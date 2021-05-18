Люди из-за черты вечности ...Мы сейчас должны бороться за души и жизни людей, чтобы сохранить каждую реку вечности. Именно сейчас, пока нам помогают те, кто стоит рядом со мной у крутого берега великой русской реки. И я не схожу с ума, призывая к себе духов. Нет. Просто я очень хочу чувствовать, что я не один, что за мной и моими товарищами стоит вековая память моих предков. А они будут помогать нам даже после смерти: подсказывать и давать советы – оттуда, из-за черты вечности. Нужно просто помнить о них. На чтение: 2 минуты

Под ногами скрипит свежий, искрящийся алмазом снег. Тишина. Тишина в лесу, и солнечные лучи, играющие с алмазом снежинок, только подчёркивают эту тишину. Как безумные, скачут по глади снега, пробиваясь через голые ветви берёз. Тишина…

Я сижу на обледеневшем бруствере старого окопа и смотрю на ледяную гладь Волги. Там, впереди по её течению, Ржев, дальше Саратов, Каспийское море. Там дальше – шум городов и сумасшедшая, бурлящая жизнь. А здесь тихо…

Только в душе буря. Эта буря поселилась во мне давно. С тех самых пор, как я стал жить в двух измерениях.

Здесь, в XXI веке, с сумасшедшим ритмом огромных городов, телевидением, компьютерами, вечно бренчащими телефонами и людьми. Разными – хорошими и не очень, добрыми и злыми, равнодушными и не очень.

И там – в горящих сороковых. Среди лесов, полей и болот. Разорённых исчезнувших деревень, заплывших воронок и траншей, разодранных в клочья некогда грозных машин и людей. Людей, ставших бесплотными призраками той не закончившейся войны.

Они со мной. С каждым годом их всё больше, каждый год строй моей памяти увеличивается – увеличивается и ответственность за тех кого я поставил в этот строй.

Нет, они не пугают меня – они меня учат. Учат жить. Они пытаются что-то рассказать мне своими жизнями, своими судьбами и своими смертями. Что-то очень важное. Что-то я понимаю сразу, что-то долго пытаюсь осознать, сидя у костра или бессонными ночами, думая об их открывшихся мне жизнях. Я чувствую, что это очень важно, потому и стараюсь писать то, о чём думаю. Может. кто то из вас, читая эти строки, поймет это раньше.

Я сижу на бруствере траншеи у обрыва, где ниже меня несёт свои воды вечность. Вечность, заключённая в осязаемую и понятную человеческому разуму суть, – эта вечность в реке. Она несла свои воды сотни и тысячи и, может, миллионы лет. И будет нести ещё столько же. И вряд ли её мерное течение во вселенной заметит маленькую чёрную точку человека, одиноко сидящего на её заснеженном берегу.

Замечало ли оно тысячи человеческих тел, 75 лет назад окрашивающих её воды в красный цвет своей крови? Рвущих раскаленным железом её тихие воды? Перекрывающие её течение понтонами и переправами? Думаю, да! Потому что они оставляли здесь не только свои тела, но и свои души. Свои произнесённые в предсмертном крике или шёпоте просьбы, проклятия и молитвы.

Здесь летом мы нашли 241 человека, здесь я шесть лет искал их и находил.

Вот тихо подошёл сзади, присел на бруствер, запахнув на коленях полушубок и положив рядом ППШ, Саша Бенза – 25- летний учитель из Камня-на-Оби. Он погиб в атаке тут недалеко, мы нашли его летом 2006 года.

Прислонившись к вековой сосне с двух сторон, грея в карманах шинели руки, подняв воротники с зелёными петлицами, смотрят на текущую подо льдом вечность реки два связиста. Они были засыпаны в блиндаже первой линии обороны, так и держа в руках разбитую трубку лендлизовского телефона.

В лихо заломленной на затылок ушанке, щеголеватой, подогнанной по фигуре шинели задумчиво курит и смотрит на реку лейтенант. Его мы собирали два дня – прямым попаданием в перекрытую щель тело раскидало по стенкам именно этой траншеи.

Они подходят, стоят и сидят рядом со мной, глядя на искрящийся под редким зимним солнцем снег. Смотрят на Волгу, церковь вдали и обелиск на высоком холме. Их много, и это не неведомая черная сила потустороннего мира, это мои предки. И я уже не одинокая чёрная точка на заснеженном берегу, нас много.

Я вижу и себя их глазами и пытаюсь понять, что они пришли мне сказать. Знаете? Я знаю! Сегодня точно знаю. Они пришли мне сказать, что главное богатство этой земли не нефть, ни леса и поля, не газовые и угольные месторождения. Ни алмазы, золото и платина которые хранит наша земля. Главное богатство этой земли – люди! Да, самое главное – то богатство которое до конца не оценила ни одна власть, правящая этой землей и этими людьми. То богатство, которое расходовалось абсолютно без счёта и бездумно в фронтальных бесплодных атаках всех прошедших войн. То богатство, утрату которого невозможно оценить ни одним из известных и понятных простому человеку способом, потому что, теряя одного человека, мы теряем целую вселенную, целый род, целую линию и вечную реку не родившихся людей.

Эпидемии, болезни, катастрофы, природные катаклизмы сжирают это богатство огромными темпами, но главная пасть, которая пожирает его, – это война. Война сжигает жизни сотнями тысяч, миллионами. И чем эта война современней, тем больше расход жизней на её питание.

То, что главное богатство этой страны – её люди с их беззаветной любовью к этой земле, – давно поняли наши враги. Они давно пытаются завладеть этим богатством. Они опьяняют души, тщеславием и жадностью, пороками и скверной. Пытаются внушить нам и нашим детям лживые, чужие ценности, пытаются сделать самое главное для себя – заставить нас стать другими, заставить предать. Стать такими же, как они сами – лживыми, подлыми, но внешне успешными и респектабельными. А главное – стать равнодушными, пустыми, бесчувственными к боли этой земли, её красоте и величию, горю и боли друг друга. Отказаться от наших идеалов, от наших святынь. Забыть о могилах предков, стереть с лица земли память о них, оболгать их имена, растоптать их подвиг. Героев объявить предателями, а предателей – героями.

И зачастую те, кто призван сохранять все наши богатства – наша власть, наша интеллигенция, наши сограждане – помогает им в этом.

И тогда начиналась война, опять её топка сжирала главное богатство этой земли – людей. Сжирала жизни героев, сжирала и выбрасывала на помойку вечности жизни и души предателей и обманутых, ведя счёт уничтоженному богатству на десятки миллионов жизней.

Поймите: если иссякнет главное богатство России, её не станет. Мы сейчас должны бороться за души и жизни людей, чтобы сохранить каждую реку вечности. Именно сейчас, пока нам помогают те, кто стоит рядом со мной у крутого берега великой русской реки. И я не схожу с ума, призывая к себе духов. Нет. Просто я очень хочу чувствовать, что я не один, что за мной и моими товарищами стоит вековая память моих предков.

А они будут помогать нам даже после смерти: подсказывать и давать советы – оттуда, из-за черты вечности. Нужно просто помнить о них.