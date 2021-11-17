Ледовое побоище стало крупнейшей битвой раннего Средневековья, положившей предел агрессии крестоносцев Развенчивая исторический миф: На чтение: 2 минуты

Краткое описание

В 1941 году, спустя несколько лет после создания, на широкий экран вышел фильм Сергея Эйзенштейна « Александр Невский », в центре внимания которого оказалось Ледовое побоище, битва на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Картина о героической победе русского войска над силами иноземцев, Ливонского ордена, к тому же вышедшая в наиболее тяжелый и драматичный для страны период — начиналась Великая Отечественная война – заложил в общественном сознании основы нового мифа о Ледовом побоище как ключевом событии в истории противостоянии Руси крестоносной экспансии. В дальнейшем, вполне укладываясь в политическую конъюнктуру, этот миф прочно закрепился и в профессиональной литературе, и в исторической памяти.

Примеры использования

Победа на Чудском озере—Ледовое побоище — имела огромное зна­чение для всей Руси, для всего русского и связанных с ним народов, так как эта победа спасала их от немецкого рабства. Значение этой победы, однако, еще шире: она имеет международный характер… Этой крупнейшей битвой раннего сред­невековья впервые в международной истории был положен предел немецкому грабительскому продвижению на восток, которое немецкие правители непрерывно осуществляли в течение нескольких сто­летий (Очерки истории СССР: Период феодализма. IX–XV в.в. В двух частях. М., 1953. Ч. 1. С. 851.)

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода. Середина XVI века

До появления фильма Сергея Эйзенштейна битва на Чудском озере не воспринималась как эпохальное событие ни в источниках, ни в историографии. В ранних памятниках Ледовое побоище уступает по насыщенности описания таким сражениям, как Раковорская (1268) и Невская (1240) битвы, отмечает исследователь средневековой Руси И.Н. Данилевский. Так, описание Невской битвы занимает в Новгородской I летописи в полтора раза больше места, чем описание Ледового побоища. В Лаврентьевской же — только перечень подвигов, совершенных дружинниками Александра в устье Ижоры, по числу слов вдвое превосходит рассказ о столкновении на Чудском озере.

Обращение к отечественной историографии XIX – начала XX веков приводит к убеждению, что битва на Чудском озере не воспринималась как значимое событие не только современниками, но и потомками, утверждает И.Н. Данилевский. Описание Ледового побоища в «Истории» Н.М. Карамзина почти в четыре раза короче рассказа о Невской битве; С.М. Соловьев просто (безоценочно) в подробностях пересказывает данные имеющихся у него источников; Н.И. Костомаров, говоря о Ледовом побоище, также ограничивается простым пересказом летописного сообщения.

Как гораздо более значимое событие отечественные историки воспринимали Невскую битву. Комментируя сообщения летописцев о битвах, в которых участвовал Александр, С.М. Соловьев подчеркивал: «Зная…, с каким намерением приходили шведы, мы поймем то религиозное значение, которое имела Невская победа для Новгорода и остальной Руси; это значение ясно видно в особенном сказании о подвигах Александра: здесь шведы не иначе называются как римлянами — прямое указание на религиозное различие, во имя которого предпринята была война…». Вторит ему и С.Ф. Платонов: «Победа [на Неве] была так решительна и значение ее казалось так велико для Руси, что подвиг князя Александра стал предметом многих благочестивых преданий… Победу на Неве рассматривали как торжество православия над католичеством; она послужила первым поводом к тому, чтобы причислить князя Александра, доброго страдальца за Русскую землю, к лику святых. За Александром с тех пор навсегда осталось прозвание “Невского” ».

Показательно, что когда сценарий фильма про Александра Невского был создан и опубликован (1937 год), его текст вызвал шквал резкой критики со стороны профессиональных историков. Даже М.Н. Тихомиров, считавший Ледовое побоище поворотным моментом в борьбе Руси с немецкой агрессией, но признававший, что после него она еще долго продолжалась, назвал сценарий «Издевкой над историей» в одноименной рецензии.

Вопреки стереотипу, поражение на Чудском озере стало далеко не самым крупным в истории Ордена, отмечает И.Н. Данилевский. По сообщениям зарубежных хроник, в нем погибли 20 и были взяты в плен в 6 рыцарей. Серьезная потеря, при примерной численности рыцарей Ордена в 100 человек. Однако не такая большая, как, например, в битве под Шауляем в 1236 году, где орденские войска были наголову разбиты литовцами, причем погибли магистр и 48 рыцарей. Да и потерям сторон в Раковорской битве 1268 года источники дают гораздо более устрашающую характеристику: «бысть страшно побоище, яко не видали ни отци, ни деди».

Источники и литература

Данилевский И.Н. Ледовое побоище: смена образа. Отечественные записки, 2004, №5.

Очерки истории СССР: Период феодализма. IX–XV в.в. В двух частях. М., 1953.

Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 томах.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.

Платонов С.Ф. Учебник русской истории для средней школы: Курс систематический. В 2 ч. М., 1994;

Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. Кн. 1: История России с древнейших времен. Т.1-2. М.: Голос, 1993.

Тихомиров М.Н. Издевка над историей

Обложка: Битва на Чудском озере новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского против рыцарей Ливонского ордена. Миниатюра Лицевого летописного свода.

Источник: https://topwar.ru