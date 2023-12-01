«Кто не кормит свою культуру, будет кормить чужую армию» Культура как стратегически важный компонент государственной политики На чтение: 3 минуты

Восприятие культуры как стратегически важного компонента государственной политики в текущих реалиях не вызывает сомнения даже у людей, далеких от высоких кабинетов.

И если до начала Специальной военной операции справедливые заявления о необходимости «культурного суверенитета» России заглушались дружным хором медиаперсон либерального толка, претендовавших на роль «лидеров общественного мнения», то после 24 февраля 2022 года, когда многие из них «скоропостижно» покинули пределы Страны, все стало на свои места. Явственно проявились лицемерие и бездуховность либеральной «идеологии», пришло отчетливое понимание огромной пропасти, которая на глубинном ментальном уровне разделяет нас с Западным миром.

«Кто не кормит свою культуру, будет кормить чужую армию», - об этом еще в 2015-м году предупреждал Владимир Мединский в свою бытность Министром культуры Российской Федерации. Предупреждал, и как теперь мы убедились, смотрел в корень. Сегодня его слова обрели вполне конкретный и даже пророческий смысл.

В послужном списке экс-министра много здравомыслящих и даже смелых инициатив, ставших тем нравственным заделом , который помог нашему обществу устоять, сплотиться, снова полюбить Отечественную Историю, искусство, театр, кино, обрести чувство гордости за родную Страну. Чувство, которое выметалось и выкорчевывалось из сознания людей в 1990-е годы, когда в одночасье были забыты достижения великой Державы: прорыв в космос, спортивные победы, научные открытия и многое другое. Мы стыдились своей Истории, советского прошлого, даже о победе в Великой Отечественной говорили вполголоса. Но с появлением правильных фильмов, спектаклей, музейных экспозиций патриотической направленности в обществе постепенно стал налаживаться благоприятный морально-нравственный климат.

Заслуга Мединского в том, что им заложена система нравственных координат как основы Государственной политики в сфере культуры и значительно смещен акцент в сторону поддержи проектов, направленных на духовно-нравственное воспитание, возвращение к традиционным ценностям, уважение к прошлому своей Страны.

Именно команда Мединского по поручению Президента РФ Владимира Путина стала разработчиком такого Стратегически важного документа, как Основы государственной культурной политики , а также ввела в законодательный оборот понятие «культурный суверенитет» , закрепленное в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Культуре, возведенной в ранг национального приоритета, была отведена основополагающая роль в обеспечении суверенитета и независимости нашей Страны.

С ростом Патриотизма коренным образом изменилось отношение людей к Военной Истории, к подвигу предков, возродилось чувство Родины. Возможно, это и обусловило невероятное единство и сплоченность нашего общества сейчас, во время Специальной военной операции, когда нужно максимально мобилизовать свои внутренние резервы и смело отвечать на вызовы извне.

Жаль только, что после обновления состава правительства в 2020-м и кадровых перемещений Мединского в ближнее окружение Президента в пул его помощников с новыми полномочиями куратора исторической повестки, процессы культурного возрождения замерли и остановились.

Вновь на культурной почве взошли сорняки воинствующего либерализма и западомании, приведшей к отнюдь не счастливому финалу.

Когда очередной «деятель культуры» посылает в эфир едкие высказывания о своей Родине, находясь за границей, становится обидно не только за Державу, но и за все культурное сообщество, которое долгие годы возводило на пьедестал, баловало наградами и почестями откровенных русофобов.

Для них приверженность российской культуре была не служением, а лишь комфортным способом обогащения и самолюбования.

Спецоперация положила конец долгоиграющему маскараду, обнажив истинный лик отдельных любимцев публики.

Анализируя происходящее в нашей культуре, нельзя не радоваться набирающему обороты «Культурному фронту». И не без ностальгии, приходится признать, что не хватает политической воли бывшего министра культуры РФ для дальнейшего реформирования отрасли.

Хотя, быть может, неслучайно напор и бескомпромиссность Мединского остро потребовались в другой особо важной зоне ответственности – на ниве Исторического Просвещения .

История – главная мишень, в которую уже долгие годы целятся западные стратеги и идеологи «цветных революций», жаждущих падения России и ее развала.

Миллионы долларов и евро тратятся на создание целой машинерии фальсификаций, плодящей псевдоисторические факты, что, к сожалению, успешно сработало на Украине, в Прибалтике, и сейчас тестируется в других странах бывшего СССР.

Президент Владимир Путин четко обозначил позицию России и уверенно стоит на страже исторической Правды как единственный и мощный гарант Суверенитета и Независимости нашей Державы . Но безусловно в этом ему нужны надежные помощники . Своего рода Путинский полк защитников Истории .

В условиях Специальной военной операции и возращения исконно русских территорий Донбасса на большую Родину, значение организаций , профессионально и последовательно занимающихся вопросами сохранения Памяти, становится первостепенным.

Российское историческое и Военно-историческое общества, Фонд «Защитники Отечества», вновь созданный Национальный Центр исторической памяти при Президенте – структуры, которые, по сути, выступили «операторами» новой исторической политики на Донбассе , занимаются не только реставрацией варварски уничтоженного культурно-исторического наследия. Они реставрируют сознание людей , возвращают Память и Правду Истории в умы молодых поколений.

Российское военно-историческое общество с самого начала Спецоперации ведет огромную работу на Донбассе: от доставки гуманитарных грузов, исторического десанта до открытия Региональных отделений на постоянной основе. Многие Проекты реализуются Обществом по поручению Президента в рамках Рабочей группы, которую возглавляет первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Это – реставрация и восстановление таких памятников и мемориальных мест на территории Новороссии, как «Саур-могила» в Донецкой Народной Республике, мемориал героям-молодогвардейцам «Непокоренные» и исторический мемориал «Острая Могила» в Луганской Народной Республике. Восстановленный памятник великому русскому художнику Архипу Куинджи.

В конце октября в Запорожской области произошло еще одно знаковое событие: после реставрации, выполненной силами Регионального отделения РВИО в Ленинградской области, в Мелитополь возвратился танк Т-70, участвовавший в освобождении этого города от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. В день возвращения мелитопольцы встречали его со слезами на глазах, а некоторые – встав на колени.

В приветственном слове по случаю десятилетия создания Союза городов воинской славы, Владимир Мединский высказал очень правильную мысль: «понятие Воинской Славы – это не только наше прошлое. Совсем недавно, к 80-летию освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, в городе была открыта установленная Российским военно-историческим обществом Стела. Само участие в работе Союза городов Мариуполь и Мелитополь, которым Указом Главы государства в прошлом году присвоено почетное звание «Город воинской славы», не только подчеркивает преемственность поколений , но и зримо напоминает о том, что борьба с фашизмом , к сожалению, и сегодня остается насущной необходимостью . И эта борьба должна быть доведена до конца ».

Сегодня уже будучи Помощником Президента РФ, Мединский активно продолжает популяризировать достижения России и ее лучших представителей. Медиапроект «Рассказы из русской истории» совершенно в другом ракурсе представил нам человека, изменившего культурную политику Страны, главного переговорщика, руководителя авторского коллектива единого госучебника по Истории России и Всеобщей Истории. Учебника, который за многие годы наконец дал справедливую, исторически достоверную и всеобъемлющую оценку историческим событиям, происходящим в нашей Стране и в мире .

Спустя полтора года после начала Специальной военной операции на Украине, в то время, когда идут бои на передовой, наши солдаты и офицеры рискуют своими жизнями, как никогда обнажается проблема борьбы за идеалы, ради которых идет сражение на мировой политической арене.

Если нет Великой Идеи, глобальной цели – у Нации нет образа будущего , ради которого стоит жить. Это аксиома.

Наша Победа и успешное противостояние вызовам коллективного Запада и США напрямую зависят от того, насколько крепко мы объединимся вокруг нашей Национальной идеи .

В условиях СВО вопрос о государственном подходе к определению Национальной идеи России по значимости вышел на такое же важное место, как оснащение наших Вооруженных сил новейшей техникой. По сути вопрос Национальной идеи приравнен сегодня в буквальном смысле к вопросу Национальной безопасности .

За что сейчас сражаются наши солдаты и офицеры на Украине? За что они умирают?

Все чаще звучит негодование тем, что Специальная военная операция не находит реального отражения ни в СМИ, ни в культурном поле. И эта тенденция обостряется. Скоро может прорвать. Пора уже всем нам задуматься, сделать выводы и действовать решительно.

«Если не мы, то нас» , – абсолютно точно сказал Президент РФ Владимир Путин. Точнее и не скажешь.

Алимаа Королева