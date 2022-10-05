Кто они – первые школьные учителя России? Начало учебного года в России традиционно отмечается как День знаний. На чтение: 2 минуты

Начало учебного года в России традиционно отмечается как День знаний. Основными триумфаторами этого праздника являются школьники, а также их наставники – учителя. Действительно, трудно отмечать существование такого явления, как знание, и не поздравить людей, которые помогают это знание получать. Между тем образ учителя в российской истории далеко не всегда был связан со школьными преподавателями.

Одними из первых учителей, обучавших российских детей светским наукам, были люди, жизнь которых до сих пор может вызывать любопытство и замешательство. Речь идёт о монашеском ордене капуцинов. Последователи учения Франциска Ассизского, известные своим строгим уставом и странным внешним видом (они одевались в коричневые балахоны с заостренным на конце капюшоном), сыграли далеко не последнюю роль в подъеме российского просвещения начала XVIII века. Они стали одними из первых просветителей, познакомивших россиян с западноевропейской культурой.

Роль капуцинов в просвещении России уже потому заслуживает упоминания, что благодаря их преподавательской деятельности появился человек, предложивший разделить письменный русский язык на поэзию и прозу. Дело в том, что одним из учеников священнослужителей был российский поэт Василий Тредиаковский. Именно он впоследствии предложил это деление. Капуцины обучили Тредиаковского основам «словесных наук на латинском языке». Благодаря их влиянию он перебрался из провинциальной Астрахани в Москву, где продолжил свое обучение в Славяно-греко-латинской академии.

Просвещенческая миссия капуцинов в России началась в декабре 1705 года с указа Петра I , разрешающего монашескому ордену селиться в России и основать в Москве свой монастырь.

Петр I имел сложное отношение к религии, и католицизм не является исключением. Российскому императору было интересно извлекать из религии в первую очередь прикладную пользу. Капуцины, как и их братья во Христе иезуиты, могли обучить людей языкам и наукам, что выгодно отличало их от православных священников.

Значение просвещенческой миссии католических священников Петр подчеркивал в разговоре с московским патриархом Адрианом. Сведения о состоявшейся в 1700 году беседе, по словам исследователя истории католичества Александра Флоровского, мы находим в записках самого патриарха. Глава Русской православной церкви полагал, что обучение у иноземцев может навредить православной вере. «Почему же ты не учишь юношей, чтобы они могли в свою очередь обучать наших детей?» – спрашивал Петр у патриарха. Успех образовательной работы католиков Петр объяснял желанием знатных семей обучать детей свободным наукам.

Несмотря на разрешение Петра селиться в России, капуцины далеко не сразу смогли приехать в русские города. Многочисленные попытки создать свою миссию оканчивались неудачами: то конкурентов-проповедников испугаются братья-иезуиты, то титулярный наместник казанско-астраханский князь Голицын воспрепятствует распространению католичества, то найдутся другие недовольные...

Появление капуцинской миссии стало возможным не благодаря центральной или местной власти, а благодаря самоорганизации жителей крупнейшего портового города юга России – Астрахани. Местные жители – около 24 армян и 31 западного европейца – направили в Рим католического священника с петицией прислать в город несколько священнослужителей. Слова людей были услышаны понтификом, и уже в 1720 году в Астрахани появился деревянный храм, а чуть позже школа, которая в течение следующего столетия оставалась единственным учебным заведением в городе.

Католические монахи в коричневых балахонах были привычными прохожими на улицах Астрахани. В отличие от иезуитов, священники из ордена капуцинов не преследовали своей целью обращение местного населения в католицизм. Они продолжали обучать людей основам латинского языка и медицины. Даже дети православных священников становились учениками капуцинов. Этот факт говорит, во-первых, о терпимости, с которой относились православные к представителям других конфессий, а также о признании капуцинов достойными учителями.

Впрочем, католических священнослужителей уважали не только за их образованность. Известность капуцинов возросла после того, как в Астрахань прямиком из Богемии приехал доктор медицинских наук Ромуальдо-а-Понто. Талант этого человека, по мнению современных исследователей, можно было сопоставить с гением Леонардо да Винчи. Ромуальдо-а-Понто развивал местную медицину, открывал аптеки, лечил людей не только в самой Астрахани, но также в калмыцких и киргиз-кайсацких степях. В качестве архитектора он работал над проектами местного госпиталя и нового каменного костела. Влияние его было настолько велико, что его личным покровителем был местный хан Дондук-Даши.

Смерть Ромуальдо-а-Понто принял, как и положено истовому миссионеру, при строительстве своего храма. Его похоронили в том же месте, под каменными плитами собора. Торжественное открытие церкви состоялось в октябре 1779 года. Храм Успения Богородицы действует в Астрахани и в наше время.

Тем не менее миссия, конечно же, не обходилась без трудностей. Не раз капуцины становились объектами особого внимания со стороны Синода, усматривавшего в их деятельности правонарушения и пропаганду католичества, а также представителей местной армянской церкви, обвинявших братию в совращении своей паствы. Подчас эта ситуация приводила к конфликтам и немедленным высылкам капуцинов за территорию страны.

Официально капуцины закончили свою миссию в Астрахани в 1805 году. Однако до сих пор в России существует их община. Свое нынешнее прибежище последователи святого Франциска нашли в Воронеже. Четверо монахов продолжают нести свое ангельское бремя в трехэтажном доме на окраине города.