслышанным уже обо всех его европейских эскападах. Будущий злейший враг Ломоносова по непонятной причине встретил дерзкого студента весьма милостиво и зачислил в штат академии. В 1742 г. Ломоносов был назначен адъюнктом Физического класса, а в 1745 г. - профессором химии (академиком) Петербургской академии наук.

Вернувшись в Петербург, Михаил Васильевич сразу повел борьбу против «неприятелей наук российских» из числа иностранцев. Зачастую делал он это не совсем академично. В апреле 1743 г. он устроил пьяный дебош в стенах академии. В отчете записано: «..поносил профессоров отборной руганью, называл их ворами и такими словами, что и писать стыдно, и делал против них руками знаки самым подлым и бесстыдным образом...». Удивительно, но и на этот раз Ломоносов вышел сухим из воды. Ведь его буйное выступление в русской академии против бездарных и вороватых немцев, считавших русского ученого «диким туземцем», было уголовным преступлением. За публичные оскорбления ему полагались тюрьма и каторга, но гений отделался лишь коротким домашним арестом и штрафом, что спасло его научную карьеру.

Его необузданный нрав сочетался с потрясающим остроумием. Однажды один вельможа указал Ломоносову на дырку в его кафтане, спросив с издевкой: «Что это у вас, уважаемый академик, ум из кафтана выглядывает?» «Нет, - отвечал он, - это глупость туда заглядывает». «С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: дома, где его все трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нем пикнуть. Вместе с тем Ломоносов был добродушен...», - писал о нем Пушкин.

Неукротимость его натуры проявлялась и в научном творчестве, необыкновенно разностороннем. Он осветил почти все отрасли современной ему науки: естествознания, горного дела, металлургии, химии, математики, экономики, истории, филологии, языкознания, искусства, литературы. В 1748 г. он создал химическую лабораторию Академии наук, где проводил исследования по разработке составов стекла, фарфора и смальты. Эти материалы он использовал для своих мозаик. Он самостоятельно сконструировал приборы для химических и оптических исследований, ввел в употребление химические весы, заложил основы количественного анализа, опроверг флогистонную теорию горения, аргументы против которой позже изложил Лавуазье. Он занимался астрономией, мореходным делом, краеведением, географией, метеорологией: «Если бы люди предсказывать погоду умели бы, то им от Бога более ничего не было надобно». В 1741–1761 гг. в башне Кунсткамеры, построенной в Петербурге Петром I , он проводил астрономические наблюдения, химические и физические опыты. В 1742 г. он впервые в России начал читать публичные лекции на русском языке - в Академии наук.

В 1755 г. по его инициативе и проекту был основан Московский университет, «открытый для всех лиц, способных к наукам», а не только для дворян, позже ставший знаменитым МГУ имени М.В. Ломоносова. Он был организатором многих научных, технических и культурных начинаний, сыгравших огромную роль в развитии России. В 1758 г. ему было поручено «смотрение» за Географическим департаментом, Историческим собранием, университетом и гимназией при Академии наук.

Он впервые указал на ценность каждого человека, на то, что экономический рост и защиту территорий России можно обеспечить только за счет увеличения ее населения. В работе «О сохранении и размножении российского народа» писал: именно в численности населения «состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей».

Главным его учебником по языку была «Российская грамматика», написанная в 1755 г. и выдержавшая 14 изданий. Это была первая широко известная грамматика, созданная в России. Он также произвел стилистическое нормирование русского языка. Идеи о стилях Ломоносов впервые высказал в «Кратком руководстве к красноречию...» (1748 г.). Позже писал об этом в «Российской грамматике» и в сочинении «О пользе книг церковных в российском языке» (1758 г.). Теория «трех штилей» оказала большое влияние на развитие русского литературного языка второй половины ХVШ в., вплоть до деятельности школы Карамзина, взявшей курс на сближение русского литературного языка с разговорным.

Для современников Ломоносов был прежде всего ритором и поэтом, а не ученым. Его поэтическое наследие включает в себя множество од, стихотворные переложения псалмов, трагедии, поэмы, стихи. Вершиной поэзии стали оды, писавшиеся им «на случай», в связи с важными событиями в жизни государства. Ломоносов использовал торжественные поводы для создания ярких и величественных картин мироздания. Оды изобилуют метафорами, гиперболами, аллегориями, риторическими вопросами, создающими внутреннюю динамику и звуковое богатство стиха; они проникнуты патриотическим пафосом, размышлениями о будущем России. В «Оде на день восшествия на всероссийский престол Елизаветы Петровны» он написал знаменитое: «Науки юношей питают, Отраду старцам подают…».

Многие современники боготворили Ломоносова, но многие, как полагается, и недолюбливали. Однако на его похороны пришли все, даже старые заклятые враги. Народа собралось огромное количество. Непонимание и. скорее всего, зависть, заставили поэта Сумарокова выступить от имени «литературной общественности»: «Угомонился дурак и не будет более шуметь!» Наследник престола и будущий император Павел сказал примерно то же самое, но от имени царского двора: «Что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не сделал...» Время, как всегда, расставило всех по местам.

Имя России

М.В. ЛОМОНОСОВ. ХРОНИКА ЖИЗНИ

1711, 8 ноября. У крестьянина деревни Мишанинской (близ Холмогор) Василия Дорофеевича Ломоносова и его жены Елены Ивановны Сивковой родился сын Михаиле; приблизительно через 8-9 лет Елена Ивановна умерла.

1722-1723. Михаиле Ломоносов начинает учиться грамоте.

1730, декабрь. Уходит с обозом в Москву продолжать учение.

1731, 15 января. Зачислен учеником в Московскую Славяно-греко-латинскую академию.

1734, Некоторое время обучается в Киево-Могилянской академии; возвращается в Москву.

1735, 23 декабря. В числе лучших двенадцати учеников отправлен в Петербургскую Академию наук для дальнейшего обучения.

1736, 23 сентября. В числе лучших трех учеников послан за границу для изучения горного дела.

1736, ноябрь - 1741, май. Пребывание в Германии. 1739, осень. Пишет «Оду на взятие Хотина» и «Письмо о правилах российского стихотворства». 1741, 8 июня. Возвращается в Петербург, где вскоре узнает о смерти отца, последовавшей весною того же года.

1742, 8 января. Зачислен в штат сотрудников Петербургской Академии наук адъюнктом физики.

1743-1744, январь. Заканчивает работу над первым вариантом книги по ораторскому искусству «Краткое руководство к Риторике».

1745. 25 января - пишет диссертацию «О причине теплоты и холода», в которой формулирует молекулярно-кинетическую теорию теплоты; 25 июля -утвержден профессором химия Петербургской Академии наук.

1747, январь. Заканчивает работу над расширенным вариантом книги по ораторскому искусству (напечатана в 1748 г. под названием «Краткое руководство к красноречию»).

1748. 5 июля. Формулирует «всеобщий закон природы» - закон сохранения материи и движения; октябрь - после длительных хлопот Ломоносова построена первая в России Химическая лаборатория.

1750. Написана трагедия «Тамира и Селим» (1 декабря представлена при дворе).

1750. Выходит из печати «Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михаила Ломоносова» (книга первая).

1752. 4 сентября - закончена первая мозаичная картина; сентя брь -написана трагедия «Демофонт»; декабрь - сочинено «Письмо о пользе Стекла».

1753. 26 июля - убит молнией профессор Рихман, вместе с Ломоносовым проводивший опыты по изучению атмосферного электричества; 26 ноября - Ломоносов произносит в Академическом собрании «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (где независимо от Б. Франклина излагает свою теорию атмосферного электричества).

1754. июнь-июль. Составляет проект организации Московского университета.

1755. 26 июля - в Москве торжественно открывается университет; в этот же день Ломоносов произносит в Академии «Слово похвальное Петру Великому»; сентябрь - завершает работу над «Российской грамматикой».

1756. Строит собственную мозаичную мастерскую, организует свою (домашнюю) химическую лабораторию и мастерскую оптических приборов; работает над созданием «ночезрителыюй трубы»; 1 июля-произносит в Академии «Слово о происхождении света».

1757. 1 марта - утверждение членом Академической канцелярии (высший административный орган Академии); 6 сентября - написано И произнесено в Академии «Слово о рождении металлов от трясения Земли»; написано антицерковное сатирическое стихотворение «Гимн бороде».

1757 - начало 1758. Работает над «Предисловием о пользе книг церьковных в российском языке», где излагает свою теорию «трех штилей».

1758. 8 марта. Назначение директором Географического департамента Петербургской Академии наук.

1759. Конструирует и создает ряд навигационных приборов, сочиняет «Рассуждение о большой точности морского пути».

1760. Закончена историческая работа «Краткий российский летописец сродословием»; апрель - избрание почетным членом шведской Академии наук.

1760, декабрь - 1761, июль. Написаны первые две части поэмы» «Петр Великий» (осталась незавершенной).

1761. 19 января - становится во главе Академической гимназии к Академического университета; 26 мая - открытие атмосферы на Венере; июнь -посылает в шведскую Академию свою работу «Мысли о происхождении ледяных горв Северных морях»; 1 ноября - направляет И. И. Шувалову записку «О размножении и сохранении российского народа».

1758-1761. Работает над «Разговором с Анакреоном».

1763. 10 октября - избрание почетным членом Петербургской Академии художеств; выходит в свет книга Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел»; сочинено «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».

1764. 24 января - направляет в Академию художеств свою работу «Идеи живописных картин из российской истории»; апрель - избирается членом Болонской Академии наук (за работы в области мозаичного искусства); создана мозаичная картина «Полтавская баталия».

1765. 28 января - Ломоносов в последний раз присутствует на заседании Академической канцелярии; 4 апреля - кончина Ломоносова, через три дня погребение на кладбище Александро-Невской лавры «при огромном стечении народа».

Из книги Ломоносов М.В. Стихотворения. М., 1984

ЛОМОНОСОВ И ОСНОВАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПИСЬМО К И.И. ШУВАЛОВУ 1754 г

Милостивый государь Иван Иванович!

Полученным от вашего превосходительства черновым доношением Правительствующему Сенату к великой моей радости я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества. При сем случае довольно я ведаю, сколь много природное ваше несравненное дарование служить может и многих книг чтение способствовать. Однако и тех совет вашему превосходительству небесполезен будет, которые сверх того университеты не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине, представляются. Того ради, ежели Московский университет по примеру иностранных учредить намереваетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, вами сочиненный. Но ежели ради краткости времени или ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповая на отеческую вашего превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение о учреждении Московского университета кратко вообще.

1) Главное мое основание, сообщенное вашему превосходительству, весьма помнить должно, чтобы план Университета служил во все будущие роды. Того ради, несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и жалованных (находящихся на содержании государства. - Сост.) студентов довольное число. Сначала можно проняться теми, сколько найдутся. Со временем комплет наберется. Остальную с порожних мест сумму полезнее употребить на собрание университетской библиотеки, нежели, сделав ныне скудный и узкий план по скудости ученых, после, как размножатся, оный снова переделывать и просить о прибавке суммы.

2) Профессоров в полном университете меньше двенадцати быть не может в трех факультетах

В Юридическом три

1. Профессор всей юриспруденции вообще, который учить должен натуральные и народные права, также и узаконения Римской древней и новой империи.

II. Профессор юриспруденции российской, который, кроме вышеписанных, должен знать и преподавать внутренние государственные права.

III. Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее время.

В Медицинском 3 же

I. Доктор и профессор химии.

II. Доктор и профессор натуральной истории (изучала минералы, травы, животных - Сост.)

III. Доктор и профессор анатомии.

В Философском шесть

I. Профессор философии.

II. - физики.

III. - оратории.

IV. - поэзии.

V. - истории.

VI. - древностей и критики.

3) При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян. О ее учреждении хотел бы я кратко здесь вообще предложить, но времени краткость возбраняет. Не в указ вашему превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу, непременно с глубоким высокопочитанием пребывая вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михаил Ломоносов.

Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. М.-Л., 1957

Обложка: Б. Чориков. Ломоносов представляется Елизавете Петровне.

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