Крымские походы Военные походы русской армии против Крымского ханства, часть Русско-турецкой войны 1686–1700 гг. На чтение: 4 минуты

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО МИРУ С ПОЛЬШЕЙ 1686 Г.

В 1686 г. Ян Собесский согласился на вечный мир, по которому навеки уступил Москве все, что она завоевала у Польши в XVII в. (важнее всего Киев). Этот мир 1686 г. была очень крупной дипломатической победой, которой Москва обязана была В.В. Голицыну. Но по этому миру Москва должна была начать войну с Турцией и Крымом, ей подчиненным. Решено было идти походом на Крым. Поневоле принял Голицын начальство над войсками и сделал на Крым два похода (1687–1689). Оба они были неудачны (только во второй раз, в 1689 г., русские успели дойти через степь до Перекопа, но не могли проникнуть далее). Не имея военных способностей, Голицын не мог справиться с трудностями степных походов, потерял много людей, возбудил ропот войска и навлек со стороны Петра обвинение в нерадении. Впрочем, до низвержения Софьи ее правительство старалось скрыть неудачу, торжествовало переход через степи к Перекопу как победу и осыпало наградами Голицына и войска. Но неудача была ясна для всех: ниже увидим, что Петр воспользовался ею и оставил в покое Крым в своем наступлении на юг.

[…] Присоединение Малороссии еще более подвинуло Москву к Крыму, и в самом конце XVII в. (1687–1689) московские войска впервые предпринимают походы на самый Крым. Однако удачи еще не было – мешала степь. На этом и остановилась московская политика перед Петром.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб., 2000 http://magister.msk.ru/library/history/platonov/plats005.htm#gl2

ПОДОГОТОВКА К ПОХОДУ 1687 Г.

После долгих совещаний московиты решили в военном совете послать против малых татар значительное войско. Князя Голицына назначили воеводой Большого [полка], то есть главнокомандующим, боярина Алексея Семеновича Шеина — воеводой новгородским, то есть генералом новгородского войска, боярина князя Дмитрия Дмитриевича Долгорукова воеводой Казанским, то есть генералом казанского войска, князя Михаила Андреевича Голицына — воеводой Белгородским (это двоюродный брат великого Голицына. Он имел столь большую склонность к иностранцам, что, уезжая на воеводство, он взял всех тех, кто хотел следовать за ним, включая и француза, который выучил его языку за 6 месяцев), думного дворянина Ивана Юрьевича Леонтьева — воеводой ертаульным, то есть генералом небольшого казацкого войска и других вольнонаемных отрядов, которые всегда идут впереди войска главнокомандующего, и состоят из тех, кого можно назвать охотниками и окольничего Леонтия Романовича Неплюева — севским воеводой, то есть генералом севского войска.

Все войска Белой России были также снабжены начальниками, а у казаков был их обычный гетман, подумали также о способах иметь и получать боевые припасы и продукты. Все жители великой Империи Царей были принуждены заплатить рубль со двора, а рубль соответствует по стоимости почти пяти французским ливрам; по этому можно судить об огромных суммах, которые были собраны.

Де ла Невилль. Записки о Московии. М.. 1996 http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Nevill/frametext4.htm

ОБРАЩЕНИЕ ИГНАТИЯ РИМСКОГО-КОРСАКОВА\

Однако настоятель царской обители был не только талантливым полемистом, но и проповедником. […] 21 февраля 1687 г. архимандрит Новоспасского монастыря выступил перед войсками, отправляющимися в первый Крымский поход, с обширной проповедью: «Словом благочестивому и христолюбивому российскому воинству», а 14 марта богато оформленный экземпляр этого слова им был поднесен царевне Софье Алексеевне.

Этой же весной […] новоспасский проповедник, вручая огромному собранию войск в пригороде Москвы икону Божией Матери Одигитрии, выступил со «Словом православному воинству о помощи Пресвятой Богородицы...». […] В «Словах» автор убеждает своих слушателей в неотъемлемости помощи Божией в грядущей войне, доказывая это примерами из Ветхого Завета и русской истории.

Никулин И.А. Обзор жизни и деятельности митрополита Игнатия (Римского-Корсакова) до поставления на Тобольскую кафедру http://www.bogoslov.ru/text/774364.html

РУССКАЯ АРМИЯ В 1689 Г.

В состав 112-тысячной армии, какую в 1689 г. князь В. В. Голицын повел во второй крымский поход, входили те же 63 полка иноземного строя, как и по росписи 1681 г., только численностью до 80 тысяч, с убавившимся составом полков, хотя и дворянской конной милиции русского строя значилось не более 8 тысяч, в 10 раз меньше иноземного строя, а по росписи 1681 г. ее было всего в 5 - 6 раз меньше.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004. http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec61.htm

КРЫМСКИЕ ПОХОДЫ 1687 и 1689 ГГ.

Заключив "Вечный мир" 1686 с Польшей, Россия вступила в коалицию держав ("Священная лига" – Австрия, Венеция и Речь Посполита), боровшихся против агрессии султанской Турции и ее вассала – Крымского ханства. Во главе русских войск был поставлен князь В.В. Голицын. Одновременно должны были наносить удары донские и запорожские казаки. В мае 1687 русское войско (ок. 100 тыс. чел.) выступило с Украины. После того как оно в середине июня перешло р. Конские Воды (совр. назв. – Конская, приток Днепра), крымские татары подожгли степь. Русское войско лишилось подножного корма для коней. 17 июня было принято решение о возвращении. Вскоре правительство по требованию казачьей старшины, поддержанному В.В. Голицыным, сместило гетмана И. Самойловича, отрицательно относившегося к войне с Турцией и Крымом. На его место был поставлен И.С. Мазепа. Неустойчивость положения правительства Софьи Алексеевны – Голицына вынуждала его продолжать военные действия. В 1688 шла подготовка к новому походу на юг. В этот период междунар. обстановка ухудшилась, т. к. Речь Посполита начала переговоры с Турцией о мире. На Россию легла главная тяжесть войны. Поход начался ранней весной 1689, на юг двинулось русское войско численностью ок. 150 тыс. чел. 15 мая в урочище Зеленая Долина (к северу от Перекопского перешейка) произошел упорный бой с напавшими на русское войско отрядами крымского хана, которые были отбиты. После боев с крымскими отрядами русское войско 20 мая подошло к крепости Перекоп, однако ввиду неблагоприятного соотношения сил не стало ее осаждать и 21 мая начало отход.

Крымские походы 1687 и 1689 оказали серьезную помощь союзникам России, т. к. отвлекли силы турок и крымских татар. Но Крымские походы 1687 и 1689 не привели к ликвидации опасного очага агрессии на Ю. и в целом окончились неудачей, что стало одной из причин падения правительства Софьи Алексеевны – Голицына.

Советская историческая энциклопедия http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/8966#sel=3:198,3:214

ВТОРОЙ ПОХОД ГОЛИЦЫНА

Наученный опытом Голицын хотел предпринять поход раннею весною, чтоб не иметь недостатка в воде и траве и не бояться степных пожаров. Ратным людям велено собраться не позже февраля 1689 года. 8 ноября был объявлен сбор с посадских и всех торговых людей десятой деньги на войско. Голицыну было необходимо победить татар, чтоб победить внутренних врагов, которые не переставали ему напоминать о себе. Рассказывают, что убийца бросился к нему в сани и едва был удержан слугами князя; убийцу казнили в тюрьме после пытки, без огласки; незадолго перед отправлением в поход у ворот Голицына найден был гроб с запискою, что если и этот поход будет так же неудачен, как первый, то главного воеводу ожидает гроб. […]

При таких-то неблагоприятных для главных вождей условиях начался второй крымский поход. В феврале 1689 года 112000 войска двигались в степь под главным начальством Оберегателя. 20 марта Голицын писал царям из Ахтырки, что "походу чинится замедление за великою стужею и за снегами, да и денежная казна по сие время в полк не присылана и ратным людям, рейтарам и солдатам дать нечего". Стужа и снега не остановили гетмана Мазепу, и первым делом его при свидании с Голицыным было челобитье, чтоб великие государи пожаловали его, гетмана, и все войско малороссийское, повелели в малороссийских городах на башнях и ратушах поставить государский герб. Голицын, разумеется, поспешил обнадежить Мазепу, что просьба его будет исполнена великими государями. В половине апреля получены были вести, что в степях нет пожаров, но что хан сбирается жечь траву в то время, как Голицын будет приближаться к Перекопи. Когда в Москве узнали об этом, то отправили Оберегателю грамоту, чтоб он, посоветовавшись с гетманом, послал знающих людей за Самару жечь степь вплоть до Перекопи и до турецких городков на Днепре: к приходу русского войска в те места поспеют новые травы. Голицын шел к Перекопи и в половине мая встретил хана с ордами. Варвары по своему обыкновению стремительно ударили на русское войско, но, обданные из пушек, ушли и не возобновляли более нападений, только на краю горизонта, спереди и сзади, как тучи, виднелись их толпы: хищники кружились над добычею, скифы заманивали врага в свои безвыходные степи.

Отбив хана, Голицын поспешил послать известие в Москву о своем торжестве, писал к правительнице, чтоб она помолилась о его благополучном возвращении. Софья отвечала: "Свет мой, братец Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! И паки здравствуй, божиею и пресвятые богородицы милостию и твоим разумом и счастием победив агаряне! Подай тебе, господи, и впредь враги побеждать! А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься; тогда поверю, как увижу в объятиях своих тебя, света моего. Что же, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась: будто я верно грешна перед богом и недостойна; однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на его благоутробие. Ей! Всегда прошу, чтобы света моего в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, на веки неисчетные".

[…] 20 мая войска подошли к знаменитой Перекопи, к укрепленному замку, защищавшему ров, который прорезывал перешеек: за Перекопью заветный Крым, цель похода. Но что такое Крым? Люди лучшие, опытнейшие, как, например, Гордон, давно уже толковали Голицыну, что завоевать Крым легко, только степная дорога к нему несколько трудновата. Голицын испытал эту трудность в первом походе, избежал ее во втором, достиг Крыма и тут только увидал, что не решен был заблаговременно главный вопрос: что такое Крым и как его завоевывать? Думали, что стоит только вторгнуться в Крым с большим войском, татары испугаются и отдадутся на волю победителя; не подумали об одном, что и за Перекопью та же безводная степь, как и на дороге к полуострову, что татары могут истребить все и заморить врага голодом и жаждою. Голицын стоял у Перекопи: надобно было брать крепость, а войско уже двое суток было без воды; спешили к Перекопи, думая, что тут-то будет конец лишениям, и что же увидели? С одной стороны Черное море, с другой Гнилое, везде вода соленая, колодцев нет, лошади падают, еще несколько дней - и как будет отступать, на чем везти наряд? Чтоб возвратиться с чем-нибудь назад, Голицын завел мирные переговоры с ханом в надежде, что тот, испугавшись нашествия, согласится на выгодные для России условия: но переговоры затянулись, а Голицыну ждать было больше нельзя. и он повернул назад без мира; рады были одному, что в степи, в страшный зной, при мучительном томлении жажды, татары преследовали легко, не всеми своими силами.

Обложка: Князь Василий Голицын с наградной медалью. На портрете В.В. Голицын изображен с текстом «вечного мира» между Россией и Речью Посполитой, подписанного при его активном участии, и с «государевым золотым» на груди - воинской наградой, полученной за командование походом 1687 г. на Крымское ханство.

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