Крымские каникулы товарища Сталина С годами отношение Иосифа Сталина к отдыху в Крыму менялось. Во второй половине двадцатых он два раза провел там отпуск в обществе жены и ближайших соратников. Затем отдавал предпочтение Черноморскому побережью Кавказа, где отдыхал на одной из многочисленных госдач. А в конце сороковых вновь обратил свой взгляд на полуостров.Крым стал превращаться в место летнего отдыха правителей России в августе 1860 года, когда Управление уделами императорского двора по указанию Александра II купило у двух наследниц графа Льва Потоцкого Ливадийское имение, распложенное в 3 км от Ялты. Владельцы не хотели продавать родовое гнездо, но отказать царю не посмели.Сложно сказать, чем это поместье... На чтение: 3 минуты

С годами отношение Иосифа Сталина к отдыху в Крыму менялось. Во второй половине двадцатых он два раза провел там отпуск в обществе жены и ближайших соратников. Затем отдавал предпочтение Черноморскому побережью Кавказа, где отдыхал на одной из многочисленных госдач. А в конце сороковых вновь обратил свой взгляд на полуостров. Крым стал превращаться в место летнего отдыха правителей России в августе 1860 года, когда Управление уделами императорского двора по указанию Александра II купило у двух наследниц графа Льва Потоцкого Ливадийское имение, распложенное в 3 км от Ялты. Владельцы не хотели продавать родовое гнездо, но отказать царю не посмели. Сложно сказать, чем это поместье привлекло внимание царя. Наверное, чистым воздухом и красивыми видами. Точно не архитектурой. На территории усадьбы стояли только Большой и Малый двухэтажные жилые дома, оранжерея, да разбит был ландшафтный парк. Потребовалось шесть лет, чтобы обустроить поместье площадью 327 га для проживания царской семьи и свиты. Официальной датой открытия летней резиденции Ливадия принято считать 22 августа 1866 года, когда Александр II вместе с семьей впервые приехал сюда на отдых. С точки зрения безопасности Крым был тогда предпочтительней, нежели Черноморское побережье Кавказа. Хотя военные действия на Северном Кавказе уже завершились, на территории современных Краснодарского края и Республики Абхазия партизанская война не утихла. А вот на полуострове, где основное население составляли крымские татары, было относительно спокойно. С 1863 года по 1891 год в составе личной охраны императора был даже крымско-татарский эскадрон. Перед революцией количество резиденций на побережье Крыма превысило несколько тысяч: элита Российской империи следом за царем переориентировалась с заграничных курортов на отечественные. Черноморское побережье Кавказа тогда мало подходило для отдыха. Главная причина — болота, кишевшие малярийными комарами. В XIX веке, во время кавказских войн, потери Российской императорской армии от малярии превышали количество солдат, погибших в бою. Болота осушили только при советской власти, но в первые годы «всероссийской здравницей» был исключительно Крым.

Дворец Кокоревых в Мухалатке. С 1921 года дом отдыха ВЦИК № 4 «Мухалатка»

Соответствующее решение правительство приняло в 1920 году, а уже в следующем в Крыму действовали два десятка санаториев и домов отдыха. Решать проблемы со снабжением продовольствием и с распределением путевок поручили ведомствам. Не обошли стороной и высший партийно-государственный аппарат. В конце двадцатых годов в одном из писем соратнику Иосиф Сталин жаловался, что из руководства в Москве остался один, остальные отдыхают в Крыму, причем кто-то уже второй раз за лето.

Сталин, Надежда Аллилуева, Климент Ворошилов, Екатерина Ворошилова на отдыхе. 1925 год

Сам Иосиф Сталин впервые приехал на отдых в Крым в августе 1925 года из-под Сочи, где провел недолгое время в «Зензиновке» - бывшем имении Зензиновых, приспособленном для руководства ВЦИК и СНК. На катере погранотряда он добрался до Ялты, а затем на автомобиле до «Мухалатки». Здесь, в доме отдыха ВЦИК № 4, его ждали жена Надежда и дочь Светлана. Там же пребывал командующий войсками Московского военного округа Климент Ворошилов. В письме находящемуся в Москве секретарю Президиума ВЦИК Азефу Енукидзе он сообщал, что «Коба», среди прочего, научился играть в бильярд и кегли, и очень ими увлекся. Звучит парадоксально, но проблемы с размещением в Мухолатке возникли тогда у Михаила Фрунзе. Председатель Реввоенсовета СССР и Наркомвоенмор приехал туда без путевки, и Ворошилову пришлось связываться с Москвой, чтобы обеспечить ему место. Второй раз вождь посетил Крым в 1929 году, совместив рабочую поездку с отдыхом. Любопытно, что ранее, весной, жена Сталина Надежда и дочь Светлана отдыхали в «Мухалатке» без отца семейства. Отпуск ему полагался только летом. Сталин провел в Севастополе, на главной базе ВМФ на Черном море, три дня, с 24 по 26 июля. Побывал на недавно построенной 35-й береговой батарее на мысе Херсонес. Затем на крейсере «Червона Украина» совершил переход вдоль берегов Крыма и Кавказа, наблюдая за взаимодействием сил флота. На этот раз вождь сошел с борта крейсера в Сочи, чтобы остановиться в «Зензиновке» и больше в Крыму до 1948 года не отдыхал, выезжая на Кавказ, где развернулось строительство сочинско-мацестинских и абхазских курортов.

Иосиф Сталин на борту крейсера «Червона Украина»

В августе 1947 года Иосиф Сталин решил отправиться в Крым на автомобиле, чтобы своими глазами посмотреть, как идет восстановление народного хозяйства после войны. Двое офицеров охраны, которым поручили проверить маршрут, потратили на дорогу от Москвы до Симферополя и обратно трое суток. Автоколонна из четырех автомобилей: основной бронированный «Паккард-180», резервный бронированный «ЗИС-110С» и два автомобиля охраны выехала из Москвы 16 августа 1947 года. Дорога Москва – Симферополь была в ту пору грунтовой и стала тяжким испытанием для «броневиков». Первым сошел с дистанции «Паккард». Сталину пришлось воспользоваться «ЗИСом», но и произведение отечественного автопрома могло не достичь Симферополя. Поэтому в Курске он пересел на спецпоезд и доехал до Симферополя, а оттуда горной дороге добрался до Ялты. Переночевал в Большом Ливадийском дворце и на следующий день, 19 августа 1947 года, взошел на борт крейсера «Молотов», который взял курс на Сочи. Поход занял 13 часов. Из них 6 часов вождь отдыхал, а остальное время проводил совещание по проблемам Черноморского флота и общался с экипажем. Так закончился очередной выезд вождя в Крым.

Иосиф Сталин с экипажем крейсера «Молотов». Август 1947 года

В августе следующего года Иосиф Сталин как обычный советский отпускник отправился отдыхать на Юг поездом – правда, специальным. На этот раз он поселился не в санатории или на госдаче, а в Большом Ливадийском дворце – том самом, где проходила встреча руководителей СССР, Великобритании и США и пребывала американская делегация во главе с Франклином Рузвельтом. Примечательно, что в советское время бывшая царская резиденция в качестве дома отдыха для элиты страны не использовалась. После окончания Гражданской войны здесь был организован санприют для детей, затем санаторий для крестьян, а с 1931 года «климатический лечебный комбинат». Госдачу в Ливадии оборудовали только после войны, причем никто, кроме Сталина в ней не жил. В 1953 году во дворце снова открыли санаторий, а в 1976 году организовали музей. Подготовка Большого Ливадийского дворца к проживанию руководства началась весной 1947 года. Вокруг здания возвели трехметровый забор, наладили работу автономной электростанции, восстановили горячее водоснабжение и устроили ванну с подогревом морской воды. Из 116 отдельных помещений дворца Иосиф Сталин занимал три (спальню, кабинет и гостиную) на первом этаже в восточном крыле здания. Вождь предпочитал проводить время в уединении. За время отпуска его посетила дочь Светлана с мужем и семья чехословацкого лидера Клемента Готвальда. За ужином компанию ему составляли личный секретарь Александр Поскребышев и начальник личной охраны Николай Власик. Вечернюю трапезу с вождем часто делили сотрудники охраны. На отдыхе вождь много читал, гулять предпочитал во внутреннем итальянском дворике. На море в полутора километрах его возили на автомобиле. Купался он редко, притом, как отмечали сопровождавшие, любил бросать камушки в набегающие волны. В Ливадийском дворце вождь прожил 20 дней и больше в Крым не приезжал. Согласно неофициальной версии, во время отдыха в Ливадии Иосиф Сталин заскучал, и Николай Власик предложил съездить на пикник в горы. Вождь согласился. Расположилась компания в сосновой роще. Во время трапезы вождь внезапно попросил колышки и топор. Офицер охраны принес и то и другое. Несколько минут все наблюдали за тем, как Сталин вбивает колышки в землю. А затем он задумчиво произнес: «а здесь бы дачу построить». Николай Власик сказал: «Ну здесь же сосны растут». На что вождь ответил: «А вы постройте, не потревожив деревья».

Госдача № 3 «Малая Сосновка»

На одной из московских фабрик за несколько дней изготовили сборно-разборный домик из сосновых досок и железной дорогой отправили на юг. Так через неделю с небольшим после пикника появилась госдача № 3 «Малая Сосновка». При этом ни одна растущая на поляне сосна не была потревожена. Территория спецобъекта — 30 га лесистой местности, высота – 600 метров над уровнем моря.

Иосиф Сталин новой дачи так и не увидел, зато здесь любил отдыхать Никита Хрущев. После визита Леонида Брежнева в 1973 году на территории появилась еще одна постройка — помещение для переговоров «Шатер». Оно отмечено встречей Бориса Ельцина и Леонида Кравчука в 1992 году. Президенты России и Украины обсуждали здесь раздел Черноморского флота СССР.

Павильон «Шатер» на госдаче № 3

С 2015 года на госдаче № 3 «Малая Сосновка» — музей. Правда, она до сих пор продолжает оставаться режимным объектом. Кто знает, не будут ли руководители государств обсуждать здесь объединение...